Bill Gates, del amor al odio con Apple

Hoy resulta casi imposible imaginar a Bill Gates hablando maravillas del Macintosh. La imagen pública que tenemos de Microsoft y Apple suele estar marcada por una rivalidad histórica, por batallas legales legendarias y por dos filosofías radicalmente opuestas. Pero hubo un momento, muy concreto y muy breve, en el que Gates no solo apoyaba el proyecto del Mac, sino que lo describía como el camino lógico hacia el futuro de la informática personal.

A comienzos de los años 80, el sector vivía un cambio profundo. Los ordenadores todavía eran máquinas complejas, llenas de comandos crípticos, y la idea de manejar un sistema gráfico parecía casi ciencia ficción. Apple, con el equipo de Macintosh, trabajaba a contrarreloj para crear un ordenador accesible, visual, intuitivo y, sobre todo, radicalmente distinto a lo que existía. Y en ese proceso, Microsoft jugó un papel más importante del que muchos recuerdan.

Bill Gates visitaba con frecuencia las instalaciones de Apple en Cupertino. Participó en reuniones, probó prototipos del Macintosh e incluso llegó a decir públicamente que la interfaz gráfica de Apple era el camino inevitable hacia la informática del futuro. Su entusiasmo no era fingido. Microsoft tenía un interés real en que el Mac prosperara. En aquel momento, la empresa de Gates era joven, ambiciosa y dependía enormemente de fabricar software para otras plataformas. Y si el Mac triunfaba, Microsoft quería estar ahí desde el principio.

Una alianza necesaria

Apple necesitaba aplicaciones para el lanzamiento del Macintosh. El Mac era una revolución técnica, pero sin software no tenía nada que ofrecer. La solución fue trabajar codo con codo con Microsoft para desarrollar herramientas esenciales (hojas de cálculo, procesadores de texto, utilidades básicas). El objetivo era que el Mac naciera con un catálogo sólido y que el usuario no sintiera que compraba un aparato bonito pero inútil.

Y ahí es donde la historia da su giro. Porque mientras Microsoft colaboraba con Apple, también desarrollaba Windows, un sistema operativo que incorporaba conceptos increíblemente similares a los que había visto en los prototipos del Mac. Es decir, el mismo Gates que elogiaba la interfaz gráfica de Apple como un hito innovador estaba tomando aquella filosofía para aplicarla a un producto propio que competiría directamente con el Macintosh.

Apple no tardó en darse cuenta. A medida que el Mac se preparaba para su lanzamiento, Microsoft aceleraba su propio desarrollo interno. Y lo que comenzó como una colaboración se transformó en tensión. Para muchos dentro de Apple, aquello era una traición en toda regla. Jobs llegó a expresar su frustración abiertamente, señalando que Microsoft había tomado prestadas ideas que no le pertenecían. Gates, por su parte, defendía que los conceptos de interfaz gráfica y ventanas no eran propiedad exclusiva de Apple. Era un choque frontal entre dos personalidades tan diferentes como inevitables.

Del amor al odio

Cuando Windows empezó a ganar terreno, la colaboración inicial se resquebrajó. El Macintosh, aunque innovador, tenía limitaciones técnicas y un precio elevado. Windows, en cambio, podía ejecutarse en un amplio abanico de ordenadores compatibles, mucho más baratos y atractivos para empresas. Lo que había empezado como un elogio mutuo terminó convirtiéndose en una rivalidad que marcaría décadas.

Apple había compartido con Microsoft acceso a tecnologías clave, convencida de que aquella alianza fortalecería el futuro del Mac. Pero en cuestión de pocos años, Windows se convirtió en el sistema dominante del mercado y el Macintosh quedó relegado a una posición minoritaria. La empresa de Gates creció a un ritmo vertiginoso. Apple, en cambio, entró en una etapa oscura, con pérdidas financieras y decisiones estratégicas que casi la llevan a desaparecer.

Ese breve momento en el que Gates hablaba del Mac como el futuro de la informática terminó siendo uno de los episodios más caros de la historia de Apple. No por un tema económico directo, sino por el impacto que tuvo compartir su visión con una compañía que, poco después, se convertiría en su principal competidora.

El tiempo hizo hueco para los dos

La historia, sin embargo, no se quedó en aquella puñalada simbólica. A finales de los 90, cuando Apple estaba al borde del colapso, Microsoft volvió a aparecer en escena. Pero esta vez para rescatar a la que una vez había sido su aliada. Bill Gates anunció una inversión millonaria y un acuerdo para mantener Microsoft Office en Mac, algo esencial para que Apple pudiera reconstruirse.

El gesto, más allá de los detalles estratégicos, cerró un círculo lleno de tensiones, colaboraciones, enfrentamientos e ironías. Una relación que empezó con admiración, siguió con desconfianza y terminó con una tregua pragmática que permitió a Apple sobrevivir hasta el regreso definitivo de Steve Jobs.

Lo curioso es que, con el paso del tiempo, cada compañía tomó un camino completamente distinto. Microsoft se consolidó como pilar del entorno empresarial y del software universal para escritorio. Apple reinventó su negocio con productos como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, transformándose en una empresa que redefine industrias completas en lugar de competir en volumen.

Parte de la historia de ambos

Aquel efímero enamoramiento de Bill Gates por el Mac es una de las historias más fascinantes de la informática moderna. Habla de colaboración, de rivalidad, de visión y de cómo las decisiones de una época pueden cambiar el futuro de toda una industria. Apple, en su inocencia juvenil, abrió demasiado sus puertas. Microsoft aprendió rápido. Y lo que parecía una alianza se convirtió en una carrera que Apple tardaría décadas en equilibrar.

Hoy, con ambos gigantes convertidos en auténticas instituciones tecnológicas, es fácil olvidar ese capítulo. Pero entenderlo nos recuerda algo importante: la historia de Apple no se construyó sólo con grandes éxitos. También se construyó con errores, con lecciones dolorosas y con momentos decisivos que marcaron su carácter para siempre.