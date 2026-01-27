Si llevas tiempo con un iPhone pero sientes que solo rascas la superficie, las automatizaciones prácticas y los atajos en tu iPhone son justo lo que necesitas para sacarle mucho más partido. El sistema de Apple está lleno de funciones ocultas, pequeñas comodidades y trucos que pueden ahorrarte tiempo todos los días sin que tengas que volverte loco configurando ajustes.

A lo largo del día repites las mismas acciones una y otra vez: desactivar la alarma, mirar el tiempo, poner música, mandar mensajes, mirar la ruta al trabajo, registrar entrenos… Con la app Atajos y las automatizaciones personales puedes encadenar muchas de estas tareas en un solo toque o incluso hacer que ocurran solas cuando se cumpla una condición concreta (una hora, una ubicación, un nivel de batería, un mensaje, etc.). Vamos a ver ideas, ejemplos reales y cómo integrarlas con el resto de funciones potentes de iOS como Salud, Buscar, AirDrop o la cámara. Vamos a aprender todo sobre automatizaciones prácticas en iPhone: ideas y atajos para sacarles el máximo partido.

Qué son los atajos y automatizaciones en iPhone

En el iPhone, los atajos son combinaciones de acciones que se ejecutan de golpe: pueden intervenir varias apps (Mensajes, Música, Mapas, Salud, apps de terceros…) y todo se empaqueta en un único botón o comando de voz con Siri. La gracia es que muchas de esas acciones pueden también dispararse automáticamente como automatizaciones, sin que tengas que entrar en la app.

Apple ha ido puliendo esto con cada versión de iOS. La app Atajos se descarga desde la App Store si no la tienes ya y se ha convertido en una de las mayores diferencias frente a Android. Desde ella puedes:

Usar atajos prediseñados que ya vienen en la galería de la app.

que ya vienen en la galería de la app. Aprovechar los atajos sugeridos por Siri en función de lo que haces cada día.

en función de lo que haces cada día. Crear atajos personalizados y automatizaciones personales a tu gusto, combinando apps y condiciones.

Esta capa de automatización se complementa con muchas funciones nativas de iOS (AirDrop, Mensajes, Salud, Buscar, Cámara, batería, etc.) que ya de por sí aportan ventajas frente a otras plataformas, como la calidad al enviar fotos, la integración con Apple Watch o la forma de localizar tus dispositivos.

Ideas de automatizaciones prácticas para el día a día

Una forma muy sencilla de empezar es copiar automatizaciones que otras personas usan a diario. Hay algunas que son tan útiles que, una vez las pruebas, cuesta volver atrás porque ahorran toques y tiempo cada mañana sin que notes complicaciones técnicas.

Por ejemplo, puedes configurar que, al parar la alarma de la mañana, el iPhone inicie una rutina: te lee el pronóstico del tiempo y abre tu lista de reproducción favorita en Spotify o Apple Music. Todo en un único gesto, sin tener que desbloquear, abrir apps ni tocar nada más. Es un ejemplo claro de cómo un desencadenante (parar la alarma) puede lanzar varias acciones encadenadas.

Otra idea muy resultona es que el iPhone envíe un mensaje automático cuando llegas a un lugar. Puedes hacer que, al llegar a tu trabajo, al gimnasio o a casa de alguien, se mande un mensaje gracioso o un “ya he llegado” a un grupo concreto de amigos o familiares. No solo es cómodo: también es una forma divertida de usar la ubicación como disparador.

La batería también se presta mucho a este tipo de automatizaciones. Mucha gente crea atajos para que el sistema active el modo de bajo consumo al llegar a un porcentaje concreto (por ejemplo, 25 %) y lo desactive cuando vuelve a superar otro umbral (por ejemplo, 80 %). Así optimizas el desgaste de la batería sin ir entrando a Ajustes cada dos por tres.

Incluso puedes sacarle un toque de humor al asunto: hay quien configura un atajo para que, cuando la batería baja de cierto nivel, Siri lea un mensaje personalizado tipo “deja ya el móvil y ponlo a cargar” o cualquier frase que se te ocurra. No aporta nada crítico, pero convierte una simple alerta de batería en algo más personal.

Cómo detectar oportunidades para crear atajos útiles

La clave para no bloquearte es aprender a detectar situaciones repetitivas o engorrosas a lo largo del día. No se trata solo de lo que haces muchas veces, sino también de esos momentos en los que piensas “qué pereza hacer esto otra vez” o “menudo rodeo tengo que dar en esta app”.

Un buen ejercicio es fijarte durante unos días en cómo usas el iPhone: qué abres al despertarte, qué apps consultas al salir de casa, cómo organizas tus estudios, trabajo, entrenos, compras o salidas. Cada repetición es una candidata a convertirse en atajo, y cada tarea con muchos toques seguidos también encaja muy bien como automatización.

La propia app Atajos incluye una larga lista de acciones disponibles para cada app compatible. Echarles un vistazo con calma, aunque sea por encima, te ayuda a abrir la mente y ver todo lo que se podría concatenar. A menudo descubres que una app de terceros que se te queda corta se complementa perfectamente con un atajo, permitiéndote añadir funciones que su desarrollador no incluyó.

Piensa especialmente en estas categorías de uso, porque son minas de oro para automatizar:

Estudios : recordatorios de exámenes, repaso con fichas, generación de ejercicios de ejemplo, traducción rápida de textos entre idiomas, etc.

: recordatorios de exámenes, repaso con fichas, generación de ejercicios de ejemplo, traducción rápida de textos entre idiomas, etc. Desplazamientos diarios : vistas rápidas de tus reuniones del día, horarios de transporte, cálculo de la ruta al trabajo o a casa, lectura de titulares de noticias.

: vistas rápidas de tus reuniones del día, horarios de transporte, cálculo de la ruta al trabajo o a casa, lectura de titulares de noticias. Salud y deporte : registro de comidas y bebidas, control de actividad física y sueño, seguimiento de salud reproductiva, anotación de entrenos.

: registro de comidas y bebidas, control de actividad física y sueño, seguimiento de salud reproductiva, anotación de entrenos. Música y ocio : lanzar tus listas de reproducción favoritas, añadir canciones a una lista concreta, ver letras, compartir canciones con amigos.

: lanzar tus listas de reproducción favoritas, añadir canciones a una lista concreta, ver letras, compartir canciones con amigos. Comidas y salidas : buscar cafeterías o restaurantes cercanos, abrir mapas con la ruta, invitar a amigos, calcular propinas, hacer reservas o registrar tus opiniones.

: buscar cafeterías o restaurantes cercanos, abrir mapas con la ruta, invitar a amigos, calcular propinas, hacer reservas o registrar tus opiniones. Comunicación : mensajes de texto genéricos, edición rápida de fotos para enviar, llamadas rápidas a contactos clave, creación y envío de GIF o collages.

: mensajes de texto genéricos, edición rápida de fotos para enviar, llamadas rápidas a contactos clave, creación y envío de GIF o collages. Pagos compartidos: enviar o solicitar dinero con Apple Pay u otras apps cuando se comparte un gasto o se adelanta una cuenta.

Las tareas que requieren ir saltando entre menús o apps son particularmente buenas candidatas. Cada vez que veas que tardas más de la cuenta solo en navegar por el iPhone para lograr algo sencillo, piensa si no podría resolverlo un atajo que concentre todas esas acciones en un tap o en una orden a Siri.

Las tres grandes fuentes de atajos en iOS

Para aprovechar la automatización en iPhone conviene entender que hay tres vías principales para conseguir atajos, cada una con sus ventajas. No estás obligado a diseñarlos todos desde cero; de hecho, empezar con los que ya existen suele ser más sencillo.

La primera son los atajos creados por los desarrolladores y que aparecen en la pestaña “Galería” de la app Atajos. Muchos proveedores de apps preparan atajos típicos para sus servicios: envío rápido de un archivo, crear una nota nueva, lanzar un temporizador de entreno, abrir una lista de reproducción, etc. Solo tienes que entrar en la galería, navegar por las categorías o buscar por nombre y pulsar “Obtener atajo” para añadirlo a tu biblioteca.

Si dudas de qué hace exactamente, puedes tocar en “Mostrar acciones” para ver, paso a paso, qué realizará el atajo al lanzarse. Es una forma estupenda de aprender, porque ves cómo han resuelto otros usuarios y desarrolladores problemas reales, y puedes replicar esa lógica en tus propias creaciones.

La segunda fuente son los atajos sugeridos por Siri. El asistente detecta patrones: si todos los días a la misma hora llamas a la misma persona, si siempre abres una app al llegar a un sitio, si sueles reproducir cierta lista de música al subirte al coche… Esas acciones aparecen como sugerencias en Spotlight o en Ajustes, y puedes guardarlas como atajos con tu propio comando de voz.

Por último están los atajos que tú creas desde cero. Aquí es donde realmente explota el potencial: puedes encadenar pasos y apps para montar auténticas “mini herramientas” personalizadas. Aunque al principio abruma un poco, en cuanto detectas un problema concreto y ves que hay acciones compatibles para resolverlo, todo empieza a encajar.

Cómo crear y editar un atajo paso a paso

Crear un atajo nuevo no es tan complicado como parece si lo divides en pequeñas piezas. La idea es pensar en acciones rápidas en tu iPhone que sabe hacer y colocarlas una detrás de otra en el orden en que debería ejecutarlas.

El proceso típico sería:

Abrir la app Atajos y entrar en la pestaña “Biblioteca”. Pulsar en “Crear atajo” en la esquina superior derecha. Buscar y añadir las acciones que quieras: enviar un mensaje, abrir una URL, crear una nota, obtener la ubicación, pedir una entrada de texto al usuario, etc. Reordenar las acciones manteniéndolas pulsadas y arrastrando hacia arriba o abajo, para que la secuencia tenga sentido. Guardar el atajo tocando en “OK” y asignándole un nombre y un icono reconocible.

Una vez creado, verás el nuevo atajo en la biblioteca. Puedes ejecutarlo tocándolo, usando a Siri o añadiéndolo a la pantalla de inicio si quieres acceso directo. En cualquier momento puedes editar las acciones para afinar su comportamiento: añadir más pasos, cambiar parámetros o integrarlo con otras apps.

Para personalizar su apariencia, dentro del editor puedes cambiar el nombre, el icono (colores y símbolo) y elegir una imagen si lo añades a la pantalla de inicio. Esto ayuda a que, visualmente, identifiques al instante para qué sirve cada atajo, algo clave si terminas con una colección grande.

También conviene recordar que muchos atajos permiten interacción: pueden mostrarte una ventana para que escribas texto, elijas entre varias opciones o confirmes algo antes de continuar. Esa flexibilidad los hace útiles tanto como acciones “de un toque” como pequeñas herramientas con input del usuario.

Hacer que Siri ejecute tus atajos

Donde realmente se nota la comodidad es cuando integras tus atajos con Siri. En vez de buscar iconos o abrir la app Atajos, basta con decir una frase que tú elijas para desencadenar toda la secuencia de pasos.

Para ello, dentro del editor del atajo, puedes tocar en el icono de opciones (los tres puntos) y buscar “Añadir a Siri”. El sistema abrirá una pantalla con un botón de grabación; en ese momento dices la orden de voz que quieres usar, por ejemplo “pon música de despertador” o “ruta a casa”. Esa frase queda asociada a tu atajo y, a partir de ahí, cada vez que se la digas a Siri, ejecutará automáticamente todas las acciones que hayas configurado.

Hay que tener presente que no todas las aplicaciones son compatibles al mismo nivel con Siri y Atajos. Algunas todavía no ofrecen acciones avanzadas o no permiten disparar ciertas funciones por voz, así que puede que veas limitaciones en según qué servicios. Aun así, la lista de apps compatibles ha ido creciendo y cada año se suman nuevas posibilidades.

Los atajos activados con Siri funcionan tanto en el iPhone como en el Apple Watch cuando tiene sentido. Esto implica que puedes lanzar rutinas desde la muñeca, sin sacar el móvil del bolsillo, lo cual resulta muy cómodo para cosas como iniciar entrenos, mandar mensajes rápidos o consultar el camino.

Ejemplos concretos de atajos útiles

Más allá de las automatizaciones por batería o ubicación, hay atajos muy sencillos que marcan la diferencia en tareas del día a día. Un caso típico es el de las fechas importantes: con un atajo del estilo “días entre” puedes guardar una fecha clave y ver cuántos días quedan para que llegue, ya sea un cumpleaños, un aniversario o un examen.

Este tipo de atajo te permite configurar la fecha de referencia y luego calcular la diferencia respecto a hoy. Puedes mostrarla en una notificación, en un recordatorio o incluso encadenarla con un mensaje para avisar a alguien de que queda poco para cierto evento. Para quienes se despistan con los cumpleaños, es una solución de lo más práctica.

Otro ejemplo muy demandado es el de abrir una lista de reproducción concreta de Spotify o Apple Music sin tener que buscarla. Un atajo puede lanzar directamente tu lista favorita para el gimnasio, para estudiar o para conducir, ya sea al pulsar un botón, al decirle a Siri una frase concreta o al conectar a un dispositivo Bluetooth (como el coche).

También son habituales los atajos que preparan el iPhone para un contexto: un modo de trabajo que activa No molestar, baja el brillo y abre apps de productividad; o un modo cine que silencia el móvil, activa el ahorro de energía y registra la hora a la que entras en la sala. Todo depende de tus hábitos y de la imaginación que le pongas.

Lo interesante es que muchos de estos atajos pueden combinarse con automatizaciones más avanzadas: podrías, por ejemplo, disparar tu modo de estudio automáticamente al llegar a la biblioteca o lanzar un conjunto de acciones cuando conectas unos auriculares concretos, aprovechando al máximo los disparadores que ofrece la app Atajos.

Trucos de iOS que combinan perfecto con automatizaciones

Las automatizaciones ganan fuerza cuando conoces bien las peculiaridades de iOS. El sistema de Apple tiene funciones que, por sí solas, ya son muy potentes, pero que al mezclarse con atajos se vuelven aún más prácticas en el día a día.

Una de las diferencias clave frente a otros móviles está en cómo el iPhone maneja las fotos y su calidad al compartirlas. Aunque muchos usuarios se limitan a mandarlas por WhatsApp (que las comprime y reduce calidad), en iOS tienes caminos mejores como Mensajes y AirDrop, donde por defecto se respeta la máxima calidad sin que tengas que hacer nada.

iOS también esconde pequeños gestos que pasan desapercibidos incluso a usuarios veteranos: al hacer fotos, puedes mantener pulsado el botón de disparo y arrastrarlo hacia la izquierda para capturar una ráfaga o burst de imágenes. Luego, desde la app Fotos, puedes entrar en la ráfaga, elegir las tomas que te interesan y borrar el resto. Es una manera estupenda de no perderte el momento exacto en escenas con movimiento.

Si en vez de arrastrar a la izquierda lo mueves hacia la derecha, activas rápidamente la grabación de vídeo en formato vertical (con tamaño de foto), algo muy práctico para capturar pequeños clips sin tener que cambiar de modo de cámara. Además del modo panorámico clásico, los iPhone ofrecen un modo cine que bloquea el enfoque en una persona u objeto y permite cambiarlo luego desde la galería, junto con modos de cámara lenta, time-lapse y fotos en vivo.

También conviene prestar atención al apartado de batería en Ajustes. Desde ahí puedes ver el tiempo que ha estado cargándose el iPhone, cuándo fue la última carga completa, qué apps consumen más y cuál es la capacidad máxima actual de la batería. Esa información te ayuda a tomar decisiones: desactivar actualización en segundo plano de ciertas apps, activar modo de bajo consumo o recurrir a la carga optimizada para alargar la vida útil.

Todos estos elementos, de la cámara a la batería, se pueden combinar con atajos y automatizaciones para crear flujos más inteligentes. Por ejemplo, podrías lanzar un atajo al terminar una sesión de fotos que agrupa las mejores tomas, las comparte vía AirDrop con tu Mac y limpia la ráfaga en Fotos, o uno que se active al llegar a cierto porcentaje de batería y te muestre recomendaciones personalizadas según tu uso.

Enviar fotos sin perder calidad: Mensajes y AirDrop

En la era de las cámaras avanzadas, resulta bastante frustrante sacar una foto espectacular y que luego se vea apagada al compartirla. El problema viene de que muchas apps de mensajería, como WhatsApp, comprimen las imágenes para que pesen menos, sacrificando detalles por el camino.

En iPhone cuentas con dos alternativas nativas que, por defecto, mantienen la máxima calidad: enviar fotos a través de la app Mensajes o usar AirDrop. Ambos métodos funcionan solo entre dispositivos Apple, pero preservan la resolución original y son extremadamente cómodos cuando todos los implicados están en el ecosistema.

AirDrop, en particular, existe desde hace años y es uno de esos inventos que, una vez te acostumbras, echas en falta en cualquier otro sistema. Solo necesitas tener activada la función en los dispositivos que estén cerca; desde Fotos, Archivos u otras apps compatibles, eliges AirDrop y envías imágenes, vídeos o documentos al iPhone, iPad o Mac que aparezca en la lista. Sin logins, sin cables y sin apps extra.

Con iOS 17, AirDrop se ha vuelto aún más intuitivo al permitir compartir contenido por proximidad: si tienes una foto abierta y acercas tu iPhone al de otra persona con AirDrop activo, basta un toque de confirmación para que la imagen se transfiera automáticamente. Es una manera muy natural de compartir contenido cara a cara sin complicaciones.

Si quieres hilar aún más fino, puedes usar atajos para preparar lotes de fotos y enviarlos por AirDrop a tu Mac o a otro dispositivo concreto, incluso aplicando filtros previos, cambios de nombre a los archivos o empaquetando todo en una carpeta. Así conviertes lo que era una tarea manual repetitiva en un flujo casi automático.

La app Atajos como gran diferenciador de iOS

Aunque iOS destaca por muchas cosas, la app Atajos es uno de los elementos que más separan al iPhone de otros teléfonos. Paradójicamente, sigue siendo una gran desconocida: muchos usuarios la abren una vez, se asustan al ver tantas opciones y la cierran sin llegar a integrarla en su rutina.

La idea de fondo es muy sencilla: los atajos son caminos rápidos para realizar tareas. Algunos se ejecutan manualmente (tocando su icono o pidiéndoselo a Siri) y otros pueden automatizarse para que se disparen solos cuando ocurra algo (un mensaje entrante, una hora del día, conectar a un Wi‑Fi, abrir una app, etc.). Las automatizaciones, eso sí, siempre las diseña el usuario, aunque dentro de ellas se pueden reutilizar atajos que vengan por defecto.

Si te abruma crear uno desde cero, lo ideal es empezar con los ejemplos de la galería de la app. Muchos están pensados para usarse con Siri: temporizadores de cocina, mensajes estándar a cierto contacto, abrir rutas de navegación o preparar tu jornada. Algunos permiten edición, así que puedes tocar pequeños detalles para adaptarlos a tu gusto.

Cuando te animes a construir un atajo propio, piensa primero en la acción principal: puede ser enviar un mensaje, abrir una web, empezar una nota, registrar una comida en una app de salud, crear un recordatorio, etc. Luego añade los datos necesarios (destinatarios, contenido, ubicación) y, si quieres interacción, puedes pedirle al usuario que escriba o elija opciones en el momento de ejecutar el atajo.

Según vayas añadiendo y reordenando acciones, entenderás cada vez mejor cómo se comunican las apps entre sí. Llega un punto en el que la app Atajos deja de intimidar y se convierte en una especie de caja de herramientas con la que adaptas el iPhone a tu forma de trabajar y no al revés.

Exprimir al máximo las apps Salud y Fitness

Otra pieza clave del ecosistema de Apple es la app Salud, que centraliza una enorme cantidad de datos relacionados con tu bienestar. Desde ahí puedes controlar horas de sueño, tendencias de ejercicio, calorías quemadas, frecuencia cardiaca y otros muchos parámetros, especialmente si usas un Apple Watch o dispositivos compatibles.

La app permite registrar el ciclo menstrual con detalle, anotando síntomas, niveles de flujo y manchado, además de ofrecer predicciones de ciclos futuros en un calendario. También puedes configurar tu medicación, fijar recordatorios y definir el aspecto de cada pastilla para que no haya dudas a la hora de tomarlas, todo ello con una interfaz pensada para que sea fácil llevar un control de lo que tomas.

Además, Salud incluye pequeños artículos informativos y recomendaciones basadas en tus datos. Si llevas un Apple Watch, los datos se sincronizan entre ambos dispositivos y se combinan con otras apps de ejercicio. Toda esa información puede ser utilizada por atajos para crear, por ejemplo, resúmenes diarios de actividad, recordatorios inteligentes para moverte o registrar automáticamente ciertas métricas después de una rutina.

La app Fitness complementa a Salud mostrando anillos de actividad, pasos, kilómetros, entrenos y, con suscripciones, acceso a rutinas guiadas, meditaciones y consejos. De nuevo, puedes apoyarte en atajos para lanzar determinadas sesiones, registrar el tipo de entrenamiento que has hecho o mostrarte un resumen al final del día que mezcle tus métricas clave con otras tareas.

Por otro lado, en la sección de datos médicos de Salud puedes introducir alergias, afecciones y medicación, así como contactos de emergencia que recibirán tu ubicación si se activa la función correspondiente. Es un componente de seguridad muy potente que conviene tener configurado, incluso aunque no lo toques a diario.

La app Buscar y los AirTag: tenerlo todo localizado

iOS también se distingue por la integración de la app Buscar, que reúne la localización de todos tus dispositivos Apple en un mapa: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e incluso objetos con AirTag como llaves o bicicletas. Todo gestionado desde un único lugar con tu cuenta de iCloud.

Lo interesante es que, aunque desactives la ubicación en el dispositivo en sí, la app Buscar puede seguir ayudándote a encontrarlo de varias maneras, por ejemplo haciendo sonar el terminal perdido. Si sabes que tu iPhone está “por casa” pero no lo ves, desde otro dispositivo puedes forzar un sonido y localizarlo por el oído. Lo mismo ocurre con los AirTag, que pueden hacer ruido para indicar su posición aproximada.

Los AirTag se pegan con facilidad a casi cualquier objeto (una mochila, una maleta, el llavero…) y se integran en la red de dispositivos Apple para ampliar dramáticamente la probabilidad de encontrar algo perdido, incluso si está lejos de ti. Todo ello se refleja en la misma app, de forma que no necesitas abrir mil servicios distintos para saber dónde está cada cosa.

Atajos puede entrar aquí para generar, por ejemplo, accesos directos a localizar un dispositivo concreto, enviar automáticamente un mensaje a un contacto si pierdes el móvil o preparar un flujo de acciones cuando marcas un dispositivo como perdido (anotar la incidencia, guardar el lugar, etc.). Es otro ejemplo de cómo la automatización refuerza funciones nativas ya de por sí potentes.

Grabar la pantalla del iPhone sin apps extra

Otra función de iOS que pasa desapercibida es la posibilidad de grabar la pantalla en vídeo sin instalar nada. Es perfecta para enseñar a alguien cómo activar una opción, mostrar el funcionamiento de una app o guardar un pequeño tutorial para más tarde.

Para usarla, solo tienes que ir al Centro de control y tocar el icono con círculos concéntricos, que representa el clásico botón de grabar de las cámaras. Al pulsarlo, el iPhone comenzará a grabar todo lo que ocurra en pantalla, y el mismo símbolo aparecerá en rojo en la esquina superior izquierda para recordar que está activo.

Cuando quieras terminar, pulsas de nuevo el icono y la grabación se detiene. El vídeo se guarda automáticamente en la app Fotos, incluyendo el sonido si así lo tenías configurado. Luego puedes recortar el clip, compartirlo por Mensajes, AirDrop, apps de mensajería o incluso usar atajos para moverlo a una carpeta específica o enviarlo a alguien en concreto.

Si combinas esta función con Atajos, puedes por ejemplo automatizar el renombrado de las grabaciones según la fecha y la app que estabas usando, o crear flujos que envíen directamente el vídeo grabado a un compañero de trabajo, a un profesor o a un grupo de estudio sin tener que buscarlo manualmente en la galería.

Al unir todas estas piezas —atajos, automatizaciones, funciones de cámara, batería, Salud, Buscar, AirDrop y grabación de pantalla— el iPhone pasa de ser un móvil más a convertirse en una herramienta muy adaptable a tu vida diaria. Con un poco de práctica, acabas montando rutinas que te ahorran tiempo, reducen despistes y suavizan tareas pesadas, al mismo tiempo que aprovechas al máximo las ventajas propias del ecosistema de Apple.