Cómo aprovechar la app Fitness en tu Apple TV

Si tienes un Apple TV y te apetece entrenar en casa con buena compañía, la app Fitness y el servicio Fitness+ son justo lo que necesitas. En una pantalla grande todo se disfruta más, desde las explicaciones de los entrenadores hasta la música que te motiva. Además, la experiencia está pensada para que encuentres sesiones nuevas, sigas tus progresos y organices tus semanas con planes hechos a tu medida.

No hace falta ser un experto en tecnología: navegar por el catálogo, buscar por tipo de actividad, por entrenador o por canciones es pan comido. La app te guía con secciones como Explorar y Para ti, y si te apuntas a Fitness+, tendrás recomendaciones personalizadas, colecciones temáticas y programas para ir paso a paso. También puedes lanzar los entrenos a una Smart TV con AirPlay o directamente usar Apple TV y ver métricas en tiempo real si llevas el Apple Watch.

Qué es Apple Fitness+ y cómo se integra con tu Apple TV

Apple Fitness+ es un servicio por suscripción con vídeos de entrenadores que cubren desde sesiones cortas hasta rutinas más largas. Lo puedes usar solo con el iPhone para empezar, pero al conectarlo con un Apple TV, iPad o Apple Watch la experiencia gana enteros. La aplicación en el televisor muestra los entrenos, y si llevas el reloj u otro monitor de frecuencia cardiaca compatible, verás tus métricas en pantalla durante la sesión.

El catálogo incluye doce categorías de ejercicio: HIIT, yoga, core, pilates, fuerza, cinta (caminata o carrera), ciclismo, remo, baile, kickboxing y meditación para dormir , y enfriamiento/atención plena, además de meditaciones en audio y vídeo. Hay contenido nuevo con regularidad y recomendaciones que se adaptan a tus hábitos, tus entrenadores favoritos, la duración que prefieres y los géneros musicales que más te animan.

En la pestaña Para ti recibirás sugerencias basadas en lo que haces, y en Explorar verás novedades y todo el rango de actividades disponibles. Si te gusta un entrenador o un estilo concreto, puedes filtrar por su nombre o por tipo para descubrir sesiones relacionadas y continuar progresando con coherencia.

Explorar entrenos y descubrir contenido desde Apple TV

La pantalla Explorar del Apple TV es el punto de partida ideal. Aquí aparecen los entrenamientos más recientes y los que están en boca de todos, junto con atajos a colecciones seleccionadas y programas de Fitness+ pensados para un objetivo concreto (por ejemplo, comenzar desde cero, mejorar la fuerza o preparar un reto).

También encontrarás apartados dedicados a la música. Si te mueve un artista o un género en particular, tienes módulos con playlists destacadas y entrenos construidos alrededor de esa energía. Y, por supuesto, puedes entrar por tipo de actividad (p. ej., pilates o ciclismo) o por entrenador para acotar justo lo que quieres.

Búsqueda avanzada: actividad, entrenador, duración y música

La búsqueda en Fitness+ es muy flexible. Puedes localizar sesiones por tipo de entreno, por el profesional que las guía, por la duración exacta que te encaja ese día o incluso por una canción o un artista que te apetece escuchar. Además, las categorías de Descubrir te sirven de brújula si no tienes claro por dónde empezar.

Una vez entras en la ficha de una actividad, tienes varias opciones útiles: comenzar directamente con «Vamos» o «Empecemos», ver una vista previa para hacerte una idea del ritmo, guardar en tu biblioteca para tenerla a mano y consultar la lista musical. Si tienes Apple Music, puedes llevarte esa playlist a tu biblioteca de Música con un toque.

Colecciones y programas seleccionados

Las colecciones agrupan entrenos con un propósito específico, y los programas proponen itinerarios con progresión. Son perfectos para mantener el foco en un objetivo (p. ej., movilidad, equilibrio o resistencia) o para introducirte en disciplinas que no has probado (entrenamientos para embarazadas y gente mayor). Fitness+ renueva estas selecciones con frecuencia, así que siempre hay ideas frescas esperando en tu Apple TV.

Planes que se crean en el iPhone y se siguen en el Apple TV

Además de explorar libremente, puedes organizar tu semana con planes creados desde la app Apple Fitness+ del iPhone y verlos después en el Apple TV. Hay varias modalidades de planificación que se adaptan a cada perfil y a tu disponibilidad real.

En el iPhone puedes configurar: Constancia (entrenos y meditaciones preseleccionados a partir de tu actividad reciente, tus gustos de duración, actividades, entrenadores, géneros y días de entrenamiento), Superación (pensado para subir el listón elevando el tiempo diario) y Plan personalizado (elige tú las actividades, la duración y los días de la semana). Estas ideas conviven con etiquetas que verás en la interfaz como «Mantén la Constancia», «Esfuérzate un Poco Más», «Empezar» y «Crea tu propio plan», que vienen a cubrir el mismo concepto con nombres distintos.

Una vez definidos, estos planes aparecen listos para reproducirse en tu televisor. Así no pierdes tiempo decidiendo qué toca hoy: solo enciendes el Apple TV, abres Fitness y sigues el calendario que has marcado.

Tu Biblioteca: lo guardado, programas, colecciones y «Apilar»

La pestaña Biblioteca reúne todo lo que quieres tener más a mano. Aquí te esperan los entrenos y meditaciones que has guardado, tus programas en curso, las colecciones que sigues y los elementos descargados para cuando la conexión falla. También verás la función Apilar (Stack), que permite encadenar varias sesiones para crear un bloque continuo.

Métricas en pantalla y barra de rendimiento

Si llevas un Apple Watch compatible o un monitor de frecuencia cardiaca de terceros enlazado por Bluetooth, verás en el televisor datos como el tiempo de sesión, las pulsaciones y las calorías estimadas. Es información en tiempo real que ayuda a regular el esfuerzo y a mantenerte dentro de tu zona objetivo.

Además, ciertos entrenos (HIIT, cinta, ciclismo y remo) muestran la barra de rendimiento, que compara tu esfuerzo con el de otras personas que hicieron esa misma sesión. La posición en la barra depende en gran parte de tu frecuencia cardiaca y de las calorías; si el reloj no registra bien el pulso, la comparación puede no reflejar tu nivel real. Conviene ajustar el Apple Watch correctamente para mediciones más precisas.

Requisitos y dispositivos compatibles

Para usar Apple Fitness+ solo necesitas un iPhone y la suscripción activa, aunque la experiencia crece con más dispositivos. Mantener todos tus equipos en la última versión de software es clave para que todo funcione fino y aparezcan las métricas en pantalla cuando corresponda.

Compatibilidad en iPhone: iPhone 8 o posterior con iOS 16.1 o posterior. También puedes usar iPhone 6s o posterior con iOS 14.3 si llevas un Apple Watch Series 3 o posterior con watchOS 7.2 emparejado a la misma cuenta.

Compatibilidad en iPad: los modelos admitidos incluyen iPad Pro, iPad (5.ª generación o posteriores), iPad mini 4 o posteriores, iPad Air (3.ª generación o posteriores) e iPad Air 2. Apple Fitness+ está disponible en App Store si el iPad puede actualizarse a iPadOS 16.1 o posterior y tienes un iPhone conectado a la misma cuenta; o, si no llega a 16.1, que dispongas de un Apple Watch Series 3 o posterior con tu Apple ID. Estas condiciones garantizan el acceso sin complicaciones.

Compatibilidad en Apple TV: Apple TV 4K y Apple TV HD con la última versión de tvOS. Conecta el Apple TV a tu tele y lo tendrás todo listo para entrenar a lo grande desde el sofá (bueno, mejor delante del sofá).

AirPlay: ver los entrenos en una Smart TV o en el Mac

Si no usas Apple TV, puedes llevar los entrenos a una pantalla grande con AirPlay. La idea es enviar el vídeo desde tu iPhone o iPad a un televisor compatible o a un Mac que soporte AirPlay. Eso sí, asegúrate de que todo está en la misma red Wi‑Fi para que aparezcan los dispositivos disponibles.

Televisores y ordenadores compatibles con AirPlay incluyen: Smart TVs con el sello «Compatible con Apple AirPlay», MacBook Pro (2018 en adelante), MacBook Air (2018 en adelante), iMac (2019 en adelante), iMac Pro, Mac mini (2020 en adelante) y Mac Pro. En el Mac conviene estar en la última versión de macOS para una conexión sin sorpresas. Algunos televisores admiten incluso parte de las métricas en pantalla, aunque si no se muestran en tu TV, los temporizadores, la frecuencia cardiaca y las animaciones de los anillos siguen visibles en el Apple Watch.

Para compartir la sesión con AirPlay desde el iPhone o iPad, abre Apple Fitness+, elige la actividad y toca el icono de AirPlay (parece una pantalla con una flecha). Selecciona tu televisor o tu Mac en la lista y, en segundos, tendrás el vídeo en grande. Si tu tele no aparece, revisa el manual o la web del fabricante para confirmar que es compatible con AirPlay y que está conectada a la misma red.

Guía rápida para enviar entrenos a la tele sin cables

Prepara todo : abre la app Apple Fitness+ en el iPhone o iPad y enciende la Smart TV. Espera a que ambos estén conectados a la misma Wi‑Fi.

: abre la app Apple Fitness+ en el iPhone o iPad y enciende la Smart TV. Espera a que ambos estén conectados a la misma Wi‑Fi. Elige la pestaña Fitness+ y selecciona la categoría y la rutina que te apetece. Ajusta filtros como duración o entrenador si quieres afinar.

si quieres afinar. En la ficha del entreno, pulsa el botón para iniciar y busca el icono de AirPlay. Toca el icono y elige tu televisor de la lista . La conexión se establecerá automáticamente.

. La conexión se establecerá automáticamente. Reproduce la sesión y entrena mirando a la pantalla grande. Conecta tus auriculares si necesitas silencio, o deja el audio en la tele para un extra de motivación.

Este proceso es igual de sencillo si usas un Apple TV: abres Fitness, eliges y a entrenar. La ventaja del Apple TV está en la integración y la estabilidad, además de mostrar métricas con precisión cuando usas Apple Watch u otros dispositivos compatibles.

Gestionar la música de tus entrenos

La música es parte fundamental del empuje que sientes durante la sesión. En cada entreno verás la playlist asociada y, si estás suscrito a Apple Music, podrás enviar esa selección a tu biblioteca para escucharla cuando quieras, incluso fuera de los entrenamientos.

¿Buscas aquella rutina con tu canción favorita? Entra en Buscar y escribe el nombre del tema o del artista. También puedes filtrar por género si te gusta la energía de un estilo concreto (por ejemplo, dance o hip‑hop) para mantener el ritmo que necesitas.

Pantalla de fin de entreno en Apple TV

Al terminar una sesión o una meditación en Apple TV, verás un resumen con tu estado de actividad y los anillos. Desde ahí puedes elegir «Aceptar» para volver a la ficha o, si era un entreno, activar «Recuperación consciente» para seguir con una rutina guiada de vuelta a la calma. Es una forma estupenda de rematar el esfuerzo y evitar saltarte el enfriamiento.

Consejos para mejores mediciones

Para aprovechar bien la barra de rendimiento y las métricas de pulso, ajusta el Apple Watch en la muñeca y asegúrate de que los sensores hacen buen contacto con la piel. Si usas un monitor de terceros Bluetooth, revisa que esté enlazado antes de iniciar la sesión. Mantener los dispositivos actualizados también ayuda a mejorar la precisión, sobre todo en sesiones de intervalos o de más intensidad. Aprovechar los consejos de tu Apple Watch te dará mejores resultados.

Disponibilidad y notas de actualización

Apple actualiza con frecuencia la información de compatibilidad y funciones. La documentación oficial citada se revisó a finales de septiembre de 2025, con referencias a fechas de publicación cercanas al día 25 y al día 26 de ese mes. Esto indica un soporte vivo y un servicio en constante evolución, con mejoras que llegan mediante actualizaciones de software.

Si quieres ampliar instrucciones detalladas sobre el uso de Fitness con iPhone, iPad o Apple Watch, consulta el Manual de uso de Apple Fitness+. Ahí encontrarás guías paso a paso y solución de dudas para complementar lo que ves en la pantalla del Apple TV.

Si te animas a moverte desde casa, combinar un Apple TV con Apple Fitness+ te lo pone fácil: exploras novedades, sigues planes hechos a medida, eliges música que te sube el ánimo y ves tus métricas para ajustar el esfuerzo en tiempo real. Con la posibilidad de AirPlay y un catálogo de 12 disciplinas más meditaciones, tienes recursos de sobra para entrenar con sentido, mantener la constancia y disfrutar del proceso, tanto si estás empezando como si quieres subir el listón semana a semana.