Si te encantan los productos de Apple pero cada vez que ves el precio de un iPhone, iPad o Mac se te encoje el bolsillo, no eres la única persona. La marca de la manzana es sinónimo de calidad, diseño y ecosistema, pero también de tarifas elevadas que pueden descolocar cualquier presupuesto si no se planifica bien la compra.

La buena noticia es que, aunque Apple no sea precisamente famosa por hacer grandes rebajas, sí existen formas muy concretas de ahorrar tanto al comprar como al usar tus dispositivos. Entre programas oficiales, trucos poco conocidos, compras inteligentes y un buen mantenimiento del almacenamiento y la batería, se puede reducir bastante la factura sin renunciar a tener un equipo de la marca. Vamos a enseñarte a cómo ahorrar al comprar y usar tu iPhone, iPad o Mac: trucos, compras inteligentes y ofertas.

Por qué Apple es tan cara y cómo empezar a pagar menos

Apple se ha ganado la fama de marca “premium” con razón: dispositivos muy cuidados, integración brutal entre hardware y software, soporte prolongado de actualizaciones y un ecosistema que engancha. Todo eso se paga, pero también hace que haya mucho margen para ahorrar si sabes dónde mirar y qué programas aprovechar.

Por un lado, la compañía apenas hace descuentos directos en sus tiendas oficiales, incluso en fechas señaladas. Por otro, alrededor de Apple ha surgido todo un mercado de reacondicionados, ofertas del cybermonday, planes de financiación sin intereses y programas de intercambio que pueden rebajar el precio de entrada de forma notable.

Además, hay trucos muy poco conocidos, como aprovechar ciertas coberturas de garantía o programas de reemplazo de productos concretos (por ejemplo, los AirPods), o usar bien el almacenamiento y la nube para no tener que pagar más capacidad de la necesaria al comprar un dispositivo nuevo.

En los próximos apartados vas a ver, de forma ordenada, todas las estrategias para ahorrar al comprar y al usar tu iPhone, iPad o Mac: desde el tipo de dispositivo que eliges hasta cómo configurarlo para exprimirlo al máximo sin sobrepagar.

Descuentos educativos y ventajas por ser estudiante o profesor

Una de las formas más claras de pagar menos por un Mac, iPad o incluso algunos accesorios es aprovechar el programa educativo oficial de Apple. Está pensado para estudiantes, profesores, personal de centros educativos y, en algunos casos, padres o tutores que compran para sus hijos.

Desde la sección de educación de la web de Apple o en tiendas autorizadas, puedes conseguir rebajas directas en portátiles, ordenadores de sobremesa, iPad y algunos accesorios. No suelen ser descuentos escandalosos, pero en productos de precio alto se notan mucho, sobre todo en gamas como MacBook Pro o iPad Pro.

Este tipo de oferta es especialmente interesante si vas a financiar la compra a plazos mediante la propia Apple o distribuidores autorizados. Un pequeño porcentaje de rebaja aplicado a una financiación larga puede suponer que la cuota mensual sea más asumible y que, al final del periodo, hayas pagado bastante menos de lo que pagarías en la tienda estándar.

Eso sí, es importante que compruebes bien los requisitos y la documentación necesaria: a menudo tendrás que acreditar tu condición de estudiante o profesor con un justificante, correo institucional o similar. También conviene revisar qué productos concretos entran en el descuento, porque no siempre es toda la gama completa.

Comprar iPhone, iPad o Mac reacondicionados para ahorrar a lo grande

Si quieres recortar el presupuesto de forma contundente, una de las mejores opciones es apostar por productos reacondicionados en lugar de estrenar equipo nuevo. No es lo mismo comprar un móvil “de segunda mano” sin más que un dispositivo reacondicionado por una tienda especializada.

En el mercado de reacondicionados, los iPhone, iPad y Mac se revisan, se prueban y, si hace falta, se reparan antes de ponerse a la venta. Eso incluye comprobar la batería, la pantalla, los botones, el micrófono, la cámara y, en muchos casos, sustituir piezas defectuosas para garantizar que funcionen como un equipo nuevo.

La gran ventaja es que puedes llegar a ahorrar fácilmente varios cientos de euros respecto al PVP oficial. Por ejemplo, es muy habitual ver iPhone recientes con más de 300 € de diferencia frente al modelo nuevo de Apple, manteniendo un estado estético y funcional excelente.

Además, las tiendas de reacondicionados serias suelen ofrecer al menos 12 o 24 meses de garantía, lo que aporta mucha tranquilidad. Si el dispositivo falla, puedes tramitar la reparación o sustitución igual que harías con un producto nuevo, pero habiendo pagado bastante menos.

En muchos casos podrás elegir el estado de reacondicionamiento (como nuevo, muy bueno, bueno…), el color y el almacenamiento. Cuanto mejor sea el estado estético, más se aproxima al aspecto de un producto recién sacado de la caja, pero también sube un poco el precio. La clave está en encontrar el equilibrio entre ahorro y aspecto exterior que a ti te encaje.

Elegir bien la capacidad de almacenamiento para no pagar de más

Uno de los errores típicos al comprar un iPhone, iPad o incluso una Mac es irse directamente a la capacidad de almacenamiento más alta “por si acaso”. El problema es que ese “por si acaso” se traduce en incrementos de precio muy importantes entre los distintos escalones de memoria.

En el caso del iPhone, por ejemplo, la diferencia entre un modelo de 128 GB y otro de 512 GB puede llegar a los 200 € o incluso más. Si no haces una buena gestión del espacio, acabarás pagando una capacidad que jamás vas a llenar, mientras que podrías haber elegido una opción intermedia mucho más barata.

Para ajustar el almacenamiento a la realidad, conviene recordar que la mayoría de usuarios arrastran toneladas de fotos, vídeos, documentos y apps que no usan. Entre fotos duplicadas, vídeos que se podrían borrar y archivos que también tienes en la nube, es muy posible que no necesites tanto espacio físico como crees de entrada.

Una muy buena estrategia es comprar un modelo con capacidad más contenida y apoyarte en apps de limpieza y en iCloud (u otras nubes) para mantener a raya el almacenamiento local. Con eso, un iPhone de 128 GB puede ser más que suficiente para la mayoría de perfiles, evitando pagar el salto a memorias superiores que disparan el precio final.

De esta forma, podrías hacerte con, por ejemplo, un iPhone 12 Pro o 13 con 128 GB a un precio muy inferior al mismo modelo con 512 GB, y seguir disfrutando de las mismas prestaciones de cámara, pantalla y rendimiento. El truco está en no usar el teléfono como “cajón desastre” de archivos eternos.

Escoger la versión adecuada de iPhone, iPad o Mac según tu uso

Otro aspecto que marca mucho el presupuesto es qué versión concreta de un mismo modelo eliges. Apple suele lanzar varias variantes de un mismo iPhone (normal, Mini, Pro, Pro Max) o distintos tamaños y configuraciones en iPad y Mac, cada uno con características y precios diferentes.

Pongamos el caso del iPhone 13. Convive en varias versiones: iPhone 13 “a secas”, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max. Cambian el tamaño de pantalla, la capacidad máxima de almacenamiento, el sistema de cámaras y, cómo no, el precio.

Mientras que el iPhone 13 puede tener configuraciones de 128, 256 o 512 GB y doble cámara trasera, el iPhone 13 Pro sube hasta 1 TB de almacenamiento y añade una triple cámara trasera con grabación de vídeo 4K más avanzada. Para quien vive de la fotografía y el vídeo, puede merecer la pena; para quien hace fotos ocasionales para redes sociales, quizá no tanto.

La clave es que analices con sinceridad el uso que haces del móvil, tablet u ordenador. Si lo tuyo es un uso cotidiano (redes, correo, algo de foto y vídeo, streaming y poco más), probablemente una versión más sencilla de ese modelo te dará exactamente lo que necesitas por bastante menos dinero.

Lo mismo pasa con el iPad Pro o con los MacBook: pantallas más grandes, chips más potentes, más RAM y más almacenamiento aumentan el precio. No está mal tener margen de sobra, pero comprar mucha potencia que nunca vas a exprimir es otra forma de sobrepagar sin darte cuenta.

Programas de intercambio: saca dinero a tu antiguo iPhone, iPad o Mac

Hay un truco que muchos usuarios pasan por alto: no dejes que tu viejo iPhone o iPad se muera en un cajón. Apple, así como numerosos distribuidores autorizados, cuentan con programas de intercambio (trade-in o “plan retoma”) que permiten entregar dispositivos antiguos a cambio de un descuento directo en la compra de uno nuevo.

Con estos programas, puedes acudir con tu antiguo teléfono, tablet o incluso Apple Watch, y la tienda lo valorará según el modelo concreto, la capacidad y el estado físico y funcional. Cuanto mejor esté el dispositivo, mayor será el crédito que te ofrezcan.

Ese crédito se descuenta del precio del nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch que quieras comprar. En algunos casos, el ahorro puede ser muy notable, especialmente si entregas un modelo reciente y bien cuidado. También es una forma cómoda y segura de deshacerte del dispositivo sin complicaciones de venta entre particulares.

Además, algunas cadenas especializadas combinan este plan de intercambio con opciones de financiación a varios meses, de manera que el importe restante, tras descontar el valor de tu antiguo equipo, puedas pagarlo en cuotas y sin intereses en determinadas promociones.

En definitiva, si tienes un iPhone, iPad o Mac funcionando decentemente, aprovechar el programa de retoma o intercambio puede rebajar de un plumazo el precio de tu nueva compra. Y, de paso, contribuyes a que tu antiguo dispositivo tenga una segunda vida o un reciclaje adecuado.

Garantías, seguros y coberturas que pueden ahorrarte mucho dinero

Otro apartado clave para no pagar dos veces por lo mismo es revisar al detalle las garantías y las protecciones asociadas a tu compra. No solo las que ofrece Apple de forma estándar, sino también las que pueden venir asociadas a tu forma de pago.

Algunas tarjetas de crédito, sobre todo las de gama media y alta, incluyen protección de compras, seguros frente a robo y ampliaciones de garantía. Eso significa que, si te roban el iPhone recién comprado o sufre ciertos daños, podrías tener derecho a un reemplazo o a un reembolso parcial sin tener que volver a pagar el precio completo del dispositivo.

Es fundamental que leas con calma las condiciones del seguro asociado a la tarjeta o al método de financiación, porque no todos los planes cubren lo mismo. Algunos contemplan el robo, otros solo el hurto, otros daños accidentales; los hay que exigen denuncia, plazos concretos de notificación o un pago de franquicia.

También conviene valorar los planes de protección, como AppleCare One, que venden algunos distribuidores autorizados, siempre comparando lo que ofrecen en relación con su coste total y con la probabilidad real de que vayas a usarlo. A veces interesa y a veces no compensa, pero saber que existen y que pueden sustituirte un móvil robado o muy dañado puede suponer un ahorro enorme en caso de percance.

En cualquier caso, antes de contratar nada adicional, vale la pena revisar si ya dispones de alguna cobertura sin saberlo, ya sea por tu banco, por tu seguro del hogar o por un servicio que tengas contratado. Muchas personas pagan por duplicado seguros que ya tenían incluidos sin ser conscientes.

Un truco poco conocido: reemplazo de AirPods cuando fallan con el tiempo

Si utilizas AirPods habitualmente, seguramente has notado que, con los años, la calidad del sonido y la batería se van degradando. A veces aparecen ruidos raros, cortes intermitentes en la conexión o fallos que no se van ni reiniciando ni actualizando el firmware.

Hay un detalle que mucha gente desconoce: algunos modelos de AirPods han estado cubiertos por programas de servicio ampliados cuando se ha detectado un problema de fabricación recurrente. En esos casos, si tus auriculares presentan ciertos síntomas concretos dentro de un plazo determinado (por ejemplo, tres años desde la compra), puedes optar a un reemplazo gratuito.

No es algo que se aplique siempre ni a todos los modelos, pero merece la pena consultar periódicamente la web de soporte de Apple y buscar si tu modelo de AirPods aparece en algún programa de servicio o sustitución especial. Si lo hace y tus auriculares encajan en los criterios, puedes ahorrar el coste de comprar unos nuevos.

Incluso al margen de estos programas especiales, si notas fallos claros en el sonido, en el micrófono o en la conectividad dentro del periodo de garantía, no lo dejes pasar. Acude a soporte técnico de Apple o a un servicio autorizado y tramita la revisión. Con un poco de suerte, se confirmará un defecto cubierto y saldrás con unos AirPods de reemplazo sin coste.

Es un beneficio que muchos usuarios no aprovechan y que, en caso de tener que sustituir unos AirPods fuera de garantía, podría suponerte el ahorro de una compra de más de 150 €, simplemente por haber estado pendiente de las condiciones de garantía y de los programas de servicio.

Cómo exprimir tu iPhone sin pagar más almacenamiento en iCloud

Uno de los “trucos” de Apple para empujar a los usuarios a la nube es limitar a 5 GB el espacio gratuito de iCloud. Entre copias de seguridad, fotos, documentos y datos de apps, esos 5 GB se llenan volando, y el sistema empieza a insistir en que contrates un plan de pago mensual.

Si no quieres gastar más en suscripciones, es clave gestionar muy bien tanto el almacenamiento interno del iPhone como lo que subes a iCloud. De lo contrario, tarde o temprano te verás pagando un extra al mes que, a la larga, suma una cantidad importante.

Tras muchos años usando iPhone y ayudando a familiares y amigos a optimizar sus dispositivos, se ve clarísimo que hay tres grandes culpables del consumo de espacio: las apps de mensajería (sobre todo WhatsApp y Telegram), la caché de aplicaciones que no se limpia sola y las fotos y vídeos duplicados en la galería.

Atacando estas tres áreas de forma sistemática, se pueden liberar varios gigas en cuestión de minutos, ahorrar dolores de cabeza y, muchas veces, evitar la necesidad de contratar un plan superior de iCloud o de comprar modelos con muchísimo almacenamiento interno.

La idea no es ir borrando cosas a lo loco, sino aplicar algunos hábitos y ajustes muy concretos que te permitan mantener el móvil “limpio” sin esfuerzo continuo y sin perder lo importante.

Dominar WhatsApp y Telegram para liberar gigas de tu iPhone

Empieza por asumirlo: WhatsApp y Telegram suelen ser las apps que más espacio se comen en el iPhone, uses una o las dos. Entre fotos, vídeos, audios, documentos y memes varios, acaban acumulando gigas y gigas sin que te des cuenta.

Para comprobarlo, entra en Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y verás un listado de apps ordenadas por espacio ocupado. En una inmensa mayoría de casos, WhatsApp y Telegram estarán en lo alto de la lista.

En WhatsApp, un primer paso recomendable es desactivar la descarga automática de fotos y vídeos a la app Fotos de Apple. Así evitas la duplicación innecesaria de archivos: uno en WhatsApp y otro en la galería. Esta opción la encuentras dentro de la propia app, en Ajustes > Chats.

Además, la propia WhatsApp incluye una sección muy útil para controlar qué está ocupando espacio: Ajustes > Almacenamiento y datos > Administración de almacenamiento. Desde ahí puedes ver cuánto pesa cada conversación, qué archivos son más grandes y borrar de golpe vídeos, audios o documentos que ya no necesitas.

En Telegram la cosa es aún más sencilla y potente, porque permite limitar el espacio que puede usar la app y purgar la caché con un toque. Solo tienes que ir a Ajustes > Datos y almacenamiento > Uso del almacenamiento. Ahí podrás vaciar la caché y fijar un máximo de gigas que quieres que ocupe Telegram en el dispositivo.

Borrar la caché de las apps (aunque iOS no lo ponga fácil)

A diferencia de Android, iOS no tiene un botón general para vaciar la caché de todas las aplicaciones. Cada desarrollador decide si añade una opción interna de limpieza, y muchas no lo hacen, de modo que con el tiempo se acumulan archivos temporales que no sirven para nada y que pueden ocupar bastante espacio.

Para identificar las apps más tragones, vuelve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y revisa qué aplicaciones aparecen con muchos gigas ocupados. Ten en cuenta que no todo ese peso son “datos importantes”: buena parte suele ser caché, archivos temporales y restos de sesiones anteriores.

Cuando una app no ofrece un botón claro de “borrar caché”, la forma más efectiva de limpiar es eliminar la aplicación por completo desde ese mismo apartado de Ajustes, pulsando en “Eliminar app”. Esto borra tanto la app como todos sus datos locales, incluida la caché.

Una vez borrada, puedes volver a instalarla desde la App Store. Es algo tedioso, pero muy efectivo. Si tu cuenta está asociada a iCloud o la app guarda la información en la nube (como hace, por ejemplo, WhatsApp con sus copias de seguridad), podrás recuperar tus datos esenciales al iniciar sesión de nuevo.

De esta forma, sin perder tus cuentas ni tu historial relevante, el iPhone se libra de gigas y gigas de archivos temporales que no hacían otra cosa que ocupar espacio y, en ocasiones, incluso ralentizar el rendimiento de la app.

Eliminar fotos y vídeos duplicados para ahorrar espacio

La galería de fotos es el otro gran sumidero de gigas. Tendemos a disparar varias fotos casi iguales, grabar vídeos largos que luego no recortamos y guardar capturas de pantalla que ya no sirven. Todo eso se acumula y hace que el almacenamiento se llene a toda velocidad.

La buena noticia es que, desde hace un tiempo, la propia app Fotos de Apple incluye una función de detección y gestión de duplicados. Analiza tu biblioteca y agrupa las imágenes que considera repetidas o muy similares.

Dentro de la app Fotos, verás una sección específica (en la parte de “Más ítems”) donde se muestran esas fotos duplicadas. Desde ahí puedes fusionar o eliminar las imágenes redundantes, conservando siempre la versión de mayor calidad o la que tú indiques.

Si dedicas un rato a revisar esa sección y a borrar vídeos antiguos que ya no necesitas, es fácil recuperar varios gigas de almacenamiento en cuestión de minutos. Y todo ello sin renunciar a las fotos y recuerdos importantes, solo eliminando lo que estaba repetido o sobraba.

Este tipo de mantenimiento, combinado con un uso inteligente de iCloud u otras nubes, te ayuda a seguir usando un iPhone de menor capacidad sin notar limitaciones reales, evitando tanto compras de modelos con mucha memoria como suscripciones de almacenamiento demasiado grandes.

Trucos para sacarle partido a tu iPad Pro y Mac sin gastar de más

Si tienes o estás pensando en comprar un iPad Pro o una Mac de gama alta, además de ahorrar en la compra, interesa exprimir al máximo sus funciones para que la inversión tenga todo el sentido. Cuanto más sustituyan al portátil, a la tablet, al cuaderno de notas y a otros dispositivos, más rentables salen.

En el caso del iPad Pro, por ejemplo, estamos ante una mezcla muy potente de portabilidad y rendimiento: pantallas de 11 o 12,9 pulgadas con tecnología ProMotion, un brillo muy alto y chips como el M2, capaces de mover aplicaciones profesionales con total soltura.

Si se combina con accesorios como el Apple Pencil de segunda generación, se convierte en una herramienta ideal para tomar notas, dibujar, diseñar o revisar documentos. El sistema de cámaras y las funciones de escaneo integradas también pueden sustituir a un escáner tradicional para muchos profesionales.

En Mac, algo similar: con un portátil potente y bien configurado puedes concentrar trabajo, ocio, edición multimedia y creatividad en un único dispositivo, evitando duplicar compras innecesarias de otros aparatos menos usados.

La idea es clara: si explotas bien las funciones de multitarea, los atajos de teclado, las herramientas de edición y sincronización en la nube, tu iPad Pro o tu Mac dejan de ser un capricho caro para convertirse en una inversión productiva que amortizas día a día.

Funciones clave del iPad Pro que aumentan su “rentabilidad”

Para que el iPad Pro justifique realmente su precio, conviene dominar algunas de sus funciones estrella. La primera es la multitarea avanzada con Split View y Slide Over, que permite tener dos apps en pantalla dividida y una tercera flotando sobre ellas.

Por ejemplo, puedes redactar un correo mientras consultas una web en el navegador, y al mismo tiempo abrir en Slide Over una app de mensajería para responder mensajes rápidos sin cerrar nada. Esto convierte al iPad Pro en una especie de miniordenador de sobremesa táctil muy flexible.

El Apple Pencil, por su parte, es el mejor aliado para escritura y dibujo. Puedes tomar notas a mano alzada en la app Notas, subrayar documentos PDF, hacer bocetos, esquemas o mapas mentales, y el sistema puede convertir tu letra manuscrita en texto digital editable.

Además, el iPad reconoce formas básicas (círculos, cuadrados, flechas…), de modo que puedes dibujarlas a mano y el sistema las “limpia” para que queden perfectas, ideal para presentaciones, diagramas o apuntes técnicos más claros.

No hay que olvidar tampoco los atajos de teclado cuando usas un teclado externo o uno Bluetooth. Manteniendo pulsada la tecla Command, el iPad muestra los atajos disponibles en cada app, y puedes personalizar muchas combinaciones para ir más rápido al cambiar de app, buscar, copiar, pegar o realizar acciones complejas.

Gestos, modo oscuro y control parental para usar mejor tus dispositivos

En el día a día, detalles aparentemente pequeños marcan la diferencia entre un dispositivo que usas a medias y otro que exprimes de verdad. En iPad Pro, los gestos táctiles son una de esas claves ocultas.

Aprender gestos como deslizar con cuatro dedos para cambiar entre aplicaciones, pellizcar con varios dedos para copiar, cortar y pegar o usar movimientos específicos para entrar a la vista de tareas recientes hace que todo sea mucho más fluido y rápido.

En cuanto a la salud visual, activar el Modo Oscuro y los filtros para reducir la luz azul por la noche puede ser muy útil. Estos ajustes adaptan automáticamente la temperatura de color de la pantalla según la hora del día, reduciendo la fatiga ocular y ayudando a no alterar tanto el sueño cuando usas el iPhone o el iPad antes de acostarte.

Si compartes el iPad Pro o el Mac con menores, el control parental es otra pieza importante. Desde los ajustes de tiempo de uso puedes limitar el acceso a ciertas apps, filtrar contenido inadecuado y controlar cuánto tiempo pasan conectados, lo cual aporta seguridad y, de paso, evita compras in-app inesperadas que también afectan a tu bolsillo.

Todo esto, bien configurado, hace que los mismos dispositivos que ya tienes cubran más funciones (trabajo, estudio, ocio, dibujo, lectura) y no sientas la necesidad de comprar aparatos extra, algo que a largo plazo también es una forma de ahorrar.

Edición de fotos, escaneo de documentos e iCloud: más valor sin más gasto

La app Fotos en iPhone y iPad ha evolucionado hasta convertirse en una pequeña suite de edición integrada. Sin pagar por apps adicionales, puedes ajustar exposición, contraste, saturación, color, recortes y perspectivas hasta dejar muchas fotos listas para publicar.

También hay herramientas más avanzadas como ajustes selectivos para modificar zonas concretas de una imagen o controles de nitidez y ruido que te permiten mejorar mucho retratos y fotos nocturnas. Si aprendes a usarlas, te ahorras aplicaciones de pago que hacen algo muy parecido.

Con la app Archivos y las notas, el iPad Pro puede funcionar como un escáner de documentos siempre a mano. Solo tienes que apuntar la cámara a un recibo, contrato o tarjeta de visita y el sistema lo detecta y captura automáticamente con bastante calidad.

Luego puedes firmar esos documentos digitalmente con el Apple Pencil, rellenar formularios, subrayar cláusulas y reenviar todo por correo, evitando imprimir, firmar a mano y escanear de nuevo. Para muchos profesionales, esto supone un ahorro de tiempo y de recursos considerable.

Por último, iCloud juega un papel clave a la hora de sincronizar fotos, archivos y notas entre iPhone, iPad y Mac. Aprovechando bien las copias de seguridad automáticas y la sincronización selectiva, puedes tener tus datos a salvo y accesibles sin necesidad de duplicar archivos por todas partes, aunque, como ya hemos visto, conviene vigilar lo que subes para no disparar la cuota mensual de almacenamiento.

Financiación, bancos y estrategias para grandes compras de Apple

Cuando te planteas una compra grande, como un iPad Pro de gama alta y una MacBook Pro bien configurada, conviene usar mejores apps de finanzas personales. La sensación de “no hay ni un euro de descuento” es muy habitual. Apple no suele tirar los precios, y muchas ofertas agresivas vistas en otros sectores aquí simplemente no existen.

Pese a eso, todavía hay margen de maniobra: algunos distribuidores oficiales ofrecen financiación con 0% de interés en colaboración con bancos concretos. Por ejemplo, es posible encontrar acuerdos con entidades como Davivienda, Bancolombia u otros bancos, que permiten pagar en 4, 12, 24 o incluso 36 cuotas sin intereses en ciertas condiciones.

En otros casos, hay plataformas de crédito como ADDI u opciones “compra ahora y paga después” que facilitan fraccionar el pago sin cuota de manejo o con intereses reducidos si eliges plazos cortos. A cambio, tendrás que cumplir ciertos requisitos de importe mínimo y, a veces, limitarte a productos Apple o a determinadas categorías.

Si combinas estas opciones de financiación sin intereses con un plan de intercambio de tu dispositivo actual, el resultado es que el coste total se reparte en el tiempo y la barrera de entrada baja bastante. No es exactamente un descuento directo, pero sí una forma de que la compra sea más llevadera sin pagar más de la cuenta.

Además, muchas tiendas especializadas en Apple ofrecen atención telefónica y asesoría personalizada, de manera que puedes comentar tus necesidades reales y que te recomienden la configuración que mejor se ajuste, evitando gastos innecesarios en componentes que no vas a exprimir.

Todo esto se traduce en que, aunque sea imposible “rascar” grandes rebajas sobre el precio oficial de algunos equipos, sí se puede conseguir que una inversión de varios miles de euros duela bastante menos, ya sea reduciendo el importe inicial, replanteando la configuración o repartiendo el pago sin intereses.

Con una combinación de compras inteligentes (reacondicionados, versiones y capacidades ajustadas, programas educativos, planes de intercambio) y un buen uso de funciones como la gestión del almacenamiento, los modos de multitarea, la edición integrada y la nube, es perfectamente posible disfrutar al máximo de tu iPhone, iPad o Mac sin dejarte un dineral de más por el camino, alargando su vida útil y sacándoles todo el jugo tanto a nivel personal como profesional.