Con la llegada de las betas públicas de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26, Apple abre la puerta a todos los usuarios curiosos que desean probar antes que nadie las novedades que definirán la próxima generación de sus sistemas operativos. Aquí te explico en detalle la disponibilidad de las betas, las principales novedades de cada plataforma, cómo instalarlas paso a paso y los riesgos a considerar antes de lanzarte.

Principales novedades de cada plataforma

iOS 26

Nuevo diseño visual: Efectos de cristal y transparencias por todo el sistema.

Efectos de cristal y transparencias por todo el sistema. Apple Intelligence mejorado: IA más proactiva y personalizada.

IA más proactiva y personalizada. Rediseño de aplicaciones clave: Fotos y Safari con nuevas interfaces y funciones.

Fotos y Safari con nuevas interfaces y funciones. Mayor privacidad: Opciones reforzadas para llamadas y datos personales.

Opciones reforzadas para llamadas y datos personales. App Apple Games: Nueva aplicación nativa para gaming.

iPadOS 26

Multitarea evolucionada: Mejoras en Stage Manager y ventanas.

Mejoras en Stage Manager y ventanas. Soporte mejorado para accesorios externos: Más compatibilidad con ratón y monitores.

Más compatibilidad con ratón y monitores. Apple Intelligence: Acceso completo a las funciones de IA que debutan en iOS 26.

Acceso completo a las funciones de IA que debutan en iOS 26. Nuevas herramientas de anotación y organización: Mejora el flujo de trabajo en productividad.

macOS 26 (Tahoe)

Interfaz renovada: Efectos visuales coherentes con iOS/iPadOS 26.

Efectos visuales coherentes con iOS/iPadOS 26. Atajos y automatización más potentes: Integración con Apple Intelligence.

Integración con Apple Intelligence. Aplicaciones nativas actualizadas: Fotos, Mail y Preview, entre otras.

Fotos, Mail y Preview, entre otras. Mayor control de privacidad: Gestión avanzada de permisos y notificaciones.

Gestión avanzada de permisos y notificaciones. Rendimiento optimizado: Mejor administración de energía y recursos.

Cómo instalar las betas públicas

Únete al programa Beta Software de Apple: Regístrate en la web oficial (enlace) con tu Apple ID desde el dispositivo que quieras actualizar. Accede a ajustes de software: En iPhone/iPad: Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta.

En Mac: Preferencias del sistema > General > Actualización de software > Actualizaciones beta. Elige la beta pública del sistema operativo que deseas instalar. Descarga e instala la actualización. El dispositivo se reiniciará y tendrás acceso a la nueva versión beta.

Consejo: Haz una copia de seguridad antes de empezar, en iCloud o localmente.

Principales riesgos de instalar betas públicas

Inestabilidad y fallos: Las betas pueden causar bloqueos, cierres inesperados o ralentizaciones.

Las betas pueden causar bloqueos, cierres inesperados o ralentizaciones. Apps incompatibles: Algunas aplicaciones, sobre todo bancarias o profesionales, pueden no funcionar correctamente.

Algunas aplicaciones, sobre todo bancarias o profesionales, pueden no funcionar correctamente. Menor autonomía: El consumo de batería suele ser superior y menos eficiente.

El consumo de batería suele ser superior y menos eficiente. Pérdida de datos: Existe un riesgo de corrupción de archivos o pérdida de información.

Existe un riesgo de corrupción de archivos o pérdida de información. Dificultad para regresar: Aunque es posible revertir a la versión anterior, implica restaurar el dispositivo y podrías perder algunos datos recientes.

Después de semanas utilizando las Betas de iOS 26 y macOS 26 he de decir que no he encontrado problemas relevantes que me impidan utilizar mis dispositivos con total normalidad, pero siempre es un riesgo que hay que asumir. Por eso recomiendo que instales las Betas en dispositivos secundarios, y que ya que la has instalado si notas algún error ayudes a su corrección reportándolo a Apple, que esa es la finalidad del programa de Beta Pública de Apple.