Black Friday: las mejores ofertas para el Smart Home con HomeKit

¿Harto de malgastar energía, o de que tus dispositivos inteligentes no se entiendan entre sí? Este Black Friday, la magia de la automatización está a tu alcance con las ofertas más electrizantes de Amazon. Olvídate de los ecosistemas fragmentados: ha llegado el momento de que todos tus dispositivos se unan bajo el paraguas elegante y seguro de Apple HomeKit.
Hemos rastreado la jungla de descuentos para traerte gangas imperdibles en marcas premium como Belkin, Netatmo, tado, y Eve. Sigue leyendo, porque te mostraremos cómo conseguir el control total de tu hogar, con un simple comando de voz a Siri, y todo ello ¡con precios que te harán temblar de la emoción del ahorro!
Regleta inteligente Eve Energy Strip
Aprovecha el Black Friday para hacerte con la Eve Energy Strip Regleta triple inteligente por solo 69,94€. Esta regleta con tres tomas de corriente controlables individualmente cuenta con una clasificación máxima de 16 A / 3.680 W y conectividad directa Wi-Fi (2.4 GHz 802.11/b/g/n), eliminando la necesidad de hubs adicionales. Es totalmente compatible con Apple HomeKit y ofrece una avanzada protección contra sobretensión (UP: 1.2 kV) y sobrecorriente (16,2 A). Además de permitir la monitorización del consumo de energía de cada dispositivo, su diseño seguro incluye protección infantil y su cable de 1,9 metros ofrece flexibilidad
Termostato inteligente tadoº
El tadoº termostato inalámbrico X Starter Kit ofrece control total de tu sistema de calefacción por solo 122,99€ en Black Friday. El sistema utiliza paneles y automatizaciones inteligentes para memorizar los hábitos de calefacción y optimizar el consumo de energía. El termostato, de 4,5 VDC con pilas AAA, se comunica de forma inalámbrica con el Receptor X y el Bridge X (consumo energético de 0,7 W). Con el soporte incluido, puedes colocar el termostato donde prefieras, mientras disfrutas de informes en tiempo real (Energy IQ) y la integración total con Apple HomeKit para control por voz.
Mando de aire acondicionado tadoº
El tadoº mando aire acondicionado universal con base inteligente está rebajado a 56,99€ por Black Friday. Este dispositivo, con unas dimensiones de 100 x 100 x 15 mm, se conecta a tu red Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4GHz) y controla por infrarrojos (IR) la mayoría de los aires acondicionados. La base inteligente es alimentada por 5 V (USB) e incorpora una matriz LED de 10 x 19 y una superficie capacitiva. Destaca por las funciones de Geolocalización y Detección de Ventanas Abiertas que apagan el AC automáticamente, integrándose perfectamente con Apple HomeKit, Alexa y Google Assistant.
Estación meteorológica Netatmo
Consigue la Netatmo Estación meteorológica NWS01-EC con su diseño elegante de aluminio y plástico, ahora por 98,30€ en Black Friday. El módulo interior no solo mide la temperatura y humedad, sino que también funciona como sonómetro para medir el nivel de ruido, con mediciones cada 5 minutos. El módulo exterior, alimentado por 2 pilas AAA con autonomía de hasta 2 años, mide la temperatura exterior (rango de −40∘C a 65∘C). Ofrece alertas en tiempo real y la posibilidad de expandir el sistema con pluviómetro y anemómetro.
Cargador USB-C inteligente Belkin
El Cargador Belkin de pared USB-C PD 40W es tuyo por solo 15,98€ en Black Friday. Este cargador dual está equipado con dos puertos USB-C, cada uno entregando una potencia de 20 W de forma independiente para un total de 40 W. Posee la Certificación USB-C PD 3.0, asegurando la carga rápida segura: carga un iPhone (modelo 12 o posterior) de 0 al 50% en solo 25 minutos y un iPad Pro de 0 al 50% en 40 minutos. Su diseño compacto lo hace ideal para viajes, ofreciendo una solución de carga universal para smartphones y tabletas.
Cargador inalámbrico Belkin BOostCharge
Consigue el futuro de la carga inalámbrica con la Estación Belkin BoostCharge Qi2 3 en 1 por 69,99€ en esta oferta de Black Friday. Diseñada con un enfoque sostenible (materiales reciclados y embalaje sin plásticos), esta estación proporciona 15 W de carga magnética Qi2 para el smartphone y 5 W para los AirPods. Destaca por la carga rápida dedicada de 5 W para Apple Watch (Series 7, 8, 9, Ultra y Ultra 2), reduciendo significativamente los tiempos de carga. Su diseño plegable y el LED indicador de carga la convierten en el accesorio de escritorio y de viaje perfecto.