¿Cómo abrir apps en tu iPhone? Cuando te acostumbras al iPhone, abrir aplicaciones debería ser cuestión de un gesto. Ya sea desde la pantalla de inicio, la Biblioteca de apps, Spotlight o con Siri, Apple te da muchas vías para lanzar lo que necesitas sin perder tiempo.

Además, si alguna vez has ocultado páginas o apps (por orden, por privacidad o por control parental), también hay caminos rápidos para volver a encontrarlas. En las siguientes líneas reunimos todas las formas de abrir y localizar apps en iOS, cómo ocultarlas y mostrarlas, y algunos trucos de organización en iOS 18 para que todo quede a tu gusto.

Formas rápidas de abrir apps en iPhone

Abrir aplicaciones en iPhone es inmediato desde los dos lugares clave del sistema: la pantalla de inicio y la Biblioteca de apps. Dominar ambas te ahorra toques y desplazamientos y te facilita cambiar entre apps abiertas.

Desde la pantalla de inicio

Es el método clásico: localiza el icono y toca. Si organizas los iconos por filas o en carpetas, llegarás antes a lo que más usas.

Mantén ordenados tus iconos creando carpetas y colocando en la primera página las apps esenciales. Cuanto menos deslices, antes abres. Usa widgets si una función te ahorra abrir la app (por ejemplo, acciones rápidas); el control de la cámara para abrir apps es otro atajo práctico. En iOS 18 hay widgets más interactivos.

Desde la Biblioteca de apps

La Biblioteca agrupa todas las aplicaciones instaladas y permite búsqueda instantánea. Es ideal cuando no recuerdas dónde dejaste el icono.

Desliza a la izquierda hasta el final para entrar en la Biblioteca. La verás organizada por categorías. Usa la barra de búsqueda superior para teclear el nombre de la app y abrirla. Un toque y listo. Si quieres que una app vuelva a la pantalla de inicio, mantén pulsado el icono y elige «Añadir a la pantalla de inicio». Así la tendrás siempre a mano.

Acerca la Biblioteca de apps ocultando páginas

Si tienes demasiadas páginas, llegar a la Biblioteca puede requerir muchos deslizamientos. Reduciendo páginas, la Biblioteca queda a uno o dos gestos.

En la pantalla de inicio, mantén pulsado el fondo hasta que los iconos «tiemblen». Entrarás en el modo de edición. Toca los puntos de página de la parte inferior. Verás miniaturas de cada página con marcas. Quita la marca para ocultar una página; vuelve a marcar para mostrarla. Es reversible y no borra apps. Pulsa OK en iPhone con Face ID, o el botón de inicio en modelos con Touch ID, para salir. Ahora la Biblioteca queda más cerca.

Con las páginas extra ocultas, pasar de la primera pantalla a la Biblioteca (y viceversa) se hace con uno o dos deslizamientos. Es perfecto para quienes buscan rapidez.

¿No aparece una app? Cómo localizar y abrir aplicaciones ocultas

Hay ocasiones en las que una app no está a la vista: puede que la movieras a la Biblioteca, que hayas ocultado páginas o que existan restricciones por control parental. Aquí tienes todas las vías para localizarla y abrirla.

Buscar con Spotlight

La búsqueda universal de iOS es la vía más veloz si recuerdas el nombre de la app. Funciona desde cualquier pantalla de inicio.

Desliza hacia abajo en la pantalla de inicio para mostrar Spotlight. Aparecerá la barra de búsqueda. Escribe el nombre de la aplicación y toca su resultado para abrirla. Si está instalada, la verás.

Si no aparece, puede que la app esté desinstalada o restringida por ajustes de búsqueda. Revisa los permisos de Siri y búsqueda si no obtienes resultados.

Usar Siri para abrir apps

Siri te ahorra toques si prefieres la voz; el nuevo Siri ensaya el control por voz de casi todas las apps. Es útil cuando no quieres navegar por pantallas.

Activa Siri con «Oye Siri» o manteniendo pulsado el botón lateral/de inicio. Es compatible con manos libres. Di «Abre ». Si la app está instalada, se abrirá.

Revisar restricciones en Tiempo de uso

Tiempo de uso puede ocultar resultados o limitar el acceso. Si una app no sale ni en Spotlight ni en Siri, revisa cómo definir límites de comunicación y bloquear apps.

Entra en Ajustes y toca Tiempo de uso. Accederás al panel de restricciones. Abre Restricciones y comprueba que no bloqueen la app o su categoría. Desactiva lo que impida verla.

Tras ajustar, vuelve a buscar en Spotlight o ve a la Biblioteca. La app debería quedar accesible.

Restablecer la disposición de la pantalla de inicio

Si todo está desordenado y no localizas nada, restablecer la cuadrícula devuelve el orden. Es una solución rápida sin perder datos.

Ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone. Encontrarás varias opciones. Pulsa Restablecer > Restablecer disposición de la pantalla de inicio. Se reubican iconos a su lugar original.

Comprobar en la App Store

Si dudas de si está instalada, la App Store te lo chiva. Sirve para reinstalar al vuelo.

Abre la App Store y busca el nombre de la aplicación. Ve a su ficha. Si aparece el botón Abrir, la tienes instalada; si pone Descargar, se había eliminado. Vuelve a instalarla con un toque.

Ocultar y volver a mostrar apps en iOS 18

Ocultar iconos libera la pantalla de inicio sin desinstalar. La app sigue en el dispositivo y en la Biblioteca.

Ocultar aplicaciones

Mantén pulsado el icono en la pantalla de inicio. Se abrirá un menú contextual. Toca Eliminar app. No te asustes, no la pierdes. Elige Mover a la Biblioteca de apps. Desaparecerá del inicio, pero seguirá instalada.

Volver a mostrar aplicaciones

Desliza hasta la Biblioteca de apps. Usa la búsqueda si lo prefieres. Mantén pulsado el icono y toca Añadir a la pantalla de inicio. Volverá a estar visible.

Para ir aún más rápido, los lanzadores tipo widget ayudan mucho. Launcher with Multiple Widgets permite crear accesos directos a apps, contactos y acciones para tenerlo todo a un toque en la pantalla de inicio. ✕

Trucos de organización y productividad

Un iPhone ordenado es un iPhone más ágil. Invertir dos minutos en organizar ahorra muchos toques a diario.

Carpetas bien pensadas

Mantén pulsada una app y arrástrala sobre otra similar para crear carpeta. Ponle un nombre descriptivo (Oficina, Viajes, Redes sociales…). Coloca al principio las que más usas y deja el resto dentro. Prioriza lo que realmente abres.

Personalización en iOS 18

Usa widgets interactivos para ejecutar funciones sin abrir la app; por ejemplo, . Ahorra pasos y tiempo .

. Cambia iconos por estilos o colores distintos. La estética también ayuda a identificar más rápido .

. Crea pantallas de inicio por Modos de Concentración (trabajo, ocio, no molestar). Cada modo muestra las apps que tocan.

Seguridad al manejar apps sensibles

Protege el iPhone con Face ID o Touch ID. Refuerza la privacidad en apps críticas .

. Usa Tiempo de uso para limitar el acceso a categorías o apps. Especialmente útil con menores .

. No guardes contraseñas en Notas sin cifrado. Mejor llavero o gestores dedicados .

. Elimina apps duplicadas o que no usas. Reducir superficie es reducir riesgo.

Problemas frecuentes y soluciones rápidas

Si te atascas, esta tabla te guía a la salida, por ejemplo cómo cerrar y reabrir una app en tu iPhone. Incluye casos típicos y el camino más corto para resolverlos.

Problema Cómo solucionarlo ocultado páginas y no ves algunas apps Mantén pulsada la pantalla de inicio > toca los puntos > marca las páginas ocultas para volver a mostrarlas. Recuperas todas las pantallas. No muestra una app en Spotlight Ajustes > Siri y búsqueda > activa «Mostrar aplicación en la búsqueda». La app volverá a aparecer en resultados. compras anteriores no aparecen App Store > Historial de compras para ver y reinstalar. Así recuperas lo adquirido. Quité un icono del inicio y ya no lo veo Busca en la Biblioteca de apps, mantén pulsado y elige «Añadir a la pantalla de inicio». Vuelve el acceso directo. Abrir una app bloqueada Desliza hasta la Biblioteca > carpeta «Oculto» si la usas > autentícate con Face ID/Touch ID/código. Respeta siempre las restricciones configuradas.

¿Se pueden ejecutar apps de Android en iPhone?

iOS y Android son plataformas distintas y, en términos generales, no puedes ejecutar directamente APKs de Android en iPhone. Hay, eso sí, dos vías para «usar» apps de Android desde un iPhone: controlar a distancia un móvil Android o recurrir a emulación (normalmente con jailbreak y con importantes pegas).

Método 1: Control remoto sin jailbreak (AnyViewer)

La idea es sencilla: controlas un Android desde tu iPhone y, por tanto, abres y manejas sus apps como si lo tuvieras en la mano. AnyViewer es un ejemplo popular que simplifica el proceso.

Instala AnyViewer en el Android y en el iPhone desde sus tiendas. La descarga es directa. En el Android, abre AnyViewer y registra una cuenta. Necesitarás credenciales para sincronizar. En el iPhone, inicia sesión con esa cuenta en AnyViewer. Ambos dispositivos quedarán vinculados. En el iPhone, entra en «Mis dispositivos», toca tu Android y elige «Control remoto». Se iniciará la conexión. Acepta la solicitud de control en el Android. Es un requisito de seguridad. Activa el Servicio auxiliar de AnyViewer en Ajustes > Accesibilidad del Android. Mejora la respuesta del control. Dentro de «Servicios instalados», activa el servicio auxiliar de AnyViewer. Déjalo en estado “on”. Listo: desde el iPhone podrás manejar el Android y abrir sus apps. No es emulación, es control remoto.

Ten en cuenta que esto depende de la conexión y del dispositivo remoto. El rendimiento y la latencia pueden variar.

Método 2: Emulador con jailbreak (iAndroid)

La emulación introduce una capa de compatibilidad dentro de iOS, pero suele requerir jailbreak y conlleva riesgos (estabilidad, seguridad y posibles conflictos con términos de uso). iAndroid es un emulador conocido para dispositivos con jailbreak.

Si no tienes Cydia, instálalo. Es el gestor de paquetes para dispositivos con jailbreak. Abre Cydia y espera a que cargue la página de inicio. Deja que refresque los repositorios. Toca «Gestionar» en la barra inferior y entra en «Fuentes». Añadirás el repositorio necesario. Agrega la fuente del repositorio de iAndroid y confirma con «OK» > «Agregar». La repo es imprescindible para encontrar el paquete. Cuando aparezca la ventana de la fuente, introduce la URL y acepta. Comprueba que no haya errores. Vuelve al listado de paquetes y abre «ModMyi.com». Localiza la fuente iAndroid. Selecciona el paquete de iAndroid y pulsa «Instalar» (arriba a la derecha). Espera a que termine. Tras la instalación, abre la app del emulador. Si todo fue bien, ya estará disponible. Si iOS muestra «Desarrollador no confiable», entra en Ajustes > General > Gestión de dispositivos y confía en el certificado. Sin este paso no se ejecutará.

Valora si te compensa: el jailbreak anula medidas de seguridad y puede causar problemas. Para la mayoría, el control remoto desde un Android real es más sensato.

Herramientas para gestionar apps en iOS 18

Si mueves muchas aplicaciones entre dispositivos, o quieres más control sobre copias y actualizaciones, hay utilidades que facilitan la vida. Las soluciones dedicadas permiten descargar, organizar, actualizar y hacer copias de seguridad con más comodidad.

Una opción muy completa es AnyTrans for iOS. En mi flujo diario, además de mover y localizar apps, me sirve para guardar en el Mac todo lo que copio durante el día y reutilizarlo rápido en la pantalla grande, además de administrar apps y hacer copias por si acaso. ✕

Si te interesa centralizar software en el Mac, servicios de suscripción como Setapp reúnen apps de productividad y gestión que pueden complementar este enfoque.

Preguntas frecuentes

¿Puedo acercar la Biblioteca de apps sin borrar nada? Sí: oculta páginas desde los puntos de navegación y deja solo las que uses. No elimina apps, solo reduce deslizamientos.

¿Por qué Spotlight no encuentra una app instalada? Suele deberse a la configuración de Siri y búsqueda. Activa «Mostrar aplicación en la búsqueda» en Ajustes > Siri y búsqueda para esa app.

¿Es mejor ocultar o desinstalar? Si quieres liberar la pantalla de inicio, oculta moviendo a la Biblioteca. Si necesitas ganar espacio, desinstala y reinstala desde App Store cuando la necesites.

Abrir apps en el iPhone puede ser tan simple como tocar un icono o tan potente como invocar a Siri o Spotlight; y cuando una app «desaparece», la Biblioteca, las páginas de inicio y Tiempo de uso te dan el control. Con iOS 18, ocultar/mostrar apps es más cómodo, los widgets interactivos aceleran tareas y las herramientas de gestión suman comodidad; incluso existen caminos para usar apps de Android mediante control remoto o emulación con reservas. Con estas claves, tu acceso a aplicaciones será más rápido, ordenado y seguro.