Si tienes un iPhone, seguro que en algún momento te has preguntado cómo hacer que la batería aguante más tiempo en buen estado y no se venga abajo al cabo de un año. No se trata solo de llegar al final del día sin cargar, sino de que la salud de la batería en iOS (ese porcentaje que ves en Ajustes) se mantenga lo más alta posible durante años.

Las baterías de iones de litio se degradan sí o sí, pero con unos cuantos cambios en el uso diario puedes retrasar esa degradación, evitar problemas de calor, reducir ciclos innecesarios y, en general, exprimir mucho más tu iPhone sin obsesionarte. Vamos a ver cómo hacerlo combinando ajustes de iOS, buenos hábitos de carga y trucos menos evidentes que van más allá de bajar un poco el brillo. Vamos a darte todos los consejos sobre cómo alargar la vida útil de la batería del iPhone más allá de los ajustes básicos.

Cómo funcionan las baterías del iPhone y por qué se degradan

Antes de meternos a tocar ajustes conviene entender, aunque sea por encima, qué hay dentro de la batería del iPhone y por qué pierde capacidad con el tiempo. Apple usa baterías de iones de litio porque son ligeras, se cargan rápido y ofrecen mucha potencia en poco espacio, pero tienen una «vida química» limitada.

Cada vez que cargas el iPhone, los iones de litio se mueven de un lado a otro dentro de la batería. Ese movimiento constante, ciclo tras ciclo, va desgastando los materiales internos. Con los meses, la batería ya no es capaz de almacenar tanta energía como al principio, y eso se refleja en la capacidad máxima que ves en Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería.

Apple, además, ha diseñado sus baterías para que reduzcan la intensidad de carga cuando se acercan al 100% y dejen de cargarse una vez llegan a ese punto. Por eso, técnicamente, puedes dejar el iPhone enchufado por la noche sin que se «sobrellene». Aun así, mantener la batería muchas horas al 100% no es lo mejor para su química a largo plazo.

En ese mismo apartado de batería, el sistema te muestra gráficos de uso en las últimas 24 horas y 10 días, las apps que más consumen y recomendaciones del propio iOS para ahorrar energía. Es una mina de información para localizar «ladrones» de batería que ni sospechas que tienes.

Temperatura: el enemigo silencioso de la batería

Si hay algo que hace sufrir a la batería como pocas cosas es el calor. Las altas temperaturas aceleran la degradación química y pueden provocar daños irreversibles, hinchazón de la batería e incluso apagones inesperados.

Apple recomienda usar el iPhone en un rango de entre 0 ºC y 35 ºC. Por debajo, el dispositivo puede apagarse antes de tiempo, pero suele recuperar su comportamiento normal al volver a una temperatura adecuada. Por encima de esos 35 ºC, sobre todo si se mantiene durante tiempo prolongado, la batería pierde capacidad de forma permanente.

En climas calurosos o con picos de temperatura (interior de un coche al sol, por ejemplo), es importante evitar dejar el iPhone expuesto a la luz solar directa, en el salpicadero, encima de una ventana o pegado a fuentes de calor. En verano, un par de horas dentro de un coche cerrado pueden ser demoledoras para la batería.

También influye mucho cómo lo cargas: si durante la carga notas que el iPhone se calienta bastante, conviene retirar la funda, colocarlo en una superficie fría y seca y, si el calor es excesivo, detener la carga hasta que se estabilice. Las fundas muy gruesas o que no disipen bien el calor empeoran el problema.

En entornos muy fríos, lo que ocurre es lo contrario: la batería rinde menos y el teléfono puede apagarse con porcentaje todavía disponible. No suele ser un daño permanente, pero es buena idea evitar cargarlo a temperaturas extremas y, si hace mucho frío, mantenerlo cerca del cuerpo o protegido en un bolsillo interior.

Rangos de carga ideales: por qué 20%-80% es tu mejor amigo

Muchos estudios y la propia Apple coinciden en que, para alargar la vida de la batería, lo mejor es evitar mantenerla mucho tiempo por debajo del 20% ni muy pegada al 100%. El rango más sano suele estar entre el 20% y el 80%.

No hace falta obsesionarse, pero si puedes, intenta no dejar que el iPhone se apague por agotamiento constantemente. Bajar de ese 20% de forma habitual aumenta el estrés químico de la batería. Del mismo modo, pasar horas y horas al 100% día tras día tampoco es lo ideal.

Si te organizas para enchufarlo cuando ronda el 20-30% y desenchufarlo cuando se acerca al 80-90%, reducirás mucho el desgaste interno. Además, calibrar la batería de tu iPhone de vez en cuando ayuda a que el porcentaje refleje mejor la capacidad real. Obviamente, si tienes un día largo o un viaje, no pasa nada por cargar al 100%, pero que eso sea la excepción y no la norma.

Los iPhone más recientes incluso permiten limitar la carga máxima al 80% de forma fija, algo pensado precisamente para quienes quieren priorizar la salud de la batería por encima de apurar cada miliamperio. Es un ajuste muy interesante si sueles tener el móvil cerca de un enchufe durante el día.

Carga optimizada de la batería: deja que iOS trabaje por ti

La función de Carga optimizada de batería es uno de los grandes aliados para cuidar la batería sin que tengas que estar pendiente. Se introdujo con iOS 13 y viene activada por defecto, pero conviene asegurarse.

Lo que hace esta función es usar aprendizaje automático para aprender tus hábitos de carga diaria. Si, por ejemplo, siempre pones el iPhone a cargar por la noche a las 23:00 y lo desconectas a las 7:00, el sistema cargará rápido hasta alrededor del 80% y luego frenará la carga, esperando a completar el tramo 80%-100% justo antes de que te despiertes.

Ese último tramo de carga, del 80% al 100%, es el que más castiga la batería. Al reducir el tiempo que pasa al 100% mientras está caliente y enchufado, la carga optimizada reduce notablemente el desgaste químico. Es especialmente útil si sueles dejar el iPhone conectado toda la noche por costumbre o por miedo a posibles cortes de luz.

Para revisar si está activada, ve a Configuración > Batería > Salud y carga de la batería y activa la opción de Carga optimizada. En iPhone 15 y posteriores tienes, además, ajustes avanzados que permiten limitar la carga máxima de forma permanente al 80%.

Carga rápida, carga lenta y accesorios certificados

Los iPhone no son los reyes de la carga ultrarrápida como otros móviles, pero aún así admiten potencias de hasta unos 20-25 W según modelo. Esa carga más agresiva es muy cómoda cuando tienes prisa, pero si quieres mimar la batería a largo plazo, conviene combinarla con cargas más tranquilas.

Siempre que puedas, intenta usar cargadores de menor potencia, alrededor de 5 W, para las cargas diarias o cuando no tengas prisa. La batería se calentará menos y el estrés sobre sus celdas será inferior. No pasa nada por usar de vez en cuando cargadores más potentes, pero no los conviertas en la única forma de carga.

Igual de importante es que los accesorios sean de calidad. Lo ideal es usar cargadores y cables originales de Apple o con certificación MFi (Made for iPhone). Este sello garantiza que cumplen los requisitos de seguridad y compatibilidad de Apple, reduciendo el riesgo de picos de voltaje, sobrecalentamientos o cargas inestables.

Los cargadores falsos o muy baratos, sin certificación, pueden tener tensiones irregulares y ausencia de sistemas de protección térmica. A corto plazo quizá funcionen, pero a medio y largo plazo pueden provocar daños en la batería y en otros componentes internos. Al final, salen caros.

También es importante cómo conectas el cable: lo recomendable es enchufar primero el adaptador a la corriente y después conectar el cable al iPhone. Hacerlo al revés puede generar pequeñas chispas en el conector, ennegrecer los pines y castigar tanto el cable como la batería.

Modo de bajo consumo: algo más que un salvavidas de emergencia

El Modo de bajo consumo es una de las herramientas más efectivas para estirar la carga cuando sabes que vas a pasar muchas horas lejos de un enchufe. Al activarlo, iOS recorta una serie de procesos internos que, aunque no lo parezca, se llevan buena parte de la batería.

Cuando este modo está activo, el sistema limita la actividad en segundo plano, reduce el brillo, baja ligeramente el rendimiento del procesador, desactiva algunas animaciones y pausa tareas como las descargas automáticas y ciertas comprobaciones de correo. Aun así, llamadas, mensajes y apps esenciales siguen funcionando sin problemas.

iOS te sugiere activarlo automáticamente cuando llegas al 20% y al 10% de batería, pero también puedes encenderlo manualmente en cualquier momento si sabes que el día se va a alargar. Es ideal para viajes largos, jornadas de trabajo en lugares con suministro eléctrico inestable o eventos donde uses mucho el teléfono.

Para activarlo, entra en Configuración > Batería y toca el interruptor de Modo de bajo consumo, o añade el icono al Centro de control para tenerlo siempre a mano. El propio sistema lo desactiva solo cuando superas el 80% de carga.

Pantalla, brillo y modo oscuro: lo que más gasta sin que te des cuenta

La pantalla es, con diferencia, uno de los componentes que más batería consume en un iPhone. Por eso, uno de los trucos más simples y eficaces es ajustar bien el brillo y aprovechar el modo oscuro cuando tenga sentido.

Apple es muy clara en su documentación técnica: bajar el brillo o activar el brillo automático ayuda a extender la duración de la batería. Desde el Centro de control puedes ajustar el deslizador de brillo según la luz ambiente, y en la mayoría de situaciones no necesitas tenerlo al máximo.

Además, activar el Brillo automático hace que el sistema use el sensor de luz para adaptar la iluminación de la pantalla a cada entorno. Para activarlo, ve a Configuración > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto y enciende la opción de Brillo automático. Así evitarás tener el brillo más alto de lo necesario sin darte cuenta.

En algunos modelos recientes, Apple incorpora funciones de gestión inteligente del brillo que pueden reducir ligeramente la luminosidad para ahorrar energía cuando detecta patrones de uso intensivo. Es una ayuda extra que, sumada al resto de ajustes, acaba notándose.

El Modo Oscuro también juega un papel clave, sobre todo en iPhone con pantalla OLED (desde el iPhone X en adelante). En estos paneles, los píxeles negros están literalmente apagados, así que usar fondos oscuros reduce el consumo de energía. Puedes activarlo en Configuración > Pantalla y brillo, e incluso programarlo para que cambie solo al anochecer.

Optimizar las apps: segundo plano, consumo hormiga y apps tragona

Más allá de la pantalla, muchas veces la batería se va en cosas que no ves. Las apps en segundo plano, sincronizaciones constantes y notificaciones innecesarias pueden agotar la batería sin que estés usando realmente el móvil.

Un primer paso es revisar el apartado Configuración > Batería, donde encontrarás un listado de aplicaciones ordenadas por consumo. Si ves alguna con un porcentaje muy alto que apenas utilizas, algo no va bien. Al tocarla, se detalla cuánto tiempo ha estado activa en pantalla y cuánto en segundo plano.

Las que acumulan mucho tiempo de actividad en segundo plano son candidatas claras para desactivarle la Actualización en segundo plano. Esa opción está en Configuración > General > Actualización en segundo plano. Desde ahí puedes deshabilitarla por completo, limitarla solo a Wi‑Fi o personalizarla app por app.

Desactivar esta función en juegos, apps que usas de vez en cuando o servicios que no necesitas constantemente puede reducir muchísimo el consumo fantasma. No afecta a las notificaciones push (WhatsApp, correo, etc.), porque esas llegan por un sistema distinto.

Además, conviene atajar el llamado consumo hormiga: pequeños ajustes que parecen insignificantes pero que, sumados, se notan. Mantener el brillo siempre al máximo, dejar todas las conexiones encendidas o permitir que todas las apps accedan continuamente a tu ubicación son ejemplos claros de este tipo de gasto silencioso.

Conexiones inalámbricas: Wi‑Fi, Bluetooth, 5G y modo avión

Qué hacer cuando tu Mac no se conecta al Wifi

Las antenas del iPhone consumen energía aunque no estés usando activamente datos o Bluetooth. Wi‑Fi, Bluetooth y 5G buscan redes y dispositivos de forma constante, y en zonas con mala cobertura el esfuerzo se multiplica.

Algo importante que mucha gente no sabe: desactivar Wi‑Fi o Bluetooth desde el Centro de control no los apaga del todo. Solo te desconecta de la red o accesorio actual, pero deja las radios preparadas para funciones como AirDrop, AirPlay o la conexión con el Apple Watch. Para apagarlas de verdad, hay que ir a los ajustes.

Si quieres ahorrar al máximo, entra en Configuración > Wi‑Fi y apaga el interruptor. Lo mismo con Configuración > Bluetooth. Así evitarás que el iPhone esté escaneando redes y dispositivos sin parar. Ten en cuenta que, si lo haces solo desde el Centro de control, el sistema puede volver a activar Wi‑Fi automáticamente a ciertas horas o tras reiniciar.

En cuanto al 5G, en zonas con cobertura débil puede consumir mucha más batería que una conexión LTE estable, porque el teléfono está cambiando de red y ajustando la señal constantemente. En Configuración > Datos móviles > Opciones > Voz y datos puedes forzar LTE en lugar de 5G si la señal no es buena.

El modo avión también es una herramienta interesante más allá del avión. Si estás en un sitio con cobertura muy mala, el móvil va a pasar el día buscando señal y eso drena la batería. Activar modo avión y dejar solo el Wi‑Fi encendido (se puede hacer desde el Centro de control) puede ser una solución muy efectiva para ahorrar.

Notificaciones, correo, mapas y otros ajustes que suman

Otra fuente de consumo constante son las notificaciones y sincronizaciones en tiempo real. Cada vez que llega una notificación, la pantalla se enciende, el sistema procesa la información y, si hay vibración háptica, el motor interno se pone en marcha.

Es muy recomendable revisar qué apps pueden molestarte todo el día. En Configuración > Notificaciones puedes agrupar las notificaciones menos importantes en resúmenes programados en vez de que salten una a una. Reduces distracciones y, de paso, consumo de batería.

Los modos de concentración (trabajo, descanso, etc.) también ayudan: filtran qué apps y contactos pueden interrumpirte en cada momento. Menos notificaciones implica menos encendidos de pantalla y menos trabajo en segundo plano para el sistema.

En el correo, si tienes muchas cuentas o recibes muchos mensajes, puedes configurar la opción de «Obtener datos» para que el iPhone revise el correo cada cierto tiempo en vez de en tiempo real. Lo encontrarás en Configuración > Mail > Cuentas > Obtener datos. Una frecuencia de 15 o 30 minutos suele ser un buen equilibrio.

Si vas de viaje o vas a estar usando mucho los mapas, una buena idea es descargar los mapas de la zona (en Apple Maps o en la app que uses) para no cargar datos constantemente ni abusar de la red móvil, lo que también ahorra batería.

Servicios de localización y Bluetooth: solo para quien lo necesite

La ubicación es muy útil, pero dar acceso permanente a todas las apps es un despilfarro de batería (y un riesgo innecesario para la privacidad). En Configuración > Privacidad y seguridad > Localización puedes revisar una por una las apps que tienen permiso.

Lo más sensato es que solo las apps que realmente lo necesiten (Mapas, apps de transporte, algunas de clima) tengan acceso «Siempre» o «Al usar la app». Para el resto, es mejor negar el permiso o limitarlo fuertemente. Reducir el número de apps que consultan tu posición en segundo plano ahorra mucha energía.

Con el Bluetooth pasa algo parecido. Aunque desactivar Bluetooth por completo puede no ser práctico si usas Apple Watch, AirPods u otros accesorios, sí puedes revisar qué aplicaciones tienen acceso a Bluetooth y recortar ahí. Menos conexiones innecesarias, menos trabajo para la antena.

Widgets, pantalla siempre encendida y detalles visuales

iOS ofrece funciones muy vistosas como la pantalla siempre encendida en los modelos Pro recientes, widgets interactivos, fondos animados y actividades en directo en la pantalla de bloqueo. Todo eso es muy útil y queda genial, pero también suma en el consumo.

Si necesitas rascar minutos u horas extra de autonomía, puedes desactivar la pantalla siempre encendida en Configuración > Pantalla y brillo > Pantalla siempre activa. Notarás que la batería aguanta algo más, especialmente si miras muchas veces la pantalla a lo largo del día.

Los widgets, tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo, se van actualizando para mostrar información reciente. Si no los usas mucho, puedes reducir su número o eliminarlos. Volver a una rejilla de iconos más simple hace que el sistema tenga menos cosas que actualizar.

Las actividades en directo (marcadores en tiempo real de partidos, pedidos de comida, taxis, etc.) son muy cómodas, pero también están continuamente refrescando datos. Si rara vez te aportan algo, puedes apagarlas desde los ajustes de cada app o desde Face ID y código > Actividades en directo.

Por último, elegir fondos de pantalla estáticos en lugar de animados reduce el trabajo gráfico y el consumo. No va a duplicar la autonomía, pero todo suma, sobre todo si sueles tener el brillo alto.

Actualizaciones de software, almacenamiento y otros cuidados

Mantener el iPhone actualizado no solo sirve para tener las últimas funciones y parches de seguridad, también ayuda a que la gestión de energía del sistema sea cada vez más eficiente. Apple suele pulir el consumo con las actualizaciones intermedias de iOS, así que merece la pena instalarlas.

Es cierto que, justo después de una gran actualización, puedes notar más gasto durante unos días, porque el sistema está reindexando contenidos, fotos, archivos, etc.. Pasado ese periodo, lo normal es que el consumo se estabilice o incluso mejore respecto a la versión previa; si notas un pico claro de consumo puedes leer artículos sobre consumo acelerado de batería para ver si se relaciona con la actualización.

Otro punto que suele pasarse por alto es el espacio libre. Cuando el almacenamiento está casi lleno, el sistema tiene que trabajar más para gestionar archivos, borrar cachés y mover datos, y eso también consume batería. Intenta dejar siempre algo de margen tanto en el almacenamiento local como en iCloud.

Si por cualquier motivo tu iPhone ha sufrido temperaturas extremas y desde entonces notas que la batería dura mucho menos o el porcentaje cae de forma irregular, es posible que la batería haya sufrido daños permanentes. En esos casos, conviene acudir a un servicio técnico autorizado para valorar cambiar la batería del iPhone.

Cuidar la batería del iPhone no va de trucos milagrosos, sino de sumar pequeños gestos cotidianos: evitar el calor, jugar con el rango 20%-80%, usar carga optimizada, revisar qué apps y conexiones tiran de la batería y elegir accesorios certificados. Si integras estos hábitos en tu día a día, es perfectamente posible mantener la salud de la batería por encima del 90% tras muchos meses de uso, alargar la vida útil del dispositivo y ahorrarte cambios de batería o de móvil antes de tiempo. Para más información sobre la batería te dejamos el soporte oficial de Apple.