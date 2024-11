Así son los nuevos salvapantallas de Snoopy de la beta 3 de tvOS 18.2

Aunque tenemos en mente el desarrollo de iOS 18.2 y iPadOS 18.2 en la que se incluyen más novedades de Apple Intelligence, también hay otros sistemas operativos en desarrollo que se lanzarán en las próximas semanas. Entre ellos, tvOS 18.2 y visionOS 2.2, cuya beta 3 para desarrolladores se publicó el pasado lunes. Y aunque las novedades no son notorias en estas actualizaciones, sí que contamos con una novedad presentada en la WWDC24 y que hasta ahora no habíamos visto en nuestros dispositivos. Y es que los salvapantallas de Snoopy para el Apple TV estarán disonibles en las versión final de tvOS 18.2.

Apple presentó en la WWDC24 la mayoría de las novedades de tvOS 18 aunque muchas de ellas aún no están disponibles. Gracias a las sucesivas actualizaciones a lo largo de los próximos meses, los usuarios podrán ir adquiriendo todas estas funciones. Entre ellas se encontraba una nueva serie de salvapantallas o protectores de pantalla personalizados basados en Retratos, TV, Películas y nuevas animaciones de Snoopy y Woodstock.

La novedad de estos días resulta ser los nuevos salvapantallas de Snoopy que finalmente han visto la luz en la beta 3 para desarrolladores de tvOS 18.2 que verá la luz en el mes de diciembre. Hay gran cantidad de salvapantallas en los que vemos al conocido Snoopy y Woodstock en múltiples lugares: en el campo, en el espacio, pintando, viendo la TV… estos fondos están animados y permiten dar un toque de movimiento, alegría y dinamismo cuando no estamos usando el Apple TV.

The new @Snoopy screensaver on the new #tvOS 18.2 beta is awesome!!! So cute!!#appletv #apple #snoopy. pic.twitter.com/KDnyfJih9z

— Steve Belisle (@MtlCub77) November 18, 2024