Apple lanza Beta 7 de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS

Apple acaba de lanzar la Beta 7 de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26, acercándonos cada vez más a la versión final que llegará en pocas semanas. Esta actualización se enfoca principalmente en corregir errores y mejorar la estabilidad, un paso habitual en las últimas betas antes de un lanzamiento oficial para garantizar un funcionamiento más fluido y confiable.

Un detalle que destaca en esta etapa es la modulación de las transparencias en la interfaz. Apple ha reducido el uso excesivo de efectos de transparencia y desenfoque que estaban muy presentes en versiones anteriores, buscando un equilibrio entre estética y rendimiento. Este cambio hace que la experiencia visual sea más nítida y mejora la velocidad en dispositivos, especialmente en aquellos con pantallas OLED.

Además de estas betas para iPhone, iPad y Mac, Apple también ha publicado la Beta 7 para watchOS 10 y tvOS 17. En watchOS, continúan las mejoras para optimizar la interacción y autonomía del Apple Watch, mientras que en tvOS se afina la navegación y la integración con los servicios de contenido. Todas estas actualizaciones apuntan a un ecosistema Apple más cohesionado y estable.

En conjunto, estas últimas betas demuestran que Apple está en la fase final de pruebas, afinando detalles técnicos y visuales para entregar a los usuarios una experiencia sólida, rápida y bien optimizada en sus dispositivos.