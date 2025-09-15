Si usas el iPhone a diario, el teclado es una de esas piezas que conviene adaptar a tu manera de escribir. Desde cambiar el idioma hasta instalar teclados de terceros, en iOS hay más opciones de las que parece y, con un par de toques, puedes tenerlo a tu gusto. Vamos a ver, paso a paso, cómo añadir, cambiar, ordenar y sacar partido a los teclados en tu iPhone, sin perderte entre menús. Puedes empezar a personalizarlo eliminando elementos que no quieras, como los Memoji del teclado si te distraen.

Además del teclado nativo de Apple, existen alternativas con funciones extra como GIFs integrados, búsquedas rápidas o estilos visuales distintos. Incluso puedes conectar un teclado físico por Bluetooth para escribir más cómodo si lo tuyo son los textos largos. A continuación tienes una guía completa y clara, con todos los ajustes importantes y trucos útiles. Vamos a aprender a cómo añadir o cambiar teclados en tu iPhone.

Antes de empezar: teclados nativos, terceros y privacidad

En el iPhone puedes usar dos tipos de teclados: los que ofrece Apple para distintos idiomas y los que desarrollan otras empresas. La opción nativa está muy integrada con iOS, es sobria y estable, con texto predictivo y acceso a emojis. Para mucha gente es suficiente, pero si te apetece más personalización o extras, los teclados de terceros son la puerta de entrada.

Los teclados externos traen funciones como búsqueda integrada en Google, GIFs, stickers o diseños distintos. Esto explica por qué muchos usuarios que vienen de Android buscan en iOS alternativas como Gboard o SwiftKey: quieren la misma experiencia de escritura, con sugerencias y atajos que ya dominan.

Conviene tener en cuenta la privacidad. Apple avisa de que, en teclados de terceros, el desarrollador puede recoger datos del uso del teclado. Dependiendo de los permisos, podrían llegar a procesar lo que escribes o las búsquedas que haces, algo valioso para sus sistemas de predicción. Apple recomienda priorizar su teclado por seguridad, y cuando intentes cambiar la configuración iOS te lo recuerda con avisos claros.

Esto no significa que no puedas usar teclados externos, pero sí que se recomienda revisar los permisos y la política del desarrollador. Si un teclado solicita “acceso total”, piensa si te compensa por las funciones que ofrece. Puedes retirarlo cuando quieras desde Ajustes.

Añadir, quitar y reordenar teclados en iPhone

La ruta principal para gestionar teclados es sencilla. Entra en Ajustes > General > Teclado > Teclados. Desde ahí podrás añadir nuevos, eliminar los que no uses y ordenarlos a tu gusto.

Para añadir un teclado, toca en “Añadir nuevo teclado”. Verás una lista con teclados por idioma (de Apple) y, si tienes apps compatibles instaladas, verás también los teclados de terceros listos para activar. Selecciona uno y quedará disponible en cualquier app de escritura.

Para quitar un teclado, toca “Editar” en la esquina superior, pulsa el icono de eliminar junto al que no quieres, confirma en “Eliminar” y después termina con “OK” o “Listo” (según la traducción de tu sistema). En dos toques dejas limpia la lista de opciones que ya no usas.

Para cambiar el orden, entra también en “Editar” y arrastra el icono de las tres líneas junto a cada teclado. El que esté arriba será el que aparezca primero al cambiar de teclado mientras escribes, así que te conviene colocar en cabeza los que más usas.

Cuando añades un teclado de idioma nuevo, iOS agrega automáticamente ese idioma a “Orden de idiomas preferido”. Este ajuste afecta a cómo se muestra el texto en apps y webs. Si quieres verlo y modificarlo, ve a Ajustes > General > Idioma y región y reorganiza la lista según tus preferencias.

Cómo cambiar de teclado mientras escribes

Con varios teclados activos, alternar entre ellos es directo. En cualquier app con campo de texto, toca el icono del globo terráqueo de la esquina inferior izquierda del teclado. Un toque cambia al siguiente teclado de la lista; una pulsación prolongada muestra todos y te deja elegir.

Si sueles escribir en dos idiomas, te interesa ajustar el orden en Ajustes > General > Teclado > Teclados. Coloca el más usado arriba para ahorrar toques y que iOS lo muestre por defecto cada vez que aparece el teclado.

Personalizar el teclado de Apple en iOS

El teclado nativo tiene más recorrido del que parece. Puedes afinarlo en Ajustes > General > Teclado, activando o desactivando funciones que aceleran la escritura y reducen errores. Si ya te gusta su diseño, con estos ajustes lo exprimes al máximo sin instalar nada extra.

Idiomas: añade todos los que necesites desde Ajustes > General > Teclado > Teclados > Añadir nuevo teclado y elígelos por su idioma. Para cambiar el que aparece primero, usa “Editar” y reordena arrastrando. Desde esa misma vista puedes eliminar los que no uses.

Corrección ortográfica y predicción: están en Ajustes > General > Teclado. La corrección te ayuda con erratas al escribir rápido, aunque a veces puede cambiar términos específicos o nombres propios. El texto predictivo sugiere palabras y, en contexto, puede terminar frases con sentido, como “a la cena” tras un “sí, yo iré”.

Dictado de voz: activa “Dictado” en Ajustes > General > Teclado. Luego, presiona el icono del micrófono en el teclado para hablar y que el iPhone transcriba. Si activas “Puntuación automática”, el sistema añade comas y puntos en los lugares adecuados.

Uso con una sola mano: mantén pulsado el icono de la esquina inferior izquierda y elige entre los tres mini-íconos del teclado. El de la izquierda acerca las teclas para zurdos, el de la derecha para diestros, y el del centro devuelve el teclado a tamaño completo.

Otras opciones útiles en el mismo menú de Teclado: Mayúsculas automáticas (inicia frases con mayúscula), Bloqueo de mayúsculas (doble toque en Shift para fijarlas), Puntuación inteligente (comillas y guiones tipográficos), Mostrar resultados matemáticos (resuelve operaciones al escribirlas), Función rápida de punto (doble espacio añade “.”) y Eliminar última palabra al deslizar (si usas escritura por deslizamiento, un gesto borra la palabra anterior). También puedes gestionar la previsualización de caracteres desde estos ajustes si te resulta molesta.

Instalar y usar teclados de terceros en iPhone

Si el teclado de Apple se te queda corto, puedes sumar opciones desde la App Store. Busca el teclado que te interese, instálalo y después actívalo en Ajustes > General > Teclado > Teclados > Añadir nuevo teclado. Los teclados compatibles que tengas instalados aparecen listados bajo “Teclados de terceros”. Selecciónalos y ya podrás alternar entre ellos con el globo.

Entre los más populares están Microsoft SwiftKey, Gboard y Facemoji. SwiftKey destaca por su predicción y personalización, e incluso integra funciones de IA conversacional como ChatGPT accesibles desde el propio teclado. Gboard, por su parte, integra búsqueda en Google, GIFs y stickers, y suele ser la elección de quien llega de Android. Facemoji no es para escribir texto convencional, pero sí para componer emoticonos y creaciones con caracteres.

Recuerda que algunos teclados piden “acceso total” para activar sus funciones avanzadas. Valora si necesitas ese nivel de acceso y desactívalo si prefieres priorizar la privacidad. Siempre puedes cambiar de idea: basta con volver a Ajustes > General > Teclado > Teclados y revisar permisos o eliminar el teclado.

Idiomas y “Orden de idiomas preferido” en iOS

Cuando añades un teclado de idioma distinto, iOS incorpora automáticamente ese idioma a la lista de “Orden de idiomas preferido”. Este orden influye en cómo las apps y páginas muestran texto y contenidos localizados. Por ejemplo, puede determinar el idioma de menús o de resultados adaptados.

Para verlo y modificarlo, entra en Ajustes > General > Idioma y región. Desde ahí puedes añadir idiomas, reordenarlos o eliminarlos según tus necesidades. Si trabajas en varios idiomas, te conviene ajustar esta lista para que la experiencia en apps y webs coincida con tu prioridad real.

No todos los teclados de idiomas de Apple vienen preinstalados. iOS descarga rápidamente los que faltan cuando los seleccionas, así no ocupan espacio hasta que de verdad los quieres. En idiomas latinos las diferencias de distribución son menores, pero en árabe, chino o japonés, el teclado cambia radicalmente; incluso dentro de España, el catalán resalta la “ç” para facilitar su uso.

Cambiar opciones del teclado sobre la marcha

Mientras escribes, puedes mantener pulsado el globo para ver todos los teclados activos y cambiar con un toque. Si notas que el teclado “equivocado” aparece a menudo, vuelve a Ajustes > General > Teclado > Teclados y reordénalos con “Editar”. Ese pequeño ajuste ahorra muchos toques al día. También puedes consultar cómo usar el Centro de Control con el teclado en pantalla si te interfiere.

En apps con mucho texto, aprovecha el texto predictivo y la corrección. Desactívalos temporalmente si te obstaculizan al escribir términos técnicos o nombres de marcas que no quieres que cambien. El equilibrio entre velocidad y precisión lo decides tú; si necesitas precisión, aprende a cómo mover el cursor con el teclado para situar el punto de edición.

¿Y si prefiero un teclado físico?

Si escribes textos largos o te resulta más cómodo, puedes conectar un teclado físico. Casi cualquier teclado Bluetooth empareja con el iPhone desde Ajustes > Bluetooth. Si prefieres cable, necesitarás los adaptadores adecuados y revisar compatibilidad, pero también es posible.

Un teclado físico aporta tacto, precisión y velocidad para tareas extensas, además de detalles como retroiluminación o atajos dedicados. Si tienes uno por casa, no tiene que ser de Apple para que funcione: empareja y listo. Para moverte entre apps y campos, usa atajos habituales como Tab o teclas de flecha según la app.

Notas prácticas sobre teclados populares

Gboard: una vez instalado desde la App Store y activado en Ajustes > General > Teclado, tendrás a mano búsqueda, GIFs y tus stickers directamente desde el teclado, ideal para respuestas rápidas y conversaciones animadas. Si vienes de Android, su comportamiento te resultará muy familiar.

Microsoft SwiftKey: ofrece predicción potente y personalización visual, con temas, escritura por deslizamiento y funciones de IA. Si te apetece añadir inteligencia para autocompletar y redactar, es una opción a considerar.

Facemoji: centrado en composiciones con caracteres y emoticonos, no sustituye al teclado para escribir textos largos, pero sí es perfecto para darle un toque creativo a tus mensajes cuando quieres variar de los emojis habituales.

Información importante si también usas Android con Gboard

Aunque aquí nos centramos en iPhone, en algunos recursos se explica cómo cambiar el idioma en Gboard para Android. Eso no modifica el idioma del dispositivo, solo del teclado, y los pasos son distintos a iOS. Te puede servir si alternas entre iPhone y un segundo móvil Android.

En Android, puedes añadir idiomas en Gboard de dos maneras. La rápida: instala Gboard, abre una app donde puedas escribir (por ejemplo, Gmail), toca el área de texto, entra en la rueda de Configuración del teclado, ve a Idiomas y elige “Añadir teclado”. Selecciona el idioma, escoge el diseño y confirma con “Listo”. Alternativa desde Ajustes del sistema: ve a Sistema > Teclado > Teclado en pantalla > Gboard > Idiomas, elige idioma y diseño, y toca “Listo”.

Para cambiar de idioma al vuelo en Android, mantén pulsada la barra espaciadora y selecciona el que quieras. Si prefieres un botón dedicado para cambiar de idioma, en Gboard entra en Preferencias y activa la tecla de cambio de idioma. Si ves que está bloqueada por la tecla de cambio de emoji, desactiva esta última para liberar el botón de idioma. Y si algo no funciona como esperas, siempre puedes enviar comentarios al equipo de Gboard desde su configuración.

Consejos y solución de problemas comunes

Si un teclado no aparece tras instalarlo, ve a Ajustes > General > Teclado > Teclados y comprueba que está activado. Si sigue sin mostrarse, elimina la app del teclado y reinstálala; después vuelve a activarla en la lista. A veces un reinicio del iPhone ayuda a que iOS detecte el teclado recién añadido.

Cuando el idioma o la corrección no encajan con lo que quieres, revisa que el teclado activo coincida con el idioma de escritura. Ajusta “Orden de idiomas preferido” en Idioma y región y reordena los teclados en Ajustes > General > Teclado > Teclados para ajustar la prioridad real de uso.

Si notas cambios extraños al escribir con un teclado de terceros, revisa sus permisos. Quita el “acceso total” si no te hace falta o, directamente, elimina el teclado desde la lista. Si vuelves al nativo, recuerda personalizar predicción, ortografía y dictado para mantener la comodidad.

En la web hay artículos con listas de trucos de iOS o guías no relacionadas (como comparativas de Office para Mac) que pueden distraer del objetivo. Aquí nos hemos centrado solo en teclados para iPhone, con una mención puntual a Gboard en Android para quienes alternan sistemas.

Ya puedes configurar el teclado del iPhone para que trabaje a tu favor: añade y ordena idiomas, activa predicción y dictado si te interesan, alterna entre nativo y terceros cuando te convenga, y conéctate a un teclado físico si necesitas más comodidad. La clave está en ajustar tres cosas: qué teclados tienes, su orden y sus permisos; con eso dominado, escribir en el iPhone se vuelve más rápido, seguro y cómodo.