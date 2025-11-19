¿Cómo crear imágenes originales con Image Playground y Apple Intelligence en tu iPhone? Gracias a la integración de Apple Intelligence, tu iPhone se convierte en un estudio creativo en el bolsillo donde puedes generar imágenes desde texto, conceptos predefinidos o incluso a partir de personas y fotos de tu galería (puedes ver cómo funciona Apple Intelligence en la app Fotos); todo ello en cuestión de segundos y con controles sencillos. En este artículo encontrarás un recorrido completo para sacarle partido a Image Playground, desde los primeros pasos hasta funciones avanzadas y usos en otras apps del ecosistema Apple, con un enfoque eminentemente práctico y un toque cercano para que te resulte más cómodo. La idea es que empieces a crear y personalizar sin enredos técnicos.

Conviene saber que la experiencia se centra en un estilo más artístico e ilustrado, perfecto para avatares, pegatinas y escenas con personalidad, y no tanto en hiperrealismo fotográfico. En paralelo, Apple ha habilitado las APIs a partir de iOS 18.2 para que los desarrolladores integren esta misma magia en sus apps, y además la interfaz ya está disponible en español en la beta de iOS 18.4 para quienes cumplan los requisitos regionales. Todo encaja: una app divertida para usuarios y una base sólida para desarrolladores.

¿Qué es Image Playground y dónde puedes usarlo?

Image Playground es una app y conjunto de funciones de Apple que te permite combinar conceptos, descripciones en texto y personas de tu fototeca para crear resultados visuales en pocos toques. Puedes mezclar hasta siete elementos (por ejemplo, tema, escenario, accesorios, persona, estilo y más) y ajustar cada imagen hasta que te convenza. Lo importante es que elijas una idea y la herramienta se ocupa del resto.

Además de la app dedicada en el iPhone, el mismo motor de creación está disponible dentro de otras apps. Puedes generar pegatinas y escenas en Mensajes, trabajar bocetos visuales en Freeform en tu iPhone o incluso utilizar Image Playground en Keynote, Pages, Invitaciones Apple y aplicaciones de terceros compatibles. Piensa en una misma paleta creativa que acompaña a tus apps favoritas.

Cuando crees un Genmoji (un emoji personalizado generado por IA), este se guarda junto a tus stickers del sistema para reutilizarlo donde quieras. Y si estás en regiones donde Apple Intelligence está disponible, tendrás acceso a toda esta experiencia directamente desde tu iPhone. Todo queda integrado en la galería y en el flujo habitual de iOS. Al pulsar el botón de agregar emoji podrás sumarlo a tus stickers (consulta cómo añadir emojis y stickers en tu iPhone).

Crear y editar imágenes en el iPhone paso a paso

El flujo de trabajo en iPhone es directo y, tras un par de usos, te lo sabrás de memoria. Lo primero es abrir la app Image Playground y pulsar en iniciar un nuevo proyecto. A partir de ahí, puedes arrancar con ideas sugeridas, escribir un texto, usar una foto como base o seleccionar a una persona de tu fototeca. Elige el punto de partida que más te inspire.

Abre la app Image Playground en tu iPhone y toca en crear una nueva imagen. Se mostrará una galería con tus creaciones y una pantalla limpia si es tu primera vez. Todo está organizado para que empieces rápido. Escoge el origen de la creación: puedes tocar una sugerencia de concepto, escribir una descripción en el campo correspondiente, elegir una foto del carrete o seleccionar a una persona identificada en tu app Fotos. Las cuatro vías conducen al mismo destino: tu imagen final. Selecciona un estilo. Los estilos nativos de Apple Intelligence incluyen Animación, Ilustración o Dibujo, y también puedes crear Genmoji. Si prefieres explorar la extensión de ChatGPT, que puede usar el modelo GPT-5 de ChatGPT, toca en su sección y elige un estilo o la opción de cualquier estilo para describir lo que buscas, por ejemplo, algo como ‘una imagen realista de una cigüeña’ para una invitación. El estilo marca el carácter visual de tu resultado. Refina la imagen: toca la burbuja de vista previa para ver variaciones y desliza a izquierda o derecha para alternarlas. Si alguna idea ya no encaja, elimina ese concepto desde las opciones disponibles. Probar variaciones es la forma más rápida de encontrar el tono perfecto. Guarda y confirma: cuando te guste el resultado, utiliza el botón de guardar en la parte superior derecha para añadirla a tu galería; si has generado un Genmoji, utiliza el botón de agregar emoji para sumarlo a tus stickers. Un toque y tu creación pasa a formar parte de tu colección.

Si estás editando una imagen que ya tenías guardada, al pulsar en Listo el sistema te preguntará si quieres actualizar la existente o guardar el resultado como una nueva imagen. Esta opción es ideal si quieres mantener varias versiones de un mismo concepto. Duplicar variaciones es un truco útil cuando dudas entre dos estilos.

Para ver tus imágenes en la galería, vuelve a la vista principal. Desde ahí podrás abrir cualquier creación para ajustarla de nuevo, compartirla o borrar la que ya no necesites. Tu producción queda siempre a mano en una biblioteca clara y cronológica.

Personalizar la apariencia de una persona

Una de las funciones más llamativas es la capacidad de crear imágenes basadas en personas de tu fototeca. (Antes de usarla, consulta cómo gestionar la privacidad de Apple Intelligence.) Puedes cambiar el punto de partida eligiendo otra foto del mismo contacto o ajustando aspectos como peinados, vello facial o gafas. Es perfecto para avatares y retratos con tu toque personal.

Para sacar el máximo partido a esta función, identifica y nombra a la persona en la app Fotos; así aparecerá en el selector de personas dentro de Image Playground. Ten presente que si la descripción que introduces entra en conflicto con la foto elegida (por ejemplo, un nombre distinto al que tiene en Fotos), la personalización se basará en la imagen seleccionada, no en el texto. La foto manda cuando hay discrepancias entre descripción y origen.

Abre la imagen de esa persona y toca la opción de editar. Puedes seleccionar otra foto como base para cambiar el punto de partida sin perder el resto de la idea. Un primer plano distinto puede cambiarlo todo. En personalizar aspecto, modifica peinado, vello facial o gafas desde los menús emergentes. Juega con combinaciones hasta dar con la que más te encaje. Pequeños retoques generan grandes diferencias. Si quieres deshacer cambios y volver al inicio, utiliza la opción de restablecer apariencia para recuperar la base original. Volver atrás es inmediato y sin riesgo. Cuando estés conforme con el punto de partida, confirma los ajustes con el botón correspondiente para seguir creando. Bloquea el aspecto y continúa con el resto de elementos.

Crear imágenes en Apple Vision Pro

Si usas Apple Vision Pro, Image Playground mantiene la misma filosofía: rapidez, sugerencias y estilos preparados para que experimentes. Puedes combinar hasta siete elementos al construir tu escena y recorrer variaciones de forma muy ágil. La experiencia inmersiva facilita aún más iterar sobre tus ideas.

Abre Image Playground y toca en crear una nueva imagen. Elige entre sugerencias de conceptos o explora más opciones según lo que tengas en mente. Las ideas predefinidas son una gran chispa inicial. Escribe una descripción en el campo indicado para guiar la generación o selecciona el botón de persona para elegir a alguien de tu fototeca. Recuerda que la persona debe estar identificada y con nombre en Fotos para poder añadirla fácilmente. La identificación previa simplifica el flujo. También puedes partir de una foto de tu biblioteca, como una mascota, un paisaje o un plato de comida, y aplicar estilos por encima para transformar la escena. Una foto corriente puede convertirse en una ilustración llamativa. Elige estilo en la parte superior: Animación, Ilustración o Dibujo; si prefieres la extensión de ChatGPT, entra ahí y selecciona un estilo o indica que acepte cualquier estilo para describir lo que buscas con más libertad. El estilo es el timón de tu composición. Toca la burbuja de vista previa para ver variaciones y desliza para escoger. Cuando quedes satisfecho, guarda la imagen en tu galería. Con un par de gestos tienes varias alternativas listas para decidir.

Usar Image Playground en Mensajes, Freeform y otras apps

No necesitas abrir siempre la app dedicada: muchas de sus funciones están integradas en otros puntos del sistema. En Mensajes puedes crear y enviar imágenes originales o Genmoji al vuelo (aprende a usar Apple Intelligence en la app Mensajes), perfectos para conversaciones dinámicas. La creatividad se integra en tu chat sin pasos extra.

En Freeform, Image Playground es un aliado natural para generar bocetos, personajes y escenas que después puedes reorganizar en el lienzo colaborativo. Esto agiliza lluvias de ideas, presentaciones informales o guiones gráficos rápidos. Generar y colocar recursos visuales se vuelve tan fácil como arrastrar y soltar.

Más allá de estas dos, Image Playground también se ofrece en apps como Keynote, Pages, Invitaciones Apple y en aplicaciones de terceros compatibles, por lo que no pierdes contexto cuando estás preparando una presentación o un documento. Tus creaciones nacen directamente donde las vas a usar.

Editar elementos de una imagen ya creada

Cuando generas una imagen con Image Playground, el sistema guarda todos los elementos utilizados: bocetos de partida, descripciones, personajes y personas. Así puedes reabrirla y modificar, añadir o quitar partes sin empezar desde cero (para ajustes puntuales prueba la varita gráfica con Apple Intelligence). Es un historial creativo editable al que puedes volver cuando quieras.

Abre la imagen que creaste y entra en las opciones de edición. Verás el conjunto de elementos que dieron lugar al resultado actual. El desglose te ayuda a entender cómo se construyó. Para añadir algo nuevo, introduce una descripción adicional y confirma para que se regenere el resultado con ese ingrediente. Añadir capas de detalle es tan simple como escribir una frase. Para cambiar un elemento, toca su descripción, edita el texto y confirma. En segundos verás la nueva variación aplicada al conjunto. Los ajustes puntuales producen versiones frescas al instante. Si un concepto ya no encaja, elimínalo desde el mismo panel de elementos. Al terminar, pulsa en Listo para guardar la nueva versión o actualizar la existente. Depurar la escena es parte del proceso creativo.

Copiar, compartir, guardar y eliminar

Desde la galería o al ver una imagen, puedes usar el menú de iOS para copiarla, guardarla o compartirla con quien quieras. Esto incluye enviarla por Mensajes, publicarla en redes o incorporarla a otras apps compatibles. El menú de compartir de iOS centraliza todas las salidas sin complicaciones.

Si necesitas eliminar una imagen, hazlo desde su propia pantalla o desde la galería. Así mantienes tu biblioteca ordenada y a mano solo las versiones que realmente te interesan. Una limpieza ocasional evita acumulaciones innecesarias.

Controlar el acceso con Tiempo de uso

Si administras el iPhone de un menor o quieres limitar el uso creativo en determinados contextos, puedes bloquear el acceso a funciones de creación de imágenes, incluyendo Image Playground, desde los ajustes de Tiempo de uso. Con ello restringes el uso en horarios, apps o perfiles concretos. El control parental y de concentración está a un toque de distancia.

Sobre el estilo visual y expectativas

El enfoque de Image Playground busca resultados expresivos, tipo ilustración o animación, con un aire más artístico que realista. Es como trabajar en un taller de arte donde el objetivo es divertirse, prototipar ideas y crear avatares o escenas con personalidad propia. Si quieres hiperrealismo extremo, hay otras IAs más orientadas a ese camino, como la de X (Grok); aquí, en cambio, brilla la creatividad estilizada. Más lienzo creativo que fotografía técnica.

Para desarrolladores: integrar Image Playground en tu app

Con iOS 18.2 y posteriores, los desarrolladores pueden presentar Image Playground dentro de sus apps con el modificador de SwiftUI imagePlaygroundSheet . Ese modificador recibe, entre otros, los parámetros isPresented , concepts , sourceImage , así como los bloques onCompletion y onCancellation . En el bloque de finalización obtienes una URL con la imagen generada, lista para usar en tu interfaz. La generación se integra como una hoja más en tu flujo de vistas.

Además de construir los prompts con text(_:) , es posible utilizar extracted(from:title:) para aportar contexto enriquecido: pasas una frase o texto en from y un titular breve en title , lo que ayuda a guiar mejor el motor. Si tienes una referencia visual, puedes pasarla en sourceImage para orientar el resultado. Combinar texto y referencia visual mejora la coherencia de lo generado.

Interfaz: un VStack con campos de texto, selector de imagen y vista previa. La UI se mantiene simple y clara para el usuario final .

con campos de texto, selector de imagen y vista previa. . Hoja de generación: imagePlaygroundSheet(isPresented:concepts:sourceImage:onCompletion:onCancellation:) con los parámetros adecuados. Controlas cuándo aparece y qué contexto recibe .

con los parámetros adecuados. . Lógica: actualizar estado en onCompletion con la URL , y en onCancellation ajustar la UI si el usuario desiste. Todos los caminos quedan gestionados.

Para cerrar el círculo, recuerda que al crear imágenes con Image Playground en tu app también se preservan los elementos que las originan, lo que facilita mantener un historial editable. Así ofreces a tus usuarios versiones sucesivas, variaciones laterales o la posibilidad de refinar un avatar con el tiempo sin rehacerlo todo. La iteración es parte del diseño de producto y aquí está resuelta de serie.

Ya tienes una guía completa para lanzar tus primeras creaciones, ajustar estilos, trabajar con personas, generar Genmoji, editar elementos, usarlo en Mensajes o Freeform y, si desarrollas, integrarlo en tu propia app. Lo mejor es que la barrera de entrada es mínima y las posibilidades de personalización, enormes.