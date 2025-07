CleanMyMac ahora limpia también iCloud y Google Drive

MacPaw ha actualizado su famosa aplicación CleanMyMac, que durante años se ha encargado de mantener nuestros Mac en perfecto estado de revista, para que ahora también se encargue de limpiar nuestro almacenamiento en la nube, incluyendo servicios como iCloud, Google Drive y OneDrive.

CleanMyMac estrena un sistema de limpieza para la nube: precios y diferencias de planes

CleanMyMac ha lanzado una importante actualización que incorpora una función para limpiar y gestionar archivos almacenados en la nube. Bajo el nombre de “Cloud Cleanup”, esta herramienta permite analizar, organizar y liberar espacio en servicios como iCloud, Google Drive y OneDrive, todo centralizado en una sola app.

¿Qué permite hacer “Cloud Cleanup”?

Permite ver gráficamente cómo se distribuye el espacio de almacenamiento en la nube, facilitando una gestión rápida y visual. Además te ayuda identificando documentos duplicados, antiguos o poco utilizados, para que puedas decidir si eliminarlos o conservarlos. Y muestra mapas de espacio en los que los archivos y carpetas se agrupan por tamaño, ayudando a encontrar fácilmente los que más ocupan.

Ofrece dos modalidades de limpieza:

Eliminar : borra archivos seleccionados directamente de la nube.

: borra archivos seleccionados directamente de la nube. Desincronizar: elimina la copia local de archivos, pero los mantiene disponibles en línea, liberando espacio en el Mac.

Y para que no tengas que estar pendiente de revisarlo todo cada cierto tiempo, te notifica situaciones como almacenamiento casi lleno, archivos inactivos o recomendaciones de limpieza, ayudando a mantener el control sobre tus documentos. Obviamente la pregunta que muchos os hacéis es «¿Qué pasa con la privacidad de mis archivos en la nube?». No hay problema, ya que todo se hace desde tu dispositivo, nadie está accediendo a tus archivos.

La herramienta opera completamente desde el dispositivo del usuario , sin enviar información a servidores externos.

, sin enviar información a servidores externos. Funciona con los servicios de almacenamiento que ya estén configurados en el equipo y con sus apps oficiales instaladas e iniciadas.

y con sus apps oficiales instaladas e iniciadas. Se prevén futuras integraciones con más plataformas de almacenamiento en la nube.

Screenshot

Precios y diferencias de planes (en euros)

Plan Básico

Precio anual aproximado: 40,20€ al año

Pago único aproximado: 119,95€

No incluye la función “Cloud Cleanup” , solo limpieza y optimización del almacenamiento local del Mac.

, solo limpieza y optimización del almacenamiento local del Mac. Incluye funciones clásicas: limpieza de archivos innecesarios, desinstalador de apps, protección frente a malware, soporte y actualizaciones menores.

Plan Plus

Precio anual aproximado: 65,40€

Pago único aproximado: 195,95€

Incluye la nueva función de limpieza, análisis y optimización de archivos en la nube (“Cloud Cleanup”) , además de todas las funciones del plan Básico.

, además de todas las funciones del plan Básico. Permite gestionar y limpiar espacio en iCloud, Google Drive, OneDrive y otros servicios compatibles.

Estos son precios por un solo Mac y para pagos anuales, hay otras modalidades para tener varias licencias que puedas instalar en varios Mac, y con pagos mesuales.

Desde hace años confío en CleanMyMac para mantener el disco duro de mi Mac en las mejores condiciones. Realiza esta tarea de forma sencilla, y siempre informándote bien de lo que va a eliminar para que seas finalmente tú quien decida lo que se borra y lo que no, lo que me da tranquilidad de que no voy a perder archivos importantes. La llegada de esta nueva funcionalidad es un plus importante, ya que ahora también podrá gestionar mi almacenamiento en la nube, una tarea que Apple no facilita demasiado. Así, la aplicación se convierte en una plataforma todo en uno para quienes buscan dispositivos más limpios, eficientes y organizados, abarcando ahora tanto el entorno físico como el digital en la nube. Tenáis más información en la web de CleanMyMac.