El sistema de Apple para el coche sigue ampliando sus horizontes. CarPlay ya no es solo un espejo del iPhone en la pantalla del vehículo, sino que se está convirtiendo en un punto de encuentro para diferentes asistentes de inteligencia artificial. La última incorporación es Meta AI, que se suma a ChatGPT, Perplexity y Grok, aunque su despliegue no está siendo tan masivo como cabría esperar.

Mientras tanto, Apple prepara una actualización importante para Siri, que llegará con iOS 27. La nueva versión del asistente promete conversaciones más naturales y una integración más profunda con el coche. Pero antes de que eso ocurra, los usuarios ya pueden probar otras alternativas de IA desde el salpicadero, siempre que tengan la suerte de que la función esté activada en su cuenta.

La llegada de Meta AI a CarPlay

Meta AI ha aparecido en la interfaz de CarPlay para algunos usuarios, pero no todos pueden utilizarla. Al intentar abrir la aplicación, muchos ven un mensaje que indica que la función no es compatible con su cuenta. Ni siquiera una suscripción de pago garantiza el acceso, lo que sugiere que Meta está realizando una activación progresiva en sus servidores.

La versión actual de la app Meta AI, la 287.0.0, salió el 24 de agosto y no menciona CarPlay en su descripción. Esto refuerza la teoría de que se trata de una prueba limitada, similar a la que ya hicieron ChatGPT, Perplexity y Grok cuando llegaron al ecosistema de Apple. La disponibilidad no depende del tipo de cuenta, sino de una habilitación remota que Meta controla.

A pesar de las restricciones, la mera presencia de Meta AI en CarPlay es significativa. Apple abrió la puerta a las aplicaciones conversacionales con iOS 26.4, y desde entonces los desarrolladores pueden crear experiencias basadas en la voz para el coche. ChatGPT fue el primero en aprovecharlo, y ahora Meta AI se une a la lista.

Una plataforma abierta a la IA

La idea de que CarPlay se convierta en un escaparate de asistentes de IA es cada vez más real. Los conductores pueden elegir entre varios chatbots sin necesidad de tocar el teléfono, simplemente usando la voz. Sin embargo, estos asistentes de terceros no funcionan como Siri: hay que abrirlos manualmente desde la pantalla del coche y no tienen acceso a los datos del vehículo.

Siri sigue siendo el asistente principal del sistema, pero su papel está cambiando. Apple está trabajando en una versión mucho más avanzada que llegará con iOS 27, actualmente en fase beta. Se espera que la nueva Siri pueda mantener conversaciones con contexto, algo que los chatbots actuales ya ofrecen, pero con la ventaja de estar integrada de forma nativa.

La competencia entre asistentes beneficia al usuario final. Poder elegir entre Siri, ChatGPT, Perplexity, Grok y ahora Meta AI desde el coche es una ventaja que pocos sistemas multimedia integrados pueden ofrecer. Los fabricantes de automóviles suelen cerrar sus ecosistemas, pero CarPlay permite llevar las apps del iPhone al salpicadero.

La nueva Siri con iOS 27

La gran promesa de Apple para CarPlay es la renovación de Siri. La nueva versión del asistente llegará en septiembre junto con iOS 27, y estará disponible en el coche con capacidades mejoradas. Podrá mantener conversaciones más fluidas, entender mejor el contexto y sincronizar las interacciones con el iPhone.

Una de las novedades más interesantes es que las conversaciones mantenidas en el coche se guardarán en una app específica de Siri en el iPhone. Así, el usuario puede retomarlas más tarde desde el móvil, con un icono que indica que se iniciaron en el vehículo. Esto crea una continuidad que hasta ahora no existía.

Mientras tanto, los competidores de Apple no se quedan quietos. Meta AI es solo el último ejemplo de cómo la IA se está colando en el coche. La integración de Gemini en Google Maps para CarPlay también se ha visto en primavera, lo que demuestra que el ecosistema está en plena ebullición.

La evolución de CarPlay hacia una plataforma de IA abierta es imparable. Meta AI ya está aquí, aunque con cuentagotas, y Siri se prepara para dar un salto cualitativo. Los próximos meses serán clave para ver cómo conviven todos estos asistentes en el coche, y los usuarios serán los grandes beneficiados.