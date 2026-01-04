Este nuevo accesorio se ha diseñado como una solución universal para móviles compatibles con MagSafe o con el estándar Qi2, tanto en el ecosistema Apple como en el de Android. Más que un simple guiño nostálgico a los tiempos de BlackBerry, se plantea como una herramienta práctica para quienes escriben mucho desde el teléfono y quieren algo más de comodidad y precisión.

Un teclado físico que se imanta al móvil y funciona con MagSafe y Qi2

El concepto de Clicks Power Keyboard parte de una premisa clara: convertir casi cualquier smartphone con MagSafe o Qi2 en un dispositivo con teclado físico. En lugar de una funda específica para cada modelo, la marca apuesta por un accesorio que se fija a la parte trasera del teléfono mediante un anillo magnético.

Según la propia compañía, el teclado puede acoplarse a terminales como iPhone 17, Pixel 10 Pro o HMD Skyline, así como a otros móviles Android que utilicen fundas magnéticas compatibles, por ejemplo la familia OnePlus 15. Basta con acercar el Power Keyboard a la zona trasera del smartphone para que los imanes lo mantengan en su sitio, siempre que el dispositivo cuente con MagSafe o Qi2 (o un accesorio equivalente).

La comunicación con el teléfono no se realiza por cable, sino a través de conectividad Bluetooth estándar. Esto evita depender de puertos concretos como USB‑C o Lightning y facilita que el mismo teclado funcione con distintos modelos y plataformas. Una vez emparejado por primera vez, el dispositivo queda listo para usarse en cuestión de segundos cada vez que se enciende.

El diseño está pensado para que el móvil se deslice hacia arriba y deje al descubierto el teclado, de manera similar a los antiguos teléfonos con mecanismo deslizante. Así, la pantalla queda libre en la parte superior mientras las teclas ocupan el borde inferior, reduciendo la necesidad de depender del teclado táctil en pantalla.

Para quienes necesiten más espacio visual, el conjunto también se puede utilizar en orientación horizontal. Al girar el smartphone, el teclado sigue accesible, algo útil para redactar correos largos, tomar notas durante una videollamada o escribir mensajes extensos mientras se aprovecha toda la anchura de la pantalla.

Ergonomía, fila numérica dedicada y atajos pensados para trabajar

Clicks pone mucho énfasis en la experiencia de escritura y la ergonomía táctil. La propuesta se dirige a quienes sienten que el teclado en pantalla no termina de ofrecer la precisión ni la comodidad de unas teclas físicas, especialmente cuando se pasan muchas horas escribiendo desde el móvil.

Una de las novedades más visibles frente a accesorios previos de la marca es la inclusión de una fila numérica completa en la parte superior del teclado. Este detalle, habitual en teclados de ordenador pero poco común en soluciones para smartphones, está orientado a quienes trabajan con documentos, formularios u hojas de cálculo y necesitan introducir números con frecuencia sin tener que cambiar de vista en el teclado virtual.

El hecho de contar con una línea dedicada para los números permite que el resto de teclas se reorganicen para integrar más símbolos y accesos rápidos. Entre ellos sobresale la presencia de flechas de dirección integradas en las teclas W, A, S y D, que facilitan moverse por textos, menús o celdas sin tener que tocar la pantalla cada vez.

Esta combinación de teclas físicas, símbolos adicionales y accesos directos refleja el objetivo de la marca: ofrecer una herramienta que haga más cómodo escribir durante largos periodos y reduzca errores de pulsación. No se trata únicamente de apelar a la nostalgia, sino de intentar adaptar el teclado físico a un uso intensivo de mensajería, correo, notas y navegación actual.

Para quienes recuerdan los clásicos móviles con teclado QWERTY, la propuesta puede resultar familiar, pero ahora se integra en pantallas de gran tamaño, sistemas operativos modernos y aplicaciones actuales. El Power Keyboard intenta recuperar parte de esa sensación sin obligar a renunciar a los estándares de diseño actuales.

Conexión Bluetooth y uso con hasta tres dispositivos al mismo tiempo

Otro de los puntos destacados del Clicks Power Keyboard es su enfoque como periférico inalámbrico versátil más allá del móvil principal. El accesorio utiliza Bluetooth para conectarse, y el fabricante asegura que puede emparejarse con hasta tres dispositivos simultáneamente.

Esto abre la puerta a usar el mismo teclado con smartphones, tabletas, televisores, cascos de realidad virtual, consolas portátiles u otros equipos con Bluetooth. Siempre que el dispositivo admita esta conectividad, el Power Keyboard puede actuar como método de entrada, incluso aunque no cuente con MagSafe o Qi2 para la fijación magnética.

Para cambiar entre los distintos equipos vinculados, el teclado recurre a una combinación de teclas que permite alternar perfiles “sobre la marcha”. De este modo, es posible escribir un mensaje en el móvil, pasar a controlar la interfaz de un televisor inteligente y, a continuación, responder un correo en una tableta sin necesidad de volver a emparejar cada vez.

Este enfoque sitúa al Power Keyboard como accesorio de productividad transversal, más allá de un simple complemento para un único modelo de smartphone. Para quienes se mueven entre varios dispositivos a lo largo del día, poder centralizar la escritura en un solo teclado puede resultar práctico.

Además, al no depender de puertos físicos concretos ni de conectores propietarios, la solución es potencialmente más duradera y menos dependiente de cambios de estándar que puedan introducir los fabricantes en futuras generaciones de dispositivos.

Teclado físico y batería inalámbrica en un mismo accesorio

El apellido “Power” del Clicks Power Keyboard no es casual. Además de su función principal como teclado, el accesorio integra una batería interna de 2.150 mAh que actúa como cargador inalámbrico magnético. Una vez acoplado al móvil, comienza a suministrar energía sin cables, siempre que el dispositivo sea compatible con carga inalámbrica.

De esa capacidad total, la marca reserva unos 500 mAh para alimentar el propio teclado. El resto se destina a proporcionar un extra de autonomía al teléfono, lo que puede ayudar a evitar que la batería del móvil se agote en momentos críticos. No es un power bank de gran capacidad, pero sí un refuerzo pensado para ganar algo de margen al final del día.

En cuanto a potencia, la carga inalámbrica del Power Keyboard se sitúa en torno a 5 W. Esta cifra está lejos de los sistemas de carga rápida más agresivos del mercado, pero es suficiente para mantener el nivel de batería o recuperarlo lentamente mientras se sigue utilizando el dispositivo. La idea es ofrecer un respaldo discreto más que una recarga completa en pocos minutos.

La gestión energética se complementa con una aplicación oficial de Clicks que permite ajustar el reparto de la batería entre el teclado y el smartphone. Desde esta app se pueden definir preferencias, como priorizar que el accesorio mantenga su propia carga para no quedarse sin teclado, o bien destinar más capacidad a mantener vivo el móvil cuando la situación lo requiera.

Para quienes viajan a menudo, trabajan fuera de casa o simplemente pasan muchas horas lejos de un enchufe, el hecho de combinar teclado y batería inalámbrica en una sola pieza puede reducir el número de accesorios que hay que llevar encima, aunque la carga sea más de apoyo que de emergencia extrema.

Reservas, precios y disponibilidad del Clicks Power Keyboard en Europa

Clicks ha abierto ya el periodo de pedidos anticipados de su nuevo accesorio. En el caso de los mercados europeos, incluida España, la compañía ha fijado un precio de 68,95 euros durante la fase de reservas, con las primeras unidades previstas para primavera. Se trata de la ventana inicial en la que los usuarios más interesados pueden asegurarse una unidad a un coste algo más contenido.

Una vez finalice el periodo de precompra, el precio oficial recomendado en Europa pasará a ser de 93 euros. Esta cifra sitúa al Power Keyboard como una opción relativamente competitiva frente a otros teclados de la propia marca diseñados específicamente para modelos concretos de iPhone, que suelen moverse en rangos superiores.

A nivel internacional, la empresa ha comunicado un precio de referencia de 79 dólares para los pedidos anticipados y de 109 dólares tras la preventa. Aunque las cifras en euros no son una simple conversión directa, sirven para hacerse una idea del segmento en el que se posiciona el producto en otros territorios.

Por ahora, la comercialización se centra principalmente en los canales oficiales de Clicks, donde se detallan también los requisitos técnicos y la lista de dispositivos compatibles. Teniendo en cuenta la apuesta por MagSafe y Qi2, es previsible que el catálogo de terminales válidos se amplíe a medida que más fabricantes adopten este estándar de carga y fijación magnética.

Para usuarios en España y en el resto de Europa interesados en un teclado físico para el móvil, el Power Keyboard se plantea como una alternativa abierta tanto al ecosistema Apple como al de Android, sin depender de modelos concretos y con el añadido de la batería inalámbrica integrada.

Con esta propuesta, Clicks intenta recuperar parte del atractivo de los antiguos móviles con teclado físico, pero adaptándolo al escenario actual: acoplamiento magnético mediante MagSafe y Qi2, conexión Bluetooth multiplataforma, batería inalámbrica integrada y un precio que busca ser más accesible que sus fundas-teclado anteriores. Para quienes siguen prefiriendo las teclas de toda la vida y necesitan escribir con frecuencia desde el smartphone, puede ser un accesorio a tener en cuenta dentro del mercado europeo.