Black Friday en accesorios Magsafe: ¡No te pierdas estos chollos!

El Black Friday ha llegado a Amazon, tras unos días de precalentamiento con interesantes ofertas, ahora se prepara para ofrecer descuentos increíbles en una amplia gama de productos. Si eres usuario de un iPhone con MagSafe, esta es tu oportunidad de hacerte con los accesorios que necesitas a precios irresistibles.

Y para que no te tengas que molestar, aquí te hemos seleccionado algunas de las mejores ofertas del día… ¡Yo no me las perdería!

Cargador magnético plegable 3 en 1

La marca Belkin te trae este modelo BoostCharge magnético con soporte para Qi2 a 15W que te permitirá cargar tu iPhone, Apple Watch, y los AirPods en una sola base. Y, gracias al Black Friday, tiene una oferta del 42%, lo cual es irresistible para aquellos que necesiten una base de carga completa como esta.

Cargador Magsafe 2 en 1

Otro de los productos en oferta por el Black Friday, en este caso con descuento del 23%, es el Belkin BoostCCarge Pro 2 en 1. Un cargador compatible con Magsafe de 15W para carga inalámbrica de tu iPhone y otros dispositivos compatibles con esta tecnología inalámbrica. Todo con un diseño compacto y elegante, para que no desentone con tu decoración…

Wallet (porta tarjetas) Magsafe

Aulumu G03 es un porta tarjetas compatible con Magsafe que te permite llevar tus tarjetas de forma segura contigo. Dispone de un diseño funcional y elástico, con accesorios como un sistema de bloqueo RFID para mantener seguras tus tarjetas ante posibles ataques, y un abrebotellas. Todo por un 20% menos gracias al Black Friday.

Powerbank (batería adicional)

Nadie quiere quedarse sin batería en sus dispositivos, por eso Anker ha diseñado este MagCo Power Bank, una batería externa compatible con Magsafe para poder darle un plus de carga a tus dispositivos. Tiene una capacidad de 10.000 mAh, y es compatible con carga ultrarápida Qi2 de 15W. Ahora llega con el 19% de descuento, y no deberías decir no…

Soporte para iPhone para el coche

UGREEN tiene un soporte para el coche compatible con MagSafe y que puede rotar 360º para colocar tu iPhone como quieras. Se puede encajar en la rejilla del aire del vehículo, y también puede soportar otros dispositivos móviles de otras marcas, como el Samsung Galaxy, etc. Ahora lo tienes con un 35% de descuento por el Black Friday, así que, si ya era barato, ahora más…