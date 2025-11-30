Cerrar apps en tu iPhone es un error mortal para tu batería

Cerrar aplicaciones manualmente es un gesto habitual entre muchos usuarios de iPhone. La creencia de que limpiar la multitarea ayuda a ahorrar batería está muy extendida, pero Apple lleva años aclarando que el sistema no funciona de esa manera. De hecho, forzar el cierre continuo de apps puede tener el efecto contrario al esperado. iOS está diseñado para gestionar automáticamente los recursos y mantener un equilibrio entre rendimiento, consumo energético y fluidez del sistema.

La compañía ha dado explicaciones oficiales al respecto. Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software, respondió de forma contundente cuando un usuario le preguntó si cerraba las apps para ahorrar batería: “No y no”. También antiguos ingenieros de Apple han reiterado que iOS está pensado para mantener las aplicaciones en pausa y listas para reanudarse rápidamente. Cuando una app se cierra a la fuerza, el sistema pierde ese estado preparado y debe cargarla de nuevo desde cero en el siguiente uso.

A nivel técnico, esto tiene un coste. Una app eliminada de la memoria obliga al procesador a realizar un pico de trabajo cuando se vuelve a abrir, lo que puede consumir más energía que simplemente reactivarla desde la suspensión. Es un proceso similar a reiniciar un dispositivo repetidamente en lugar de dejarlo en reposo: implica más esfuerzo y más consumo.

Por otro lado, mantener aplicaciones en la multitarea no significa que estén funcionando activamente. En la gran mayoría de los casos, iOS congela su actividad para que no utilicen ni CPU ni batería. Solo ciertas funciones (como la reproducción de audio o el uso del GPS) continúan en segundo plano según las necesidades de la app. Si la preocupación es evitar actualizaciones automáticas, la opción adecuada es Ajustes > General > Actualización en segundo plano, donde el usuario puede decidir qué apps tienen permiso para refrescar contenido.

La única situación en la que Apple recomienda cerrar una app manualmente es cuando deja de responder o presenta un funcionamiento anómalo. Fuera de ese caso, deslizar para cerrar de forma sistemática no aporta beneficios y puede perjudicar tanto al rendimiento como a la autonomía. iOS está preparado para gestionar la multitarea sin intervención del usuario, y confiar en ese diseño es la forma más eficiente de usar el dispositivo.