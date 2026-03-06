Bad Bunny rompe récord de Apple Music en el show de la Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX ha dejado una marca difícil de igualar: la actuación de Bad Bunny se ha convertido en el show de Apple Music más visto de la historia del evento, con 4.157 millones de visualizaciones acumuladas en solo 24 horas entre retransmisiones globales, YouTube y redes sociales. La cifra, comunicada de forma conjunta por Apple Music, la NFL y Roc Nation, sitúa al artista puertorriqueño en el centro de la conversación musical y mediática mundial.

Este impacto no se ha quedado solo en el ruido del día siguiente. El medio tiempo de Bad Bunny ha provocado un auténtico terremoto en el consumo de música en streaming y en la actividad en redes sociales, hasta el punto de que Apple Music habla de una de las mayores conversaciones culturales en tiempo real que se recuerdan en su plataforma. Para el público español y europeo, donde el trap latino y el reguetón ya estaban más que asentados, el show ha servido para consolidar aún más la presencia del artista en el mercado; consulta los horarios, canciones y dónde verlo en España y Europa.

Un récord histórico de visualizaciones para Apple Music y la Super Bowl

Según los datos difundidos desde Nueva York por Apple Music, la NFL y Roc Nation, la actuación de Bad Bunny en el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show alcanzó 4.157 millones de visualizaciones en un solo día. En esta cifra se incluyen las reproducciones por streaming a nivel global, las vistas en el canal oficial de la NFL en YouTube y el consumo en distintas plataformas sociales.

Esta marca sitúa el espectáculo como el show de medio tiempo más visto vinculado a Apple Music, superando con holgura registros previos en el entorno digital. Aunque las mediciones tradicionales de audiencia televisiva en Estados Unidos, como las de Nielsen Big Data, apuntan a unos 128,2 millones de espectadores en el país —por debajo del récord televisivo establecido por Kendrick Lamar—, el consumo digital ha llevado la actuación de Bad Bunny a otro nivel.

El contraste entre la televisión lineal y las plataformas online deja claro que el peso del evento se ha desplazado hacia el ámbito digital. En YouTube, por ejemplo, el vídeo oficial del medio tiempo publicado en el canal de la NFL suma ya más de 117 millones de visualizaciones, una cifra que sigue creciendo y alimentando el interés por la puesta en escena del artista.

Desde Roc Nation, productora del espectáculo, se destaca que este medio tiempo se ha consolidado como uno de los momentos de entretenimiento global más dominantes en la historia de la Super Bowl, tanto por el alcance del streaming como por el ruido en redes sociales y la repercusión en listas de éxitos a escala mundial.

El comunicado subraya que el show de Bad Bunny representa un “hito decisivo” no solo para la NFL y Apple Music, sino también para la cultura musical global, al mezclar un despliegue visual masivo con un repertorio que ha conectado con audiencias muy diversas, incluyendo el público europeo.

Explosión en redes sociales: X se dispara durante el medio tiempo

El impacto del espectáculo se ha medido también en la esfera social, donde el momento del descanso del partido generó una oleada de interacción pocas veces vista. Solo en X (la antigua Twitter), el Halftime Show de Bad Bunny registró 2.000 millones de impresiones y 209 millones de visualizaciones de vídeo vinculadas al evento.

A estas cifras se suman más de 6 millones de publicaciones relacionadas con Bad Bunny durante el medio tiempo, lo que da una idea del volumen de conversación generado en tiempo real. Además, los datos de Roc Nation apuntan a un incremento interanual del 409 % en el número de publicaciones sobre el espectáculo, un salto que refleja hasta qué punto el artista ha conseguido movilizar a los aficionados.

El fenómeno no se ha limitado a una única plataforma. En el conjunto de las cuentas oficiales de la NFL, incluyendo @NFL y NFL International, los aficionados han dedicado el equivalente a más de 1.275 años de tiempo de reproducción a contenidos relacionados con el medio tiempo. De esa cifra, se calculan 456 años de visionado acumulado en Facebook, Instagram y TikTok, y 822 años en YouTube.

En España y el resto de Europa, donde la Super Bowl gana cada año más presencia mediática, buena parte de estas interacciones han servido para reforzar la visibilidad de Bad Bunny entre perfiles que quizá ya conocían su música, pero que ahora lo asocian también a un gran espectáculo global. La viralización de fragmentos del show, coreografías y reacciones ha sido constante en los días posteriores.

Apple Music: escuchas multiplicadas y dominio en el Top 100 Global

El efecto inmediato tras el descanso del partido se vio claramente en Apple Music. Nada más terminar la actuación, las reproducciones del catálogo de Bad Bunny en la plataforma se multiplicaron por siete respecto a los niveles previos. Entre las canciones más escuchadas destacaron “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “Tití Me Preguntó”, que se convirtieron en los temas preferidos de los usuarios.

En los días del fin de semana de la Super Bowl, coincidiendo también con una conferencia de prensa del artista el 5 de febrero que alcanzó un récord de 68 millones de visualizaciones, las escuchas totales de Bad Bunny en Apple Music se cuadruplicaron en comparación con su media de enero. “DtMF” llegó a registrar un pico de siete veces más reproducciones en ese periodo, consolidándose como la canción más potente del momento dentro de su catálogo.

La repercusión del show se trasladó de inmediato a las listas de éxitos. Tras su aparición en el medio tiempo, Bad Bunny llegó a ocupar casi una cuarta parte de la Daily Top 100 Global de Apple Music, un dominio inusual para un solo artista. En total, colocó 24 canciones en el Top 100, 9 temas en el Top 25 y 6 en el Top 10 mundial.

Dentro de este despliegue, “DtMF” se situó en el primer puesto de la clasificación global, mientras que varias canciones veteranas de su repertorio regresaron a las listas después de años fuera de los primeros puestos. Es el caso de “I Like It”, su colaboración con Cardi B, que volvió al Top 100 por primera vez desde enero de 2020, así como de otros seis temas que no aparecían en el ranking desde al menos febrero de 2025.

Para Apple Music, el Halftime Show dio lugar a que la “Super Bowl LX Halftime Show Set List”, la lista de reproducción oficial con los temas del espectáculo, se convirtiera en la playlist más reproducida de la plataforma en esas horas posteriores. Entre los usuarios europeos y españoles, esta lista ha servido además como puerta de entrada para quienes se acercan por primera vez al repertorio completo del artista.

«DeBÍ TiRAR MáS FOToS» arrasa en 155 países y destaca en España y Europa

El impulso del medio tiempo no se quedó en las canciones sueltas. El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” escaló en paralelo en las listas de Apple Music, afianzando la presencia de Bad Bunny en mercados clave. El 9 de febrero, el disco entró en los rankings de álbumes de 155 países, alcanzando el Top 10 en 128 territorios.

En 46 de esos países, el trabajo del artista se colocó directamente en el número uno. Entre ellos se encuentran varios mercados latinoamericanos de peso —México, Colombia, Chile o Brasil—, pero también países europeos como Alemania, Francia y España, donde el álbum ha tenido una acogida especialmente fuerte.

En el caso concreto de España, el éxito del disco se suma a la popularidad previa de Bad Bunny en el país, donde ya venía llenando estadios y encabezando los rankings de streaming. El empujón de la Super Bowl ha reforzado ese vínculo, con incrementos notables de reproducciones y una mayor exposición mediática del artista en prensa generalista y especializada.

Esta dinámica también se percibe en el resto de Europa, donde el público ha ido normalizando desde hace años la presencia del reguetón y del trap latino en las listas locales. La visibilidad de Bad Bunny en un escaparate tan global como la Super Bowl ha consolidado, de facto, su estatus de estrella internacional más allá del mercado hispanohablante.

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se beneficia así de un contexto en el que los grandes eventos deportivos funcionan como lanzadera musical. El vínculo entre la NFL, Apple Music y Roc Nation ha permitido que el álbum, y por extensión el catálogo completo del artista, se sitúen en el centro de la oferta de contenidos para oyentes de todo el mundo.

Reacciones de la crítica y mensaje cultural del espectáculo

Más allá de las cifras, el show de medio tiempo de Bad Bunny ha recibido una acogida muy favorable por parte de la crítica internacional. Medios especializados como Billboard describieron el espectáculo como una actuación “triunfal” que, en sus palabras, convirtió “al mundo en su casita” y lanzó un mensaje de unidad a través de la música y la puesta en escena.

Diarios de referencia como The Guardian destacaron la carga simbólica del show, haciendo hincapié en que la actuación fue “poderosa y llena de detalles”, con guiños a la trayectoria del artista y a sus raíces. El medio británico subrayó cómo el espectáculo rendía homenaje a su historia personal al tiempo que anticipaba nuevas etapas en su carrera.

Publicaciones como Entertainment Weekly, por su parte, pusieron el foco en el mensaje de superación que Bad Bunny ha repetido en varios momentos clave de su trayectoria, recordando su lema de “siempre cree en ti mismo”. Según esta lectura, el show de la Super Bowl no solo fue un gran despliegue de producción, sino también una reafirmación de ese discurso de esperanza, determinación y fuerza.

Todo este relato contribuye a explicar por qué la actuación ha sido interpretada como un punto de inflexión no solo para el artista, sino también para la presencia de la música latina en un escenario históricamente dominado por el pop anglosajón. Para el público europeo, acostumbrado en los últimos años a ver cada vez más artistas latinos en festivales y listas de éxitos, la actuación refuerza la idea de que el idioma ya no es una barrera para liderar grandes eventos globales.

En conjunto, las reacciones muestran que el impacto del show de Bad Bunny se mueve en varias capas: la del espectáculo visual y sonoro, la de los datos de consumo masivo y la de un mensaje cultural que resuena con audiencias diversas, desde América Latina hasta Europa.

El balance de todo lo ocurrido tras el medio tiempo de la Super Bowl LX deja a Bad Bunny en una posición privilegiada dentro de la industria musical: ha batido récords de visualizaciones para un espectáculo patrocinado por Apple Music, ha disparado sus reproducciones en streaming, ha colocado decenas de canciones en el Top 100 Global y ha llevado su último álbum a lo más alto en España, Europa y buena parte del mundo, todo ello mientras refuerza una narrativa artística que conecta tanto con sus seguidores de siempre como con nuevos oyentes que se han sumado al fenómeno tras la Super Bowl.