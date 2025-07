En los últimos días han surgido imágenes que han encendido el interés de los aficionados a la tecnología. Varias fotografías, supuestamente tomadas en San Francisco, muestran lo que podría ser un prototipo del iPhone 17 Pro en funcionamiento, mucho antes de su lanzamiento oficial previsto para septiembre. La difusión de estas imágenes ha dado pie a todo tipo de teorías y análisis sobre las futuras novedades de la próxima generación de teléfonos de Apple.

El dispositivo visto iba protegido por una funda opaca que dificultaba examinar el diseño completo, pero en las imágenes se aprecian detalles que coinciden con filtraciones de los últimos meses. En la foto se observan anillos de cámara plateados a la izquierda y el sensor LiDAR junto al flash a la derecha, una disposición que no corresponde a modelos anteriores y que lleva tiempo rumoreándose para el futuro iPhone 17 Pro. Además, el hecho de que una persona de seguridad acompañara al portador del teléfono y tratara de cubrirlo ha despertado aún más sospechas sobre la naturaleza de este terminal.

La publicación original en la red social X corrió a cargo del usuario Skyfops, quien también señaló que la escena tuvo lugar en Union Square, San Francisco, no muy lejos de la sede de Apple. Poco después, el reconocido periodista y analista Mark Gurman compartió la imagen con un escueto comentario: “Esta imagen parece auténtica”. Su intervención ha aportado credibilidad al avistamiento y ha acelerado el debate entre quienes consideran posible que se trate de un ensayo real en exteriores y quienes piensan que podría ser, simplemente, una maqueta o un contenido preparado por creadores en busca de atención.

Las posiciones de la cámara y los sensores en la parte trasera del dispositivo coinciden con los renders y prototipos filtrados recientemente. Entre los cambios más comentados se encuentra una posible barra de cámara similar a la de algunos modelos de Google Pixel, que daría espacio a un nuevo zoom óptico 8x, superando así los 5x actuales. También se rumorea que el iPhone 17 Pro podría introducir un segundo botón para controlar la cámara, lo que permitiría un manejo más avanzado y profesional de las funciones fotográficas.

I just spotted a test development iPhone in the wild 朗朗朗 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ

— Fox Pupy 力李 (@Skyfops) July 28, 2025