El Apple Watch se ha convertido en ese aliado que siempre llevas encima y que te ayuda en mil momentos del día. Con cada versión de watchOS llegan funciones que van mucho más allá de ver la hora, desde salud avanzada hasta productividad y deporte, y con watchOS 11 se han estrenado novedades tan potentes como la detección de apnea del sueño y la app Constantes Vitales. Si ya has dado los primeros pasos con tu reloj, ahora toca exprimirlo de verdad para que trabaje por ti en 2025.

En esta guía reunimos y ordenamos todos los trucos y ajustes que destacan en los mejores contenidos que posicionan: organización con widgets, esferas a medida, centro de control fino, salud y seguridad, gestos, pagos, navegación por vibración, y un capítulo especial para Apple Watch Ultra. Todo está explicado con detalle, en un lenguaje claro y con ejemplos prácticos, para que lo apliques en minutos. Vamos allá con cómo aprovechar los consejos de tu Apple Watch.

Widgets con inteligencia: tu información justa en el momento justo

La pila inteligente es como tener un asistente que te adelanta lo que vas a necesitar. Al deslizar hacia arriba desde la esfera, verás tarjetas que watchOS elige según la hora y el contexto: antes de salir te mostrará el tiempo, en la jornada laboral tu calendario y, a la hora de moverte, tus anillos y entrenos. El sistema aprende de tus rutinas y hace aparecer la información más relevante sin que la pidas.

Para sacarle más partido, revisa periódicamente qué widgets aparecen y en qué orden. Así, si tu prioridad ahora es la agenda y no el clima, puedes ajustar la selección para que no tengas que buscar entre tarjetas. Este ajuste fino marca la diferencia entre mirar el reloj y tener que abrir apps.

Esferas para cada momento: estilo y datos a un toque

La esfera es la cara del reloj, pero también tu centro de control. Apple ofrece centenares de estilos personalizables, y merece la pena tener varias guardadas para distintos contextos. Por ejemplo, la esfera Flujo queda perfecta para entrenar por su aire deportivo y animado, mientras que Metropolitana ofrece un look elegante que encaja en el trabajo o en eventos. Crear una colección de esferas ‘por escenarios’ te ahorra tiempo y te centra en lo importante.

Para configurarlas, mantén pulsada la pantalla, desliza entre tus diseños guardados y edita complicaciones a tu gusto: temperatura, probabilidad de lluvia, calendario, actividades… Comparte tus creaciones manteniendo pulsado sobre la esfera y tocando compartir si quieres que otros las instalen al instante.

Centro de control: orden, accesos rápidos y cero fricción

El botón lateral alargado abre el centro de control. Ahí conviene tener a mano lo que de verdad usas: modos de concentración, silencio, linterna, ahorro de energía, localizador del iPhone, entre otros. Desplázate hasta abajo para Editar y decide qué entra, qué sale y en qué orden. Coloca arriba los accesos que más uses y notarás el cambio en un día.

Un truco imprescindible: la linterna integrada. Desde el centro de control, actívala y elige entre luz blanca, pantalla roja o rojo parpadeante. La luz roja molesta menos a otros y mantiene mejor tu visión nocturna, perfecta para no despertar a nadie o para ver detalles sin deslumbrar.

Salud a otro nivel: detecciones, métricas y alertas que importan

Tu Apple Watch es casi una ‘miniclínica’ en la muñeca. Configura el modo Sueño para analizar tus ciclos de descanso y apóyate en la nueva app Constantes Vitales de watchOS 11 para ver tendencias de tu organismo a lo largo del día. La detección de apnea del sueño suma vigilancia pasiva que puede ser clave para tu bienestar.

Realiza mediciones periódicas de ECG y oxígeno en sangre para tener referencias fiables a largo plazo, y activa las alertas de caídas, ritmo irregular, frecuencia cardíaca alta y baja desde Ajustes > SOS y Ajustes > Corazón. Son configuraciones que quizá no miras cada día, pero pueden literalmente salvarte la vida.

Recuerda que la app Salud del iPhone centraliza tus métricas y tendencias, incluidas funciones como el tiempo a la luz del día para favorecer tu bienestar emocional. Dedicar unos minutos a revisar estos paneles te ayuda a detectar patrones y mejorar hábitos.

Vista de apps: mosaico o lista, lo que te haga más rápido

Si el mosaico no te convence, cambia a vista Lista desde Ajustes > Disposición de apps. Verás todas tus aplicaciones en orden alfabético y podrás encontrarlas de un vistazo. Para quien prioriza velocidad por encima del efecto visual, la lista es mano de santo.

Pausa de anillos cuando toca descansar

Hay días especiales: vacaciones, un resfriado, una lesión… Entra en la app Actividad, toca el icono de arriba a la izquierda y, al final, verás la opción para pausar tus anillos ese día. Así mantienes tu racha sin forzarte cuando el cuerpo pide pausa.

Gestos y accesibilidad: doble toque, cubrir para silenciar y más

En modelos recientes con watchOS puedes responder mensajes, pausar música o controlar entrenos juntando índice y pulgar dos veces. El gesto de doble toque te libera las manos y acelera acciones cotidianas sin tocar la pantalla.

Otro imprescindible: cuando entre una alerta o suene algo que no quieres, cubre la pantalla con la palma de la mano para silenciar al instante. Para accesibilidad también puedes duplicar la pantalla del Apple Watch. Es un gesto simple, rápido y discreto que funciona en cualquier app.

Ahorro de batería: exprime horas extra cuando más falta hacen

Desde el centro de control o en Ajustes > Batería puedes activar el modo de bajo consumo. Este perfil limita funciones secundarias para extender la autonomía, manteniendo lo esencial como la hora y tus anillos. Cuando no llegas al cargador, este interruptor te compra tiempo.

Además, en el Centro de control puedes revisar el porcentaje del reloj y, si llevas AirPods, ver su batería. Con esta información planificas mejor cuándo cargar cada dispositivo.

Pagos sin fricción: Apple Pay en la muñeca

Configura tus tarjetas desde la app Watch del iPhone (Cartera y Apple Pay). A partir de ahí, doble clic al botón lateral largo, acercas el reloj al TPV y listo. No necesitas PIN, es más rápido que el iPhone y marca un antes y un después en tu día a día.

Navegación por vibraciones: aprende el ‘lenguaje’ háptico

Con Mapas, el reloj te guía por patrones de vibración distintos para izquierda, derecha y llegada. Izquierda: 3 series de 2 toques; derecha: 12 toques más constantes; llegada: una vibración larga. En un par de rutas tu cerebro ya identifica cada patrón sin mirar la pantalla.

Funciones poco conocidas que marcan la diferencia

Tu Apple Watch tiene un ‘navegador oculto’ para consultas puntuales: envíate una URL o pídesela a Siri y accederás a páginas sencillas en el reloj. Si lo necesitas a menudo, crea un atajo en Atajos para abrir Safari directamente. No es para sesiones largas, pero saca de apuros.

Activa el Modo Teatro cuando te convenga pasar desapercibido: la pantalla no se ilumina a tope y puedes consultar la hora de manera discreta. Es ideal en cine, reuniones o espacios oscuros donde no quieres molestar.

Gestiona llamadas directamente desde la muñeca, incluso de FaceTime, y añade participantes en caliente si lo requiere la conversación. Tu reloj se convierte así en un centro de comunicaciones cuando no puedes coger el iPhone.

Para que el seguimiento del sueño no falle, crea recordatorios de carga en horarios que te vengan bien. Un tip útil: con Modo Teatro activo por la noche el consumo es menor y no interrumpe tus registros. Así aseguras que el reloj llega con batería al momento de dormir.

La luz natural ayuda al estado de ánimo: aprovecha la app Salud para monitorizar el tiempo que pasas a la luz del día y recibe estímulos para salir un rato. Es un ajuste pequeño que suma mucho a tu bienestar.

Más atajos y trucos de productividad

Activa ‘levantar para hablar’ con Siri en Ajustes > Siri, y podrás invocar al asistente sin decir ‘Oye Siri’: basta con acercarte el reloj a la boca. Ganas rapidez y discreción al dictar recordatorios o iniciar temporizadores.

Usa la app Cámara del reloj como disparador remoto del iPhone: encuadra con el móvil, mírate en la miniatura y dispara desde la muñeca. Perfecto para fotos de grupo o trípode sin correr al teléfono.

Si llevas el Apple Watch, tu Mac puede desbloquearse automáticamente. Actívalo en Preferencias del Mac y olvídate de contraseñas cada dos por tres. Es uno de esos detalles que, una vez pruebas, no quieres perder.

Coloca dos dedos en la pantalla y Siri te leerá la hora en voz alta. Útil cuando no puedes mirar la esfera pero necesitas saber qué hora es.

Controla la música del iPhone desde el reloj sin sacarlo del bolsillo: play/pausa, volumen, pistas y salida de audio. Otra microtarea resuelta sin interrumpir lo que estés haciendo.

Reinicio forzado: la maniobra de emergencia

Si el Apple Watch se queda congelado y no responde, mantén pulsadas a la vez la corona digital y el botón lateral durante unos 10 segundos, hasta que veas la manzana, y si olvidas el código consulta cómo recuperar el acceso. No lo uses como rutina, solo cuando falle todo lo demás.

Apple Watch Ultra: potencia para aventuras, deporte y trabajo

El Ultra está pensado para ir más lejos. Su botón de acción configurable te da acceso inmediato a lo que más necesitas: iniciar un entreno, marcar un punto de ruta o encender la linterna, entre otros. Entra en Ajustes > Botón de acción y elige qué hace cada pulsación. Con un gesto físico, disparas tu herramienta clave sin buscar menús.

Personaliza la esfera Wayfinder para exterior: integra detalles de brújula, datos útiles y un modo nocturno perfecto con poca luz. Compleméntala con complicaciones de uso intensivo (Profundidad, frecuencia cardíaca, clima). Ahorras toques y mantienes foco mientras te mueves.

Si trabajas en entornos ruidosos o con guantes, sube la intensidad háptica en Ajustes > Sonidos y hápticos > Alertas hápticas. Así no te saltas avisos por falta de vibración.

Ultra y batería: más horas cuando más cuentan

Activa el modo de bajo consumo en Ajustes > Batería para extender el uso hasta muchas horas, desactivando funciones no esenciales (como pantalla siempre activa y mediciones en segundo plano) sin perder lo fundamental. Es la palanca que te permite terminar una travesía largo sin quedarte a oscuras.

Si necesitas estirar aún más, desactiva la pantalla siempre encendida en Ajustes > Pantalla y brillo, y reduce el brillo cuando estés en interiores. Pequeños ajustes multiplican la autonomía en el día a día.

Navegación de precisión en el Ultra

El GPS de doble frecuencia ofrece una localización más sólida en zonas complicadas. Marca puntos de referencia clave durante rutas para poder desandar luego el camino sin dudas. Es especialmente útil cuando exploras terreno desconocido.

Activa Backtrack en la app Brújula para volver sobre tus pasos si pierdes el rumbo, y sincroniza con el iPhone para tener mapas y ubicación actualizados en tiempo real. Reduces la probabilidad de errores en giros o cruces complejos.

Entrenamientos y salud: datos que impulsan tu rendimiento

En carrera, vigila cadencia, longitud de zancada y desnivel; en bici, ruta, velocidad y elevación; y en triatlón, cambia entre disciplinas con el modo multideporte. Con métricas avanzadas afinas técnica y plan de entrenamiento.

Usa los sensores de ECG y oxígeno en sangre con el cuerpo quieto para mediciones más precisas, y consulta las tendencias en la app Salud con calma. La foto a largo plazo vale más que una lectura aislada.

Si entrenas con Fitness+, vincula tu Ultra para ver métricas en tiempo real en clases guiadas. Esta integración personaliza objetivos y mantiene la motivación alta.

Agua y aventura: el Ultra bajo la superficie

Antes de bucear, familiarízate con la app Profundidad: muestra profundidad, temperatura del agua y duración de la inmersión, y te permite revisar los datos después. En el agua, los números correctos son seguridad.

Asegura la correa Ocean para actividades acuáticas intensas y olvídate de sustos al salir del agua o en cambios bruscos de presión. La sujeción adecuada es parte de la seguridad del equipo.

Seguridad que no estorba: sirena, detección y contactos

El Ultra incorpora una sirena de 86 dB para emergencias. Actívala si necesitas hacerte oír y atraer ayuda. Es un recurso diseñado para situaciones críticas en montaña o ciudad.

Comprueba que la detección de accidentes está activa en Seguridad para que, en caso de impacto grave, se avise a tus contactos de emergencia. Configura esos contactos en la Identificación médica de la app Salud, incluyendo información relevante. Son minutos que pueden marcar la diferencia.

Ecosistema Apple: mejor juntos

Además de Apple Pay en la muñeca, empareja tus AirPods desde el Centro de control tocando el icono de AirPlay y seleccionándolos para audio sin cortes; así puedes transmitir vídeo y audio desde tu iPhone. Entre llamadas, música y entrenos guiados, la experiencia es más redonda.

Usa el reloj como mando a distancia: cámara del iPhone, reproducción de música o presentaciones de Keynote, todo desde tu muñeca. Perfecto para reuniones o fotos donde no quieres tocar el móvil.

Funciones ocultas y ajustes avanzados del Ultra

Activa rápido el modo nocturno en la esfera Wayfinder para ganar legibilidad cuando cae la luz, y practica el gesto de doble toque (en Ultra 2) para responder llamadas, iniciar o parar temporizadores o interactuar con notificaciones. Control manos libres, ideal cuando vas cargado o con guantes.

Haz ping a tu iPhone desde el Centro de control del reloj para localizarlo con un sonido. Se acaba el perder tiempo buscando entre cojines o mochilas.

Más de deporte: intervalos, zonas y ritmo

Crea entrenamientos de intervalos personalizados que alternen esfuerzo y recuperación, define zonas de frecuencia cardíaca en tiempo real y activa alertas de ritmo para no pasarte ni quedarte corto. Entrenar con reglas claras lleva a progresar más rápido y con menos lesiones.

Mantén a raya las distracciones

Ajusta las notificaciones por app para recibir solo lo imprescindible, combina con Modos de concentración según momentos del día y usa alertas silenciosas cuando toque. Tu atención es finita: protégela desde la muñeca.

Siri, atajos y voz: otra forma de usar el reloj

Configura Atajos de Siri para lanzar acciones con una frase, marca puntos de ruta por voz en plena ruta y consulta perspectivas de salud sin abrir apps, y aprende a proporcionar información a Siri. Cuantas más tareas muevas a la voz, más fluido será tu flujo diario.

Respira, pausa, sigue

Integra la app Respirar y los recordatorios de atención plena para rebajar pulsaciones en momentos de estrés, y echa un ojo a la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para entender tu recuperación. Cuidar cabeza y cuerpo también es productividad.

Desde la pila inteligente hasta la navegación háptica, pagos, salud avanzada y el plus del Ultra en batería, GPS y seguridad, ya tienes una hoja de ruta para ajustar tu Apple Watch a tus rutinas y objetivos. Dedicar unos minutos a estas configuraciones convierte el reloj en una herramienta afinada para tu día a día.