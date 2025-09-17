Cuando llega el momento de vender, regalar o entregar tu dispositivo, lo más importante es que nadie pueda recuperar lo que había dentro. En esta guía te contamos cómo borrar tu iPhone de forma segura, qué preparar antes, y qué opciones tienes si ya no tienes el teléfono en tus manos.

Además de los pasos oficiales de Apple, también te explicamos medidas extra para un borrado a nivel profesional y qué hacer si necesitas recuperar datos que eliminaste por error. Todo en español de España, con un enfoque práctico y sin rodeos para que no te dejes ningún fleco por el camino. Vamos allá con todo sobre cómo borrar tu iPhone de forma segura.

Por qué es clave borrar con seguridad

La privacidad no es negociable: en un iPhone guardamos fotos, vídeos, contraseñas, mensajes y hasta información bancaria. Un borrado superficial puede dejar rastros recuperables, y herramientas de recuperación (incluso asequibles) podrían reconstruir parte de esos contenidos si no se hace bien.

Recientemente, un error en iOS 17.5 levantó preocupaciones al hacer que ciertas fotos supuestamente eliminadas reaparecieran en algunos casos, cuestionando cómo el sistema gestiona los datos “borrados”. Aunque Apple publica correcciones y conviene actualizar iOS, conviene saber ejecutar un borrado completo y, si lo necesitas, una limpieza más profunda del espacio libre para mitigar cualquier intento de recuperación.

En entornos profesionales o para usuarios muy cautelosos, existen soluciones de terceros diseñadas para un borrado exhaustivo. En esta guía también abordamos cómo una herramienta como Stellar iPhone Eraser puede reforzar el proceso cuando quieres minimizar al máximo el riesgo de recuperación forense.

Antes de empezar: prepara tu iPhone

Un buen borrado comienza con una preparación ordenada. Si vas a cambiar de dispositivo, primero transfiere tu información y luego borra el antiguo. Si además cambias de número, añade números de confianza adicionales a tu cuenta para no perder acceso a la verificación en dos pasos.

Si vas a estrenar iPhone , usa Inicio rápido para migrar automáticamente desde iOS 11 o posterior; si tu antiguo iPhone está en iOS 10 o anterior, recurre a iCloud, Finder o iTunes para traspasar los datos .

, usa Inicio rápido para migrar automáticamente desde iOS 11 o posterior; si tu antiguo iPhone está en iOS 10 o anterior, recurre a iCloud, Finder o iTunes para . Si tenías enlazado un Apple Watch , desenlázalo antes de nada para que su copia de seguridad se genere y puedas enlazarlo después con el nuevo iPhone sin perder ajustes y datos .

, desenlázalo antes de nada para que su copia de seguridad se genere y puedas enlazarlo después con el nuevo iPhone sin perder . Realiza una copia de seguridad reciente: en iCloud o en tu ordenador con Finder (macOS) o iTunes (Windows), para que nada importante se quede atrás en el cambio de dispositivo .

reciente: en iCloud o en tu ordenador con Finder (macOS) o iTunes (Windows), para que nada importante se quede atrás en el . Si compraste un plan de AppleCare , plantéate cancelarlo si ya no seguirás usando el equipo; así evitas cargos y ajustas la cobertura a tu nueva situación .

, plantéate cancelarlo si ya no seguirás usando el equipo; así evitas cargos y ajustas la cobertura a tu . Cierra sesión en iCloud, iTunes Store y App Store. En iOS 10.3 o posterior ve a Ajustes > y pulsa Cerrar sesión ; en iOS 10.2 o anterior, ve a Ajustes > iCloud > Cerrar sesión y repite el proceso en Ajustes > iTunes y App Store > Cuenta .

; en iOS 10.2 o anterior, ve a Ajustes > iCloud > Cerrar sesión y repite el proceso en Ajustes > iTunes y App Store > . Si cambias a un teléfono que no sea de Apple, anula el registro de iMessage para que no se pierdan SMS al migrar a Android u otro sistema y los mensajes se entreguen como SMS/MMS normales .

para que no se pierdan SMS al migrar a Android u otro sistema y los mensajes se entreguen como . ¿Intercambio en tienda Apple? Si el trade‑in es presencial en una Apple Store de tu país o región, no borres el equipo por adelantado: acude a la tienda y deja que un especialista complete el proceso y te ayude con los últimos pasos. Si el intercambio es en línea, continúa con el borrado en los siguientes puntos.

Todos estos preparativos evitan bloqueos por Activación, pérdidas de datos o problemas de acceso a servicios como iMessage, FaceTime o Apple Pay después del traspaso.

Borrar desde Ajustes: el método más directo

Si aún tienes el iPhone contigo y funciona correctamente, la forma más rápida es borrar directamente desde Ajustes. Este método es ideal cuando ya has hecho copia de seguridad y transferido lo necesario a tu nuevo dispositivo.

Entra en Ajustes > General > Transferir o restablecer . Pulsa en Borrar contenidos y ajustes. Si tenías Buscar mi activado, el sistema te pedirá el ID de Apple y tu contraseña para desactivar el Bloqueo de activación y poder formatear. Si tu iPhone usa eSIM, cuando el sistema lo solicite elige la opción de borrar el dispositivo y también el perfil de eSIM para dejar el equipo listo para un nuevo propietario sin líneas activas. Introduce el código del dispositivo o el de restricciones cuando te lo pida, y confirma con Borrar para iniciar el proceso.

Al terminar, el teléfono quedará como salido de fábrica, sin tu contenido ni tus cuentas. Es la manera oficial de Apple para entregar el iPhone limpio y sin datos personales.

Restaurar con ordenador: Finder, Apple Devices o iTunes

Cuando el iPhone no responde, está desactivado o prefieres una restauración desde cero mediante el ordenador, puedes usar Finder en macOS, la app Apple Devices en Windows, o iTunes en entornos más antiguos. Es un camino muy fiable para reinstalar iOS y borrar tus datos por completo.

Conecta el iPhone al ordenador con un cable USB o USB‑C. En un Mac, abre Finder para que aparezca el iPhone en la barra lateral; en Windows, abre la app Dispositivos de Apple (Apple Devices). Si tu Mac está en macOS 10.14 o anterior, o tu PC no tiene Apple Devices, abre iTunes. Haz clic en el icono del iPhone en la barra lateral (debajo de Ubicaciones) y entra en la pestaña General en la parte superior. Pulsa en Restaurar iPhone y confirma. El sistema descargará e instalará el software y restaurará el dispositivo a ajustes de fábrica.

Si encuentras problemas durante el proceso, consulta la documentación oficial de Apple sobre cómo restaurar el iPhone a los ajustes de fábrica y sus pasos de solución de incidencias (modo recuperación, comprobaciones de cable, reinstalación del software en el ordenador, etc.).

Si ya no tienes el dispositivo

Pasa a veces: entregaste el iPhone y olvidaste borrarlo o cerrar sesión. Aún puedes cortar el vínculo y proteger tus datos a distancia con estas opciones.

Pide al nuevo propietario que borre el contenido y los ajustes como se ha descrito arriba, para que el dispositivo quede limpio y sin tu información. Si usabas iCloud y Buscar mi, entra en iCloud.com con tu Apple ID, borra el dispositivo desde allí y, cuando acabe, selecciónalo y elige Eliminar de la cuenta para que ya no esté asociado. Si no puedes hacer lo anterior, cambia la contraseña de tu Apple ID. Esto no borrará lo que haya en el iPhone, pero impedirá que el nuevo dueño elimine tu información de iCloud o acceda a tus datos. Si migras a otro ecosistema, anula el registro de iMessage para garantizar la correcta recepción de mensajes como SMS/MMS. Entra en iCloud.com > Ajustes de cuenta para ver qué dispositivos usan Apple Pay, selecciona el iPhone antiguo y pulsa Eliminar junto a Apple Pay para revocar las tarjetas. Quita el dispositivo de la lista de dispositivos de confianza en tu Apple ID para que ya no pueda autorizar inicios de sesión. Si tenías un plan de AppleCare activo para ese equipo y ya no lo necesitas, gestiona su cancelación.

Con estos pasos cortas todos los lazos con el iPhone anterior y evitas cualquier intento de acceder a tus servicios y cuentas.

Servicio móvil, SIM y eSIM

Además de borrar datos, no olvides la parte del operador. Una gestión correcta de la línea evita sorpresas y posibles cargos no deseados.

Si el iPhone usa eSIM , elige borrar también el perfil eSIM cuando el sistema te lo pida. Así el nuevo usuario podrá activar su línea sin restos de tu servicio .

, elige borrar también el perfil eSIM cuando el sistema te lo pida. Así el nuevo usuario podrá activar su línea sin restos de tu . Si no usas tarjeta SIM física, contacta igualmente con tu operador por si es necesario mover o desactivar el servicio en el número asociado.

por si es necesario mover o desactivar el servicio en el número asociado. Para tarjetas SIM físicas, extrae la SIM y consérvala o destrúyela de forma segura si ya no la necesitas.

Tu compañía puede ayudarte a trasladar la línea a otro teléfono y a configurar correctamente la eSIM o SIM en el nuevo dispositivo.

Copias de seguridad recomendadas

Antes de borrar, guarda lo importante. Tener una copia reciente te permitirá restaurar tu información en el nuevo iPhone o conservar un historial por si lo necesitas más adelante.

iCloud : ve a Ajustes > > iCloud y activa Copia de seguridad de iCloud; después pulsa “Realizar copia de seguridad ahora” para crear una copia reciente en la nube .

: ve a Ajustes > > iCloud y activa Copia de seguridad de iCloud; después pulsa “Realizar copia de seguridad ahora” para crear una copia reciente en la . Ordenador: en Mac usa Finder; en Windows, iTunes. Conecta el iPhone, selecciona el dispositivo y elige “Realizar una copia de seguridad ahora”. Puedes cifrarla para incluir contraseñas y datos de salud.

Ten en cuenta que si olvidaste el código del iPhone o está desactivado, deberás restaurarlo con el ordenador. Y si usas Tiempo en pantalla, ese código no se elimina al restaurar desde un respaldo: deberás restablecerlo siguiendo el procedimiento oficial para ese código específico.

Borrado seguro avanzado: limpieza profesional del iPhone

Si quieres ir un paso más allá del borrado estándar, hay herramientas diseñadas para eliminar datos de manera que sean prácticamente irrecuperables, incluso con técnicas avanzadas. Una de ellas es Stellar iPhone Eraser, orientada a usuarios que desean una limpieza adicional del dispositivo y del espacio libre.

Qué ofrece una herramienta como Stellar iPhone Eraser

Eliminación de datos personales y empresariales: borra definitivamente fotos, vídeos, contactos, mensajes y datos de apps, protegiendo tanto información personal como corporativa. Eliminación de residuos de aplicaciones: muchas apps dejan restos al desinstalarse; esta función limpia esos residuos de aplicaciones para reforzar tu privacidad. Borrado del espacio no utilizado: incluso cuando borras archivos, quedan huellas en el espacio libre; la herramienta sobrescribe ese espacio para obstaculizar la recuperación.

Ventajas principales

Seguridad reforzada , minimizando el riesgo de recuperación de datos y reduciendo la exposición a fraudes o suplantaciones de identidad .

, minimizando el riesgo de recuperación de datos y reduciendo la exposición a fraudes o suplantaciones de . Facilidad de uso , con una interfaz clara que no requiere conocimientos técnicos avanzados para ejecutar un borrado seguro .

, con una interfaz clara que no requiere conocimientos técnicos avanzados para ejecutar un borrado . Protección integral, incluyendo eliminación de datos residuales para cubrir ángulos que el borrado estándar puede no abordar.

Cómo se utiliza

Instala el programa en tu ordenador, conecta el iPhone y abre la aplicación. Elige si quieres borrar archivos concretos o realizar una limpieza completa del dispositivo. Inicia el proceso de borrado seguro para que se sobrescriban áreas vulnerables y se dificulte la recuperación. Al finalizar, la herramienta muestra una confirmación de borrado permanente.

Según la información disponible, el precio de Stellar iPhone Eraser es de $29.99 para hasta tres dispositivos. Existe un paquete “Toolkit” que añade utilidades como iPhone Data Recovery (para casos en los que, por el contrario, necesites recuperar datos).

¿Necesitas recuperar algo? Opciones de recuperación

Todos nos equivocamos. Si borraste por error y necesitas rescatar documentos, fotos o mensajes, existen soluciones de recuperación que pueden ayudarte según el estado del dispositivo y el tiempo transcurrido.

Entre los motivos frecuentes de pérdida de información se encuentran la eliminación accidental, fallos del sistema o de actualizaciones, daños físicos que impiden arrancar el iPhone, e incluso malware que corrompe archivos. En esos supuestos, una herramienta como Stellar iPhone Data Recovery puede resultar útil.

Funciones destacadas de Stellar iPhone Data Recovery

Recuperación integral de documentos, fotos, vídeos, audios, contactos y mensajes, incluso si se eliminaron o se perdieron por otros motivos. Dispositivos dañados: posibilidad de acceder y restaurar datos aunque el iPhone esté deteriorado o no arranque de forma normal. Datos de apps: soporte para recuperar información de aplicaciones populares como WhatsApp, SMS, registros de llamadas, notas y otros contenidos. Escaneo personalizable para centrarse en tipos de archivos concretos y acelerar el proceso de recuperación.

Cómo se usa para recuperar datos

Instala el software en tu ordenador y conecta el iPhone. Elige el tipo de escaneo (rápido o profundo) y deja que la herramienta analice el dispositivo en busca de archivos recuperables. Revisa la lista de resultados, marca lo que quieras restaurar y pulsa Recuperar para guardar los archivos en tu ordenador. Verifica que todo lo necesario se haya recuperado y esté en la ubicación correcta.

El precio indicado para iPhone Data Recovery es de $39.99. Por una pequeña diferencia (unos 10 dólares más) el paquete Toolkit incluye también el iPhone Eraser y otras utilidades de reparación.

¿Vas a enviar un Android a Apple como intercambio?

Si tu intercambio es con un dispositivo Android, no olvides realizar una limpieza equivalente. Es crucial para no dejar rastro de tu información personal en ese terminal.

Haz copias de seguridad de tus datos en la nube o en tu ordenador.

en la nube o en tu ordenador. Restaura el equipo a valores de fábrica para borrarlo por completo.

por completo. Retira tarjetas SIM, tarjetas de memoria, carcasas y protectores de pantalla.

Si te atascas, el fabricante del dispositivo puede ofrecerte instrucciones específicas para completar el proceso.

Con todo lo anterior, ya tienes una hoja de ruta completa: prepara el terreno (copias, cierre de sesión, eSIM y operador), borra desde Ajustes o restaura con ordenador cuando convenga, corta vínculos si ya no tienes el equipo, y valora un borrado profesional si buscas una seguridad adicional frente a la recuperación de datos; y, si te equivocas, aún quedan opciones de recuperar lo más valioso antes de poner tu iPhone en manos de otra persona.