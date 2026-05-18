Con la llegada de iOS 26, CarPlay da un salto importante en personalización y funciones prácticas para el día a día al volante. La actualización no se limita a pequeños ajustes: cambia la manera en la que vemos los menús en el coche, cómo se adaptan a cada pantalla y qué información aparece en cada momento.

Además de las grandes novedades de sistema, como el nuevo diseño Liquid Glass o las mejoras de Apple Intelligence, una parte muy relevante del cambio se nota directamente en el coche. Desde la forma en la que se muestran los iconos hasta el tamaño del texto o los fondos de pantalla, iOS 26 convierte CarPlay en una experiencia mucho más ajustable a cada usuario y a cada vehículo, con especial atención al uso en Europa.

iOS 26: una actualización profunda que también llega al coche

Apple lanzó iOS 26 el 15 de septiembre de 2025, con un cambio de numeración que rompe la secuencia tradicional y alinea el nombre del sistema con el año en el que estará más tiempo en uso. En paralelo, la compañía publicó iOS 18.7 para los iPhone que ya no dan el salto a esta nueva versión, manteniendo así cierto soporte en forma de parches.

Desde entonces, el sistema ha recibido múltiples revisiones intermedias que han ido puliendo errores, mejorando el rendimiento y, sobre todo, introduciendo funciones nuevas. iOS 26.4, por ejemplo, fue la versión que incorporó la posibilidad de usar apps de inteligencia artificial por voz en el coche mediante CarPlay, abriendo la puerta a asistentes y servicios más avanzados mientras conducimos.

Si miramos el calendario de lanzamientos, encontramos versiones centradas en ajustes visuales, compatibilidad de hardware y normativa europea. iOS 26.3 introdujo pequeños cambios para adaptarse a la DMA en Europa, como facilitar el traspaso de datos de iPhone a Android, mientras que otras como iOS 26.2 fueron claves para la llegada de la traducción en tiempo real al territorio europeo.

En el terreno de la estabilidad, versiones como iOS 26.0.1, 26.2.1, 26.3.1 o 26.4.1 sirvieron principalmente para corregir errores, añadir compatibilidad con nuevos dispositivos (como los AirTag de segunda generación o los modelos más recientes de iPhone) y reforzar la seguridad con parches rápidos.

Las últimas actualizaciones, como iOS 26.4.2 e iOS 26.5, han sido algo más discretas en cuanto a funciones estrella, pero han añadido detalles curiosos: nuevos fondos de pantalla, mejoras de cifrado en los mensajes RCS y novedades en apps como Apple Maps, aunque algunas solo están activas de momento en mercados como Estados Unidos.

iPhone compatibles (y no compatibles) con iOS 26 y CarPlay

En lo que respecta a los dispositivos, iOS 26 mantiene una lista amplia de iPhone compatibles, pero deja fuera a algunos modelos que hasta ahora habían seguido recibiendo versiones mayores. En el lado positivo, se incluyen desde la gama iPhone 12 en adelante, además de las distintas generaciones de iPhone SE más recientes y nuevos modelos como iPhone 16, 16e, iPhone Air o la familia iPhone 17.

Esto significa que muchos coches con CarPlay seguirán funcionando sin problema con la última versión del sistema, siempre que el iPhone conectado esté en esa lista. A efectos prácticos, cualquier usuario con un iPhone relativamente reciente podrá aprovechar las nuevas opciones de personalización de CarPlay que llegan con iOS 26.

Por el contrario, modelos como iPhone XS, XS Max y XR se quedarán en iOS 18 y no avanzarán a iOS 26, algo que encaja con la trayectoria de soporte de Apple en los últimos años. No obstante, es previsible que estos dispositivos continúen recibiendo parches de seguridad, incluso a medio plazo, como ya hemos visto con versiones antiguas basadas en iOS 12.

Detrás de este corte de compatibilidad está la necesidad de mantener un rendimiento aceptable y aprovechar tecnologías recientes, tanto a nivel gráfico como de inteligencia artificial. Esto afecta especialmente a áreas como Apple Intelligence o algunos efectos visuales avanzados, aunque la parte básica de CarPlay suele ser menos exigente que otras funciones del sistema.

En el ámbito europeo, la combinación de hardware actual y requisitos regulatorios hace que Apple siga afinando qué funciones se activan en cada país, algo que también puede influir en determinadas capacidades relacionadas con datos, asistentes y servicios conectados dentro de CarPlay.

Nuevo diseño Liquid Glass y su impacto en CarPlay

Una de las señas de identidad de iOS 26 es Liquid Glass, el nuevo lenguaje visual que Apple ha extendido por todo su ecosistema. Este estilo, inspirado en visionOS, apuesta por iconos, widgets y menús translúcidos que reaccionan al fondo y a la iluminación simulada, como si fuesen elementos físicos colocados sobre el escritorio.

En el iPhone, este rediseño se nota en casi todas las aplicaciones, pero en CarPlay se traduce en iconos más coherentes con el resto del sistema y en una apariencia de “cristal” que se adapta tanto a modo claro como oscuro. Aunque la prioridad sigue siendo la legibilidad, el resultado es una interfaz que encaja mejor con el salpicadero digital de muchos coches actuales.

El sistema permite elegir hasta cuatro estilos de iconos en iOS 26: en color tradicional, en modo oscuro, con colores tintados y con acabado translúcido que encaja con Liquid Glass. Esta filosofía se traslada a CarPlay, donde la apariencia de los iconos puede pasar a ser más ligera y con mayor sensación de profundidad visual.

Este tipo de cambios estéticos no son meramente decorativos: afectan a la forma en la que leemos la información mientras conducimos. Un contraste adecuado, animaciones suaves y un diseño homogéneo ayudan a localizar las apps habituales (navegación, música, teléfono) con menos esfuerzo visual, algo especialmente importante en trayectos urbanos.

Para los fabricantes de automóviles europeos, una interfaz más flexible y visualmente integrada también facilita adaptar CarPlay a pantallas cada vez más grandes y panorámicas, donde la forma en la que se distribuyen iconos y widgets es clave para no saturar al conductor.

Smart Display Zoom: CarPlay se adapta mejor a la pantalla de cada coche

Dentro de las novedades específicas de CarPlay en iOS 26, una de las más interesantes es Smart Display Zoom, un sistema de zoom inteligente pensado para ajustar la interfaz al tamaño y la forma de la pantalla del coche. No todos los vehículos tienen el mismo formato de pantalla, y esta función intenta responder precisamente a esa diversidad.

La opción está disponible en el iPhone dentro de Ajustes ⇾ Pantalla de CarPlay, donde aparece como «Zoom de pantalla inteligente». Viene desactivada por defecto, por lo que será el usuario quien tenga que entrar a activarla según sus necesidades y la compatibilidad de su coche.

Apple aclara que no todos los modelos de automóvil son compatibles con Smart Display Zoom, aunque sí debería funcionar en buena parte de los vehículos recientes que integran CarPlay con pantallas amplias. En los casos en los que está disponible, ajusta el contenido de la interfaz para que sea más fácil de leer y tocar, distribuyendo elementos según el espacio útil.

En la práctica, esta función puede ayudar a que los botones principales sean más grandes o estén mejor colocados en salpicaderos muy anchos, o a que los márgenes se ajusten cuando la pantalla no es estrictamente horizontal. Para quienes conducen a menudo por ciudad o hacen muchos kilómetros al año, contar con una interfaz mejor optimizada se nota en la comodidad de uso.

Combinado con el nuevo lenguaje Liquid Glass, Smart Display Zoom convierte CarPlay en un sistema algo más adaptable y menos rígido que en versiones anteriores, algo que muchos usuarios venían reclamando desde hace tiempo.

Widgets en CarPlay: información clave siempre a la vista

Aunque los widgets llevan tiempo integrados en la pantalla de inicio del iPhone, iOS 26 los incorpora por fin de forma nativa en CarPlay. La idea es que el conductor pueda ver de un vistazo la información que más utiliza, sin tener que cambiar constantemente de aplicación.

En la interfaz de CarPlay, los widgets se sitúan en la parte izquierda de la pantalla de inicio. Dependiendo del tamaño y relación de aspecto de la pantalla del coche, se pueden mostrar entre una y tres pilas de widgets simultáneamente. Esto permite, por ejemplo, combinar navegación, música y calendario en un único panel.

La personalización se gestiona desde el iPhone en Ajustes ⇾ General ⇾ CarPlay ⇾ Tu coche ⇾ Widgets. Desde ahí se pueden añadir o eliminar widgets y configurar hasta un máximo de cinco por cada pila. También es posible activar o desactivar la opción de rotación inteligente (Smart Rotate), que reorganiza automáticamente el contenido en función del uso y el contexto.

Esta nueva organización visual es especialmente útil en Europa, donde el uso combinado de navegación, mensajería y música es muy habitual en trayectos diarios. Tener un resumen compacto a un lado de la pantalla reduce la necesidad de tocar el sistema, algo que también encaja con las recomendaciones de seguridad vial de muchos países.

Para quienes usan CarPlay con frecuencia, la llegada de widgets supone la posibilidad de configurar una especie de “panel de mando” personalizado: un vistazo rápido a la ruta, la siguiente cita del calendario o la lista de reproducción actual, todo ello sin abandonar la pantalla principal.

Fondos de pantalla y aspecto de los iconos en CarPlay

Con iOS 26, Apple ha introducido nuevos fondos de pantalla específicos para CarPlay, que buscan armonizar la estética del coche con la del iPhone. Se trata de seis variantes de color inspiradas en el fondo de pantalla por defecto del sistema, adaptadas para verse bien tanto de día como de noche.

Cada uno de estos fondos cambia automáticamente en función del modo claro u oscuro activado en la interfaz. De esta manera, la pantalla del coche no resulta tan agresiva cuando se conduce de noche, ni demasiado apagada durante el día. El cambio se gestiona desde la app de Ajustes dentro de CarPlay, en el apartado Fondo de pantalla.

En paralelo, iOS 26 permite modificar la apariencia de los iconos de las aplicaciones en CarPlay, de forma parecida a lo que ya se podía hacer en la pantalla de inicio del iPhone. Desde la configuración de CarPlay se puede escoger entre apariencia predeterminada, oscura o clara, e incluso vincularlo a si el sistema está en modo claro u oscuro.

La apariencia clara añade un efecto de “vidrio líquido” más marcado en los iconos de CarPlay, reforzando esa sensación translúcida que caracteriza a Liquid Glass. Quien prefiera algo más discreto puede quedarse con la opción tradicional u oscura, que prioriza la legibilidad en situaciones de poca luz.

Este nivel de personalización visual, aunque pueda parecer secundario, permite que la interfaz del coche se adapte mejor a los gustos y necesidades del conductor, algo que hasta ahora estaba mucho más limitado en CarPlay frente a otras plataformas del automóvil.

Tamaño del texto y accesibilidad en la pantalla del coche

Otra novedad destacada es la posibilidad de ajustar el tamaño del texto en CarPlay, algo que el iPhone ofrecía desde hace años, pero que hasta ahora no se podía trasladar de forma tan directa a la pantalla del coche. iOS 26 introduce un control más claro para que el texto resulte legible sin esfuerzo excesivo.

Para cambiarlo, basta con acceder en CarPlay a Configuración ⇾ Accesibilidad ⇾ Tamaño del texto. Desde ahí se muestran varios tamaños posibles y una vista previa de cómo se verá el texto en los distintos menús. El usuario puede escoger el punto intermedio que le resulte más cómodo según la distancia a la pantalla y su propia vista.

Esta característica está especialmente pensada para mejorar la accesibilidad y reducir distracciones. Si los textos de navegación o los nombres de las listas de reproducción son demasiado pequeños, obligan a fijarse más tiempo en la pantalla, algo poco recomendable mientras se conduce.

Con el ajuste adecuado, las etiquetas de los iconos, botones y menús pueden ser más grandes y claras, sin necesidad de acercarse a la pantalla ni forzar la vista en plena marcha. Para personas con problemas visuales o gafas progresivas, este tipo de opciones marca una diferencia notable.

Al integrarse dentro del apartado de Accesibilidad, Apple refuerza la idea de que CarPlay debe ser usable para el mayor número posible de conductores, independientemente de su edad o capacidad visual, algo que cobra especial sentido en mercados como el europeo, con una población cada vez más envejecida.

Apple Intelligence, apps y nuevas funciones que también influyen en CarPlay

Más allá del propio CarPlay, iOS 26 trae cambios de fondo en Apple Intelligence que acaban repercutiendo en cómo usamos el iPhone en el coche. Aunque la compañía ha sido prudente y ha evitado dar fechas concretas sobre la nueva Siri tras los retrasos de iOS 18, sí ha abierto sus modelos a desarrolladores mediante el framework Foundation Models Framework.

Estas APIs permiten que aplicaciones de terceros integren capacidades de IA de forma más sencilla. En la práctica, esto puede traducirse en apps de navegación, mensajería o productividad que ofrezcan funciones inteligentes accesibles desde CarPlay, siempre que la normativa local y las políticas de seguridad lo permitan.

Tres funciones destacadas, Visual Intelligence, Genmoji e Image Playground, se integran ahora también con la app Atajos. Aunque su uso más avanzado se da en el propio iPhone, no es complicado imaginar automatizaciones que repercutan en el uso en el coche, como ajustes de modo de conducción, mensajes predefinidos o gestión de música.

En paralelo, iOS 26 ha añadido traducción en tiempo real en distintos puntos del sistema, incluida la posibilidad de traducir conversaciones en FaceTime o llamadas telefónicas. Aunque estas funciones no están diseñadas exclusivamente para CarPlay, sí pueden ser útiles para quienes viajan por Europa y combinan el uso del coche con llamadas en otros idiomas.

Eso sí, Apple mantiene ciertos límites geográficos: funciones como el sistema Caller ID para reducir llamadas spam se siguen reservando por ahora para mercados como el estadounidense, y su llegada a Europa dependerá de regulación y acuerdos con operadoras.

Otras novedades de iOS 26 que afectan a la experiencia conectada

La actualización no se queda en el coche. iOS 26 llega con cambios repartidos por todo el sistema que terminan influyendo, de una forma u otra, en cómo usamos el iPhone cuando vamos al volante o paramos en una estación de servicio.

En la app Teléfono se ha incorporado un sistema que detecta cuándo una llamada está en espera y avisa al usuario cuando le vuelven a atender, evitando tener que estar con el móvil pegado a la oreja mientras suena la clásica música de fondo. También ofrece traducción automática de llamadas en texto cuando hablamos con alguien en otro idioma, algo útil en contextos internacionales.

iMessage recibe nuevas opciones de personalización como fondos de pantalla en chats, encuestas en grupos y traducción instantánea de conversaciones. Además, se ha reforzado el filtrado de mensajes de spam, con advertencias más claras para reducir el riesgo de caer en estafas, un problema cada vez más común.

En el terreno multimedia, Apple Music estrena AutoMix, una función que genera transiciones entre canciones mediante IA, intentando imitar el trabajo de un DJ. Para el uso en el coche, esto se traduce en cambios de tema más suaves durante los trayectos, sin silencios bruscos ni cortes molestos.

Safari, por su parte, adopta una interfaz más limpia con una barra de direcciones inferior que puede ocultarse para priorizar la visualización a pantalla completa. Aunque no es algo que se utilice directamente mientras conducimos, sí mejora la navegación cuando paramos o usamos el iPhone como apoyo.

También se suma a la lista de cambios Apple Maps, que introduce un historial de ubicaciones llamado Visited Places, pensado para recordar restaurantes, tiendas o parques visitados. Esta función puede ser útil para recuperar destinos frecuentes y lanzarlos después rápidamente desde CarPlay.

AirPods, cámara, juegos y otros detalles del ecosistema

El ecosistema que rodea al iPhone también evoluciona con iOS 26. Quienes tengan AirPods 4 o AirPods Pro 2 disponen ahora de Voice Isolation, una función que promete grabaciones de voz de mayor calidad, sobre todo en llamadas. Aunque se use principalmente fuera del coche, también puede marcar la diferencia al hablar con manos libres.

Para esos mismos modelos, Apple habilita la posibilidad de controlar la cámara del iPhone de forma remota pulsando el vástago de los auriculares. Esto puede servir, por ejemplo, para hacer fotos de grupo con el coche aparcado sin tener que sujetar el teléfono, aunque no es una función específicamente ligada a CarPlay.

La aplicación Cámara en iOS 26 se simplifica para que los iconos y menús resulten menos invasivos, manteniendo la posibilidad de cambiar rápidamente entre modos de foto y vídeo con un gesto lateral. Se busca que el visor sea protagonista, algo que los usuarios agradecerán también cuando fotografían el coche, documentos o matrículas por motivos prácticos.

FaceTime adopta parte de la estética Liquid Glass, con botones desplazados a un lateral y una experiencia más de pantalla completa. Además, suma subtítulos con traducción en tiempo real, una función que encaja bien en un entorno europeo multilingüe, aunque su uso durante la conducción debe realizarse siempre con prudencia y respetando la normativa.

Otra novedad llamativa, sobre todo para quienes usan el iPhone como consola portátil, es Games, una app que centraliza juegos de terceros y títulos de Apple Arcade. Desde ahí se pueden gestionar ajustes del modo juego y el perfil de Game Center, algo que puede emparejarse con modos de conducción o restricciones cuando el vehículo está en marcha.

Por último, Apple lleva al iPhone la clásica app de macOS, Vista Previa, para visualizar y editar rápido fotos y documentos PDF. Aunque no es una herramienta que se use durante la conducción, sí facilita gestionar documentos vinculados al coche (seguros, revisiones, tickets de peaje) cuando estamos parados.

Tras todas estas novedades, iOS 26 se perfila como una de las actualizaciones más completas de los últimos años, no solo por el rediseño visual y la apertura de Apple Intelligence, sino por la forma en que extiende esa evolución hasta CarPlay. La combinación de zoom inteligente, widgets, personalización visual y mejoras de accesibilidad acerca el sistema del coche a lo que muchos usuarios llevan tiempo pidiendo: una experiencia más flexible, coherente con el iPhone y adaptada tanto a las carreteras como a las normas y hábitos de conducción que tenemos en España y en el resto de Europa.