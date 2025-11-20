El Apple Watch no solo es un reloj: es un panel de control personalizable que puede mostrarte justo lo que necesitas, cuando lo necesitas. Desde esferas llenas de datos hasta atajos que te ahorran tiempo, hay mucho que exprimir si sabes por dónde empezar y qué tocar en cada momento. Esta guía reúne, con lenguaje claro y directo, cómo aprovechar esferas, complicaciones y trucos del reloj para que lo dejes perfectamente a tu medida.

Para que no te pierdas nada, aquí encontrarás cómo configurar la esfera Guía del Apple Watch Ultra, cómo cambiar las esferas del Apple Watch, qué apps de terceros amplían la personalización y un recopilatorio grande de funciones y atajos que marcan la diferencia. El objetivo es que tengas todo el conocimiento esencial en un mismo sitio y en español de España, con ejemplos y pasos bien explicados. Vamos allá con cómo aprovechar las esferas y funciones de tu Apple Watch.

Esfera Guía del Apple Watch Ultra: datos de alto nivel siempre visibles

La esfera Guía, disponible en el modelo Apple Watch Ultra, está pensada para quienes salen a correr, hacen senderismo o practican submarinismo y quieren ver información crítica sin perder tiempo. Es una carátula centrada en orientación, altitud, coordenadas y accesos rápidos, que sirve como brújula contextual al tocar los bordes.

Es personalizable en varios niveles. En concreto, puedes ajustar: Color; Estilo (Hora, Minuto); y el Bisel con tres opciones: Altitud/Inclinación, Latitud/Longitud o Ninguno. Estos ajustes te permiten decidir si priorizas altura, coordenadas o un diseño más limpio.

En cuanto a complicaciones, la esfera admite una cantidad enorme de opciones para mostrar métricas, accesos y módulos informativos. Puedes colocar accesos a apps de actividad, salud, utilidades y comunicación para agilizar cualquier tarea del día a día.

Un detalle clave: al tocar los bordes exteriores de la esfera Guía (el anillo donde se muestran minutos u horas), la esfera se transforma en una brújula con tus coordenadas de latitud y longitud en el anillo. Si prefieres ver Altitud e Inclinación, haz una pulsación prolongada sobre la esfera, entra en Editar, desliza hasta Bisel y gira la Digital Crown hacia arriba para elegir Altitud/Inclinación. Es un gesto rápido que cambia por completo el tipo de dato que priorizas.

También dispone de modo nocturno. Esta función muestra todos los elementos en color rojo para mejorar la visibilidad cuando hay poca luz. Actívalo manteniendo pulsada la esfera, tocando Editar, desplazándote hasta Modo noche y eligiendo Automático. Ideal para salidas nocturnas, refugios o inmersiones al atardecer.

Organiza y reordena tu colección de esferas

Ver todas tus esferas y dejarlas a tu gusto es facilísimo desde el iPhone. En la app Apple Watch, entra en la pestaña Mi reloj y recorre tu colección en la sección Mis esferas, y aprende a cambiar de esferas deslizando la pantalla. Para cambiar el orden, toca Editar y arrastra cada esfera hacia arriba o abajo hasta que quede tal y como quieres.

Si prefieres cambiar la esfera directamente en el reloj, también se puede. Con la esfera actual activa, mantén pulsada la pantalla, vuelve a mantener pulsado y arrastra la esfera seleccionada hacia la izquierda o la derecha para recolocarla. Es un gesto intuitivo que te ahorra ir al iPhone cuando solo quieres ajustar el orden.

Un recordatorio útil: muchas esferas incluyen “complicaciones”, pequeños módulos con información y accesos directos. Puedes abrir la mayoría de las apps tocando su complicación y, si buscas más opciones, las esferas de terceros ofrecen alternativas. Por ejemplo, Tiempo ofrece opciones para calidad del aire, condiciones, temperatura y más.

Personalización avanzada: las mejores apps de esferas

watchOS te da muchas herramientas, pero si quieres un nivel extra de creatividad y control, conviene tirar de apps de terceros. Estas herramientas añaden librerías de diseños, complicaciones dinámicas y opciones para crear esferas desde cero o instalar diseños de la comunidad.

Watch Faces

Con una enorme colección de diseños y fotos, esta app permite elegir entre miles de estilos y fotos en directo con seguimiento, estado de batería y datos meteorológicos. Precio: gratis; Esferas en directo: 8,99 € al año. Puedes personalizar el color y el diseño de complicaciones y es compatible con Apple Watch Series 3 y posteriores.

Además, su web recopila las esferas más populares compartidas por la comunidad para que veas cuáles encajan contigo y si ofrecen las complicaciones concretas que necesitas. Así te aseguras de instalar justo lo que vas a usar.

Watch Faces by Facer

Una de las opciones más populares para multiplicar estilos. Ofrece miles de diseños, incluidos originales de marcas y creadores. Precio: gratis; Prémium: 5,49 €. Permite personalizar aún más las complicaciones con un modo de creación y puede conectarse con HealthKit para mostrar frecuencia cardíaca y pasos en los diseños compatibles. También funciona con Wear OS, Tizen y otros relojes. Más información sobre Facer.

Watchsmith

Para quienes buscan un control total de sus complicaciones. Permite crear complicaciones personalizadas y dinámicas que cambian a lo largo del día según tus reglas. Precio: gratis; Prémium: 1,99 €/mes. Incluye además herramientas como app del tiempo, entreno, calendario y juegos. Se integra con Apple Health y requiere watchOS 8 o posterior.

Clockology

Ideal si quieres construir tus propias esferas y aprovechar diseños de la comunidad. Cuenta con editor y soporta vídeo, sonidos, fecha y hora, clima y más. Precio: gratis; Plus: 2,49 €/mes. Hay comunidad activa con diseños impresionantes creados por usuarios, que puedes explorar para inspirarte.

Watch Face Albums

Centra su propuesta en fondos de pantalla muy variados, con categorías y selecciones gratuitas diarias. Precio: gratis; Prémium: 1,99 €/mes. Añade complicaciones útiles para sincronizar con el reloj, como cuenta atrás, aniversario y progreso semanal. Para desbloquear todas, es necesario un plan.

WatchMaker

Compatible con múltiples relojes inteligentes y famoso por su catálogo y editor potente con animaciones, gráficos, anillos de actividad, efectos de texto, cuentas atrás y relojes programables. Precio: gratis; Pro: 36,99 €/año (prueba de 3 días). Sus miles de diseños te pueden convencer si buscas variedad casi ilimitada; instálalas desde el App Store.

StepDog

Una propuesta gamificada: un perro virtual vive en tu esfera y te motiva a caminar hasta cumplir tus pasos diarios; al terminar, la mascota se echa a dormir. Precio: gratis; Pack prémium: 0,99 €; Todos los perros: 1,99 €. Aunque ofrece una única esfera modular, tiene buena personalización mediante suscripción, con precios asequibles.

Watchfacely

La app muestra un feed con las esferas más populares de la semana y las nuevas incorporaciones. Precio: gratis; Suscripción: 5,99 €/mes. Puedes personalizarlas, aprovechar el espacio del reloj, ajustar colores y compartir perfiles con la comunidad.

Watch Faces Gallery

Selección curada por diseñadores, con actualizaciones semanales y tutoriales sencillos para instalarlas. Precio: gratis; Prémium de por vida: 22,99 €. Las esferas se pueden adaptar a tu estilo y compartirse fácilmente.

Buddywatch

Perfecta para encontrar fondos por categorías y compatibilidad, ajustar colores y añadir complicaciones con funciones específicas. Precio: gratis; Buddy VIP: 7,99 €/mes. Permite guardar esferas en tu perfil, combinar correas con esferas, vincular tus relojes para resultados más afinados, recibir sugerencias según preferencias y crear tu biblioteca.

33 funciones y trucos que mejoran tu Apple Watch

Accedes a tus apps favoritas desde el Dock pulsando el botón lateral. En el iPhone, entra en Watch > Mi reloj > Dock, elige Favoritos en Ordenación del Dock y, en Editar, añade o quita tus apps preferidas. La multitarea te permite alternar rápidamente entre apps: pulsa dos veces seguidas la Digital Crown para volver a la app anterior; con el botón lateral, verás la vista de multitarea. Desde el propio reloj puedes añadir, personalizar o borrar esferas. Mantén pulsada la pantalla en la esfera, toca Personalizar, desliza hacia arriba para borrar y hacia la izquierda o derecha para alternar; a la derecha del todo, añade una nueva. Configura la orientación del reloj: Watch en el iPhone > Mi reloj > General > Orientación, y elige muñeca y posición de la corona según lo lleves. Para vaciar de golpe las notificaciones, usa la pulsación fuerte en la pantalla de notificaciones y elige borrar todas, evitando hacerlo una por una. En Calendario, cambia la vista entre Hoy, Lista o la línea temporal del día mediante pulsación fuerte para elegir la que mejor te encaje. Crea alertas de salida para llegar a tiempo. Añade ubicación al evento en iPhone > Calendario, activa Tiempo de viaje en Editar, y recibirás avisos considerando distancia y tráfico. Controla la configuración de notificaciones por app: iPhone > Watch > Mi reloj > Notificaciones; desactiva las que no quieras recibir en el reloj. En la app Mail del reloj puedes responder o marcar un correo con Indicador mediante pulsación fuerte; después lo localizarás con bandera en el iPhone. Decide qué buzones de correo aparecen en el Apple Watch: iPhone > Watch > Mi reloj > Mail > Incluir correo, y selecciona las bandejas relevantes. En un Series 5 puedes desactivar la pantalla siempre activa para ahorrar batería: en el reloj > Ajustes > Pantalla y brillo > Siempre activa, desactívala. Si lo deseas, adelanta la hora mostrada por el reloj: Ajustes > Reloj > Avanzar la hora, y marca los minutos que quieras. Encuentra el iPhone con un toque desde el reloj: abre el Centro de control deslizando hacia arriba y toca el icono del móvil para hacerlo sonar. Elige qué se ve al levantar la pantalla: Ajustes > General > Activar pantalla. Decide si mostrar la última app (2 minutos, 1 hora o siempre) o solo en sesión. En Series 3/4, elige entre última app o esfera. Ajusta el tamaño de texto y activa Negrita si lo necesitas: Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de texto; y justo debajo, activa Negrita. Convierte el reloj en reloj de mesa al cargarlo: Ajustes > General > Modo Reloj de mesa. La pantalla queda encendida con la hora y, si tienes alarma, se ilumina suave antes de sonar. Configura una alarma en la app Alarmas (icono naranja). También puedes pedírselo a Siri. En modo reloj de mesa, la pantalla se ilumina suavemente antes de la alarma. Evita el postponer alarmas desactivándolo: entra a la alarma y apaga la opción Postponer si siempre le das sin querer. Activa las capturas de pantalla: en el iPhone, Watch > Mi reloj > General > Activar capturas de pantalla. En el reloj: Ajustes > General > Capturas. Se hacen pulsando a la vez el botón lateral y la corona, y se guardan en el iPhone. Configura la Función rápida con tres pulsaciones de corona: Ajustes > Accesibilidad > Función rápida, y elige VoiceOver, Zoom u otra opción de accesibilidad. Silencia avisos al vuelo tapando la pantalla con la palma unos segundos. Verifica que está activo en Ajustes > Sonidos y vibraciones > Tapar para silenciar. Usa la linterna del reloj: desde el Centro de control, toca la linterna y elige entre fondo blanco, rojo o parpadeo. Toca la pantalla para máxima luminosidad. Crea respuestas rápidas personalizadas para Mensajes: iPhone > Watch > Mi reloj > Mensajes > Respuestas por omisión > Añadir respuesta, y escribe tus frases típicas. Elige si tu dictado se envía como texto o audio: en iPhone > Watch > Mi reloj > Mensajes > Mensajes dictados, cambia a la opción que prefieras. Envía dibujos por iMessage: abre Mensajes en el reloj, entra en el chat, toca el corazón de dos dedos, dibuja y envía. Arriba a la derecha cambias de color. Comparte tu ubicación en iMessage desde el reloj con pulsación fuerte durante la conversación para mostrar opciones extra, incluida la ubicación. Reduce el consumo de batería durante entrenamientos: iPhone > Watch > Mi reloj > General > Ahorrar batería al entrenar. Se limita la pantalla siempre activa y las pulsaciones constantes. Pon una llamada en espera desde el reloj con la opción Pasar al iPhone. La persona notará que la has puesto en espera mientras coges el teléfono. Oculta apps de terceros del mosaico: iPhone > Watch > Mi reloj > Instaladas en el Apple Watch, entra en la app y desactiva Mostrar en el Apple Watch. Cambia la vista de apps del mosaico a una lista: abre la vista de apps, usa pulsación fuerte y elige mostrar como lista si te resulta más cómodo. Recibe indicaciones de Mapas con vibraciones para no mirar la pantalla: a la izquierda, tres tandas de dos toques; a la derecha, doce toques continuos; al llegar, una vibración larga. Usa el reloj como control remoto de la cámara del iPhone: abre la app Cámara en el Apple Watch para ver el encuadre, hacer la foto o activar el temporizador de 3 segundos. Si el reloj no responde, fuerza el reinicio manteniendo pulsados a la vez el botón lateral y la corona durante 10 segundos, tras intentar antes el apagado normal. Si además olvidaste el código, consulta cómo recuperar el acceso.

Seis atajos extra que suben el nivel

Más allá de lo anterior, hay pequeños trucos que pasan desapercibidos y que merecen la pena. Son ajustes rápidos que mejoran la experiencia sin complicarte.

Vuelve a deslizar para cambiar de esfera como antes: en el Apple Watch > Ajustes > Reloj, activa Deslizar para cambiar de esfera. Así alternas izquierda-derecha sin la pulsación larga.

como antes: en el Apple Watch > Ajustes > Reloj, activa Deslizar para cambiar de esfera. Así alternas izquierda-derecha sin la pulsación larga. Ten la altitud visible en la esfera con la complicación de Brújula llamada Altitud. Añádela desde la app Watch del iPhone y colócala donde más te convenga.

con la complicación de Brújula llamada Altitud. Añádela desde la app Watch del iPhone y colócala donde más te convenga. Controla el Apple TV desde la muñeca con la app Mando del reloj: tu pantalla actúa como trackpad para moverte por la interfaz y puedes dictar búsquedas por voz.

con la app Mando del reloj: tu pantalla actúa como trackpad para moverte por la interfaz y puedes dictar búsquedas por voz. Evita instalar automáticamente apps del iPhone en el reloj: iPhone > Watch > Mi reloj > General, desactiva Instalación automática. Si quieres alguna, instálala desde Mi reloj cuando te interese.

en el reloj: iPhone > Watch > Mi reloj > General, desactiva Instalación automática. Si quieres alguna, instálala desde Mi reloj cuando te interese. Identifica canciones con Shazam sin sacar el iPhone : mantén pulsada la corona y pide a Siri qué canción suena, o coloca un widget/complicación para lanzar el reconocimiento al instante.

: mantén pulsada la corona y pide a Siri qué canción suena, o coloca un widget/complicación para lanzar el reconocimiento al instante. Prueba el Walkie‑talkie desde el centro de control para hablar con un contacto que también lo tenga activo; puede ser más ágil que una llamada puntual.

Consejos extra sobre complicaciones

Recuerda que las complicaciones no son solo iconos bonitos: abren apps y muestran información útil de un vistazo. Tiempo, por ejemplo, permite colocar calidad del aire, condiciones y temperatura, y también puedes sumar módulos de salud, mareas, casa o brújula según lo que más uses a diario.

Si barajas cambiar de reloj

Merece la pena tener clara una idea: el Apple Watch gana valor cuanto más lo personalizas. Entre la esfera Guía del Ultra, la gestión de colecciones, las apps para crear esferas y los 33 trucos de esta guía, tienes todo lo necesario para adaptar el reloj a tu ritmo, mejorar tus entrenamientos, ahorrar batería cuando toca y moverte más rápido por tus apps. La clave es probar, ajustar y quedarte con lo que de verdad te hace el día más fácil.