Cinco funciones avanzadas de cámara para el iPhone 18 Pro filtradas en iOS 27

El análisis del código interno de la beta de iOS 27 ha revelado cinco nuevas funciones para la aplicación Cámara que apuntan directamente a las capacidades del próximo iPhone 18 Pro. El hallazgo, realizado por el usuario «pdfu» en los foros de MacRumors, expone herramientas avanzadas de control y calibración que podrían presentarse esta misma semana durante el lanzamiento de los nuevos iPhone.

Herramientas de exposición y enfoque manual en pantalla

Entre las principales novedades detectadas en el código destacan controles visuales orientados a ofrecer una precisión técnica superior durante la captura:

Histogramas y forma de onda (waveform): la aplicación permitirá monitorizar la exposición en tiempo real. El histograma evalúa el balance de luces y sombras, mientras que la forma de onda distribuye esa información según su posición espacial en el encuadre.

la aplicación permitirá monitorizar la exposición en tiempo real. El histograma evalúa el balance de luces y sombras, mientras que la forma de onda distribuye esa información según su posición espacial en el encuadre. Focus peaking y avisos de sobreexposición: el sistema resaltará con contornos de color las zonas enfocadas y advertirá de áreas quemadas mediante patrones de rayas diagonales, colores sólidos, parpadeos o cuadrículas sobre la vista previa.

el sistema resaltará con contornos de color las zonas enfocadas y advertirá de áreas quemadas mediante patrones de rayas diagonales, colores sólidos, parpadeos o cuadrículas sobre la vista previa. Control de enfoque manual: se implementa un ajuste manual con bloqueo de enfoque similar al visto en Final Cut Camera. Según las líneas de código, esta función estará restringida a dispositivos lanzados con iOS 27 o versiones posteriores , dejando fuera a los modelos actuales.

se implementa un ajuste manual con bloqueo de enfoque similar al visto en Final Cut Camera. Según las líneas de código, esta función estará , dejando fuera a los modelos actuales. Disparos sucesivos con temporizador: el temporizador permitirá capturar varias fotos consecutivas reiniciando la cuenta atrás al instante, sin esperar al guardado de cada toma.

Corrección de imagen para apertura variable

El descubrimiento más significativo a nivel de hardware es un sistema de corrección de imagen dependiente de la apertura. El código de iOS 27 muestra algoritmos diseñados para adaptar las aberraciones y correcciones ópticas de la lente según la apertura utilizada, combinando hasta cuatro puntos de referencia para homogeneizar el resultado. Esta arquitectura de software respalda los informes que señalan que el iPhone 18 Pro incorporará una cámara principal con apertura variable.

Aunque estas características no se encuentran activas en las versiones beta actuales para desarrolladores y Apple podría reservar su disponibilidad, representan una aproximación a controles manuales propios de la fotografía profesional dentro de la aplicación nativa del sistema.