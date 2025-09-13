En iPhone contamos con varias herramientas nativas para enriquecer documentos con texto, figuras y stickers de forma muy sencilla. Ya sea que quieras anotar un PDF, bosquejar un diagrama o dar un toque divertido a tus mensajes, el ecosistema de iOS ofrece funciones integradas que evitan instalar apps complicadas, como las apps para crear, editar y compartir documentos.

A lo largo de esta guía verás cómo sacar partido a Marcado/Marcación para dibujar formas impecables, cómo añadir y gestionar elementos en Freeform, y cómo trabajar con stickers en Mensajes. También aprenderás trucos de selección en Notas para manipular dibujos manuscritos y convertirlos en texto, lo que te permitirá crear y editar contenido con precisión y rapidez. Vamos allá con Cómo añadir texto, figuras y stickers en tus documentos en el iPhone.

Qué herramientas de iOS vas a usar

Para cubrir todas las necesidades, nos apoyaremos en cuatro pilares: Marcado (o Marcación) para dibujar y anotar, Freeform para pizarras flexibles y colaborativas, Notas para organizar ideas manuscritas con selección inteligente, y Mensajes para stickers y elementos visuales que también puedes aprovechar en tus flujos de trabajo.

Marcado/Marcación: disponible dentro de apps compatibles (por ejemplo, al editar un PDF o una imagen). Permite escribir a mano alzada y generar formas geométricamente perfectas que sustituyen tu trazo.

disponible dentro de apps compatibles (por ejemplo, al editar un PDF o una imagen). Permite escribir a mano alzada y generar formas geométricamente perfectas que sustituyen tu trazo. Freeform: pizarra infinita para insertar texto, figuras prediseñadas, pegatinas y contenido multimedia (por ejemplo, insertar dibujos y fotos); ideal para maquetar ideas y diagramas y reorganizar piezas sin límites.

pizarra infinita para insertar texto, figuras prediseñadas, pegatinas y contenido multimedia (por ejemplo, insertar dibujos y fotos); ideal para maquetar ideas y diagramas y sin límites. Notas: integra selección inteligente de dibujos y texto manuscrito; podrás mover, copiar, borrar o incluso copiar como texto mecanografiado a otra nota o app.

integra selección inteligente de dibujos y texto manuscrito; podrás mover, copiar, borrar o incluso copiar como texto mecanografiado a otra nota o app. Mensajes (iOS 17 y posteriores): acceso a un cajón de stickers para usarlos en conversaciones, con opciones de arrastrar y soltar sobre burbujas, reorganizar y eliminar.

Añadir texto en tus documentos

El iPhone permite incorporar texto a tu contenido de varias maneras según la app en la que trabajes. En Freeform, por ejemplo, puedes colocar un cuadro de texto en cualquier zona de la pizarra y modificarlo a tu gusto para títulos, etiquetas o explicaciones dentro de un esquema.

Texto en Freeform: abre o crea una pizarra nueva y toca en un área vacía para insertar un cuadro de texto; escribe y ajusta tamaño y posición para integrar el texto con formas y elementos visuales .

abre o crea una pizarra nueva y toca en un área vacía para insertar un cuadro de texto; escribe y ajusta tamaño y posición para integrar el texto con formas y . Texto en Mensajes: escribe en el campo de redacción como siempre y complementa con stickers o emojis para resaltar partes del mensaje sin perder claridad.

escribe en el campo de redacción como siempre y complementa con stickers o emojis para resaltar partes del mensaje sin perder claridad. Otras apps compatibles: en servicios como Google Docs o herramientas de diseño, usa sus cajas de texto para personalizar tus documentos y combinarlas con formas y anotaciones cuando sea necesario.

Además de redactar, recuerda que en Notas tienes funciones avanzadas para seleccionar y manipular contenido manuscrito; de este modo, puedes refinar textos y moverlos por tus documentos sin rehacerlos desde cero.

Dibujar figuras impecables con Marcado (formas perfectas)

Marcado (también llamado Marcación en algunas regiones) te permite transformar un trazo manual en una figura geométrica perfecta. Es especialmente útil para diagramas, esquemas y dibujos en los que la precisión visual marca la diferencia frente a una línea irregular hecha a pulso.

Abre Marcado en una app compatible: toca el botón de Marcado y, en la barra de herramientas, elige una de las herramientas de escritura (bolígrafo, marcador o lápiz) para comenzar a dibujar. Dibuja la forma de un solo trazo y pausa: con el dedo, realiza la figura que quieras (por ejemplo, un círculo o una flecha) y detente un instante al finalizar el trazo para que iOS reconozca la forma. Deja que se perfeccione automáticamente: en el lugar de tu dibujo aparece una versión pulida y exacta de la figura; si prefieres conservar tu trazo a mano alzada, toca la opción que mantiene el dibujo original en lugar de la forma perfeccionada.

El catálogo de formas reconocidas es sorprendentemente amplio: líneas rectas y flechas, arcos, líneas compuestas con giros a 90° (muy útiles para diagramas de flujo), cuadrados y cuadros, círculos, rectángulos, triángulos, pentágonos, bocadillos o burbujas de chat, corazones, estrellas y nubes. Con esto cubres desde anotaciones simples hasta infografías básicas con aspecto profesional.

Si trabajas con la barra de herramientas, puedes alternar entre el bolígrafo, el marcador y el lápiz para cambiar el aspecto del trazo; este paso es clave para diferenciar capas de información en un mismo documento (por ejemplo, título con marcador, flechas con bolígrafo y notas correctivas con lápiz).

Un detalle importante es el tiempo de pausa: tras el trazo, quédate quieto un instante para que el sistema reconozca la figura y la sustituya por la versión perfecta. Si te mueves de inmediato o sigues dibujando, quizá no se active la corrección de forma; hacer una breve pausa ayuda a conseguir el resultado deseado.

Añadir figuras y contenido en Freeform

Freeform es ideal cuando necesitas una pizarra amplia para combinar texto, formas y stickers sin la rigidez de un documento lineal. Puedes importar recursos, crear diagramas y anotar ideas en un lienzo ilimitado.

Abre Freeform en tu iPhone: inicia la app y entra en una pizarra existente o toca para crear una nueva y empezar desde cero con tu lienzo de trabajo. Pega elementos desde el portapapeles: si ya copiaste algo (texto, imagen, etc.), toca en un espacio vacío de la pizarra y, cuando aparezca el menú contextual, elige Pegar para insertarlo de inmediato. Añade elementos desde el menú (+): toca el botón de añadir y selecciona lo que necesites, por ejemplo, Stickers, para incorporar pegatinas u otros recursos visuales a tu composición.

Cuando trabajes con contenido multimedia (fotos, vídeos, documentos escaneados u otros archivos) puedes tocar dos veces sobre el elemento para previsualizarlo al instante. Esto agiliza revisar detalles sin abandonar la pizarra ni perder contexto mientras maquetas tu idea.

Las figuras pueden convivir con cuadros de texto, notas y stickers. Crear un bloque con rectángulos y flechas, colocar un bocadillo de chat a modo de llamado, y añadir un corazón o estrella para destacar un hito clave, te permitirá componer documentos claros y visuales en cuestión de minutos.

Stickers en iPhone: cómo usarlos y gestionarlos

Los stickers aportan un toque personal y pueden ayudarte a resaltar información o a hacer más memorables tus documentos y conversaciones. Con iOS 17 puedes abrir tu galería de stickers rápidamente desde la app Mensajes.

Abrir el cajón de stickers: en Mensajes, accede a la sección de pegatinas y elige la que quieras enviar o superponer sobre una burbuja.

en Mensajes, accede a la sección de pegatinas y elige la que quieras enviar o superponer sobre una burbuja. Arrastrar y colocar: mantén pulsado el sticker y arrástralo hasta la burbuja concreta para situarlo; así señalas o decoras un fragmento del mensaje de manera muy visual .

mantén pulsado el sticker y arrástralo hasta la burbuja concreta para situarlo; así señalas o decoras un fragmento del mensaje de manera . Reorganizar o eliminar: desde la misma herramienta puedes cambiar la posición de tus pegatinas o retirarlas cuando ya no aporten valor.

Después de añadir un sticker sobre el bocadillo de un mensaje, puedes modificarlo. Para moverlo o cambiar su tamaño, mantén pulsada la pegatina y ajusta su posición o escala con los gestos habituales. Si necesitas eliminarlo, mantén pulsado el bocadillo, toca «Detalles del sticker», desliza hacia la izquierda sobre el sticker que quieres quitar (solo en iPhone) y confirma con el icono de eliminar.

¿El sticker tapa parte del texto y quieres ver todo lo que hay detrás? Basta con tocar dos veces el bocadillo del mensaje para mostrar íntegramente el contenido oculto por la pegatina. Y si te interesa cambiar stickers que ya enviaste en un bocadillo, consulta las opciones de deshacer envío y edición del mensaje para ajustarlos a posteriori.

Selección inteligente en Notas: dibujos y texto escrito a mano

La selección inteligente en Notas te ayuda a manipular fácilmente dibujos y texto manuscrito. Es perfecta para reorganizar apuntes, separar croquis y convertir garabatos en contenido utilizable en otras apps.

Abrir la app Notas en iPhone: entra en la nota donde tengas dibujos o escritura a mano que quieras seleccionar; todo se realiza con el dedo de manera sencilla. Seleccionar con la herramienta Lazo: toca el botón de la paleta de herramientas y elige el Lazo (situado entre el borrador y la regla). Rodea con el dedo los objetos a seleccionar para agruparlos como un único bloque. Seleccionar con gestos: toca y mantén pulsado para iniciar la selección y arrastra para ampliarla; toca dos veces para seleccionar una palabra, y tres veces para seleccionar una frase; ajusta con los tiradores si necesitas precisión milimétrica. Elegir qué hacer con la selección: podrás mover, copiar o borrar; también es posible copiar el contenido manuscrito como texto mecanografiado y pegarlo en otra nota o en una app distinta para reutilizarlo.

Este flujo ahorra mucho tiempo cuando conviertes anotaciones rápidas en material «limpio». En lugar de reescribir, copias como texto escrito y lo pegas donde toque, manteniendo así un ritmo de trabajo más fluido y ordenado.

Consejos prácticos para un resultado profesional

Antes de lanzarte a dibujar, piensa qué elementos vas a combinar: texto, flechas, rectángulos, bocadillos… Esta planificación te permite aprovechar mejor Marcado y Freeform y evita tener que rehacer composiciones. Un diagrama típico puede usar rectángulos para bloques, flechas para relaciones y estrellas para hitos.

En Marcado, recuerda hacer un único trazo por figura y detenerte un instante al terminar; esa breve pausa es el disparador que convierte el dibujo en una forma perfecta. Si te interesa conservar el trazo manual (por estilo o intención), usa la opción disponible para mantener el dibujo original.

Las líneas compuestas con giros de 90° son ideales para representar flujos y procesos, ya que marcan direcciones con claridad. Experimenta con grosores y colores (según la herramienta de escritura que elijas) para diferenciar niveles de importancia o tipos de conexión.

Cuando insertes stickers en Mensajes para ilustrar una idea, aprovecha la posibilidad de arrastrar y ajustar su tamaño; una pegatina demasiado grande puede eclipsar el mensaje, mientras que una más discreta aporta énfasis sin distraer. Y no olvides la opción de ver el texto completo tocando dos veces el bocadillo si alguna pegatina lo cubre.

En Freeform, previsualiza archivos tocando dos veces sobre cada elemento multimedia; revisar rápido una foto o un documento escaneado ayuda a decidir si debes recolocarlo o sustituirlo antes de continuar, manteniendo el lienzo limpio y coherente.

Si trabajas también en iPad, Marcado reconoce trazos con Apple Pencil, pero en iPhone el dedo es más que suficiente para lograr resultados precisos. Combina figuras automáticas con texto para rótulos, y utiliza bocadillos o nubes para llamadas de atención en esquemas complejos.

Una buena práctica es crear una «biblioteca» de elementos frecuentes (por ejemplo, un set de rectángulos y flechas con tamaños coherentes). Pegarlos desde el portapapeles en Freeform te ahorra tiempo y mantiene un estilo visual unificado en todas tus pizarras.

Por último, recuerda que en Notas el Lazo y los gestos de selección son tus aliados para reorganizar, duplicar o pulir material. Copiar manuscritos como texto mecanografiado y pegarlos en otras apps reduce fricción y ayuda a que tus documentos queden finos sin esfuerzo adicional.

Todo lo anterior te da un flujo sólido: usar Marcado para figuras perfectas, Freeform para maquetar y combinar recursos, Notas para refinar manuscritos y Mensajes para potenciar la comunicación con stickers. Con estas herramientas integradas en iOS es fácil construir documentos claros y visuales, y añadir texto, figuras y stickers sin complicarte la vida.