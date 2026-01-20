Chrome para iPhone se prepara para dar un paso importante en la migración de datos desde Safari directamente en el propio móvil, sin tener que pasar por un ordenador como hasta ahora. Esta novedad está pensada para quienes usan un iPhone como dispositivo principal y quieren cambiar de navegador sin complicarse la vida con procesos en escritorio.

La función llegará con la versión 145 de Chrome para iOS, actualmente en fase de pruebas, y permitirá trasladar información sensible como contraseñas, métodos de pago guardados, marcadores o historial de navegación. La idea es que el cambio de Safari a Chrome sea un proceso más sencillo, rápido y, dentro de lo posible, seguro.

Una nueva herramienta para importar datos de Safari en el iPhone

La novedad se basa en una función guiada de “Importar desde Safari” integrada en Chrome para iPhone, detectada inicialmente en la versión beta del navegador por el medio especializado The Mac Observer. Esta herramienta sustituirá al método actual, que obliga a hacer el traspaso de información desde la versión de escritorio de Chrome.

Según lo que se ha podido ver en las pruebas, el sistema permitirá a los usuarios de iOS importar directamente desde el teléfono los datos de navegación que hasta ahora estaban vinculados a Safari. De esta forma, quienes quieran usar Chrome como navegador por defecto en su iPhone lo tendrán más fácil, sin tener que depender de un Mac o un PC intermediario.

La función está pensada, sobre todo, para quienes llevan años usando Safari y tienen gran parte de su actividad digital concentrada en ese navegador: inicios de sesión guardados, páginas habituales, webs favoritas o tarjetas de crédito configuradas para compras en línea. Todo ese contenido podrá trasladarse a la cuenta de Google asociada a Chrome.

Aunque el despliegue definitivo de la función aún no se ha producido, se espera que Chrome 145 sea la versión que la lleve al canal estable en las próximas semanas, una vez superada la fase de pruebas con los usuarios que participan en el programa beta del navegador en iOS.

Qué tipo de datos se podrán migrar desde Safari a Chrome

La nueva herramienta de importación permitirá seleccionar distintas categorías de información almacenada en Safari para llevarlas a Chrome en el iPhone. No se trata de un traspaso en bloque sin control, sino de un asistente con pasos claros donde el usuario decide qué quiere mover.

Entre los datos que se podrán migrar figuran las contraseñas guardadas, de especial interés para quienes utilizan el llavero de iCloud o la gestión de claves integrada en Safari para acceder a servicios en Internet. De esta manera, iniciar sesión en esos mismos sitios desde Chrome será mucho más directo.

También se incluirán los en el navegador de Apple, utilizados habitualmente para pagos en línea. Esta posibilidad facilita que quienes pasen a Chrome conserven sus métodos de pago frecuentes sin tener que volver a introducir la información manualmente, aunque siempre con las advertencias de seguridad correspondientes.

El asistente ofrecerá igualmente la importación de marcadores y favoritos, un elemento clave para usuarios que tienen su navegación diaria organizada por carpetas, así como el historial de navegación reciente. Con ello, la experiencia en Chrome podrá parecerse mucho a la que el usuario ya tenía en Safari desde el primer momento.

Durante el proceso se mostrará además un aviso sobre el destino de estos datos, recordando que la información importada pasará a almacenarse en la cuenta de Google asociada a Chrome, lo que puede resultar relevante para quienes son especialmente cuidadosos con el tratamiento de su actividad en línea.

Cómo funcionará el proceso de importación paso a paso

El mecanismo que está probando Google se apoya en la exportación de datos de navegación de Safari en iOS, que genera un archivo comprimido con la información seleccionada. Ese archivo se convierte después en la fuente que Chrome utilizará para completar la importación.

Tal y como se ha descrito en las filtraciones, el usuario deberá acceder a la opción de exportar los datos de Safari desde los ajustes del iPhone, dentro del apartado dedicado a las aplicaciones. Allí se puede crear un archivo zip con el contenido elegido, que queda almacenado temporalmente en el dispositivo.

Una vez que ese archivo está disponible, Chrome para iPhone ofrecerá un flujo guiado de importación. El navegador detectará el archivo generado, permitirá al usuario seleccionarlo y, a continuación, mostrará los tipos de datos que se van a incorporar: claves, datos de pago, historial y marcadores, entre otros.

Durante este proceso, Chrome mostrará mensajes explicando que el archivo contiene información personal y que, al finalizar, los datos quedarán asociados a la cuenta de Google del usuario. Este detalle es relevante no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también de la sincronización entre dispositivos, ya que esos datos pasarán a estar disponibles en otros equipos donde se use esa misma cuenta en Chrome.

Al completar la importación, aparecerá una opción para tratar el archivo comprimido que se creó al exportar la información desde Safari, con el objetivo de no dejar copias innecesarias en el teléfono que puedan suponer un riesgo si el dispositivo cae en manos ajenas.

Privacidad y seguridad: borrado del archivo y control de datos

Uno de los puntos en los que más insiste esta nueva función es en la gestión segura del archivo de exportación. Chrome avisará de que el fichero utilizado para el traslado de datos contiene información delicada, como contraseñas o datos de pago, e invitará al usuario a eliminarlo una vez que ya no sea necesario.

Este paso adicional pretende reducir al mínimo la posibilidad de que datos sensibles queden almacenados sin control en el iPhone, especialmente si se comparte el dispositivo, se hace una copia de seguridad completa o se produce algún acceso no autorizado. La eliminación inmediata del archivo tras la importación actúa como una capa de protección extra.

Más allá del borrado del fichero, la herramienta deja claro que los datos trasladados desde Safari se integrarán en el ecosistema de Google, con todo lo que ello implica en términos de sincronización y de políticas de privacidad. Para usuarios en España y el resto de Europa, este aspecto se enmarca además en la normativa comunitaria de protección de datos, que obliga a las empresas a ofrecer información clara sobre el uso de la información personal.

Quienes utilicen la nueva función podrán seguir gestionando sus contraseñas, métodos de pago y marcadores como hasta ahora en Chrome, desde la configuración del navegador en iOS o en otros dispositivos vinculados. Eso permite corregir, eliminar o ajustar en cualquier momento la información que se haya importado.

En la práctica, esta mejora no cambia el modelo de datos de Google, pero sí da más margen al usuario para controlar el proceso de migración desde Safari, al concentrar toda la operación en el propio iPhone y ofrecer advertencias específicas sobre el uso y la protección del archivo de exportación.

Con la llegada de Chrome 145 a iOS, los usuarios de iPhone que decidan abandonar Safari tendrán a su disposición un proceso mucho más directo para llevarse contraseñas, tarjetas, historial y marcadores al navegador de Google, sin depender de un ordenador y con un asistente que guía cada paso. Esta nueva función busca simplificar el cambio de navegador en el ecosistema de Apple, a la vez que introduce mecanismos para limitar los riesgos asociados al manejo de datos personales durante la migración.