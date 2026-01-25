¿Cómo activar fondos de pantalla animados en iPhone paso a paso? Hoy en día el móvil se ha convertido casi en una extensión de nuestra personalidad y, por eso, cada vez cuidamos más su aspecto. Con aplicaciones para fondos de pantalla es una de las formas más vistosas de darle un toque diferente, aunque a cambio suponga un ligero aumento en el consumo de batería.

Si te apetece que tu pantalla de bloqueo cobre vida cuando la activas o al mantenerla pulsada, estás en el sitio correcto. Vamos a ver paso a paso cómo activar fondos de pantalla animados en iPhone, qué necesitas según la versión de iOS que tengas, cómo convertir tus propios vídeos en Live Photos y también qué alternativas hay con apps de terceros y con plataformas como TikTok.

Qué son los fondos de pantalla animados en iPhone y qué necesitas

Apple no permite, al menos de forma nativa, que un vídeo se reproduzca en bucle como fondo de pantalla del iPhone. En su lugar, utiliza un formato propio llamado Live Photo. Una Live Photo es una foto que incluye un pequeño fragmento de vídeo y sonido, y es justo ese tipo de archivo el que el sistema puede usar como fondo animado.

Durante años, los llamados “fondos de pantalla animados” del iPhone eran básicamente Live Photos que se ponían en la pantalla de bloqueo y se movían cuando mantenías el dedo presionado sobre la pantalla. Con iOS 16, Apple eliminó los antiguos “fondos de pantalla en vivo” del menú clásico, pero siguen existiendo las Live Photos y la posibilidad de usarlas, con algunos cambios en la forma de configurarlas.

El primer requisito importante es el modelo de dispositivo. Los fondos animados mediante Live Photo funcionan a partir del iPhone 6s y modelos posteriores, pero hay excepciones. Los iPhone SE de primera y segunda generación y el iPhone XR tienen limitaciones y no permiten usar la función clásica de fondo animado presionando en la pantalla de bloqueo.

Además del modelo, la versión de iOS también influye. Quienes usan iOS 15 o anterior lo tienen más fácil, porque el apartado “Fondos de pantalla” sigue mostrando la categoría de Live Photos para elegirlas directamente como fondo animado. A partir de iOS 16 el sistema ha cambiado la gestión de fondos, así que en muchos casos es más cómodo recurrir a apps de terceros para crear Live Photos a partir de vídeos y luego aplicarlas como fondo.

Cómo activar fondos de pantalla animados en iPhone con Live Photos

Si ya tienes alguna Live Photo en tu carrete, puedes usarla directamente como fondo. El proceso varía ligeramente según la versión de iOS, pero la idea general es la misma: eliges la Live Photo y la defines como fondo para la pantalla de bloqueo o de inicio.

En dispositivos con el sistema de fondos moderno (como iOS 16 y posteriores), el camino más directo es a través de la aplicación Ajustes. Abre la app Ajustes y entra en el apartado “Fondo de pantalla”. Desde ahí verás la opción “Añadir nuevo fondo de pantalla”, que abrirá la galería para que elijas el contenido.

Tras pulsar en “Añadir nuevo fondo de pantalla”, el iPhone te mostrará diferentes colecciones. Toca en “Fotos” y luego elige la categoría “Live Photo”; así verás solo las imágenes con movimiento que haya en tu biblioteca. Selecciona la Live Photo que más te guste para usarla en la pantalla de bloqueo.

Una vez elegida la imagen, el sistema te permite ajustarla ligeramente. Es posible acercar o alejar la Live Photo con gesto de zoom, y también activar o desactivar la reproducción automática cuando se activa el teléfono, siempre que tengas disponible el botón o conmutador correspondiente. Conviene dejar la reproducción activada para disfrutar del efecto animado tal y como fue concebido.

Cuando estés satisfecho con el resultado, pulsa en “Añadir”. El iPhone te preguntará si quieres usar ese fondo como pareja de fondos, es decir, tanto para la pantalla de bloqueo como para la pantalla de inicio, o si prefieres personalizar la pantalla de inicio por separado con otra imagen o color plano.

Además de entrar por Ajustes, también puedes cambiar el fondo directamente desde la pantalla de bloqueo. Si mantienes pulsada la pantalla de bloqueo unos segundos, se abrirá la galería de fondos que tienes configurados, y ahí encontrarás la opción para añadir uno nuevo y escoger tu Live Photo favorita, sin necesidad de pasar primero por los ajustes del sistema.

Cómo convertir un vídeo en un fondo de pantalla animado en iPhone

Como Apple no permite usar directamente un archivo de vídeo como fondo, el truco consiste en convertir ese vídeo en una Live Photo. Para eso necesitas una aplicación que transforme tus clips en una Live Photo compatible con el sistema de fondos del iPhone. Hay varias opciones, pero dos de las más utilizadas son intoLive y Giphy.

Usar intoLive para transformar un vídeo en Live Photo

intoLive es probablemente la app más popular para esta tarea. La versión básica está disponible gratis en la App Store y es más que suficiente para crear Live Photos sencillas a partir de vídeos que ya tengas grabados o descargados.

Después de instalarla, ábrela por primera vez y concédele permiso para acceder a tu biblioteca. En la parte inferior verás la pestaña de vídeos, donde aparecerán todos los clips del carrete. Elige el archivo que quieras convertir en fondo animado; puede ser un vídeo corto que hayas grabado o cualquier otro que hayas guardado.

Al seleccionar el vídeo entrarás en la pantalla de edición. Desde ahí tienes algunas herramientas para dejarlo a tu gusto. Puedes recortar la duración, aplicar filtros, modificar la velocidad e incluso ajustar la parte exacta del clip que se verá cuando se convierta en Live Photo. Es importante que no sea demasiado largo, porque las Live Photos tienen una duración limitada.

Cuando tengas el fragmento listo, pulsa en el icono de crear o exportar situado en la parte superior de la pantalla. La aplicación generará la Live Photo a partir del vídeo y te mostrará una vista previa. Si todo está correcto, guarda el resultado en tu carrete para tenerlo disponible junto al resto de fotos animadas.

A partir de ahí, el procedimiento es el mismo que hemos visto antes. Ve a Ajustes > Fondo de pantalla > Añadir nuevo fondo de pantalla, entra en Fotos, selecciona la sección de Live Photos y elige la que acabas de crear con intoLive. Ajusta el encuadre si hace falta y toca “Establecer” para usarla en la pantalla de bloqueo, en la de inicio o en ambas.

Convertir un vídeo en Live Photo con Giphy

Otra alternativa es recurrir a Giphy, conocida sobre todo por sus GIF animados. La aplicación Giphy para iOS permite transformar vídeos o GIFs en Live Photos, lo que la convierte en una opción muy interesante si quieres usar animaciones cortas como fondo de pantalla.

Lo primero es descargar la app desde la App Store e iniciar sesión. Puedes crear una cuenta propia o iniciar sesión con tu cuenta de Facebook, lo que simplifica un poco el proceso. Una vez dentro, presiona el icono de subida (la flecha hacia arriba) que aparece en la parte superior.

En ese momento podrás elegir entre grabar un vídeo al instante o seleccionar uno que ya tengas. Escoge el clip que quieras usar para tu futuro fondo animado y súbelo a Giphy. Al procesarse, tendrás la opción de añadir efectos, stickers o texto, aunque si lo quieres solo como fondo quizá te interese mantenerlo lo más limpio posible.

Una vez subido, toca tu avatar de usuario y entra en tu canal. Ahí aparecerán todos los vídeos o GIFs que hayas cargado. Selecciona el que quieras convertir en Live Photo y ábrelo a pantalla completa para poder ver todas las opciones disponibles.

Desplázate un poco hacia abajo hasta encontrar el menú de acciones. Entre las distintas opciones, elige la que tiene el icono de Live Photo. Al pulsar ahí, la app generará el archivo animado y te dejará guardarlo en la galería del iPhone. Es muy importante que, cuando te pregunte, selecciones el modo de pantalla completa para que encaje bien como fondo.

Una vez guardada, vuelve a la app Fotos del iPhone. La Live Photo generada por Giphy aparecerá en el álbum de fotos animadas, lista para usarse. Solo tienes que repetir el proceso clásico: Ajustes > Fondo de pantalla > Añadir nuevo > Live Photo, escogerla y establecerla como fondo para la pantalla que prefieras.

Configurar Live Photos como fondo en iOS 15 y versiones anteriores

En iOS 15 y sistemas anteriores, el menú de fondos de pantalla es un poco distinto, pero el resultado es muy similar. La ventaja es que la opción de “Fondos animados” aparece de forma más clara, y se accede en menos pasos si ya sabes dónde está.

Empieza abriendo la aplicación Ajustes y baja hasta el apartado “Fondo de pantalla”. Dentro verás la opción “Elegir un nuevo fondo de pantalla”. Al tocarla, el iPhone mostrará varias secciones: dinámicos, imágenes fijas y, muy importante, la categoría de Live Photos.

Entra en Live Photos para ver todas tus fotos con movimiento. Selecciona la que quieras usar como fondo animado y, una vez abierta, colócala a tu gusto haciendo zoom o moviéndola ligeramente para centrarla. En estas versiones, además, suele haber un indicador para activar o desactivar el efecto Live.

Cuando todo esté listo, toca en “Establecer”. El sistema te pedirá que elijas si quieres aplicar esa Live Photo a la pantalla de bloqueo, a la pantalla de inicio o a ambas. La mayoría de usuarios suele usarla solo en la pantalla de bloqueo, porque es donde más se nota el efecto al activar el móvil.

Si tienes un modelo compatible y la opción Live está activa, notarás que al presionar la pantalla de bloqueo durante un par de segundos la imagen cobra vida y reproduce el pequeño clip de vídeo asociado. Ese gesto es el que convierte una simple foto en un fondo “en movimiento” en los iPhone anteriores a iOS 16.

Fondos de pantalla animados con apps de terceros en iPhone

Además de intoLive o Giphy, existen aplicaciones dedicadas específicamente a servir como catálogo de fondos animados. Una de las más conocidas es “Live Wallpapers & 4K Themes”, que combina una biblioteca de vídeos ya preparados con la opción de utilizar tus propios clips.

Tras descargar e instalar esta app desde la App Store, ábrela y accede a la pestaña “Videos”. En esa sección podrás explorar los vídeos que ofrece la propia aplicación, muchos de ellos pensados directamente para usarse como fondos de pantalla por sus proporciones y duración.

Si ninguno te convence o quieres algo más personal, también puedes tirar de tu propio contenido. La aplicación permite importar vídeos desde el carrete, de modo que puedas convertir en fondo animado un momento concreto: un paisaje, tu mascota, un viaje, etc.

Antes de guardarlo como Live Photo, es posible editar el clip. La app ofrece herramientas para recortar, ajustar el tamaño al formato de la pantalla e incluso añadir ciertos efectos que lo hagan más vistoso. Conviene no pasarse con ellos para no sobrecargar la imagen, especialmente si luego vas a poner iconos encima en la pantalla de inicio.

Cuando lo tengas configurado, pulsa en la opción de establecer como fondo de pantalla. La propia app te guiará al menú del sistema para que selecciones si quieres usarlo en la pantalla de bloqueo, en la de inicio o en ambas. Internamente lo que hace la app es generar una Live Photo compatible con iOS y luego enviarte al punto exacto de los ajustes para aplicarla.

Usar vídeos de TikTok como fondo animado en tu smartphone

Aunque el protagonista de este artículo es el iPhone, mucha gente aprovecha la enorme cantidad de contenido de TikTok para personalizar su móvil, tanto en iOS como en Android. TikTok permite guardar ciertos vídeos como fondos de pantalla animados instalando un pequeño complemento oficial.

El procedimiento es sencillo. Primero, abre TikTok y busca el vídeo que quieras usar. Cuando lo tengas en pantalla, toca el botón de “Compartir”, el mismo que usarías para enviarlo a otra persona o publicarlo en otra red social.

Entre las distintas opciones de compartir aparece una llamada algo así como “Establecer como fondo de pantalla” o similar, según la versión de la app. La primera vez que pulses ahí, la aplicación te pedirá instalar el complemento “TikTok Video Wallpaper by TikTok”, que es el encargado de convertir ese vídeo en fondo animado.

Una vez instalado el plugin, vuelve al vídeo y repite el proceso. De nuevo, toca en “Compartir” y luego en “Establecer como fondo de pantalla”. Se descargará una versión adaptada del vídeo y verás la opción de desactivar el audio, algo muy recomendable para que el móvil no haga ruido al activarse la pantalla.

Al final, bastará con pulsar en “Definir como fondo de pantalla” y seleccionar dónde quieres aplicarlo. En el caso de Android, se puede usar tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo, mientras que en iOS ese contenido suele acabar convertido en Live Photo o aplicarse a través de apps específicas que hagan de intermediarias.

Consejos prácticos para elegir y usar fondos animados en iPhone

Más allá de la parte técnica, conviene tener en cuenta algunos detalles para que el fondo animado no acabe siendo un incordio. El primero es el consumo de batería: aunque una Live Photo solo se anima al tocarla o al activar la pantalla, el procesamiento adicional y el brillo necesario pueden restar algo de autonomía.

También es importante pensar en la legibilidad. Un vídeo muy recargado o con demasiados cambios de luz puede dificultar leer las notificaciones o ver claramente la hora en la pantalla de bloqueo. Lo ideal es utilizar clips relativamente sencillos, con pocos contrastes bruscos y, a poder ser, con zonas algo más oscuras en la parte donde aparecen los textos.

Si vas a usar el fondo animado en la pantalla de inicio, fíjate en cómo se comportan los iconos encima. Una Live Photo excesivamente colorida puede hacer que cueste encontrar las apps, sobre todo si usas muchas páginas o carpetas. Por eso mucha gente opta por usar el efecto animado solo en la pantalla de bloqueo y deja un fondo estático, más neutro, en la pantalla de inicio.

Por último, no olvides que siempre puedes cambiar de fondo tantas veces como quieras. Aprovecha la opción de mantener pulsada la pantalla de bloqueo para alternar rápidamente entre diferentes diseños, creando varios perfiles: uno más llamativo con vídeo, otro más discreto para cuando necesitas concentración, e incluso fondos específicos para trabajo o tiempo libre.

Con todo lo que ofrecen hoy las Live Photos, las apps de terceros y las plataformas de vídeo, personalizar el iPhone con fondos de pantalla animados se ha convertido en algo sencillo, flexible y bastante divertido. Entendiendo cómo funcionan las distintas versiones de iOS, qué modelos son compatibles y cómo transformar tus propios vídeos en Live Photos, puedes convertir prácticamente cualquier recuerdo o clip favorito en un fondo que cobre vida cada vez que enciendes el móvil.