Apple lleva tiempo trabajando en CarPlay Ultra, su experiencia de infoentretenimiento de próxima generación pensada para tomar el control de prácticamente todo el cuadro de mandos del coche. Aunque la idea se presentó por primera vez en la WWDC 2022, ha sido a lo largo de 2025 cuando el proyecto ha empezado a materializarse de forma muy limitada.

De momento, el despliegue real se ha quedado en algo bastante exclusivo: los primeros coches con CarPlay Ultra han llegado a propietarios de Aston Martin en Estados Unidos y Canadá, dejando a Europa y a la gran mayoría de fabricantes aún a la espera. En paralelo, se multiplican los rumores, las altas y las bajas de marcas, y las dudas sobre cómo y cuándo llegará esta plataforma a los conductores españoles y europeos.

Qué es realmente CarPlay Ultra y en qué punto está

CarPlay Ultra es la evolución más ambiciosa del CarPlay tradicional: en lugar de limitarse a la pantalla central, pretende integrarse con el cuadro de instrumentos, los paneles adicionales y una parte importante de los controles del vehículo. La idea de Apple pasa por ofrecer una interfaz unificada, con widgets, mapas, música y datos del coche, todo bajo el mismo lenguaje visual.

Apple presentó este concepto en la WWDC 2022, pero el calendario inicial no se ha cumplido. A finales de 2023, la compañía apuntó a Porsche y Aston Martin como primeros socios para estrenar la nueva experiencia en 2024. Esa fecha pasó sin apenas movimiento visible y, ya en enero, Apple reconoció que la llegada de esta “siguiente generación de CarPlay” sufría retrasos, aunque aseguraba que el desarrollo seguía en marcha.

El primer despliegue comercial claro ha sido en primavera de 2025, con modelos de Aston Martin en Norteamérica recibiendo CarPlay Ultra. Por ahora, Apple no ha facilitado un listado público, detallado y actualizado de fabricantes que vayan a soportar esta versión avanzada, ni mucho menos un calendario por mercados.

Esta falta de información oficial deja a muchos conductores europeos con la vista puesta en los anuncios de las propias marcas, que van desvelando a cuentagotas sus planes, dudas y rectificaciones en torno a CarPlay Ultra.

Marcas que siguen apostando por CarPlay Ultra

Aunque Apple evita publicar una relación cerrada de fabricantes en su web, sí ha ido confirmando nombres en distintos anuncios y presentaciones. Cuando mostró por primera vez la nueva experiencia en 2022, habló de una batería de socios comprometidos. Con el paso del tiempo, esa lista se ha ido reajustando.

En mayo de 2025, Apple comunicó que Hyundai, Kia y Genesis se sumaban como nuevos aliados para CarPlay Ultra, reforzando así su posición en el mercado asiático y europeo, especialmente en el segmento del coche eléctrico. Junto a ellos, siguen apareciendo otros grupos y marcas de corte más “premium” o enfocados a mercados concretos.

Contando únicamente a los fabricantes que, a finales de 2025, seguían vinculados a CarPlay Ultra según la información disponible, la lista incluiría:

Acura

Aston Martin

Ford

Genesis

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Land Rover

Lincoln

Nissan

Porsche

A esta relación hay que añadir el matiz importante de que no todas las marcas han detallado qué modelos concretos integrarán CarPlay Ultra, ni en qué mercados. En muchos casos se habla de “futuros vehículos” o “próximas generaciones de producto”, lo que deja margen para cambios de rumbo, retrasos o lanzamientos escalonados entre Estados Unidos y Europa.

Fabricantes que se han bajado del carro

El otro gran titular alrededor de CarPlay Ultra es que varios fabricantes inicialmente anunciados han decidido dar marcha atrás. En su primera ronda de socios, Apple llegó a incluir nombres de peso que, según diversas informaciones, ya no estarían interesados en integrar esta experiencia tan profunda en sus coches.

Mercedes-Benz, que aparecía en las presentaciones iniciales de Apple, habría abandonado sus planes de soportar la nueva generación de CarPlay. Y no sería el único: según el diario británico Financial Times, Audi, Volvo, Polestar y Renault también habrían optado por no seguir adelante con CarPlay Ultra, a pesar de figurar al principio como marcas asociadas.

Esta salida de fabricantes europeos y de marcas con una fuerte apuesta por sus propios sistemas de infoentretenimiento refuerza la sensación de que no todos los grupos están dispuestos a ceder tanto espacio en el salpicadero a Apple. En muchos casos, la estrategia pasa por desarrollar plataformas propias, con servicios conectados y suscripciones integradas, donde CarPlay clásico se mantiene como complemento, pero sin llegar al nivel de integración profunda de Ultra.

Para el usuario final en España o en el resto de Europa, esto se traduce en que no veremos CarPlay Ultra extendido de forma masiva en todas las marcas, al menos a corto plazo. La apuesta dependerá en gran medida de la visión de cada fabricante sobre el control del software del coche.

Hyundai y el IONIQ 3: la gran oportunidad para Europa

Una de las piezas clave para entender el futuro de CarPlay Ultra en el viejo continente es Hyundai. Diversas filtraciones y rumores publicados por medios especializados, como Top Gear, apuntan a que el próximo Hyundai IONIQ 3 eléctrico podría ser uno de los primeros modelos “generalistas” en montar CarPlay Ultra.

Se espera que Hyundai presente el IONIQ 3 a principios de 2026, con muchas quinielas señalando el Salón del Automóvil de Bruselas como posible escenario. Este salón abre sus puertas el 9 de enero de 2026, por lo que encajaría con los tiempos que se manejan para un anuncio de calado en Europa.

Si finalmente el IONIQ 3 llega al mercado con CarPlay Ultra, supondría una expansión muy relevante de la plataforma más allá de los coches de lujo. Se habla de un precio de partida en torno a las 25.000 libras esterlinas (unos 33.700 dólares al cambio aproximado), muy por debajo de los más de 200.000 dólares que puede costar un Aston Martin equipado con la misma tecnología.

Esta diferencia de precio convertiría al IONIQ 3, y por extensión a Hyundai, en la primera vía de acceso relativamente asequible a CarPlay Ultra para el público europeo, siempre que la marca decida ofrecer la misma configuración en mercados como España, Francia o Alemania, y no se limite a determinadas versiones o países.

La postura de Ford: compromiso con matices

Ford es otro de los nombres que Apple ha señalado como socio de CarPlay Ultra, pero la relación no está exenta de matices. En una entrevista reciente, el consejero delegado de la compañía, Jim Farley, fue preguntado de forma directa sobre si Ford estaba considerando compatibilidad con esta nueva versión.

La respuesta fue prudente pero clara: Farley reconoció que Ford está trabajando con Apple y que la marca está “comprometida” con la colaboración, aunque admitió que en la primera ronda de desarrollo de Ultra no quedaron del todo satisfechos con la ejecución técnica.

En sus palabras, la “Ronda 1” de CarPlay Ultra no alcanzó las expectativas de Ford, lo que deja entrever que el fabricante estadounidense quiere más control sobre la experiencia a bordo o mejoras concretas antes de dar luz verde a un despliegue amplio en sus modelos.

Aun así, el hecho de que el máximo responsable de la compañía descarte un “no” rotundo y hable de conversaciones frecuentes con Apple indica que Ford sigue viendo valor en CarPlay Ultra, especialmente en mercados donde los conductores ya se han acostumbrado a integrar el iPhone en el coche. Falta por ver en qué modelos y con qué calendario se traducirá ese compromiso, y cómo afectará a la oferta en Europa.

Un futuro lleno de incógnitas para los conductores europeos

Con todo lo que sabemos a cierre de 2025, la sensación es que CarPlay Ultra avanza, pero lo hace a un ritmo mucho más lento y desigual de lo que algunos usuarios esperaban. Entre los fabricantes que han frenado o cancelado sus planes y los que solo hablan en términos generales, el panorama está lejos de ser claro.

Apple, por su parte, no ha publicado todavía una lista oficial y completa de marcas y modelos que vayan a integrar la nueva experiencia, algo que ayudaría a los compradores a tomar decisiones informadas a medio plazo. Esa falta de transparencia alimenta las dudas, especialmente en regiones donde los ciclos de compra de coche son largos y la conectividad se ha convertido en un argumento de peso.

Para los conductores en España y en el resto de Europa, la atención se centra ahora en la llegada de los primeros modelos de gran volumen con CarPlay Ultra, con el IONIQ 3 de Hyundai como candidato destacado. Mientras tanto, Aston Martin se mantiene como escaparate tecnológico exclusivo en Norteamérica y, previsiblemente, en algunas unidades que lleguen a suelo europeo.

Hasta que Apple y las distintas marcas aclaren sus planes, CarPlay Ultra seguirá siendo una promesa de salpicadero totalmente dominado por la interfaz del iPhone, pero limitada de momento a casos muy concretos y rodeada de muchas incógnitas sobre su verdadera expansión en el mercado europeo.