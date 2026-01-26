El teclado de nuestros móviles está a punto de cambiar otra vez: a lo largo de 2026 se incorporará una nueva tanda de emojis que utilizarán tanto usuarios de iPhone como de Android en todo el mundo. No será una oleada masiva como en otros años, pero sí una selección pequeña y bastante pensada para cubrir matices que hasta ahora costaba expresar solo con texto.

Esta actualización forma parte del trabajo del Consorcio Unicode y la versión Emoji 18.0, el estándar que marca qué iconos se pueden usar de forma universal en las distintas plataformas. A partir de ahí, empresas como Apple, Google o Samsung adaptan esos diseños a su propio estilo visual para integrarlos en iOS, Android y en los teclados que usamos cada día en apps de mensajería y redes sociales.

Qué emojis nuevos llegarán a iOS y Android en 2026

Para este ciclo, Unicode ha optado por una estrategia más contenida en número, pero cargada de intención. La lista preliminar incluye nueve nuevos emojis que abarcan desde expresiones faciales hasta elementos de la naturaleza y objetos cotidianos que pueden tener múltiples usos en nuestras conversaciones.

Entre las novedades más comentadas aparece una cara con gesto serio y los ojos entrecerrados, pensada para expresar desconfianza, incredulidad o un punto de escepticismo. Es el típico emoji que podría convertirse en habitual en chats y redes cuando algo nos suena raro o no acaba de convencernos.

También están previstos dos pulgares apuntando hacia los lados, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Estos iconos se podrán utilizar para señalar algo en el mensaje, marcar opciones, hacer referencias visuales dentro de una conversación o incluso para dar un toque de humor cuando queramos “pasar la pelota” a otra persona.

En el apartado más visual y ligado a la naturaleza, destaca la inclusión de una mariposa monarca, un símbolo con gran peso ecológico y cultural que puede servir tanto para hablar de biodiversidad como para expresar cambios, procesos de transformación o momentos “bonitos” en general.

La lista se completa con varios elementos que darán bastante juego en las conversaciones: un meteorito, ideal para situaciones “catastróficas” o noticias que caen como una bomba; un pepino, que probablemente se use tanto en contextos gastronómicos como en clave de humor; un faro de luz, asociado a ideas de guía y esperanza; un cazamariposas, que puede funcionar como metáfora de perseguir ideas o personas; y una goma de borrar, muy útil para expresar arrepentimiento o la intención de corregir un error en el chat.

En conjunto, estos nueve emojis buscan aportar más matices expresivos sin saturar el teclado con decenas de nuevos símbolos, algo que muchos usuarios ya empezaban a notar en actualizaciones anteriores con listas muy extensas.

Del boceto al teclado: el papel de Unicode y Emojipedia

Detrás de cada nuevo icono que aparece en el móvil hay un proceso largo y bastante técnico. El Consorcio Unicode es el organismo internacional que recibe, estudia y aprueba las propuestas de emojis, valorando su utilidad, su posible uso global, la neutralidad cultural y la necesidad de mantener un cierto equilibrio dentro del catálogo.

En esta ocasión, la lista de candidatos para Emoji 18.0 ha sido difundida y explicada en detalle por Emojipedia, la web de referencia a la hora de seguir la evolución del estándar. Desde ahí se han dado a conocer los nueve iconos previstos para 2026, sus significados posibles y algunos de los cambios que podrían llegar antes de la versión final.

Uno de los puntos más comentados es el posible cambio de la cara con ojos entrecerrados por un “rostro agrietado”. Esta variante intensificaría la expresión, pasando de un gesto serio o receloso a una cara que transmite cansancio extremo, estrés emocional o la sensación de estar literalmente “hecho pedazos”. Es una forma de llevar al terreno gráfico situaciones de agotamiento que muchos usuarios jóvenes ya intentan expresar a diario en redes.

Además, el proceso no se limita a aprobar o rechazar emojis. Unicode somete las propuestas a una fase de revisión pública, donde tanto expertos como usuarios pueden enviar comentarios. En años anteriores, esta parte del procedimiento ya ha servido para pulir o directamente reemplazar algunos iconos antes de su debut oficial, y todo apunta a que en 2026 podría volver a ocurrir.

Cuándo llegarán los nuevos emojis a iPhone con iOS 26.4

En el caso de Apple, la integración de los nuevos símbolos suele ser bastante previsible. La compañía acostumbra a incorporar los emojis aprobados por Unicode en las versiones .4 de iOS, algo que ya se vio en actualizaciones como iOS 17.4 o iOS 18.4, y que volvería a repetirse este año.

Todo apunta a que iOS 26.4 será la actualización que traiga estos nueve nuevos emojis a los iPhone compatibles. En el código de las betas de iOS 26.3 se han encontrado referencias a los iconos, lo que refuerza la idea de que Apple los tiene ya en preparación para la clásica actualización de primavera.

Además de los emojis, esta versión de iOS también incluiría otras novedades importantes, especialmente relacionadas con la inteligencia artificial, como una nueva versión de Siri con funciones más personalizadas y avanzadas. Para el usuario, eso significa que en una única actualización llegará un paquete completo de mejoras: nuevas capacidades del sistema y un teclado más rico a nivel expresivo.

En términos prácticos, una vez que iOS 26.4 esté disponible, bastará con instalar la actualización y asegurarse de que el teclado del iPhone está al día. Desde ese momento, los nuevos emojis aparecerán integrados entre los ya existentes, accesibles en cualquier app de mensajería, redes sociales o correo electrónico.

Cómo y cuándo se verán en móviles Android

Que Apple mueva ficha primero no significa que los nuevos iconos vayan a quedarse en exclusiva en el iPhone. Al tratarse de emojis del estándar Unicode, también llegarán a Android y a los teclados que utilizan la mayoría de aplicaciones de mensajería en Europa y el resto del mundo.

La diferencia está en el calendario. Google y los distintos fabricantes que trabajan sobre Android suelen implementar los nuevos emojis en sus propias actualizaciones de sistema o a través de versiones nuevas de teclados como Gboard o los teclados propios de cada marca. Eso implica que algunos usuarios los verán antes y otros algo más tarde, dependiendo de la rapidez con la que su dispositivo reciba las actualizaciones.

A nivel técnico, una vez que la lista Emoji 18.0 esté ratificada y el diseño base de los iconos quede cerrado, las compañías adaptarán gráficamente cada emoji a su estilo. Es por eso que el mismo icono puede verse con ligeras diferencias entre iOS, Android o incluso distintas capas de personalización, aunque el significado general se mantenga.

En cualquier caso, la intención es que, en cuestión de meses, la mayoría de móviles Android en Europa cuenten también con los nuevos emojis, ya sea mediante una actualización mayor del sistema o a través de una renovación del teclado por parte del fabricante.

Un catálogo más pequeño, pero con más carga expresiva

Si se compara con otros años, la actualización de 2026 llama la atención por su tamaño: solo nueve nuevos emojis forman la propuesta de Emoji 18.0, una cifra bastante moderada. Lejos de ser un recorte sin más, el Consorcio Unicode defiende este enfoque como una forma de priorizar la utilidad y la claridad por encima de la cantidad.

Buena parte de los iconos elegidos tienen un fuerte componente metafórico. El meteorito puede usarse para hablar de noticias impactantes o problemas que “caen del cielo”; el faro funciona como símbolo de orientación en momentos complicados; y la goma de borrar refleja situaciones de arrepentimiento o la necesidad de “borrar y empezar de cero” en una conversación.

Algo parecido ocurre con el pepino o el cazamariposas. Aunque son objetos cotidianos, su uso en redes probablemente irá mucho más allá de lo literal, aprovechando el doble sentido, los memes y el contexto de cada chat. Al final, el significado de un emoji se construye en gran parte por cómo lo emplea la propia comunidad.

En el caso del rostro serio o agrietado, la intención es dar herramientas visuales para expresar emociones complejas como el estrés o el agotamiento. En un entorno en el que cada vez se habla más de salud mental y sobrecarga, no es extraño que el lenguaje visual de los emojis intente recoger también este tipo de sensaciones.

En definitiva, 2026 no será el año con más iconos nuevos, pero sí uno en el que la selección de emojis busca mejorar la precisión y la riqueza de nuestras conversaciones digitales. Entre iOS y Android, y a medida que Apple, Google y otros fabricantes vayan desplegando sus actualizaciones, estos nueve símbolos terminarán instalados en millones de móviles europeos, listos para colarse en grupos de WhatsApp, hilos de X, chats de Instagram y cualquier otra app donde la comunicación rápida y visual siga siendo la norma.