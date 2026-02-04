Para muchos conductores en España y en el resto de Europa, pagar más de 200.000 euros por un coche de lujo solo para disfrutar del sistema multimedia más avanzado de Apple no es una opción realista. Hasta ahora, la nueva generación de CarPlay se había quedado prácticamente encerrada en modelos muy exclusivos como los Aston Martin más recientes.

Esa situación está a punto de cambiar. Las últimas filtraciones y reportes especializados apuntan a que CarPlay Ultra llegará por fin a marcas generalistas como Hyundai y Kia en la segunda mitad de este año. Si se cumplen los plazos que barajan Apple y sus socios, podría ser el primer paso serio para que esta plataforma empiece a verse en coches habituales de nuestras carreteras y no solo en superdeportivos.

Hyundai y Kia, puerta de entrada de CarPlay Ultra al gran público

Según ha adelantado el periodista Mark Gurman en su boletín Power On de Bloomberg, Apple prepara el lanzamiento de CarPlay Ultra en al menos un modelo importante de Hyundai o Kia en la segunda mitad de este año. No se han dado nombres oficiales, pero varias informaciones coinciden en señalar que el movimiento está ya muy avanzado.

Entre los candidatos que suenan con más fuerza aparece el Hyundai IONIQ 3 EV, un eléctrico que se espera como pieza clave en la gama del fabricante y del que ya se había rumoreado su compatibilidad con esta plataforma. Este modelo encajaría bien con la idea de Apple de lucir CarPlay Ultra en vehículos de enfoque tecnológico y con fuerte presencia en Europa.

Más allá del modelo concreto, lo relevante es que Hyundai y Kia se convertirán en las primeras marcas de gran volumen en adoptar CarPlay Ultra. Hablamos de fabricantes que venden cientos de miles de coches al año en mercados como España, Alemania o Francia, y que tienen especial peso en segmentos como los SUV compactos, los crossover urbanos y los eléctricos de precio relativamente contenido.

Las fuentes cercanas al desarrollo apuntan a que la integración se está cerrando ahora mismo, con planes para que los primeros coches compatibles lleguen a concesionarios antes de que acabe el año. Eso encaja con la promesa oficial que Apple hizo en 2025 de ampliar la presencia de CarPlay Ultra en un margen de unos doce meses.

De la exclusiva de Aston Martin a las marcas generalistas

CarPlay Ultra se presentó por primera vez en la WWDC 2022, con la promesa de revolucionar el salpicadero digital y de llegar a los primeros vehículos a finales de 2023. Sin embargo, el calendario real ha ido bastante más lento: el lanzamiento efectivo se produjo en 2025 y solo en una serie muy limitada de modelos de Aston Martin.

Esa primera fase ha funcionado como banco de pruebas en el segmento de lujo, con unidades de producción reducida y precios al alcance de muy pocos. Para Apple, era una forma de pulir la experiencia en un entorno muy controlado antes de dar el salto a fabricantes que mueven volúmenes mucho mayores.

El cambio de rumbo llega ahora, cuando la compañía empieza a mirar hacia socios con una presencia masiva en Europa. Hyundai y Kia, junto a Genesis como marca premium del grupo, aparecen en todas las quinielas como socios clave para escalar CarPlay Ultra a un público más amplio, incluyendo clientes que buscan SUV familiares, compactos o eléctricos urbanos.

En paralelo, Genesis mantiene su lugar en la lista de futuras integraciones. Su papel natural estaría en berlinas y SUV de gama media-alta, donde la experiencia digital y la calidad del sistema de infoentretenimiento se han convertido en argumentos de peso a la hora de decidir una compra.

Qué es exactamente CarPlay Ultra y en qué se diferencia del CarPlay clásico

La clave de CarPlay Ultra está en la profundidad de su integración con los sistemas del vehículo. Mientras que el CarPlay que conocemos desde hace años se limita a proyectar aplicaciones del iPhone en la pantalla central, la nueva generación aspira a ocupar prácticamente todo el salpicadero digital.

En la práctica, esto significa que CarPlay Ultra puede hacerse cargo también del cuadro de instrumentos, el panel donde normalmente vemos la velocidad, las revoluciones o la información de autonomía. La interfaz de Apple se extiende por todas las pantallas disponibles, ya sea en un solo display panorámico o repartida en varios paneles independientes.

Para conseguirlo, Apple y cada fabricante deben trabajar de forma conjunta. No basta con activar un simple modo de proyección: hay que adaptar el diseño a la arquitectura electrónica del coche, decidir qué datos se comparten, cómo se muestran los indicadores y cómo se integran los controles del vehículo dentro del entorno de CarPlay Ultra.

Cuando el conductor conecta su iPhone, el sistema puede leer información clave como velocidad, nivel de combustible o batería, presión de neumáticos o temperatura del motor. A partir de ahí, genera paneles digitales personalizables en los que se mezclan datos del coche con elementos propios de iOS, todo dentro de una estética coherente con el resto de dispositivos de Apple.

Es importante subrayar que CarPlay Ultra no sustituye por completo al sistema nativo del fabricante. El coche puede seguir manteniendo su propio software; simplemente, cuando se conecta el iPhone, la interfaz de Apple pasa a ocupar el protagonismo y a comportarse de forma muy similar a si fuera la solución principal de la marca.

Controles del coche, apps integradas y mapas más avanzados

Uno de los cambios más llamativos respecto al CarPlay de siempre es que CarPlay Ultra no se limita a música, llamadas y navegación. Apple incorpora un conjunto de aplicaciones específicas pensadas para controlar elementos del vehículo sin salir del ecosistema visual de la marca.

Entre estas funciones se incluyen la gestión del climatizador, la radio, el cierre centralizado, las alertas de mantenimiento o los avisos de combustible y batería. También se contempla la integración con la cámara de marcha atrás y otros sistemas de ayuda a la conducción, siempre que el fabricante lo permita.

En el apartado de mapas, las mejoras son especialmente visibles. Las aplicaciones de navegación compatibles, como Apple Maps, pueden extender sus gráficos al cuadro de instrumentos, mostrando la ruta junto a la velocidad o la autonomía. Esto permite al conductor consultar la información esencial con un solo vistazo, reduciendo la necesidad de apartar la vista de la carretera.

El diseño sigue el lenguaje visual más reciente de Apple, con iconos, animaciones y efectos similares a los que se ven en iOS. Se ha adaptado, eso sí, para cumplir requisitos de legibilidad y seguridad, evitando recargar la pantalla con detalles innecesarios o elementos que puedan distraer.

Además, cada fabricante puede personalizar parte de la estética para mantener su identidad de marca. Colores, tipografías o estilos de reloj pueden ajustar su aspecto para que, aun siendo claramente “Apple”, no parezca que se ha borrado por completo la personalidad del coche.

Por qué CarPlay Ultra se está desplegando tan despacio

Pese a todo el potencial que se le atribuye, CarPlay Ultra avanza con un ritmo mucho más lento del que Apple imaginaba cuando lo presentó en 2022. El motivo principal no está tanto en el iPhone como en la complejidad de meterse hasta la cocina del software de un coche moderno.

Cada fabricante tiene su propia plataforma de infoentretenimiento, sus normas internas de seguridad y una estrategia comercial muy definida. Permitir que un tercero ocupe prácticamente todo el salpicadero implica ceder parte del control de la experiencia de usuario, algo que muchos grupos automovilísticos se piensan dos veces.

Al mismo tiempo, la industria del motor está volcada en el desarrollo de sus propios ecosistemas digitales y servicios conectados. Marcas que invierten cantidades millonarias en software propio suelen ver con recelo la idea de entregar el escaparate principal del coche a una empresa tecnológica externa, incluso si esa empresa es Apple.

Este choque de intereses explica por qué la lista inicial de socios anunciados en la WWDC 2022 no se ha materializado al ritmo esperado. Algunas marcas se han ido descolgando o han optado por priorizar soluciones internas, mientras otras avanzan de forma más discreta hacia una integración parcial o futura.

En este contexto, el paso que van a dar Hyundai y Kia se interpreta en el sector como una especie de prueba de fuego: si la acogida es buena y los clientes perciben valor real en el día a día, otras marcas podrían replantearse su postura en los próximos años.

Fabricantes que se suman y fabricantes que se resisten

En el bloque de marcas favorables a Apple, el grupo Hyundai se ha colocado como aliado destacado de CarPlay Ultra. La integración prevista para Hyundai, Kia y Genesis contrasta con la actitud mucho más cautelosa de otros fabricantes europeos que inicialmente aparecían como socios y ahora se muestran más reservados.

En los últimos años se ha producido una retirada notable de algunas marcas que habían sido presentadas como colaboradoras de la nueva generación de CarPlay. Audi, Mercedes-Benz, Polestar, Renault o Volvo, entre otras, han optado por centrar sus esfuerzos en plataformas propias, manteniendo el soporte para CarPlay clásico y Android Auto, pero sin comprometer fechas para la versión Ultra.

El caso de Volvo es ilustrativo: directivos de la marca han defendido públicamente que la integración actual de CarPlay funciona muy bien en sus modelos, incluidos los eléctricos, y que sigue siendo una pieza importante de su oferta. Sin embargo, en ningún momento han confirmado la adopción del nuevo CarPlay Ultra, pese a haber aparecido en las diapositivas iniciales de Apple.

Otros grupos han ido todavía más lejos. General Motors ha decidido retirar incluso el CarPlay estándar de sus nuevos vehículos eléctricos, apostando por soluciones 100 % propias y dejando en la práctica la puerta cerrada a la versión Ultra a corto o medio plazo en marcas como Chevrolet, Cadillac o GMC.

A esta lista de escépticos se suman fabricantes como BMW, que ha expresado dudas sobre la conveniencia de entregar la interfaz principal del coche a un sistema de terceros, alegando la necesidad de preservar una experiencia consistente y plenamente controlada por la marca.

El papel de Tesla y otros fabricantes reticentes

Tesla merece mención aparte. La compañía de Elon Musk ha defendido siempre un ecosistema completamente cerrado, basado en su propio software, sin integración oficial con CarPlay ni Android Auto. Sin embargo, los últimos reportes apuntan a un ligero cambio de postura, aunque con matices importantes.

De acuerdo con la información que maneja Mark Gurman, Tesla estaría trabajando en integrar la versión estándar de CarPlay, pero no CarPlay Ultra. La idea sería mostrar CarPlay en una ventana o área concreta dentro de la interfaz habitual de Tesla, de forma que ambas experiencias convivan sin que Apple llegue a ocupar toda la pantalla.

En este planteamiento, CarPlay funcionaría como un módulo adicional, probablemente de forma inalámbrica, al que el usuario podría acceder para música, navegación o mensajería, mientras que el resto de funciones del coche seguirían gestionadas íntegramente por el software de Tesla.

La propia compañía, según estos informes, no tiene intención de adoptar CarPlay Ultra. Su prioridad es mantener el control total de la experiencia de conducción y del ecosistema digital, un enfoque que coincide con la postura de otros fabricantes que han cuestionado públicamente el valor de ceder demasiado espacio a Apple.

En Estados Unidos, ejecutivos de grupos como Ford o Rivian también han expresado dudas sobre el beneficio real de una integración tan profunda, insistiendo en que el software del coche será un factor de diferenciación clave y que no conviene dejarlo en manos ajenas.

CarPlay clásico sigue vivo mientras se prepara el salto Ultra

Mientras CarPlay Ultra prepara su desembarco en Hyundai y Kia, la versión tradicional de CarPlay continúa recibiendo mejoras a través de iOS. Apple ha aprovechado las últimas actualizaciones del sistema operativo para reforzar la experiencia de quienes, por ahora, seguirán usando el formato clásico.

Entre los cambios recientes destaca la opción de usar AirPlay para duplicar vídeo en la pantalla del coche cuando el vehículo está completamente detenido, lo que permite ver contenidos durante una espera sin comprometer la seguridad durante la conducción.

También se han ampliado los widgets y actividades en vivo dentro de CarPlay, con más espacio para información en tiempo real como resultados deportivos, seguimiento de entregas o avisos de calendario, todo ello sin necesidad de abrir cada app manualmente.

En el plano visual, Apple ha ido trasladando elementos del estilo “Liquid Glass” a CarPlay, de manera que iconos, transparencias y animaciones recuerdan cada vez más al aspecto de los iPhone más recientes. Se han ajustado, eso sí, para garantizar una lectura cómoda y no sobrecargar la pantalla.

Las notificaciones también se han revisado: ahora las alertas de llamadas y mensajes ocupan menos espacio y aparecen en formatos menos intrusivos, con filtros adicionales para bloquear comunicaciones no deseadas y soporte para reacciones rápidas en Mensajes sin tener que manipular directamente el teléfono.

Qué puede esperar el conductor medio en España y Europa

Para el usuario de a pie, especialmente en mercados como el español, la gran incógnita es saber si CarPlay Ultra aportará beneficios claros respecto a los sistemas que ya ofrecen los fabricantes o si quedará como un extra vistoso pero prescindible.

La llegada a Hyundai y Kia será una prueba relevante porque se trata de marcas muy presentes en segmentos clave de nuestro mercado: SUV compactos, coches familiares y eléctricos de precio medio que se ven a diario en calles y autovías. No hablamos ya de superdeportivos exclusivos, sino de vehículos de uso cotidiano.

Si la integración se desarrolla como promete Apple, el conductor debería notar una experiencia más fluida entre el iPhone y el coche, con navegación, música, comunicaciones y datos del vehículo concentrados en una misma interfaz. La posibilidad de personalizar el cuadro de instrumentos y otros paneles puede ser un añadido atractivo para quienes valoran tener la información justo donde quieren.

Otra cuestión será cómo gestionen los fabricantes la convivencia entre CarPlay Ultra y sus propios sistemas nativos. Es probable que en muchos casos el usuario pueda elegir qué interfaz utilizar, o que determinadas funciones solo estén disponibles cuando el iPhone está conectado, lo que puede influir en la percepción de valor del sistema.

En cualquier caso, todo apunta a que CarPlay Ultra está dejando de ser una rareza reservada a coches de más de 200.000 euros para empezar a asomar en modelos más asequibles. El movimiento de Hyundai y Kia, junto con los planes de Genesis y el interés desigual del resto de la industria, dibuja un panorama en el que Apple gana presencia en el coche conectado, pero todavía se enfrenta a una resistencia considerable por parte de quienes prefieren apostar por soluciones propias y mantener el control absoluto del software a bordo.