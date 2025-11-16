¿Cómo activar y usar VoiceOver en tu Apple Watch? Si usas un Apple Watch y necesitas asistencia auditiva en pantalla, VoiceOver es tu mejor aliado. Con esta función, el reloj lee en voz alta lo que tocas o recorres, ayudándote a interactuar con menús, apps y notificaciones. Todo se controla con gestos y la Corona Digital, así que no necesitas mirar la pantalla para saber qué hay.

Además de describir ítems, VoiceOver permite desplazarte por listas, activar botones, ajustar elementos y hasta cambiar la esfera del reloj. La idea es que puedas usar el Apple Watch con autonomía desde la configuración inicial hasta las tareas del día a día, como abrir apps, revisar el correo o acceder a widgets y notificaciones.

Qué es VoiceOver en Apple Watch y cómo te guía por la pantalla

VoiceOver es el lector de pantalla de Apple pensado para navegar mediante audio. En el reloj, detecta lo que tocas o deslizas y lo verbaliza, lo que te permite saber en todo momento dónde estás. Basta con posar el dedo y moverte por la superficie para escuchar nombres de botones, listas, encabezados y más.

Cuando tienes VoiceOver activo, puedes tocar y mantener la pantalla un instante y después deslizar el dedo. De este modo, el sistema te irá contando qué hay bajo tu dedo. Para activar un elemento resaltado, el doble toque es el gesto estándar, un recurso que terminarás utilizando constantemente en el Apple Watch.

También puedes ir saltando entre elementos sin arrastrar el dedo por toda la pantalla. Con un gesto breve tipo flick hacia la izquierda o derecha con un dedo, pasarás al elemento anterior o siguiente. Estos movimientos cortos son la base de la navegación lineal en watchOS con VoiceOver.

Configurar y enlazar el Apple Watch con ayuda de VoiceOver

Desde el primer encendido, VoiceOver puede acompañarte en la configuración y el emparejamiento con el iPhone. Mantén el dedo en la pantalla y muévete por ella para escuchar descripciones, o desliza a izquierda o derecha para recorrer opciones. El doble toque seguirá siendo tu confirmación para aceptar cada paso.

Una vez completados los ajustes iniciales, el reloj empieza a sincronizarse con tu iPhone. Este proceso tarda un poco y puedes seguirlo desde el móvil. Si seleccionas la opción “Sincronización en curso” en el iPhone, escucharás el progreso; cuando oigas que la sincronización ha finalizado, la esfera del reloj quedará lista en la pantalla del Apple Watch. Puedes seguirlo desde el móvil mientras se completa la transferencia.

Al terminar, ya podrás explorar la esfera. Desliza a la izquierda o a la derecha para ir recorriendo los componentes, como complicaciones o accesos. VoiceOver anunciará cada elemento que vayas resaltando, de forma que no te pierdas nada al moverte por la esfera inicial.

Cómo activar o desactivar VoiceOver en el reloj

La forma más rápida de encender o apagar VoiceOver en el Apple Watch es a través de la Corona Digital. Realiza tres pulsaciones rápidas sobre la corona para alternar el estado. Con este triple clic activarás o desactivarás la lectura sin entrar en menús, ideal si necesitas alternar con agilidad.

Si en algún momento no tienes claro qué hay en pantalla, recuerda que puedes mantener el dedo y moverte despacio para localizar elementos. VoiceOver narrará cada control a tu paso, y con un doble toque podrás ejecutar el ítem seleccionado de inmediato.

Gestos esenciales para moverte por la interfaz

La exploración directa con el dedo es el punto de partida, pero lo más eficiente suele ser moverse con gestos cortos. Desliza con un dedo a la derecha para ir al siguiente elemento, o a la izquierda para volver al anterior. Esta navegación por foco es muy precisa y evita que tengas que repasar toda la pantalla.

Para activar lo seleccionado, haz doble toque con un dedo. Es el equivalente a “pulsar” un botón o entrar en una opción. Con VoiceOver, el doble toque es la acción de confirmar por excelencia en el Apple Watch.

Cuando una pantalla tiene contenido que no cabe, como listas de mensajes, puedes desplazarte verticalmente. Utiliza un gesto con dos dedos de arriba a abajo o al revés para hacer scroll sin perder el foco de VoiceOver.

También hay gestos con dos dedos para moverte entre páginas o vistas contiguas. Un flick con dos dedos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda te desplaza por pantallas horizontales, mientras que un flick de arriba a abajo o de abajo a arriba te lleva a las vistas superior o inferior. Son atajos estupendos para saltar entre paneles sin pasar por todo el contenido intermedio.

Desde la esfera, por ejemplo, un movimiento con dos dedos de arriba a abajo te acerca a la bandeja de notificaciones; si lo haces de abajo a arriba irás a la zona de “vistazos” o widgets. VoiceOver te irá guiando con anuncios claros al entrar y salir de cada vista disponible.

El rotor de VoiceOver en Apple Watch: qué es y cómo se usa

En el Apple Watch, VoiceOver puede incorporar un rotor con varios ajustes prácticos. Para abrirlo, simula que giras un dial: pon dos dedos en la pantalla y gíralos como si movieses la esfera de un reloj. El sistema va anunciando la opción del rotor que queda seleccionada según giras.

Entre las opciones del rotor es habitual encontrar categorías como Palabras, Caracteres, Acciones, Encabezados y Velocidad de habla; en algunos casos también aparece Volumen. Estas posiciones del rotor cambian la forma de navegar o te permiten ajustar parámetros sobre la marcha.

Selecciona, por ejemplo, Palabras o Caracteres para revisar textos con precisión, o cambia a Encabezados si quieres saltar entre títulos dentro de una pantalla compatible. Si eliges Acciones, podrás aplicar funciones contextuales al elemento focalizado, como borrar, marcar como no leído u otras opciones que cada app ofrezca.

Ten en cuenta que la presencia del rotor y los ítems concretos pueden variar según el software del reloj. En algunas experiencias, se prioriza un sistema más directo basado en acciones sin depender del rotor. Sea con rotor o con gestos de acciones, el objetivo es acceder rápido a funciones extra sobre el elemento en foco.

Acciones rápidas aunque no uses el rotor

Incluso si no recurres al rotor, puedes lanzar acciones sobre el elemento seleccionado. Para ello, realiza un gesto hacia arriba o hacia abajo con un dedo para ir pasando por las diferentes acciones disponibles. Cuando oigas la acción que te interesa, confirma con un doble toque y se aplicará al ítem en foco.

Este menú de acciones funciona como un “menú contextual” accesible. Imagina una lista de mensajes: puedes navegar hasta uno y, con flick arriba/abajo, encontrar opciones como eliminar, reenviar o marcar. Es una forma potente de trabajar en listas sin necesidad de abrir cada elemento.

Navegación con la Corona Digital: modo específico de VoiceOver

VoiceOver cuenta con un modo para que la Corona Digital sustituya a los gestos de flick. Actívalo tocando tres veces con dos dedos; a partir de ahí, girar la corona te moverá entre elementos como si hicieras flick a izquierda o derecha. Es cómodo cuando quieres precisión o prefieres el control físico.

Para salir de este modo y recuperar los gestos habituales, vuelve a tocar tres veces con dos dedos. Verás que la corona regresa a su comportamiento normal, como hacer scroll en listas. Alternar este modo es tan fácil como ese triple toque con dos dedos.

Controlar el volumen de la voz de VoiceOver

Subir o bajar el volumen de la locución es sencillo. Haz doble toque con dos dedos y mantén el segundo toque unos instantes hasta escuchar un breve sonido. En ese momento, desliza dos dedos hacia arriba para subir o hacia abajo para bajar el volumen. Este gesto te da control total sin abrir Ajustes.

Cuando domines el ritmo del gesto, lo ajustarás en segundos. El pitido que suena al mantener el segundo toque te marca el momento exacto para arrastrar. Así evitas cambiar el volumen sin querer y puedes afinarlo en cualquier app.

Tocar frente a presionar: qué pasa con Force Touch

El Apple Watch es sensible tanto al toque como a la presión, una tecnología que Apple denominó Force Touch en sus primeras generaciones. No obstante, los gestos básicos de VoiceOver se basan en toques y deslizamientos. No necesitas presionar la pantalla para manejar VoiceOver en el día a día.

La distinción es útil porque algunas apps pueden responder distinto a un toque que a una pulsación fuerte. Aun así, para moverte con VoiceOver, usa toques, flicks y deslizamientos, y reserva la presión si la app lo indica. Concentrarte en los toques te dará una experiencia más fluida y predecible.

Moverse entre vistas, notificaciones y centro de control

Desde la esfera, puedes acceder a notificaciones con un gesto de dos dedos hacia abajo. En la mayoría de pantallas, hay un atajo extra: toca la hora en la esquina superior derecha y después desliza dos dedos hacia abajo para ver las notificaciones. Son accesos directos que VoiceOver describe al instante.

Para abrir el Centro de control desde la esfera, pulsa el botón lateral. Con VoiceOver escucharás de inmediato qué sección has abierto y podrás moverte por sus controles como en cualquier otra pantalla. Este botón lateral es tu puerta al panel rápido con conexiones, modos y otros ajustes.

Si te interesan los widgets, tienes dos caminos: desplázate hacia abajo con la Corona Digital desde la esfera o desliza dos dedos hacia arriba para abrir esa sección. VoiceOver anunciará cada widget en foco, permitiéndote activarlos con el consabido doble toque.

Cambiar y personalizar la esfera del reloj

Para cambiar de esfera, toca tres veces la pantalla. Después, gira la Corona Digital para ir pasando por las opciones disponibles y pulsa la corona para elegir. El reloj leerá el nombre de cada esfera a medida que te desplazas por ellas.

Si quieres personalizar una esfera, vuelve a tocar tres veces la pantalla y desliza el dedo hacia abajo hasta oír la opción Editar; confirma con doble toque. En ese modo, navega con dos dedos a izquierda o derecha para repasar las áreas personalizables. Cuando enfoques una función editable, usa la Corona para ajustar su valor.

Al terminar, toca la Corona Digital para salir del modo de edición y, de nuevo en la galería, haz doble toque sobre la esfera elegida para guardar los cambios. Con esa combinación aceptas y aplicas la configuración sin pasos extra.

Abrir apps y moverte por ellas con VoiceOver

Para abrir el selector de apps recientes, pulsa dos veces la Corona Digital. Gírala para desplazarte por las aplicaciones abiertas hace poco y confirma con un doble toque para entrar en la que te interese. Es una forma veloz de retomar tareas sin buscar en la pantalla de inicio.

Si prefieres ir a todas las apps, pulsa una vez la corona para abrir la pantalla de inicio. Gira la corona para desplazarte o arrastra el dedo por las apps hasta resaltar la que quieras. Cuando la app esté en foco, actívala con doble toque para entrar.

También puedes invocar a Siri manteniendo la corona hasta sentir dos toques hápticos y decir “abrir” seguido del nombre de la app, por ejemplo, “abrir Mail”. VoiceOver se integra de maravilla con Siri para abrir contenido sin tocar la pantalla.

Leer el correo con la app Mail

Para revisar el correo, abre Mail desde la pantalla de inicio o pidiéndoselo a Siri. Una vez dentro, gira la Corona Digital para recorrer la lista y escuchar asunto y remitente de cada mensaje. Con VoiceOver sabrás en qué correo te encuentras sin perder el hilo de la lista.

Cuando entres en un mensaje, usa la corona para avanzar por el contenido del correo y VoiceOver lo irá leyendo a medida que te deslizas. Los mismos gestos de acciones te permiten archivar, responder o marcar sin salirte de Mail.

Tabla de gestos básicos con VoiceOver en Apple Watch

Estos son los gestos más útiles recopilados y adaptados para el Apple Watch con VoiceOver. Úsalos como referencia rápida mientras te acostumbras al reloj.

Gesto Qué hace Flick a la izquierda Retrocede al elemento anterior con el foco de VoiceOver. Sirve para ir hacia atrás en la navegación lineal. Flick a la derecha Avanza al siguiente elemento con el foco de VoiceOver. Perfecto para recorrer controles uno a uno. Doble toque Activa el botón, control o acción resaltada por VoiceOver. Equivale a pulsar sobre el elemento elegido. Flick hacia arriba Cambia a la acción anterior disponible para el ítem en foco. Explora acciones contextuales con este gesto. Flick hacia abajo Selecciona la siguiente acción disponible sobre el elemento. Útil para gestionar listas y mensajes. Flick con dos dedos de izquierda a derecha Salta a la página situada a la izquierda. Ideal para moverte entre vistas horizontales. Flick con dos dedos de derecha a izquierda Desplázate a la página a la derecha. Atajo para cambiar de panel sin scroll largo. Flick con dos dedos de arriba a abajo Ve a la vista superior o desplázate hacia arriba en listas largas. Controla el scroll fácilmente. Flick con dos dedos de abajo a arriba Accede a la vista inferior o baja en contenidos extensos. Desplazamiento fluido en pantallas largas. Doble toque mantenido con dos dedos y arrastre hacia arriba Aumenta el volumen de la voz de VoiceOver tras el sonido de confirmación. Ajuste instantáneo sin abrir ajustes. Doble toque mantenido con dos dedos y arrastre hacia abajo Reduce el volumen de VoiceOver con el mismo gesto. Control fino del audio en cualquier app. Triple toque con dos dedos Activa o desactiva el modo de navegación con la Corona Digital. Conviértela en tu cursor cuando lo necesites. Doble toque mantenido Habilita temporalmente el modo byPass para que el siguiente gesto no lo capture VoiceOver. Perfecto para controles especiales.

Modo byPass: cuando un control no colabora

Algunas interfaces o componentes no responden bien a la activación estándar de VoiceOver. Para sortearlo, utiliza el modo byPass: realiza un doble toque y mantén, y el siguiente gesto que hagas irá directo a la app sin que VoiceOver lo intercepte. Es una excepción segura para esos casos puntuales.

Recuerda que se aplica solo al siguiente gesto; después, VoiceOver vuelve a su comportamiento habitual. Úsalo cuando una app tenga un control poco accesible y necesites tocarlo “como si VoiceOver no estuviera”.

Consejos de uso con la Corona y la pantalla

Si tienes que recorrer una lista larga, alterna entre la Corona para desplazarte y los flicks para saltar elemento a elemento. Esta combinación te ahorra tiempo y mantiene el foco bajo control.

Cuando edites una esfera, acostúmbrate a escuchar qué parte estás cambiando antes de girar la Corona. VoiceOver te dirá si ajustas color, complicación o estilo, evitando cambios accidentales.

Si notas que la voz habla demasiado rápido, cambia a la opción de rotor Velocidad de habla y ajústala. Tener un ritmo cómodo mejora la comprensión, sobre todo en listas densas.

En apps con muchas acciones, como Mail, dedica un momento a recorrer el menú de acciones con gestos arriba/abajo. Dominar ese carrusel de acciones multiplica tu productividad sin abrir menús extra.

Para consultar notificaciones desde casi cualquier sitio, toca la hora en la esquina superior derecha y desliza con dos dedos hacia abajo, como ya vimos. Es un atajo que no falla y que VoiceOver anuncia con claridad.

Acceder al Centro de control con el botón lateral te permitirá, entre otras cosas, activar modos o revisar conexiones. VoiceOver nombra cada conmutador y estado, facilitando acciones rápidas sobre la marcha.

Y si necesitas abrir algo sin navegar por iconos, mantén la corona para activar Siri y di “abrir” seguido de la app. La integración por voz reduce toques y acelera flujos frecuentes.

Para terminar, recuerda que el rotor, cuando esté disponible, se controla girando dos dedos como una ruedecilla. Es la forma natural de alternar entre Palabras, Caracteres, Acciones, Encabezados y velocidad/volumen según tus necesidades en cada momento.

Con todo lo anterior sobre la mesa, VoiceOver convierte al Apple Watch en un dispositivo plenamente utilizable sin depender de la vista. Desde la configuración hasta el uso avanzado de gestos, rotor, Corona y acciones, dispones de herramientas sólidas para moverte con soltura por la interfaz, personalizar la esfera, gestionar notificaciones, abrir apps y manejar el correo con precisión.