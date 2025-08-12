Si la hora de tu iPad no coincide con la realidad o viajas con frecuencia, tener la fecha y la zona horaria bien configuradas es clave para que el calendario, los recordatorios, las notificaciones y hasta las apps de banca o juegos funcionen como toca. La buena noticia es que iPadOS puede ajustar todo de forma automática con solo activar un par de opciones y permitir el acceso a la ubicación.

En esta guía completa te muestro cómo activar el ajuste automático, cómo cambiar manualmente la fecha, la hora y la zona horaria, y qué hacer si el interruptor aparece en gris. Además, incluyo soluciones oficiales actualizadas recientemente por Apple y trucos prácticos para iPhone, Apple TV, Mac e incluso relojes con Wear OS, por si necesitas cuadrar varios dispositivos a la vez. Vamos a aprender cómo ajustar la fecha y la hora en tu iPad.

Requisitos previos para que el iPad ajuste fecha, hora y zona horaria solo

Antes de activar nada, asegúrate de que tu iPad está conectado a internet, ya sea por Wi‑Fi o por datos móviles. Sin conexión, el dispositivo no puede verificar la hora ni la zona horaria correctas, y es más probable que se quede con un valor antiguo o erróneo.

Instala las últimas actualizaciones de software disponibles para tu iPad. Las actualizaciones de iPadOS traen ajustes de estabilidad, datos de zonas horarias actuales y parches que corrigen fallos relacionados con la hora. Mantener el sistema al día reduce muchos problemas de sincronización.

Activa Ajuste automático en Ajustes > General > Fecha y hora. Con esa opción, el iPad establecerá fecha y hora en función de la zona horaria en la que te encuentres. Si ves que el control aparece atenuado (en gris), no te preocupes: más abajo te explico las causas y cómo solucionarlo.

Activar el ajuste automático y configurar la localización para la zona horaria

El combo ganador es: conexión + iPadOS actualizado + localización para la zona horaria + Ajuste automático activo. Con ese conjunto, el iPad se reajusta solo si cambias de ciudad o si el país modifica el horario de verano. La ruta rápida es Ajustes > General > Fecha y hora > Ajuste automático, y dejarlo en verde.

Muy importante: revisa el permiso de Localización para Zona horaria. Dentro de Servicios del sistema verás el interruptor de Zona horaria; déjalo activado. Es lo que permite al sistema deducir en qué franja estás sin que tengas que tocar nada más.

Ten en cuenta que algunas operadoras o determinadas regiones pueden desactivar la opción de Ajuste automático. Si ese es tu caso, verás el interruptor inactivo sin posibilidad de cambiarlo. Aun así, más abajo tienes el procedimiento para ajustar manualmente la hora y la zona.

Qué hacer si la opción Ajuste automático aparece atenuada (en gris)

Hay tres causas típicas para que el interruptor esté en gris: restricciones de Tiempo en pantalla, un perfil corporativo (MDM) con límites, o limitaciones del operador/país. Identificar cuál aplica en tu caso es la clave para recuperar el control del ajuste.

Si usas Tiempo en pantalla con código, entra en Ajustes > Tiempo en pantalla y desactívalo temporalmente o elimina las restricciones que afectan a cambios de fecha y hora. Con esa protección activa, el sistema puede impedir cambios manuales para evitar trampas en límites de uso.

Si tu iPad pertenece a una organización (colegio, empresa) y tiene perfiles instalados, entra en Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos y revisa los perfiles. Es posible que la política de la entidad bloquee el ajuste manual. Si es así, contacta con el administrador para que modifique la política o haga el cambio por ti.

Cómo cambiar la fecha, la hora y la zona horaria manualmente en tu iPad

Si el automático no te cuadra o estás sin cobertura/ubicación, siempre puedes modificarlo tú. Ve a Ajustes > General > Fecha y hora, desactiva Ajuste automático y, a partir de ahí, elige ciudad/zona horaria o modifica la fecha y la hora.

Para ajustar la zona horaria, toca en el campo de zona y escribe la ciudad principal de tu franja (por ejemplo, Madrid). Si prefieres retocar la hora exacta, usa el selector que te ofrece iPadOS para horas y minutos, y verifica que AM/PM o formato 24 horas están como deseas.

Recuerda que manipular la hora para forzar comportamientos en apps no es recomendable. Puede provocar errores en calendarios, alarmas y sincronizaciones con servicios en la nube, además de resultados inesperados en algunos juegos o utilidades.

Si tras un tiempo sin batería tu iPad muestra una hora rara, lo normal es que al cargarlo y volver a tener internet recupere la correcta. Si no fuese así, usa este ajuste manual como solución temporal hasta que puedas reactivar el modo automático.

Para Apple TV con versiones antiguas de tvOS (previas a tvOS 10), el ajuste de zona horaria también puede ser manual desde Ajustes > General > Zona horaria. En modelos con tvOS 10 o superior, activa Ajuste automático en la sección Fecha y hora para que haga lo mismo que el iPad.

Actualizaciones de zona horaria, reinicios y pasos específicos en Apple TV

Si te aparece un aviso de que hay datos de zona horaria actualizados en tu iPad, iPhone o Apple TV, reinicia el dispositivo para instalarlos. Ese reinicio no borra nada, solo termina de aplicar la nueva base de datos.

En Apple TV (HD o 4K) con tvOS 10 o posterior, entra en Ajustes > General > Fecha y hora y activa Ajuste automático. Si ya estaba activo, apágalo y vuelve a encenderlo para forzar la comprobación. Si aparece el mensaje de zona horaria, reinicia para instalarlo.

Si no te aparece ningún mensaje al principio, pulsa prolongadamente el botón Atrás o Menú del mando para ir a la pantalla de inicio, espera unos minutos y vuelve a Ajustes > General > Fecha y hora. Si entonces sale el aviso, reinicia el Apple TV para completar el proceso.

En caso de que el Apple TV esté desconectado de internet, conéctalo primero. Sin red no podrá descargar datos de zona horaria ni sincronizar la hora con los servidores.

Recuerda que en modelos antiguos o versiones anteriores a tvOS 10 el comportamiento es distinto y puede que tengas que seleccionar la zona manualmente cada vez que lo necesites.

Si sincronizas con un Mac: comprueba fecha, hora y localización en macOS

Cuando conectas el iPad al Mac para sincronizar o restaurar, es importante que el ordenador también tenga la hora correcta. Si el Mac está mal datado, puede arrastrar inconsistencias al iPad durante la sincronización.

Asegúrate de que el Mac está conectado a internet. Después, abre los ajustes de Localización y baja hasta el final de la lista de apps y servicios para pulsar en Detalles junto a Servicios del sistema. Activa las opciones relacionadas con zona horaria y personalización del sistema para que macOS pueda situarte bien.

Entra en los ajustes de Fecha y hora del Mac y deja habilitada la opción de establecer la fecha y la hora automáticamente. Si tu versión lo permite, activa también la detección automática de zona horaria para que cambie según tu ubicación.

Cuando termines de ajustar, reinicia el Mac para asegurarte de que todo queda aplicado. Al volver a conectar el iPad, verifica que ya coinciden ambos en fecha y hora.

Si la hora del iPad sigue incorrecta tras sincronizar con el Mac, vuelve a comprobar en macOS que los datos de fecha, hora y zona están bien puestos y que el Mac no tiene restricciones de localización.

Problemas habituales: batería agotada, fallos puntuales y cómo arreglarlos

Si tu iPad o iPhone ha estado tiempo sin batería, es posible que al encenderlo muestre una hora errónea. Una vez cargado y con internet, iPadOS consulta los servidores y tu posición para ajustarse solo. Si no lo hace, cambia la hora manualmente y vuelve al modo automático en cuanto sea posible.

Ocasionalmente pueden aparecer fallos de software que afectan a la hora. En esos casos, instalar la actualización de iOS/iPadOS más reciente suele resolverlo. Apple recomienda mantener los dispositivos al día para evitar desajustes por cambios normativos en las zonas horarias.

Recuerda que hay países y operadores que no permiten desactivar/activar el ajuste automático. Si ves el control bloqueado y no estás bajo un perfil corporativo ni en Tiempo en pantalla, es probable que sea una limitación del proveedor.

No se aconseja modificar manualmente la hora para «engañar» a apps. Más allá de la ética, puede romper la secuencia de notificaciones, citas y copias, y causar efectos colaterales poco agradables.

Dato útil: Apple actualizó su documentación de este tema a mediados de junio de 2025, incluyendo mejoras sobre la gestión de zonas horarias y los mensajes de actualización que piden reinicio.

Wear OS: ajustar fecha y hora en tu smartwatch (relacionado)

Si llevas un reloj con Wear OS y quieres que coincida con el iPad y tu teléfono, también puedes revisar su configuración. Los pasos para ajustar la hora en Wear OS dependen del fabricante y la versión, pero la estructura general es similar.

Para cambiar la hora en el reloj: activa la pantalla, desliza hacia abajo desde la parte superior y entra en Ajustes. Después, ve a Sistema > Fecha y hora y elige los ajustes que quieras (automático o manual).

Para que muestre la misma hora que el teléfono, activa la opción Fecha y hora automáticas. Así tomará la referencia del móvil emparejado y te olvidarás de tocarlo al viajar.

Para mostrar la hora local del lugar en el que estás, desactiva Fecha y hora automáticas y deja encendida la Zona horaria automática. Esto permite ajustar la franja sin cambiar la hora manualmente.

Para configurar todo a mano, desactiva Fecha y hora automáticas y Zona horaria automática, y introduce tú la fecha, la hora o la zona horaria. También puedes activar el formato de 24 horas desde la misma pantalla si lo prefieres.

Preguntas frecuentes y trucos útiles en iPhone/iPad

¿Por qué la hora está mal en mi iPhone o iPad? A veces es por bugs puntuales del sistema o porque la batería se agotó y el dispositivo quedó desincronizado. Con conexión a internet y localización activa, el sistema retoma la hora del servidor; si no, ajusta manualmente y vuelve al modo automático cuando puedas.

¿Puedo ajustar la fecha y hora si el botón de Ajuste automático está gris? Sí, siempre que no haya un perfil corporativo bloqueándolo y que desactives temporalmente restricciones de Tiempo en pantalla. Si es necesario, desactiva Localización un momento para poder editar manualmente y luego vuelve a activar los permisos.

¿Cómo hago una captura de pantalla de la hora en iPhone? En modelos con botón de inicio, pulsa a la vez inicio y encendido; en modelos sin botón de inicio, pulsa simultáneamente el botón lateral y subir volumen. Verás una miniatura para editar o guardar al instante.

¿Puedo tener la fecha y la hora visibles en la pantalla de inicio? Sí, con widgets. Mantén pulsado un espacio libre hasta que las apps tiemblen, toca el botón de widgets y añade el widget de Calendario o Reloj. Es la forma más limpia de ver la hora y la fecha grandes sin abrir ninguna app.

¿Dónde veo el Tiempo en pantalla? Ve a Ajustes > Tiempo en pantalla y toca Ver toda la actividad. Puedes alternar entre día y semana para revisar tu uso y, si lo necesitas, deshabilitarlo temporalmente para no bloquear cambios de hora.

¿Puedo convertir mi iPhone en un reloj de mesilla? Sí: abre la app Reloj y entra en Hora de dormir (o su apartado equivalente). El asistente te guía por los pasos para establecer tus hábitos y usar el teléfono como reloj nocturno sin complicarte.

¿Y el Apple Watch? El reloj permite usar formato de 24 horas y hasta adelantar unos minutos la esfera desde sus ajustes, por si te gusta ir con margen. Si te saltó el aviso de datos de zona horaria en el iPhone/iPad, reinícialo también para que herede la actualización.

Si tras todo esto el iPad sigue marcando una hora incorrecta, vuelve a verificar: conexión a internet, iPadOS actualizado, permiso de Zona horaria en Localización, estado de Tiempo en pantalla y posibles perfiles. Como recurso final, ajusta manualmente y consulta con tu operador si el interruptor automático está bloqueado por red o región.

Con los pasos y comprobaciones de esta guía es muy raro que la fecha, la hora o la zona horaria sigan desajustadas. Si combinas el modo automático (con Localización para Zona horaria), las actualizaciones al día y un reinicio cuando el sistema te lo pida, tu iPad se mantendrá siempre en hora en casa, de viaje o tras actualizar.