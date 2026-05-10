Un atraco a punta de pistola en una tienda Intecat, distribuidora oficial de productos Apple en el centro de Mataró, ha encendido todas las alarmas en la ciudad. El robo, cometido a plena luz del día en la céntrica Rambla de la capital del Maresme, ha dejado tras de sí un notable revuelo vecinal y un amplio dispositivo policial para localizar a los responsables.

Según han confirmado varias fuentes policiales, ninguna persona resultó herida durante el asalto, aunque los ladrones se hicieron con diverso material electrónico de alto valor económico antes de desaparecer. Los Mossos d’Esquadra mantienen una investigación abierta y analizan con detalle las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Un atraco relámpago en plena Rambla de Mataró

Los hechos ocurrieron este sábado sobre las 10.00-10.30 horas de la mañana, en un momento en que la tienda apenas tenía clientes. El local, situado en la Rambla de Mataró, pertenece a la cadena Intecat, conocida en Cataluña por distribuir productos de la marca Apple y otros dispositivos de telefonía e informática.

Fuentes de la investigación han descrito el asalto como muy rápido y perfectamente calculado. El autor principal entró en la tienda con una gorra, mascarilla y un abrigo, arrastrando una maleta, lo que le permitía pasar por un cliente más sin levantar sospechas a primera vista.

Mientras observaba uno de los expositores, el individuo esperó unos segundos hasta llamar la atención de un trabajador. Con un tono aparentemente cordial, se dirigió al dependiente con un “Hola, perdona” y le pidió información sobre varios cargadores, señalan las fuentes consultadas.

Ese clima de falsa normalidad permitió al asaltante acercarse al mostrador y situarse muy cerca del empleado, lo que más tarde facilitaría la intimidación directa con el arma. Todo el movimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El momento en que saca la pistola y reduce al dependiente

Las grabaciones de videovigilancia, a las que han tenido acceso distintos medios, muestran cómo, tras la breve conversación, el hombre abre una riñonera o bandolera y extrae lo que parece ser una pistola. En algunos fragmentos se aprecia incluso cómo manipula el arma, como si la cargara, antes de apuntar directamente al trabajador.

En ese instante, el atracador encañona al dependiente y le ordena tirarse al suelo con la frase “Al piso, tranquilo”, intentando mantener el control de la situación mediante una mezcla de amenaza y aparente calma. El empleado, visiblemente asustado, trata de alejarse y busca refugio detrás del mostrador.

En el audio de las imágenes se escuchan también gritos de una mujer en el interior de la tienda, aparentemente otra trabajadora o una persona que entra justo durante el asalto. La escena refleja el impacto emocional que genera un robo a mano armada en un entorno comercial abierto al público.

Aunque las fuentes consultadas apuntan a que el arma podría ser real o incluso simulada, los Mossos d’Esquadra mantienen por ahora la cautela y no confirman ese extremo para no interferir en las diligencias. Lo que sí se ha corroborado es que el uso del arma fue determinante para doblegar la resistencia del personal.

Actuación de un segundo asaltante y huida con material electrónico

Mientras el autor principal amenaza al trabajador, en las imágenes se aprecia la presencia de al menos una segunda persona en la tienda. Este segundo individuo, también con gorra, mascarilla y mochilas o bolsas, se mueve por el interior del local y aprovecha la situación para hacerse con diversos dispositivos expuestos.

Diferentes testimonios y las propias grabaciones apuntan a que este cómplice sustrae, entre otros objetos, al menos un ordenador portátil, aunque no se descarta que se llevaran también teléfonos móviles, tablets u otros artículos de alto valor. El número exacto de productos robados no ha sido aún cuantificado oficialmente.

Tras unos instantes de tensión, los ladrones abandonan el establecimiento con el material electrónico y huyen antes de que lleguen las patrullas policiales. Las alarmas del comercio llegan a sonar, lo que acelera su salida del lugar para evitar ser retenidos por el personal o por viandantes.

Fuentes policiales señalan que no se descarta que pudiera haber más implicados fuera del local, ya sea facilitando la huida o realizando labores de vigilancia en el exterior. Este extremo forma parte de las líneas de investigación que se están siguiendo en estos momentos.

Sin heridos, pero con gran impacto entre vecinos y comerciantes

A pesar de que el robo se llevó a cabo a plena luz del día y en una de las zonas más concurridas de Mataró, no hay constancia de personas heridas. El dependiente y el resto de presentes sufrieron un gran susto, pero no requirieron atención médica por lesiones físicas.

La ausencia de daños personales no ha evitado, sin embargo, que el suceso haya generado una fuerte sensación de inseguridad entre comerciantes y vecinos de la Rambla y del centro de la ciudad. El hecho de que el atracador actuara con un arma de fuego, real o no, ha sido especialmente preocupante para quienes trabajan de cara al público.

El asalto se suma a otros episodios recientes de violencia y robos con intimidación en Cataluña, un contexto que las autoridades siguen de cerca. Aunque las estadísticas globales apuntan a una reducción de la delincuencia en algunos ámbitos, los delitos violentos, las amenazas y los robos con armas generan una percepción social muy intensa.

En este caso concreto, el objetivo de los ladrones eran dispositivos electrónicos de alta gama y fácil reventa, un patrón habitual en asaltos a establecimientos de telefonía, informática y tiendas vinculadas a grandes marcas tecnológicas, tanto en España como en otros países europeos.

Investigación abierta de los Mossos d’Esquadra

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que la investigación sigue abierta para identificar y detener al autor o autores del atraco. Los agentes han tomado declaración a los trabajadores presentes, han revisado las grabaciones de las cámaras interiores y recaban imágenes de otros sistemas de videovigilancia de la zona.

De momento, la policía catalana no ha facilitado detalles concretos sobre la cantidad ni el valor total del material sustraído. Esta información se está cerrando en coordinación con la empresa afectada, que debe realizar un inventario detallado de los productos desaparecidos.

Las autoridades también analizan si el modo de actuación coincide con otros robos similares cometidos recientemente en tiendas de electrónica o telefonía, lo que podría ayudar a relacionar este atraco con una misma banda o grupo especializado.

Otro de los puntos clave de las pesquisas es determinar con precisión la naturaleza del arma utilizada, es decir, si se trataba de una pistola real, simulada o de aire comprimido. Más allá de este aspecto, el uso de un objeto que aparenta ser un arma de fuego para intimidar a las víctimas ya configura un robo con violencia o intimidación, con las correspondientes consecuencias penales.

Un caso que reabre el debate sobre la seguridad en comercios tecnológicos

El atraco a la tienda Intecat de Mataró ha vuelto a poner sobre la mesa las medidas de seguridad en comercios que venden dispositivos de alto valor, especialmente aquellos asociados a grandes marcas tecnológicas; incidentes previos como otro incendio en una Apple Store han disparado el debate. Estos establecimientos se han convertido en un objetivo frecuente para ladrones que buscan productos fáciles de colocar en el mercado negro.

En España y en otros países europeos, las cadenas de electrónica y telefonía han ido reforzando progresivamente sus sistemas de protección, incorporando más cámaras, dispositivos antihurto y protocolos de actuación para el personal. Sin embargo, los robos con intimidación siguen representando un reto, ya que la prioridad suele ser evitar daños personales.

En este tipo de asaltos, los empleados suelen seguir las indicaciones de los atracadores para minimizar riesgos, entregando los objetos reclamados o permitiendo el acceso a determinados expositores sin ofrecer resistencia. Este comportamiento, recomendado por las fuerzas de seguridad, favorece que la integridad física de los presentes se mantenga, aunque complica la detención inmediata de los autores.

El suceso de Mataró encaja en un patrón ya conocido, en el que se combina la apariencia de cliente normal con una actuación rápida y violenta en el momento oportuno. Las imágenes captadas por las cámaras resultan fundamentales para reconstruir los hechos y avanzar en la identificación de los responsables.

Lo ocurrido en esta Apple Store gestionada por Intecat en el centro de Mataró ilustra cómo un atraco perfectamente calculado, breve y sin heridos puede tener un fuerte impacto en la percepción de seguridad de una ciudad, obligando a comerciantes, vecinos y policías a replantearse medidas y protocolos; mientras los Mossos d’Esquadra trabajan para esclarecer por completo el caso, la comunidad permanece atenta a nuevas detenciones y a posibles cambios en la seguridad de los comercios tecnológicos.