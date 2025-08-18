Cómo usar ChatGPT con Siri en tu iPhone y gratis

Desde el lanzamiento de iOS 18.4, Apple ha integrado oficialmente ChatGPT dentro de Siri y las herramientas de escritura de iPhone y iPad, convirtiendo a tu dispositivo en un asistente inteligente mucho más potente, accesible para todos sin pagos adicionales. Esta integración permite usar ChatGPT para resolver dudas, redactar textos o mejorar la escritura con solo pedirlo a Siri o usar funciones nativas.
Cómo activar y usar ChatGPT con Siri en iOS 18.4
1. Actualiza a iOS 18.4 o superior. Verifica en Ajustes > General > Actualización de software que tienes esta versión o una posterior.
2. Activa Apple Intelligence. Ve a Ajustes > Apple Intelligence y Siri y asegúrate de que esté habilitada la función «Apple Intelligence», y un poco más abajo entra la Extensión ChatGPT. Ahí debes activar «Usar ChatGPT» y si quieres puedes añadir tu cuenta (es gratuito). Más abajo te recomiendo que desactives la opción «Confirmar peticiones» para no tener que confirmar cada vez que quieras que se use ChatGPT.
- “Oye Siri, pregúntale a ChatGPT cómo hacer una receta fácil de paella.”
- “Oye Siri, ayúdame a resumir este texto.”
- “Oye Siri, corrige este párrafo que he escrito.”
Siri detectará la mayoría de las veces que la pregunta requiere ChatGPT y ejecutará la consulta internamente en la nube, devolviéndote una respuesta elaborada, clara y precisa con voz o texto. Pero si quieres asegurarte de que use siempre la IA de OpenAI, díselo directamente.
4. En apps de escritura nativas, como Notas o Pages, selecciona un texto o escribe tu idea y luego dile a Siri que te ayude con ese contenido. Siri y ChatGPT pueden:
- Resumir textos largos para hacerlos más claros.
- Corregir ortografía y gramática.
- Completar o ampliar párrafos con ideas nuevas.
- Proponer cambios para mejorar la redacción.
Ejemplo práctico
Imagina que tienes que escribir un email profesional y no sabes cómo empezar. Abres Notas y dictas por voz con Siri algo básico, por ejemplo:
«Quisiera informar a nuestro equipo sobre los cambios en el proyecto que empezaremos el lunes.»
Luego, seleccionas ese texto y le dices a Siri:
«Oye Siri, ayúdame a mejorar este texto para que suene más formal y claro.»
Siri usa ChatGPT para devolverte algo como:
«Estimado equipo, quiero informarles sobre los cambios importantes en el proyecto que iniciaremos el próximo lunes. Por favor, prepárense para la reunión de seguimiento el viernes.»
Así en segundos tienes un texto mucho más adecuado y profesional sin escribir nada manualmente.
¿Es necesario pagar o tener cuenta?
No es necesario pagar nada. Apple ofrece estas funciones básicas gratuitamente para cualquier usuario con iOS 18.4 o posterior. No requieres suscripción premium ni cuenta en OpenAI para aprovechar esta integración, aunque si quieres funciones avanzadas puedes enlazar tu cuenta ChatGPT Plus desde Ajustes para sacar más provecho. Esta integración oficial es un salto enorme para la productividad y la escritura en el ecosistema Apple, haciendo que todos puedan acceder a la inteligencia artificial sin complicaciones ni coste, solo con su voz y las apps que ya conocen.
Ideas y comandos para usar ChatGPT con Siri en iOS 18.4
- Redacción y mejora de textos
“Oye Siri, escribe un email para pedir una reunión a mi jefe.”
“Oye Siri, haz que este párrafo suene más profesional: [dicta tu texto].”
“Oye Siri, pon este mensaje en tono formal.”
- Corrección de ortografía y gramática
“Oye Siri, revisa este texto y corrige los errores: [dicta el texto].”
“Oye Siri, ¿puedes mejorar la redacción de esto?”
- Resumir y simplificar contenidos
“Oye Siri, resume este texto para hacerlo más claro.”
“Oye Siri, dime en pocas palabras de qué trata este artículo.”
- Generación de ideas y creatividad
“Oye Siri, sugiere tres títulos originales para este correo.”
“Oye Siri, dame ideas para la introducción de mi trabajo.”
“Oye Siri, hazme una lista de ventajas y desventajas sobre [tema].”
- Consultas complejas e información
“Oye Siri, explícale a ChatGPT que necesito saber cómo hacer una presentación efectiva.”
“Oye Siri, ¿cómo puedo organizar mi tiempo mejor según la inteligencia artificial?”
- Traducciones rápidas
“Oye Siri, traduce este texto al inglés: [texto].”
“Oye Siri, pon este mensaje en francés.”
- Ayuda en la escritura diaria
“Oye Siri, completa este correo para que quede claro y breve.”
“Oye Siri, haz una despedida cordial para este mensaje.”
“Oye Siri, crea una invitación sencilla para una fiesta.”