Exprimir tu iPhone no va solo de instalar apps, también pasa por conocer los trucos y funciones que ya tienes a mano. Si acabas de estrenar móvil o llevas años en iOS, hay un buen puñado de ideas que te ahorrarán tiempo y te harán la vida más fácil.

Da igual si vienes de otro sistema o eres de la vieja escuela: la app Consejos, la cámara, Fotos, los widgets y Atajos esconden auténticas joyas. Vamos a recorrerlas con calma para que te quedes con lo importante y lo pongas en práctica hoy mismo. Vamos a aprender a cómo aprovechar los consejos en tu iPhone.

La app Consejos: aprende funciones nuevas sin complicarte

Apple incluye una aplicación nativa llamada Consejos que, literalmente, te enseña a sacar partido al iPhone con mini tutoriales. En esta app verás colecciones temáticas que se actualizan de forma periódica, así que siempre hay trucos nuevos que descubrir.

Para empezar, abre Consejos, entra en una colección y elige un consejo. El flujo es muy simple: abres, seleccionas la categoría y tocas el tip que te interese. Entre lo que vas a encontrar, destacan ideas para personalizar la pantalla de bloqueo, programar un mensaje para más tarde o puedes aprender a cómo silenciar tu iPhone de todas las formas y trucos útiles.

Además de lo básico, Consejos suele añadir novedades con cada versión de iOS. Es una forma cómoda de mantenerte al día sin tener que bucear por ajustes ni menús complicados, y está pensada para que aprendas con toques rápidos y ejemplos claros.

Fotos: organiza, busca y mejora tu biblioteca sin esfuerzo

Fotos es el corazón visual del iPhone: aquí van todas tus imágenes y vídeos. Con unos pocos gestos tienes mucho control sobre tu librería, desde añadir contexto a una foto hasta encontrar en segundos lo que buscas.

Añade pies de foto para dar contexto. Desliza hacia arriba en cualquier imagen y escribe una nota. Es como poner una anotación en el reverso de una foto antigua, pero sin boli.

para dar contexto. Desliza hacia arriba en cualquier imagen y escribe una nota. Es como poner una anotación en el reverso de una foto antigua, pero sin boli. El buscador es potentísimo: prueba con palabras clave como «perro» o ve más fino y escribe la raza, por ejemplo «Jack Russell terrier».

o ve más fino y escribe la raza, por ejemplo «Jack Russell terrier». Puedes crear álbumes para tus mascotas igual que para personas. iOS reconoce distintos animales y te deja etiquetarlos por nombre.

igual que para personas. iOS reconoce distintos animales y te deja etiquetarlos por nombre. En la pestaña Fotos, abajo a la izquierda, verás tus momentos por días, meses y años. Pellizca con dos dedos para acercar o alejar y moverte a toda velocidad por tu carrete.

La sección Para ti te propone Recuerdos y efectos para tus mejores fotos; aprende a usar Apple Intelligence en la app Fotos. Échale un ojo de vez en cuando porque suele acertar con momentos destacados y te sugiere montajes listos para compartir.

En Álbumes > Personas, asigna nombre a quienes más aparecen en tu carrete . Al principio verás caras repetidas; vincúlalas a tus contactos y listo.

. Al principio verás caras repetidas; vincúlalas a tus contactos y listo. Si trabajas con formatos, recuerda que puedes convertir HEIF a JPEG desde el iPhone con apps o extensiones compatibles, útil para enviar archivos universales.

con apps o extensiones compatibles, útil para enviar archivos universales. ¿Te preocupa la privacidad? Oculta fotos para que no se vean a simple vista en la biblioteca. Y si quieres más seguridad, guarda imágenes sensibles dentro de Notas protegidas con contraseña.

en la biblioteca. Y si quieres más seguridad, guarda imágenes sensibles dentro de Notas protegidas con contraseña. Si una edición no te convence, vuelve al original con un toque. Las ediciones no destructivas te permiten deshacer sin perder nada.

Un truco muy práctico: eliminar el fondo de varias fotos de golpe. Selecciona imágenes en Fotos, guárdalas en una carpeta de Archivos y usa la opción Eliminar fondo. Así conseguirás recortes limpios en un plis.

Cámara: modo Noche, cuadrícula, nivel y controles pro

La cámara del iPhone es una de las mejores armas del móvil. No solo hace buenas fotos en automático, también ofrece controles y formatos avanzados cuando quieres ir un paso más allá.

En los iPhone 11 y posteriores, verás un icono de modo Noche cuando hay poca luz. Pulsa para ajustar el tiempo de captura en segundos y ganar detalle sin trepidación.

y ganar detalle sin trepidación. Activa la cuadrícula en Ajustes > Cámara para aplicar la regla de los tercios. Te ayudará a componer mejor, enderezar líneas y evitar horizontes torcidos .

. La cámara lee códigos QR sin apps extra: apunta al código y toca la notificación que aparece arriba para abrir el enlace en Safari.

que aparece arriba para abrir el enlace en Safari. Si tu iPhone es un modelo Pro compatible, prueba ProRAW para tener más margen al editar . Actívalo en Ajustes > Cámara > Formatos. Ten en cuenta el peso: una foto puede rondar los 25 MB.

. Actívalo en Ajustes > Cámara > Formatos. Ten en cuenta el peso: una foto puede rondar los 25 MB. Para vídeo, los Pro admiten ProRes; aprende a grabar vídeos en tu iPhone. La calidad es altísima, pero el espacio vuela, así que úsalo cuando de verdad lo necesites.

Hay más controles útiles que no siempre están a la vista. Domínalos y notarás un salto en tus fotos y vídeos sin esfuerzo.

Si tienes un iPhone Pro con macro, puedes activar o desactivar el cambio automático para controlar cuándo entrar en macro y cuándo no.

para controlar cuándo entrar en macro y cuándo no. Mantén pulsado en pantalla para bloquear el enfoque y ajustar la exposición arrastrando hacia arriba o abajo cerca del punto de enfoque.

hacia arriba o abajo cerca del punto de enfoque. ¿Te gusta Instagram? Dispara directamente en formato 1:1. Desliza hacia arriba en la interfaz de cámara para ver más opciones y elige el encuadre cuadrado.

y elige el encuadre cuadrado. Ahora puedes modificar la exposición de forma independiente al enfoque , ideal cuando quieres priorizar luz sin perder nitidez.

, ideal cuando quieres priorizar luz sin perder nitidez. El botón de subir volumen hace de disparador. Tócado para foto, mantenlo para vídeo sin cambiar de modo. Si prefieres, ve a ajustes y asigna ese gesto a ráfaga.

sin cambiar de modo. Si prefieres, ve a ajustes y asigna ese gesto a ráfaga. Activa el nivel para enderezar la toma. Verás una barra amarilla que te indica si el encuadre está recto, muy útil en fotos de arquitectura o documentos.

Widgets en iOS 18: información a la vista, sin abrir apps

Los widgets llevan tiempo en iOS y han madurado mucho. Piensa en ellos como baldosas con info en directo que colocas en la pantalla de inicio o en el panel Hoy.

Crea un widget del tiempo para ver ubicación, temperatura y estado meteorológico de un vistazo.

de un vistazo. La Pila inteligente rota widgets en función de tu uso. Puedes editar la pila y decidir qué aparece y cuándo , para tener siempre lo relevante arriba.

, para tener siempre lo relevante arriba. Las apps de terceros también suman lo suyo. Revisa cuáles de tus apps ya ofrecen widgets y añádelos para completar tu panel.

y añádelos para completar tu panel. Herramientas como Widgetsmith amplían la personalización. Explora estilos, tamaños y combinaciones hasta dar con la que te encaje.

Atajos: automatiza procesos y gana tiempo

Atajos es una caja de herramientas que convierte tareas repetitivas en acciones de un toque. Sirve tanto para automatizar varios pasos como para crear accesos directos a lo que haces a diario.

Crea un temporizador que active No molestar al empezar y lo desactive al acabar. Es ideal para concentrarte sin interrupciones en sesiones de estudio o trabajo.

en sesiones de estudio o trabajo. Haz un GIF con la cámara en un instante. Abre el atajo, graba la secuencia y compártela sin pasar por apps externas.

sin pasar por apps externas. Genera un PDF desde casi cualquier cosa: páginas web, notas o imágenes . Te ahorra imprimir o enviar capturas.

. Te ahorra imprimir o enviar capturas. Automatiza mockups con tus capturas del iPhone. Perfecto para tutoriales o enseñar tu app con marcos bonitos sin dedicar horas al retoque.

La galería de Atajos trae muchos preconfigurados, y tú puedes modificarlos. Empieza con algo sencillo y ve sumando complejidad a medida que pilles el truco a las acciones y parámetros.

iPhone y conectividad: 5G, cámara y desbloqueo con Apple Watch

Hay un par de ajustes y funciones que conviene activar. La conectividad 5G, los modos de cámara y el desbloqueo con Apple Watch marcan la diferencia en el día a día.

Activa 5G siempre que esté disponible en Ajustes > Datos móviles > Opciones de datos móviles y elige 5G activado. Ganarás velocidad de descarga y subida cuando la cobertura lo permita.

cuando la cobertura lo permita. Aprovecha el modo Noche mejorado y el Modo Cinemático. Experimenta con los modos para mejorar tus vídeos y retratos en segundos .

. Personaliza el Centro de control en Ajustes > Centro de control. Añade accesos a lo que más usas , como Modo avión, linterna o grabación de pantalla.

, como Modo avión, linterna o grabación de pantalla. Desbloqueo rápido con Apple Watch: Ajustes > Face ID y código > Desbloquear con Apple Watch. Te permitirá entrar al iPhone cuando el reloj esté cerca , sin necesidad de quitarte la mascarilla, por ejemplo.

, sin necesidad de quitarte la mascarilla, por ejemplo. Atajos de Siri: abre la app Atajos preinstalada y crea accesos a tareas frecuentes. Siri podrá ejecutarlos por voz o desde el widget.

Productividad: trucos que te hacen ir más rápido

La clave de la productividad es reducir fricción. Con unos cuantos gestos y atajos del sistema puedes recortar segundos en cada tarea, que a la larga se notan.

Gestos táctiles para navegar ágil: desliza para volver, pellizca para copiar y ampliar , y usa el toque atrás si lo tienes activado en Accesibilidad.

, y usa el toque atrás si lo tienes activado en Accesibilidad. Organiza notificaciones por prioridad y silencia las secundarias. Una bandeja de notificaciones limpia te ahorra distracciones en la jornada.

en la jornada. Combina Recordatorios con Atajos para rutinas repetidas. Por ejemplo, listas que se generan solas en días concretos o cuando llegas a una ubicación.

o cuando llegas a una ubicación. Arrastrar y soltar entre apps te permite mover texto, imágenes o enlaces sin pasar por el portapapeles, especialmente útil en pantalla grande.

No olvides bloquear la pantalla siempre que te alejes del móvil y activar la verificación en dos pasos en tus servicios. Son dos detalles que elevan mucho tu seguridad sin complicarte la vida.

Personalización: deja el iPhone a tu gusto

Puedes adaptar el iPhone a tu forma de trabajar y a tu estilo. Pequeños cambios como reorganizar la pantalla de inicio o usar pilas de widgets te ahorran toques y hacen que todo esté donde lo necesitas.

Cambia el fondo de pantalla y ajusta estilos de pantalla bloqueada. Un diseño claro por el día y oscuro por la noche puede ser más cómodo y eficiente.

puede ser más cómodo y eficiente. Coloca apps en carpetas por tareas, no por categorías rígidas. Todo lo de trabajo junto, todo lo de ocio junto , y listo.

, y listo. Usa pilas de widgets inteligentes para alternar información relevante según la hora y el contexto, sin saturar la pantalla.

La accesibilidad también es personalización. Explora opciones como texto más grande, contenido leído en voz o controles por toque para ajustar el sistema a ti y no al revés.

Seguridad y privacidad: configura y olvida (casi)

Si tu información está protegida, trabajas tranquilo. Activa Face ID o Touch ID, usa códigos robustos y revisa los permisos de tus apps cada cierto tiempo.

En Ajustes > Privacidad y seguridad, vigila el informe de privacidad de las apps. Te muestra qué datos y sensores usan , para tomar decisiones informadas.

, para tomar decisiones informadas. Evita conectarte a redes Wi‑Fi públicas sin protección. Si no hay más remedio, desactiva servicios innecesarios y no inicies sesión en cuentas sensibles.

y no inicies sesión en cuentas sensibles. Actualiza iOS y tus apps con regularidad. Las actualizaciones corrigen fallos y vulnerabilidades que podrían afectarte.

Para relajarte o dormir mejor, prueba los sonidos de fondo desde Accesibilidad. Es una función integrada que ayuda a enmascarar ruidos y a crear un ambiente más calmado sin apps externas.

Extras que marcan la diferencia en el día a día

Hay pequeños trucos que no encajan en una categoría, pero suman mucho. Son esos detalles que usas una vez y se quedan contigo para siempre.

En Mensajes puedes anclar conversaciones en la parte superior. Así accedes rápido a tus chats más frecuentes sin buscar.

sin buscar. En Accesibilidad > Sonidos, activa Reconocimiento de sonidos para que el iPhone te avise de timbres, sirenas o cristales rotos cuando no puedas oírlos.

cuando no puedas oírlos. Con Face ID, arrastra desde el borde inferior hacia abajo para acercar la parte superior de la pantalla. La función Alcance facilita usar el iPhone con una mano .

. Alterna modo claro y oscuro de forma automática en Ajustes > Pantalla y brillo. Puedes programarlo por horario o con la salida y puesta del sol.

Si además te preocupa el consumo, revisa el uso de batería por app y ajusta lo que no te aporte. Pequeños cambios de hábitos alargan la autonomía sin renunciar a funciones clave.

Consejos avanzados para usuarios curiosos

Si ya tienes dominado lo básico, es hora de apretar un poco más. Combina varias funciones para crear flujos de trabajo potentes que te ahorren minutos cada día.

Crea automatizaciones personales en Atajos basadas en hora, ubicación o estado del dispositivo. Por ejemplo, activar No molestar al iniciar una sesión de concentración o al abrir una app concreta.

o al abrir una app concreta. Personaliza la pantalla de inicio con widgets interactivos cuando estén disponibles. Marcar tareas, controlar dispositivos o iniciar temporizadores sin abrir apps reduce fricciones.

sin abrir apps reduce fricciones. Usa Recordatorios como panel de control ligero. Listas inteligentes, subtareas y etiquetas aumentan muchísimo su versatilidad.

Para los más creativos, alternar ProRAW y JPG según la ocasión es clave. Quédate con ProRAW para escenas difíciles o cuando vayas a editar con mimo, y vuelve a JPG para lo cotidiano.

Por último, no pierdas de vista el soporte de tu modelo y lo que viene en futuras generaciones. Saber cuántos años de actualizaciones le quedan a tu iPhone te ayuda a planificar cuándo renovar, y estar atento a las próximas novedades orienta tus compras.

Aprovechar los consejos en tu iPhone consiste en combinar aprendizaje continuo con pequeños hábitos. La app Consejos te pone al día, Fotos y Cámara guardan y mejoran tus recuerdos, los widgets te dan contexto y Atajos automatiza lo repetitivo. Con unas cuantas decisiones de seguridad y personalización, tendrás un iPhone más rápido, más tuyo y más útil cada día.