¿Cómo aprovechar mandos de consola con Apple Arcade? La clave está en saber qué mandos son compatibles, cómo vincularlos por Bluetooth y qué funciones extra ofrece Apple, como el “Mando ayudante” (también llamado Control de copiloto), que permite que dos mandos controlen al mismo jugador para echarte una mano en los niveles más complicados. Vamos a verlo con calma, pero sin rodeos, y con un lenguaje lo más claro y cercano posible.

Qué mandos puedes usar con Apple Arcade y dispositivos Apple

La buena noticia es que Apple ha abierto la mano con la compatibilidad de mandos, así que no estás limitado solo a accesorios oficiales o muy concretos. Si ya tienes una consola en casa o un mando gaming moderno, es muy probable que puedas aprovecharlo sin gastar más dinero.

Entre los mandos de consola más habituales que funcionan con iPhone, iPad, Mac y Apple TV 4K están los de PlayStation 4 (DualShock 4), PlayStation 5 (DualSense) y una buena parte de los mandos de Xbox con Bluetooth (incluidos modelos como el Xbox Wireless Controller reciente y el Xbox Elite Series 2).

También siguen siendo compatibles muchos mandos MFi (Made for iPhone), esos que en su día se vendían como “para iOS”, junto con otros controladores de terceros que incorporan Bluetooth estándar. En Mac, además, se pueden usar accesorios más avanzados como volantes, palancas de cambio y pedales de carreras, por ejemplo modelos con cable como el Logitech G920 o el Logitech G29.

El requisito mínimo suele ser que el mando cuente con conexión Bluetooth integrada y que el sistema operativo de tu dispositivo Apple esté actualizado a versiones relativamente modernas, porque Apple limita por software el soporte de controladores en versiones antiguas.

Cómo poner en modo emparejamiento los mandos de consola

Antes de conectar cualquier mando a tu iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K necesitas activarle el modo de emparejamiento Bluetooth. El proceso varía un poco según sea un DualSense, un DualShock 4 o un mando de Xbox compatible, pero todos se basan en mantener pulsados ciertos botones hasta que empiecen a parpadear las luces.

Es fundamental que el mando esté encendido, con batería suficiente y sin cables conectados para que entre correctamente en modo de vinculación. Si lo tienes enchufado por USB a una consola o a otro dispositivo, normalmente no aparecerá como accesorio Bluetooth en tu Apple.

Activar el modo emparejamiento en DualSense (PlayStation 5)

El DualSense es el mando de PS5 y se puede usar sin problemas con los dispositivos de Apple para aprovechar la mayoría de juegos compatibles con mando dentro de Apple Arcade y fuera de él. Para ponerlo en modo emparejamiento, haz lo siguiente:

Asegúrate de que la barra luminosa del mando está apagada y de que no hay ningún cable USB conectado al DualSense.

y de que no hay ningún cable USB conectado al DualSense. Mantén pulsado el botón “Crear” (arriba a la izquierda) junto con el botón PS del centro hasta que la barra de luz comience a parpadear de forma rápida.

En ese momento el DualSense entra en modo de emparejamiento Bluetooth y ya podrás verlo desde tu iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K en el apartado Bluetooth de ajustes.

Activar el modo emparejamiento en DualShock 4 (PlayStation 4)

El mando de PlayStation 4, el DualShock 4, también funciona con los equipos de Apple y es ideal si lo tienes por casa y quieres reutilizarlo para jugar en Apple Arcade.

Comprueba que el indicador luminoso del mando está apagado y que no tenga cables conectados.

y que no tenga cables conectados. Mantén pulsados a la vez el botón PS y el botón Share (el pequeño de arriba a la izquierda) hasta que comience a parpadear la barra luminosa.

Cuando la luz parpadea, el DualShock 4 está listo para que lo emparejes desde el menú Bluetooth de tu dispositivo Apple.

Activar el modo emparejamiento en mandos de Xbox

Con los mandos de Xbox hay que tener en cuenta que no todos son compatibles: debes asegurarte de que el modelo incorpora Bluetooth (por ejemplo los mandos de Xbox One más nuevos, Series X|S o el Elite Series 2). Los modelos antiguos sin Bluetooth no te aparecerán en el listado de accesorios.

Verifica que el mando está apagado y sin cables conectados por USB.

y sin cables conectados por USB. Mantén pulsado el botón de emparejamiento (el pequeño botón situado junto al puerto USB o en la parte superior) hasta que la luz frontal empiece a parpadear rápidamente, tras unos 3 segundos.

Cuando el LED del mando de Xbox parpadea de forma rápida, ya está en modo de emparejamiento y debería mostrarse como dispositivo Bluetooth disponible en tu iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K.

Requisitos de software en iPhone, iPad y Mac para usar mandos

Aunque los mandos de consola lleven años existiendo, Apple exige versiones mínimas del sistema para garantizar una buena compatibilidad con controladores Bluetooth. Si tu dispositivo es muy antiguo o no está actualizado, es posible que no detecte el mando o que algunas funciones no respondan bien.

En iPhone, Apple pide como mínimo iOS 16 o una versión superior para que el soporte de mandos de consola funcione de forma oficial. Con versiones previas, muchas de estas funciones no están disponibles o pueden dar problemas.

En el iPad, la versión mínima indicada es iPadOS 16 o posteriores. A partir de ahí, el sistema reconoce los mandos compatibles y te permite utilizarlos tanto en Apple Arcade como en otros juegos que soporten controladores externos.

En Mac, Apple establece macOS 13 Ventura como requisito recomendado para tener compatibilidad completa con mandos modernos de consola, además de los clásicos MFi y otros dispositivos de juego. En versiones muy antiguas de macOS es posible que los mandos no se detecten correctamente o aparezcan como dispositivos genéricos sin todas las funciones.

Si quieres evitar quebraderos de cabeza con los mandos y Apple Arcade, conviene que compruebes primero la versión de tu sistema y, si puedes, la actualices antes de ponerte a emparejar accesorios.

Cómo conectar el mando de consola al iPhone para Apple Arcade

Una vez que el mando está en modo emparejamiento, el proceso en iPhone es muy sencillo. Básicamente tendrás que ir a la configuración de Bluetooth y enlazarlo como si fuera unos auriculares inalámbricos o cualquier otro accesorio.

Lo primero es asegurarte de que el Bluetooth del iPhone está activado y que ni el mando ni el teléfono están conectados a otros dispositivos que puedan interferir (como consolas, ordenadores o coches con manos libres).

Pon el mando en modo emparejamiento usando la combinación de botones adecuada (PS + Crear, PS + Share, botón de emparejamiento de Xbox, etc.).

(PS + Crear, PS + Share, botón de emparejamiento de Xbox, etc.). Abre la app “Ajustes” en tu iPhone y entra en la sección “Bluetooth” .

. Espera unos segundos a que aparezca en la lista de accesorios el nombre de tu mando (por ejemplo “DualSense Wireless Controller” o similar) y tócala para iniciar la conexión.

Si todo va bien, verás que el mando aparece como “Conectado” en el listado y a partir de ese momento puedes abrir Apple Arcade o cualquier juego compatible con mando para empezar a usarlo. En muchos títulos, en cuanto mueves el joystick o pulsas un botón, el juego detecta automáticamente el controlador.

Ten en cuenta que no todos los juegos de iOS sacan partido a los mandos externos. Apple Arcade sí está bastante orientado a ello, pero algunos juegos gratuitos de la App Store solo admiten controles táctiles, así que no te extrañes si en ciertos casos el mando no hace nada.

Cómo conectar un mando de consola al iPad

En iPad el procedimiento es prácticamente calcado al del iPhone, solo que el menú puede tener un aspecto ligeramente diferente dependiendo de la versión de iPadOS y del modelo de iPad que tengas.

La base es la misma: mando en modo emparejamiento y Bluetooth activado en el iPad para que se vean entre sí. Una vez preparado todo, los pasos serían:

Activa el modo emparejamiento en el mando de consola , con la combinación de botones correspondiente.

, con la combinación de botones correspondiente. En el iPad, abre “Ajustes” y accede al apartado “Bluetooth” .

. Espera a que el iPad detecte el mando y lo muestre en “Otros dispositivos”, y tócala para vincularlo.

Al confirmarse la conexión, el mando quedará registrado en el iPad, de forma que las siguientes veces se conectará de manera automática cuando lo enciendas cerca del dispositivo y tengas el Bluetooth activado.

Si utilizas el iPad para jugar con Apple Arcade con un mando de consola, la experiencia suele ser muy similar a la de jugar en una consola portátil, especialmente si tienes un iPad con pantalla grande y un soporte para colocarlo a buena altura.

Cómo conectar un mando de consola al Mac

El Mac es probablemente el dispositivo más flexible a la hora de usar mandos y accesorios de juego, ya que además de controladores Bluetooth puedes aprovechar volantes y otros periféricos con cable, como los Logitech G920 y G29.

En cuanto a los mandos de consola, el proceso de emparejamiento también se basa en Bluetooth. La única diferencia es que el panel de ajustes está organizado de otra manera respecto a iOS y iPadOS.

Asegúrate de que el mando está en modo emparejamiento y que el Mac tiene activado el Bluetooth.

y que el Mac tiene activado el Bluetooth. Haz clic en el menú de Apple y entra en “Ajustes del sistema” (o “Preferencias del Sistema” en versiones algo más antiguas).

(o “Preferencias del Sistema” en versiones algo más antiguas). Ve al apartado “Bluetooth” y espera a que el Mac detecte el mando. Cuando aparezca en la lista, pulsa en “Conectar”.

Una vez vinculado, el mando se puede usar en Apple Arcade para macOS y en muchos otros juegos compatibles, tanto descargados de la Mac App Store como de otras plataformas. Algunos títulos incluso permiten remapear botones desde sus propios ajustes.

Recuerda que en Mac también puedes conectar ciertos mandos por cable USB. En ocasiones, si el soporte Bluetooth no es perfecto o tienes problemas de interferencias, tirar de cable puede darte una experiencia más estable, sobre todo en juegos que requieren precisión.

Cómo usar mandos de consola en Apple TV 4K y aprovechar “Mando ayudante”

Si tienes un Apple TV 4K, Apple Arcade se disfruta especialmente bien en la tele del salón, y aquí es donde más sentido tiene aprovechar los mandos de consola de toda la vida. Además, tvOS incluye una función muy interesante llamada “Mando ayudante” (o Control de copiloto en algunas traducciones), pensada para jugar cooperativamente controlando al mismo jugador.

El sistema permite combinar dos mandos para que actúen como si fueran uno solo, algo perfecto para que un amigo o familiar te eche una mano en niveles difíciles, o para ayudar a jugadores menos experimentados a aprender los controles mientras tú contribuyes desde el segundo mando.

En el Apple TV 4K, solo se puede designar un mando como principal a la vez, y a partir de ahí se le añade un mando secundario para formar el “Mando ayudante”. Ambos controlan al mismo personaje o jugador en pantalla.

Activar “Mando ayudante” (Control de copiloto) en Apple TV 4K

Para configurar esta función en tu Apple TV 4K primero necesitas tener dos mandos de videojuegos compatibles conectados. Pueden ser dos DualSense, dos mandos de Xbox, una mezcla de ambos o cualquier combinación de controladores reconocidos por tvOS.

Abre el Centro de control del Apple TV 4K manteniendo pulsado el botón correspondiente en el mando del Apple TV o ve a la app Ajustes y entra en “Mandos y dispositivos > Bluetooth”. Conecta dos mandos de videojuegos compatibles al Apple TV 4K. Si tienes dudas, en ese mismo menú puedes elegir la opción “Cómo enlazar mandos de videojuegos” y seguir las instrucciones en pantalla para vincularlos por Bluetooth. Cuando ambos mandos estén conectados, selecciona el mando que quieras usar como principal en la lista de dispositivos. Activa la opción “Mando ayudante” (Control de copiloto) y elige el mando que vas a usar como secundario.

A partir de ese momento, los dos mandos funcionarán de forma conjunta para controlar a un único jugador. Es como si cada botón pulsado en cualquiera de ellos se enviara al juego desde el mismo controlador.

Si en algún momento quieres desactivar el “Mando ayudante”, solo tienes que volver al mismo menú, entrar en la opción de Mando ayudante y seleccionar “Sin definir” o “Sin configurar”, dependiendo del idioma que muestre tu Apple TV.

“Mando ayudante” también en iPhone: jugar entre dos al mismo personaje

La idea del Mando ayudante no se queda solo en el Apple TV 4K. En el iPhone también puedes hacer algo muy parecido, enlazando dos mandos para que actúen como uno solo y puedan controlar al mismo jugador dentro de un juego compatible.

Esta función está pensada, de nuevo, para que alguien te acompañe mientras superas secciones complicadas o para ayudar a un jugador menos hábil a manejar el personaje sin frustrarse tanto. El requisito es que el juego admita mandos de videojuegos externos.

Conecta dos mandos de videojuegos compatibles al iPhone, ya sea por Bluetooth o mediante cable, según el modelo de mando y tu adaptador. Abre la app “Ajustes” en el iPhone y entra en el apartado “General”. Toca en “Mando de videojuegos” para acceder a la configuración de controladores. Selecciona la opción “Mando ayudante”. Elige cuál de los dos mandos va a ser el principal y cuál el secundario dentro de la lista de dispositivos conectados.

Una vez configurado el Mando ayudante en el iPhone, ambos mandos controlan exactamente lo mismo. Es decir, si uno pulsa saltar y el otro moverse a la derecha, el juego lo interpreta como si todo viniera de un único mando.

Ventajas de usar mandos de consola con Apple Arcade

Más allá de la comodidad, usar un mando de consola con Apple Arcade abre la puerta a funciones extra que no siempre se aprecian a primera vista, pero que marcan diferencias importantes respecto a los controles táctiles o al teclado.

Una de las ventajas claras es la retroalimentación háptica o vibración, que muchos mandos como el DualSense o los mandos de Xbox ofrecen. No todos los juegos lo aprovechan al máximo, pero cuando lo hacen se nota enseguida en la inmersión.

Otra característica muy útil es la posibilidad de personalizar la distribución de botones en algunos sistemas o juegos. Puedes cambiar qué botón salta, dispara o corre, adaptando el mando a tu forma de jugar para que resulte más cómodo y natural.

En Mac, también es habitual combinar mandos con funciones como la grabación de pantalla, lo que te permite registrar tus partidas fácilmente mientras juegas con el mando, sin necesidad de recurrir a programas más complejos.

Además, el hecho de que Apple Arcade esté disponible en iPhone, iPad, Mac y Apple TV 4K hace que, con un solo mando de consola bien configurado, puedas saltar de un dispositivo a otro manteniendo una experiencia de juego muy parecida, casi como si se tratase de una misma consola en distintos formatos.

Problemas habituales al conectar mandos y cómo solucionarlos

No todo es perfecto al primer intento, y a veces los mandos de consola dan guerra al conectarlos a Apple Arcade. Puede que el mando no aparezca en la lista, que se desconecte solo o que el juego no reconozca las pulsaciones aunque el Bluetooth diga que está conectado.

Lo primero que conviene revisar es que cumples los requisitos de software: iOS 16 o posterior en iPhone, iPadOS 16 o posterior en iPad y macOS 13 Ventura o superior en Mac. Sin esas versiones, el soporte de mandos puede estar incompleto.

También es importante comprobar el nivel de batería de los mandos. Si la carga es muy baja, algunos controladores se comportan de forma extraña o se desconectan al poco de emparejarlos. Ponlos a cargar unos minutos antes de volver a intentarlo.

Asegúrate asimismo de que el mando sigue realmente en modo emparejamiento. A veces soltamos los botones demasiado pronto o el mando se sale del modo de vinculación si pasa demasiado tiempo sin conectarse.

Si todo eso está correcto y aun así sigue sin funcionar bien, puedes hacer lo siguiente en iPhone, iPad o Mac:

Ve a Ajustes > Bluetooth y localiza el mando en la lista de dispositivos .

. Toca en la “i” o en las opciones de información junto al nombre del mando y elige “Omitir dispositivo” o “Olvidar este dispositivo”.

y elige “Omitir dispositivo” o “Olvidar este dispositivo”. Vuelve a activar el modo emparejamiento en el mando y repite el proceso de conexión desde cero.

En Apple TV 4K, si un juego de Apple Arcade parece no responder al mando pese a estar conectado, entra de nuevo en “Mandos y dispositivos > Bluetooth” para comprobar que el Apple TV lo reconoce como mando de juego y no simplemente como accesorio genérico.

En el caso específico de algunos mandos menos habituales, como el de Google Stadia en modo Bluetooth, puede ocurrir que el sistema los reconozca, pero ciertos juegos de Apple Arcade no reaccionen a las entradas. En esos casos, es posible que el mando no sea plenamente compatible a nivel de mapeado de botones con el juego concreto.

Si te encuentras en esa situación, por desgracia las opciones son limitadas: puedes probar a crear nuevos perfiles de Bluetooth, reiniciar el Mac o el dispositivo en cuestión e incluso desactivar y reactivar el Bluetooth, pero si el juego no contempla ese mando en su lista de compatibilidad, puede que nunca funcione del todo bien.

En general, si quieres minimizar problemas lo mejor es apostar por mandos de PlayStation, de Xbox o MFi conocidos, que son los que Apple y muchos desarrolladores toman como referencia a la hora de dar soporte a controladores externos.

Jugando con todo esto, al final lo que consigues es transformar Apple Arcade en algo mucho más parecido a una consola tradicional: te sientas en el sofá, coges el mando de PlayStation o Xbox, enciendes tu Apple TV, Mac, iPad o iPhone y te olvidas de toques en pantalla o teclas poco cómodas. Si además aprovechas funciones como el Mando ayudante para que otra persona te apoye, la experiencia se vuelve más social y accesible para todo tipo de jugadores.