Autonomía del iPhone 18 Pro frente al iPhone Duo

Apple ha presentado sus nuevos dispositivos insignia, destacando una notable mejora en la autonomía del iPhone 18 Pro frente a la generación previa y posicionándolo junto al nuevo formato del iPhone Duo. Según la compañía, este avance se debe a un nuevo diseño físico de las celdas de batería, la eficiencia del procesador A20 Pro y optimizaciones a nivel de software.

iPhone 18 Pro frente a la generación anterior

En las pruebas de reproducción de vídeo en streaming habituales de Apple, el iPhone 18 Pro alcanza hasta 33 horas, lo que supone un incremento de aproximadamente el 10% frente a las 30 horas del iPhone 17 Pro. Por su parte, el iPhone 18 Pro Max sube hasta 40 horas de reproducción continua, mejorando cerca de un 14% las 35 horas que registraba el iPhone 17 Pro Max.

Adicionalmente, Apple ha introducido una nueva métrica orientada al uso mixto real (navegación web, fotografía, mensajería y videojuegos):

iPhone 18 Pro Max: Hasta 30 horas de uso mixto con una sola carga.

Hasta con una sola carga. iPhone 18 Pro: Hasta 24 horas de uso mixto bajo las mismas condiciones.

Cabe señalar que estas cifras corresponden a los modelos exclusivos con eSIM. En aquellos mercados internacionales donde el dispositivo aún mantiene la bandeja física para tarjeta SIM, la autonomía se reduce en 2 horas menos de reproducción de vídeo debido al espacio interno que ocupa dicho componente.

Rendimiento energético del iPhone Duo

El primer dispositivo plegable de Apple, el iPhone Duo, reparte su capacidad energética en dos celdas físicas independientes, una en cada mitad del chasis. Al alimentar dos paneles —incluida una pantalla interna de 7,8 pulgadas— su consumo difiere notablemente según el modo de uso:

Pantalla interior: Ofrece hasta 26 horas de vídeo en streaming , un rendimiento comparable a niveles generales con la generación anterior.

Ofrece hasta , un rendimiento comparable a niveles generales con la generación anterior. Pantalla exterior: Alcanza hasta 37 horas de reproducción cuando se utiliza cerrado.

Un salto medible en la duración diaria

El incremento en la duración de la batería del iPhone 18 Pro busca garantizar más de una jornada completa de uso continuo sin depender del cargador, mientras que el iPhone Duo equilibra el consumo de su gran panel interior con una mayor eficiencia en su pantalla externa.

¿Consideras que este aumento en horas de pantalla es suficiente motivo para actualizar tu teléfono actual, o priorizas otros aspectos como el cambio de factor de forma?