Un nuevo ciberataque de gran calado ha vuelto a poner a Foxconn en el punto de mira. El gigante taiwanés, uno de los principales fabricantes de dispositivos electrónicos del mundo y socio clave de Apple, ha sufrido un incidente de ransomware que ha terminado con el robo de 8 terabytes de información sensible procedente de varias de sus instalaciones en Estados Unidos.

La ofensiva, atribuida al grupo de ransomware Nitrogen, no solo ha supuesto un varapalo reputacional, sino también operativo: una de las plantas afectadas, ubicada en Mount Pleasant (Wisconsin), vio cómo su actividad quedaba seriamente comprometida durante casi dos semanas. El incidente reabre el debate sobre la seguridad en la cadena de suministro tecnológica global, un aspecto que afecta de lleno a empresas europeas y españolas que dependen de estos fabricantes para sus productos y servicios.

Qué ha pasado en las fábricas de Foxconn en Estados Unidos

Según la información recopilada por diversos medios especializados, Nitrogen afirma haber robado 8 TB de datos y más de 11 millones de archivos de Foxconn. La compañía ha reconocido que algunas de sus fábricas norteamericanas «sufrieron un ciberataque» en los últimos días, aunque ha evitado ofrecer demasiados detalles públicos sobre el alcance real del incidente.

La planta más afectada se encuentra en Mount Pleasant, en el condado de Racine (Wisconsin). Allí, los problemas comenzaron el 1 de mayo a primera hora de la mañana. Trabajadores de la instalación relataron que, sobre las 7:00, la red Wi-Fi dejó de funcionar de golpe. Pocas horas después, alrededor de las 11:00, la interrupción se había extendido al resto de la infraestructura central de la fábrica.

A partir de ese momento, la situación se volvió completamente anómala: los equipos informáticos quedaron inutilizados, las terminales para fichar dejaron de responder y los responsables de la planta ordenaron a los empleados que apagaran los ordenadores y no los encendieran bajo ningún concepto. Muchos trabajadores se vieron obligados a registrar sus horas de trabajo a mano, rellenando hojas en papel como si se hubiera viajado varias décadas atrás.

La producción de la planta de Wisconsin no se recuperó con rapidez. No fue hasta el 12 de mayo cuando Foxconn confirmó a medios como The Register y otros portales especializados que las operaciones estaban retomando cierta normalidad y que las fábricas afectadas comenzaban a reanudar la producción habitual. En total, once días de funcionamiento «cojo» en los que el equipo interno de ciberseguridad tuvo que centrarse en contener el ataque, evaluar los daños y restaurar los sistemas críticos.

Además de la instalación de Mount Pleasant, diversas fuentes apuntan a que otras plantas de Foxconn en Estados Unidos también habrían sufrido consecuencias del ataque, entre ellas una instalación en Houston (Texas), donde se habrían visto comprometidos archivos financieros y documentación técnica.

Qué tipo de datos afirma tener el grupo Nitrogen

En su portal de filtraciones en la dark web, el grupo Nitrogen incluyó a Foxconn en su lista de víctimas y aseguró haber obtenido información de alto valor industrial. Entre el material robado, los atacantes hablan de esquemas, instrucciones de ensamble, documentación interna y detalles de proyectos vinculados a clientes tan conocidos como Apple, Google, Intel, Dell y Nvidia.

Los analistas que han podido revisar una muestra de los archivos publicados por Nitrogen señalan la presencia de documentos financieros asociados a instalaciones de Foxconn en Houston, así como un conjunto relevante de información técnica. Entre esos ficheros se han identificado descripciones de sensores de temperatura, diseños de circuitos integrados, planos de placas electrónicas y, quizá lo más preocupante, archivos de topología de red relacionados con proyectos de AMD, Intel y Google.

Estos últimos documentos son especialmente delicados, porque los diagramas detallados de centros de datos y redes internas ofrecen a potenciales atacantes un mapa muy preciso de cómo están construidas ciertas infraestructuras. Con esa información, sería posible localizar puntos débiles, servicios mal protegidos o interconexiones críticas en centros de datos repartidos por todo el mundo, incluidos aquellos que dan servicio a empresas y administraciones públicas europeas.

Por ahora, Foxconn no ha confirmado públicamente si los archivos difundidos por Nitrogen son auténticos ni ha precisado si entre ellos se encuentran datos confidenciales de sus clientes. De forma similar, compañías como Apple, Intel, Google, Dell o Nvidia no han detallado el posible impacto del incidente en sus propios proyectos, algo habitual en las primeras fases de investigaciones de este tipo, donde prima contener la situación y coordinarse con las autoridades.

El papel de Apple y el alcance real del riesgo

El nombre de Apple apareció prácticamente desde el primer momento en la lista de posibles empresas afectadas. No es casual: Foxconn es responsable de una parte muy importante del ensamblaje de los iPhone y otros dispositivos que la compañía de Cupertino vende en todo el mundo, incluidos los que llegan al mercado español y europeo.

Sin embargo, el riesgo directo para Apple en este episodio concreto parece relativamente acotado. La planta de Mount Pleasant no se dedica a la fabricación de iPhone, sino principalmente a televisores, servidores y otros componentes tecnológicos. Esto reduce notablemente la probabilidad de que existan planos detallados de productos de Apple o documentación extremadamente sensible de la marca almacenada en los sistemas de esa instalación en particular.

Además, Apple lleva años aplicando una estricta política de compartimentación de la información con sus proveedores. Cada empresa de la cadena de producción solo accede a los datos mínimos necesarios para cumplir su parte del proceso, sin tener la visión completa del diseño o de la hoja de ruta de los productos. Este enfoque, que a veces complica la logística, tiene precisamente como objetivo limitar el impacto si se produce un incidente de seguridad en uno de los eslabones de la cadena.

Los análisis preliminares de las muestras de archivos filtrados hasta ahora apuntan en esa dirección: no se habrían encontrado esquemas de productos Apple, ni documentación de equipos de desarrollo, ni informes de control de calidad claramente vinculados a la compañía. Eso no significa que el riesgo sea nulo, pero sí sugiere que la exposición para Apple y, por extensión, para los usuarios finales en Europa, se mantiene de momento en un nivel moderado.

Aun así, queda un margen de incertidumbre. Nitrogen afirma haber accedido a más de una instalación de Foxconn, y es habitual que sistemas de distintas plantas estén interconectados para compartir determinados datos logísticos o de ingeniería. Hasta que las investigaciones internas y forenses concluyan, no se podrá descartar del todo que haya más información comprometida relacionada con productos actuales o futuros de la compañía.

Quién es Nitrogen y por qué este ataque es tan problemático

Nitrogen es un grupo de ransomware relativamente reciente, activo desde 2023 y vinculado, según distintas investigaciones, a operadores de origen ruso u organizaciones criminales que actúan en ese entorno. Su modelo es el de la doble extorsión, muy extendido en los últimos años: primero se infiltran en la red corporativa, se mueven lateralmente, localizan y exfiltran datos sensibles, y después cifran sistemas para interrumpir la actividad.

Una vez consumado el ataque, los criminales amenazan con publicar la información robada si la víctima no paga un rescate, a menudo en criptomonedas. De este modo presionan por dos frentes: por un lado, el impacto operativo de tener sistemas cifrados; por otro, el miedo a que secretos comerciales, datos de clientes o documentos internos terminen en manos de la competencia o sean accesibles libremente en internet.

En el caso concreto de Nitrogen, los investigadores descubrieron a principios de año un detalle llamativo: un fallo de programación en su propio cifrador. Al parecer, un error en la gestión de la clave pública puede corromperla durante el proceso de cifrado, lo que hace que el descifrado posterior sea inviable, incluso aunque la empresa víctima decida pagar el rescate exigido.

Este problema técnico complica aún más cualquier intento de negociación. Pagar un rescate en un incidente de ransomware ya es una decisión controvertida desde el punto de vista legal, ético y estratégico; si, además, existe la posibilidad real de que los archivos sigan inaccesibles aunque se abone la cantidad solicitada, la situación se convierte prácticamente en un callejón sin salida. La única «garantía» que ofrece el grupo atacante en ese caso es retrasar o condicionar la publicación de los datos robados.

El ataque a Foxconn ilustra de forma muy gráfica el impacto que este tipo de amenazas puede tener en entornos industriales y en la cadena de suministro de dispositivos electrónicos que se venden en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta España. Una interrupción prolongada en plantas clave puede acabar afectando a plazos de fabricación, disponibilidad de productos y costes, incluso aunque la mayoría de usuarios nunca llegue a percibir el incidente de forma directa.

Foxconn, un objetivo recurrente del ransomware

El incidente protagonizado por Nitrogen no es un hecho aislado en la historia reciente de Foxconn. La compañía, que opera fábricas en decenas de países y gestiona miles de sistemas interconectados, se ha convertido en un objetivo recurrente para distintos grupos de ransomware debido a su tamaño, su peso en el sector y la cantidad de información valiosa que maneja.

En 2020, una planta de Foxconn en Ciudad Juárez (México) fue atacada por el grupo DoppelPaymer, que cifró servidores, robó datos y llegó a exigir un rescate de más de 1.800 bitcoins, valorados entonces en alrededor de 34 millones de dólares. Ese episodio ya puso sobre la mesa hasta qué punto una sola instalación estratégica puede convertirse en un punto crítico para la producción global.

En mayo de 2022, otro grupo de ransomware, LockBit, impactó en otra fábrica de Foxconn en México, lo que provocó interrupciones en la producción. Más recientemente, en 2024, la misma organización atacó Foxsemicon Integrated Technology, una subsidiaria dedicada a equipos para semiconductores, con acusaciones de desfiguración de webs corporativas y robo de datos.

El ataque actual atribuido a Nitrogen se suma, por tanto, a una lista cada vez más larga de incidentes que afectan a distintos puntos de la red industrial de Foxconn. Aunque la empresa insiste en que las fábricas implicadas están reanudando la producción normal, el patrón es claro: el fabricante es y seguirá siendo un objetivo prioritario para grupos de extorsión digital.

Para Europa y España, donde numerosas compañías tecnológicas, operadoras y administraciones confían en equipos y componentes producidos por Foxconn y sus socios, esta situación plantea un desafío continuo. La cuestión ya no es si se volverá a producir otro ataque, sino qué información será comprometida la próxima vez y cómo se verá afectada la cadena de suministro global que da servicio al mercado europeo.

Este último ciberataque a Foxconn deja varios mensajes claros: los grandes fabricantes son un blanco permanente para los grupos de ransomware; la protección de la cadena de suministro es tan importante como la seguridad interna de cada empresa; y, aunque en este caso la exposición directa para Apple y otros gigantes tecnológicos parezca limitada, el robo de 8 TB de datos y la filtración de planos técnicos y topologías de red recuerdan que cualquier pieza de información comprometida puede tener un efecto en cascada que termine notándose también en el mercado europeo, desde las fábricas hasta los dispositivos que acaban en los hogares y oficinas.