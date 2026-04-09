Varios canales de YouTube de gran tamaño han llevado a Apple a los tribunales en Estados Unidos por una cuestión que lleva meses cocinándose en la industria tecnológica: el uso masivo de contenido protegido para entrenar modelos de inteligencia artificial sin pedir permiso ni pagar a sus autores. La disputa no solo salpica a la compañía de Cupertino, también amplifica un conflicto cada vez más visible entre creadores y grandes plataformas de IA.

La denuncia, presentada en un tribunal federal de California como demanda colectiva, acusa a Apple de haberse beneficiado de millones de vídeos con copyright alojados en YouTube para impulsar sus sistemas de IA generativa. Los youtubers sostienen que la compañía ha estirado al límite, y probablemente rebasado, lo que permiten tanto los términos de uso de YouTube como la normativa de derechos de autor, abriendo un frente legal que puede marcar el paso al resto del sector, también en Europa.

Quiénes son los youtubers que han demandado a Apple y qué reclaman

En el centro del caso se encuentran los propietarios de tres canales muy influyentes en la plataforma: h3h3Productions, MrShortGame Golf y Golfholics. Entre todos suman alrededor de 6,2 millones de suscriptores, combinando un conocido podcast de conversación y sátira con dos canales especializados en golf con cientos de miles de seguidores cada uno.

Los creadores acusan a Apple de acceder y extraer ilegalmente millones de vídeos de YouTube sin autorización, que habrían sido utilizados como materia prima para entrenar sus modelos de IA, incluyendo tecnologías de generación de vídeo e interfaces inteligentes. Según la documentación presentada, gran parte de ese contenido estaría protegido por derechos de autor y sujeto a las condiciones de uso y medidas técnicas de protección de la propia plataforma de Google.

La demanda se plantea como una acción colectiva para que cualquier creador afectado pueda sumarse en Estados Unidos. Los youtubers piden al juez una orden judicial que obligue a Apple a detener estas prácticas, así como una indemnización económica por daños y perjuicios tanto a título individual como en representación del resto de creadores cuyos vídeos se habrían utilizado sin consentimiento.

En el texto legal, los abogados emplean un tono especialmente duro: describen lo ocurrido como un ataque inaceptable contra la comunidad de creadores, cuya obra se habría usado para alimentar una industria de la IA generativa valorada en varios billones de dólares sin ningún tipo de compensación. A su juicio, el éxito económico de estas tecnologías descansa directamente sobre el trabajo ajeno.

Esta misma combinación de canales no se ha limitado a Apple. Ya habían presentado demandas muy similares contra Meta, Nvidia, ByteDance, Snap e incluso gigantes como Amazon u OpenAI, lo que revela una estrategia coordinada para presionar a todas las grandes tecnológicas que habrían recurrido al mismo tipo de prácticas con datos procedentes de YouTube.

Las acusaciones clave: DMCA, scraping y la arquitectura de YouTube

La pieza central del caso es la supuesta vulneración de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la ley estadounidense que protege los derechos de autor en el entorno digital. Los demandantes sostienen que Apple, de forma directa o a través de terceros, habría eludido las medidas tecnológicas de protección que aplica YouTube para evitar que cualquiera descargue masivamente contenido de la plataforma.

En la práctica, eso significaría saltarse la llamada «arquitectura de transmisión controlada» de YouTube, un conjunto de sistemas y restricciones que permiten reproducir los vídeos en streaming pero impiden descargarlos de forma automatizada a gran escala. El uso de programas de scraping para vaciar la plataforma violaría tanto esas medidas como los propios términos de servicio del portal.

Los demandantes describen cómo Apple habría accedido a millones de vídeos alojados en la plataforma con el objetivo de alimentar datasets gigantescos necesarios para entrenar modelos generativos. Aunque en el documento legal no detallan qué herramienta informática concreta se empleó para sortear la arquitectura de retransmisión de YouTube, sí apuntan a que la magnitud de las descargas no encaja en un uso normal de usuario, sino en procesos automatizados masivos.

Uno de los puntos débiles del escrito, admiten incluso algunos analistas, es que la demanda no incluye logs técnicos precisos ni trazas detalladas de las descargas; se limita a hablar de «millones» de vídeos afectados sin cuantificar con exactitud cuántos corresponden a cada canal. Aun así, los creadores argumentan que sería más que razonable asumir una escala de ese calibre a la vista de los sistemas de IA que Apple está construyendo.

En Europa, donde el Reglamento de IA de la Unión Europea exigirá transparencia sobre el origen de los datos de entrenamiento, un escenario similar podría tener aún más implicaciones: las tecnológicas se verán obligadas a detallar las fuentes usadas, lo que podría facilitar que creadores europeos identifiquen si su contenido ha sido reutilizado sin permiso.

El papel de los datasets masivos: Panda-70M y YouTube Subtitles

Buena parte de la polémica se concentra en los grandes conjuntos de datos de vídeo y texto extraídos de YouTube que habrían servido de base para entrenar a los modelos de Apple y de otras compañías. Entre los nombres que aparecen en la discusión destacan dos: Panda-70M y YouTube Subtitles.

Por un lado, los documentos judiciales señalan el uso de Panda-70M, un dataset que actuaría como un índice gigantesco con referencias a aproximadamente 70 millones de vídeos de YouTube. No almacena los archivos directamente, pero sí recoge URLs, IDs de vídeo y marcas de tiempo, de forma que cualquiera que lo utilice puede localizar y descargar con precisión los clips necesarios para alimentar un modelo de IA, incluyendo segmentos muy concretos de cada obra.

Por otro, diferentes investigaciones han desvelado la existencia de YouTube Subtitles, un conjunto de datos recopilado por la organización sin ánimo de lucro EleutherAI. Este dataset incluye subtítulos de más de 173.000 vídeos procedentes de más de 48.000 canales, entre ellos nombres tan conocidos como MIT, Harvard, MrBeast, PewDiePie, Marques Brownlee (MKBHD), Linus Tech Tips, Crash Course o Philosophy Tube. Ninguno de ellos, según las informaciones publicadas, habría sido avisado ni habría dado consentimiento previo.

EleutherAI reconoce en su propio trabajo que la compilación de YouTube Subtitles choca con los términos de servicio de YouTube, que prohíben el uso de medios automatizados para raspar contenido sin permiso. Aun así, justifican la práctica alegando que el scraping de vídeos y subtítulos era ya algo extendido en el ecosistema de IA cuando construyeron el dataset.

Apple, Anthropic, Nvidia, Salesforce y otros actores del sector habrían utilizado estos datasets para entrenar modelos de lenguaje y sistemas generativos. En el caso concreto de Apple, la controversia se intensifica porque sus propios equipos de investigación publicaron artículos académicos donde se describen las bases de datos empleadas, lo que ha servido como munición directa para los abogados de los youtubers.

La utilización de material de YouTube a esta escala resulta especialmente delicada en un contexto como el europeo, donde las universidades, medios de comunicación y creadores independientes comienzan a revisar qué datasets se han usado en productos que llegan al mercado comunitario. De demostrarse un uso masivo de contenido protegido sin licencia, podrían activarse mecanismos de reclamación también en la UE.

El rastro documental que complica la defensa de Apple

Uno de los elementos que más han sorprendido en este caso es que los demandantes no han tenido que escarbar demasiado para encontrar indicios. En los últimos meses, Apple ha ido publicando artículos de investigación y documentación técnica en los que sus propios ingenieros explican cómo han construido y entrenado algunos de sus modelos de IA, incluyendo sistemas de generación de vídeo.

En esos trabajos se hace referencia explícita a datasets masivos de origen online, y en algunos casos se menciona el uso de Panda-70M como base para modelos de vídeo. Los abogados de los creadores interpretan esos papers como una prueba de que Apple conocía el alcance y la procedencia del material que estaba empleando, y que, aun así, optó por utilizarlo para acelerar el desarrollo de sus tecnologías.

La compañía, por su parte, ha empezado a esgrimir un argumento recurrente en este tipo de casos: sostiene que no fue Apple quien hizo el scraping directamente, sino que se limitó a aprovechar datasets previamente construidos por terceros, como EleutherAI u otros grupos de investigación. Desde su punto de vista, esa distancia debería diluir su responsabilidad legal.

Los demandantes rechazan frontalmente ese razonamiento. Alegan que usar datos obtenidos de forma ilícita no exime de responsabilidad, incluso si la extracción la ha realizado otra entidad. En su opinión, una empresa de la envergadura de Apple tiene la obligación de verificar el origen del contenido con el que entrena sus sistemas, más aún cuando se trata de modelos que van a integrarse en productos comerciales.

Hasta la fecha, Apple mantiene un silencio casi absoluto sobre el fondo del asunto mientras se preparan las próximas fases del proceso. Se espera que, tras la presentación de la demanda, llegue la contestación formal de la compañía, posibles audiencias preliminares y una etapa de descubrimiento de pruebas en la que los jueces podrían pedir acceso a documentación interna sobre los procesos de entrenamiento de la IA de la casa.

Un conflicto global: precedentes con medios, artistas y otras Big Tech

El caso de estos canales de YouTube contra Apple no es un episodio aislado, sino otro capítulo en un conflicto cada vez más amplio sobre cómo se alimentan los modelos de IA. En los últimos años, medios, artistas y programadores han iniciado su propia batalla para frenar el uso no autorizado de sus obras.

En diciembre de 2023, por ejemplo, The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por el uso presuntamente ilegal de millones de artículos y piezas de investigación del diario, que habrían servido para entrenar modelos de lenguaje sin acuerdo ni compensación. Antes, a principios de 2023, un grupo de artistas llevó a los tribunales a Stability AI, DeviantArt y Midjourney por integrar en sus sistemas obras protegidas sin consentimiento.

En paralelo, compañías como Nvidia, Meta, ByteDance o Snap acumulan también demandas relacionadas con la utilización de contenidos de redes sociales y plataformas de vídeo para entrenar IA generativa. En California, incluso dos neurocientíficos presentaron otra demanda previa contra Apple por cuestiones similares vinculadas al uso de material protegido para sistemas avanzados.

Figuras influyentes del ecosistema tecnológico, como Marques Brownlee (MKBHD), han criticado públicamente estas prácticas. El propio creador recuerda que paga servicios por minuto para transcribir con precisión sus vídeos antes de subirlos a YouTube, y denuncia que las empresas que rastrean esas transcripciones están aprovechándose de un trabajo doblemente pagado para entrenar sus modelos comerciales.

En Europa, este tipo de litigios está empezando a verse como una señal de que la industria de la IA ha crecido «saqueando» en gran medida el contenido disponible en Internet. Plataformas como Xataka destacan que, tras años de hacer scraping de libros, artículos, imágenes, vídeos y código, muchos autores empiezan a organizarse para reclamar remuneración o, al menos, capacidad de decisión sobre si quieren o no que su trabajo se use como combustible para la IA.

Para el mercado europeo y español, donde los reguladores avanzan en normas más estrictas y donde los medios dependen cada vez más de licencias y acuerdos agregados, estos casos en Estados Unidos se siguen con lupa: cualquier sentencia que limite o penalice el uso indiscriminado de contenido protegido podría desencadenar una cascada de reclamaciones al otro lado del Atlántico.

Lo que se juegan los creadores, las Big Tech y el futuro de la IA

En el fondo, este conflicto va mucho más allá de la batalla concreta entre unos cuantos youtubers y Apple. La pregunta que sobrevuela todo el caso es quién debe pagar el coste de entrenar los modelos de IA que hoy están transformando medio planeta. Hasta ahora, gran parte de ese coste se ha externalizado de facto a los creadores que suben su trabajo a internet.

Los demandantes insisten en que el modelo actual no es sostenible para la comunidad creativa. Si las plataformas y las grandes tecnológicas continúan apropiándose del contenido sin consentimiento ni reparto de ingresos, muchos autores se verán desincentivados a seguir produciendo o buscarán vías para bloquear el acceso automatizado a sus obras.

Desde el lado empresarial, la preocupación es otra: si los tribunales empiezan a fallar a favor de los creadores, el coste de licenciar o generar datos legales para entrenar modelos podría dispararse. Esto afectaría no solo a gigantes como Apple u OpenAI, sino también a startups europeas y españolas que, hasta ahora, han tirado de datasets públicos sin preguntar demasiado por su origen.

Este escenario está favoreciendo el nacimiento de nuevos mercados de licencias de datos, plataformas para gestionar el consentimiento de creadores y servicios de auditoría de datasets orientados al cumplimiento normativo. Para quienes desarrollan IA en Europa, construir desde el principio con datos propios, sintéticos o expresamente licenciados puede convertirse en una ventaja competitiva, sobre todo con la llegada del Reglamento de IA y la implementación práctica de la Directiva de derechos de autor.

Mientras los jueces analizan el caso y las compañías calibran su respuesta, lo que sí parece claro es que el tiempo del «todo vale» en el entrenamiento de modelos de IA se está agotando. Los youtubers que han plantado cara a Apple han puesto sobre la mesa un debate incómodo pero necesario: hasta qué punto es aceptable que el motor de la inteligencia artificial se alimente casi gratis del trabajo de millones de personas repartidas por todo el mundo.