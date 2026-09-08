El salpicadero del coche ya no es territorio exclusivo de Siri. Apple ha abierto CarPlay a los chatbots de terceros y, después de que ChatGPT y Gemini anunciaran sus versiones para el automóvil, ahora le toca el turno a Claude, el asistente de Anthropic. La aplicación de Claude para iOS ya cuenta con una pantalla específica para CarPlay que permite iniciar una conversación por voz desde el sistema multimedia del vehículo.

Esta novedad se apoya en la actualización iOS 26.4, que preparó el terreno para que este tipo de servicios pudieran integrarse en el coche. Aunque cada empresa ha tenido que adaptar su propia aplicación a las especificaciones de Apple, el resultado es que ahora podemos elegir entre varios asistentes conversacionales mientras conducimos. Pero no todos funcionan igual, y las limitaciones son importantes.

Cómo funciona Claude dentro de CarPlay

Al abrir la aplicación de Claude desde CarPlay, aparece una pantalla diseñada para iniciar una charla sin usar las manos. Podemos comenzar una conversación nueva o retomar una reciente. La interfaz muestra claramente cuándo el asistente está escuchando y cuándo está respondiendo, e incluye botones para silenciar, reanudar o terminar la charla en cualquier momento.

La principal ventaja frente a los asistentes tradicionales es la continuidad de la conversación. Podemos hacer una primera pregunta, pedir una aclaración y repreguntar cuantas veces queramos porque Claude mantiene el contexto de la charla. Es una experiencia parecida a la que ya ofrece ChatGPT en Apple CarPlay, donde la IA conversacional sustituye a los comandos rígidos.

Eso sí, Claude no tiene una palabra de activación propia. No podemos decir su nombre en cualquier pantalla del coche y esperar a que responda. Primero hay que tocar su icono en el sistema y seleccionar la opción de iniciar conversación. Apple obliga a que estas aplicaciones usen una plantilla específica para CarPlay, tengan una pantalla de control por voz y reciban una autorización expresa de la compañía. Es decir, una integración más limitada que la de Siri, que sigue siendo la asistente del sistema y se puede invocar en cualquier momento.

Qué puede hacer y qué no puede hacer Claude en el coche

Lo primero que hay que tener claro es que Claude puede conversar, pero no controlar el vehículo. No puede cambiar la temperatura, abrir las ventanillas, manejar las funciones del coche ni controlar el iPhone. Tampoco sustituye a Siri para hacer una llamada, abrir una ruta o ejecutar cualquier acción que Apple reserva a su asistente.

Esta separación de funciones es fundamental. Si queremos que Claude nos explique un concepto, desarrolle una idea o nos ayude a preparar un discurso, es una herramienta estupenda. Pero la gestión de las tareas propias de CarPlay y sus aplicaciones compatibles sigue pasando por los controles habituales del sistema. En definitiva, la IA funciona como una aplicación de voz dentro de CarPlay, no como el cerebro del salpicadero.

Desde el punto de vista de la seguridad, que no haya que tocar el móvil reduce una fuente de distracción evidente. Pero una conversación que requiera mantener el hilo y pensar en las respuestas también ocupa atención. Los estudios sobre distracción cognitiva ya han demostrado que el manos libres no elimina el problema, solo lo cambia de sitio. Lo recomendable es usar Claude para consultas breves, no para mantener una charla absorbente mientras conducimos.

La otra gran noticia: cómo sacar más partido al audio en CarPlay

Dejando a un lado a Claude, hay otro asunto que interesa a muchos usuarios de CarPlay: la calidad del sonido cuando se escucha música en el coche. Y es que, aunque no lo parezca, hay dos trucos muy sencillos que permiten que las canciones suenen mucho mejor. Y no, no hace falta instalar ninguna aplicación rara.

El primer truco tiene que ver con cómo conectamos el iPhone al coche. Si usamos CarPlay de forma inalámbrica, Apple comprime la música para asegurar una conexión estable. Esa compresión hace que las pistas pierdan calidad cuando llegan a los altavoces del vehículo. La solución pasa por conectar el iPhone con un cable, ya que de esta manera la transmisión no sufre compresión y podemos disfrutar del audio en alta resolución, incluso de los 24 bits que ofrecen servicios como Apple Music o Spotify.

El segundo truco está relacionado con la cobertura. Aunque utilicemos el cable, si vamos por una zona con mala señal, la reproducción puede verse afectada. La mejor manera de evitarlo es descargar la música que queremos escuchar en el coche en la máxima calidad posible. De esta forma, la reproducción no depende de la conexión a internet y podemos pasar por túneles o carreteras con poca cobertura con la tranquilidad de que la música no se va a cortar ni a degradar.

Curiosamente, el mismo día en que se anunciaba la llegada de Claude, también se ha presentado el Geely E2, un coche eléctrico compacto que incorpora Flyme Auto, un sistema que ya es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos desde el primer momento. Con una pantalla central HD de 14,6 pulgadas y un chip de 7 nm de grado automotriz, el Geely E2 demuestra que los fabricantes están apostando fuerte por la conectividad en el coche. Admite 14 idiomas, actualizaciones OTA y control por voz, además de permitir al usuario consultar la localización del vehículo o controlar la climatización desde el móvil con la app de Geely.

Por último, conviene recordar que la llegada de Claude a CarPlay es una buena noticia para los usuarios de iPhone que quieran más opciones a la hora de interactuar con su coche. Pero es importante tener presente que este tipo de asistentes no sustituyen al sistema operativo del vehículo, sino que son aplicaciones que se integran en él y que están pensadas para fines concretos. Mientras tanto, Siri sigue siendo la única que puede controlar el iPhone y las funciones del coche, y la calidad del audio sigue dependiendo, más que nunca, de los pequeños trucos que Apple recomienda en su guía oficial y que conviene aplicar si queremos que la música suene como debe sonar. La combinación de conexión por cable y canciones descargadas es la fórmula más fiable para conseguirlo.