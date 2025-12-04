La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra Meta por la forma en que regula el acceso de proveedores de inteligencia artificial a su plataforma de mensajería WhatsApp. El foco está puesto en la nueva política aplicada a la solución para empresas de la app, que podría estar cerrando la puerta a competidores de Meta AI dentro del mercado europeo.

El Ejecutivo comunitario sospecha que esta estrategia podría restringir injustamente el uso de WhatsApp Business por parte de desarrolladores externos de IA, mientras que el asistente propio de la compañía, Meta AI, seguiría plenamente disponible. Bruselas quiere aclarar si Meta está aprovechando su posición en mensajería para ganar terreno en el pujante mercado de la IA generativa.

Qué preocupa a Bruselas de la nueva política de Meta

En el centro del expediente está la política anunciada por Meta en octubre de 2025, que prohíbe a los proveedores y desarrolladores de IA utilizar la solución WhatsApp Business cuando la inteligencia artificial constituya la funcionalidad principal del servicio que ofrecen. Es decir, los chatbots y asistentes conversacionales cuya actividad gira en torno a la IA quedarían fuera de la plataforma.

Según explica la Comisión, esta herramienta empresarial -conocida como WhatsApp Business Solution o API de WhatsApp Business– es clave para que las compañías se comuniquen con sus clientes a través de la app. Hasta ahora, diversos proveedores de IA permitían a los usuarios interactuar con asistentes conversacionales dentro de WhatsApp para resolver dudas, generar contenido o gestionar tareas de atención al cliente.

La nueva política distingue entre servicios en los que la IA es el núcleo del producto y aquellos en los que se usa como apoyo. Bruselas precisa que seguirá permitiéndose el uso de IA con carácter secundario, por ejemplo, para automatizar la atención al cliente o gestionar reservas mediante WhatsApp, siempre que la función de inteligencia artificial no sea el servicio principal ofrecido a los usuarios.

Lo que inquieta a la Comisión es que, como resultado de esta normativa, los proveedores de IA rivales podrían quedar bloqueados a la hora de llegar a sus clientes a través de WhatsApp dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). Mientras tanto, el servicio propio de la compañía, Meta AI, seguiría accesible para todos los usuarios de la plataforma de mensajería.

Cambios en los términos de uso y calendario de aplicación

Para hacer efectiva esta nueva política, Meta tiene previsto actualizar los términos y condiciones que regulan el uso de la API de WhatsApp Business por parte de empresas y desarrolladores. Se trata de los denominados WhatsApp Business Application Programming Interface terms, que son la base contractual del servicio entre la compañía y los proveedores.

La aplicación de las nuevas reglas sigue un calendario escalonado. Para los nuevos proveedores de IA que quieran operar en WhatsApp, las restricciones ya están vigentes desde el 15 de octubre de 2025. Esto significa que cualquier desarrollador de IA que haya intentado integrarse en la plataforma a partir de esa fecha se ve directamente afectado por el veto.

En el caso de los proveedores de inteligencia artificial que ya estaban presentes en WhatsApp, la actualización de condiciones comenzará a aplicarse a partir del 15 de enero de 2026. A partir de ese día, quienes ofrezcan su IA como servicio principal a través de WhatsApp Business deberán cesar su actividad o adaptarla a un rol estrictamente accesorio.

Bruselas advierte de que esta forma de implantación puede reforzar la posición de Meta en el mercado, ya que limita progresivamente la presencia de competidores de IA en el entorno de WhatsApp mientras mantiene intacta la visibilidad y el acceso de Meta AI a los usuarios de la app.

La Comisión también subraya que esta actualización se enmarca en un momento de rápida expansión del mercado de la inteligencia artificial, donde la integración con grandes plataformas de comunicación como WhatsApp puede ser determinante para el éxito de los distintos actores tecnológicos.

Un posible abuso de posición dominante en el EEE

La investigación comunitaria se centra en determinar si la conducta de Meta podría constituir un abuso de posición dominante contrario a las normas de competencia de la Unión. El expediente se examina a la luz del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE y del artículo 54 del Acuerdo EEE, que prohíben este tipo de prácticas cuando afectan al comercio y restringen la competencia en el Espacio Económico Europeo.

En la práctica, la sospecha es que Meta podría estar utilizando su dominio en mensajería instantánea -WhatsApp es una de las aplicaciones más extendidas en Europa- para favorecer su propio servicio de IA en detrimento de soluciones rivales como otros chatbots o plataformas avanzadas de inteligencia artificial.

La Comisión Europea recalca que numerosos desarrolladores de IA han venido usando WhatsApp para ofrecer servicios conversacionales, generación de contenido o soporte automatizado directamente dentro de la app. Con las nuevas condiciones, buena parte de estos servicios quedarían expulsados de la plataforma o verían fuertemente limitado su alcance.

Bruselas teme que este cambio reduzca las opciones disponibles para empresas y usuarios europeos, especialmente para aquellas compañías que se apoyan en herramientas de IA de terceros para interactuar con sus clientes mediante WhatsApp. Al mismo tiempo, se consolidaría la presencia de Meta AI como solución integrada por defecto en el ecosistema de la empresa.

Si, tras la investigación en profundidad, se confirmase que Meta ha vulnerado la normativa de competencia, la Comisión podría llegar a imponer una multa de hasta el 10% de la facturación mundial anual del grupo, además de exigir cambios en su política para restablecer las condiciones de competencia efectiva en el mercado.

Alcance territorial de la investigación y papel de Italia

El procedimiento abierto por la Comisión abarca todo el Espacio Económico Europeo, con una salvedad importante: Italia queda excluida del ámbito de la investigación de Bruselas. La razón es que la Autoridad Italiana de Competencia ya ha iniciado su propio expediente sobre la misma conducta de Meta y estudia incluso la posible adopción de medidas cautelares.

Para evitar un solapamiento de actuaciones y duplicidades regulatorias, la Comisión ha decidido que su investigación se centre en el resto de Estados del EEE, coordinando así los esfuerzos de supervisión con las autoridades nacionales. Aun con esta exclusión, el caso tiene un impacto europeo amplio, dado el uso masivo de WhatsApp tanto por ciudadanos como por empresas.

En su comunicado, Bruselas insiste en que la apertura del procedimiento no prejuzga el resultado final. La investigación se llevará a cabo con carácter prioritario, pero sin un plazo legal establecido para su conclusión. Su duración dependerá de la complejidad del caso, del volumen de información que sea necesario analizar y del grado de cooperación por parte de Meta.

Además del posible expediente sancionador, la Comisión se reserva la posibilidad de imponer remedios estructurales o de comportamiento a la compañía en caso de constatar un abuso de posición dominante, lo que podría incluir la modificación o retirada de la política que restringe el acceso de proveedores de IA a WhatsApp Business.

La investigación se enmarca en un seguimiento más amplio de los mercados de IA en Europa, que Bruselas viene realizando desde 2024 mediante consultas públicas y documentos de política, con el objetivo de detectar a tiempo posibles prácticas anticompetitivas de los grandes actores digitales.

Meta, bajo el foco recurrente de la competencia europea

La actuación sobre WhatsApp y la inteligencia artificial se suma a un historial creciente de fricciones entre Meta y las autoridades de competencia de la Unión Europea. En los últimos años, la compañía ya ha recibido importantes sanciones relacionadas con la Ley de Mercados Digitales y con la integración de determinados servicios dentro de su ecosistema.

Bruselas ha dejado claro que observa con especial atención a las plataformas digitales consideradas “gatekeepers”, cuya posición central en la economía digital les permite condicionar el acceso de terceros a millones de usuarios. En este contexto, cualquier cambio de política que afecte a desarrolladores y proveedores independientes de tecnología es analizado con lupa.

Para la Comisión, el auge de la inteligencia artificial dentro de servicios ampliamente usados como WhatsApp hace todavía más sensible cualquier movimiento que altere las condiciones de acceso a la plataforma. Dado el tamaño de la base de usuarios de Meta en Europa, una decisión empresarial puede tener consecuencias inmediatas sobre la estructura competitiva de mercados enteros.

La investigación abierta ahora sobre el acceso de proveedores de IA a WhatsApp Business pretende precisamente evitar que un solo actor concentre demasiada capacidad de decisión sobre qué servicios de inteligencia artificial pueden o no llegar al usuario europeo medio a través de la mensajería más extendida.

Con este nuevo frente regulatorio, la Unión Europea refuerza el mensaje de que no va a dejar sin supervisión la intersección entre grandes plataformas y tecnologías emergentes. El desenlace de este caso será clave para entender hasta qué punto Meta podrá condicionar el papel que la inteligencia artificial de terceros juega dentro de su ecosistema de aplicaciones en el mercado europeo.