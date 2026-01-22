Si tu iPhone suena bajo, no se oye nada o el altavoz falla a ratos, no eres el único. Es un problema muy común que, en la mayoría de casos, tiene solución sin pasar por el servicio técnico: desde un simple ajuste de iOS hasta una buena limpieza de las rejillas o una revisión de las conexiones Bluetooth.

En esta guía completa vas a encontrar todos los pasos, trucos y comprobaciones para recuperar el sonido del altavoz del iPhone: cómo descartar que sea un fallo de configuración, cómo probar el hardware, qué hacer si parece un problema de la red y cuándo sí merece la pena llevarlo a reparar. Todo explicado con lenguaje claro, ejemplos prácticos y compatible con los modelos actuales de iPhone y las versiones recientes de iOS. Vamos a enseñarte todo para saber cómo arreglar problemas de sonido en el altavoz del iPhone: guía paso a paso.

Checklist rápida: qué revisar en 30 segundos

Antes de meternos en faena, merece la pena hacer una comprobación express de los puntos más típicos que provocan que el iPhone no suene o se escuche muy flojo.

En medio minuto puedes descartar varios errores habituales de sonido, así que echa un vistazo a este pequeño resumen y luego seguimos con la guía paso a paso.

Situación Prueba rápida Posible origen Durante las llamadas apenas oyes a la otra persona Activa el altavoz en plena llamada y compara volumen Receptor superior sucio, rejilla obstruida o fallo de red En apps, vídeos o juegos no se oye nada Sube volumen con botones mientras se reproduce el audio Timbre bajísimo, modo silencio, No molestar o salida desviada Con Bluetooth el sonido se corta o va y viene Desactiva Bluetooth y AirPlay y elige “iPhone” como salida Audio yendo a auriculares, altavoz externo, TV o coche Notas de voz y música suenan distorsionadas Graba un clip en Notas de Voz y escúchalo a bajo volumen Altavoz dañado, humedad interna o suciedad incrustada

1. Comprueba el modo silencio, el botón Acción y No molestar

Lo primero es asegurarse de que el iPhone no está “callado” por culpa de un ajuste tonto. Más veces de las que parece, el problema viene del interruptor de silencio, de los Modos de concentración o del propio botón Acción en los modelos recientes.

En los iPhone con interruptor físico de tono/silencio, revisa que la pestaña lateral esté hacia la pantalla y sin la franja naranja. Si ves el color naranja, significa que tienes el modo silencio activado y no sonarán tonos ni avisos, aunque subas el volumen al máximo.

En los modelos con botón Acción, entra en Ajustes > Botón de acción y comprueba qué función tiene asignada. Si lo tienes configurado para activar el modo Silencio, un simple toque puede dejar el iPhone mudo sin que te des cuenta. Prueba a cambiar la función o pulsa el botón para salir del silencio.

Después, desliza el dedo desde la esquina superior derecha para abrir el Centro de control y mira si el icono de la campana o el de concentración indica Silencio o No molestar. Si están activos, desactívalos. También puedes ir a Ajustes > Modos de concentración > No molestar y verificar que esté deshabilitado, igual que otros modos como Trabajo o Sueño.

2. Sube el volumen “donde toca” y ajusta sonidos del sistema

En iOS el volumen no es único para todo: cambia según si estás en una llamada, escuchando música, usando el altavoz o controlando solo el timbre. Por eso, muchas veces parece que “no se oye nada” cuando en realidad el control activo es otro.

Pon cualquier canción, vídeo de YouTube o audio de WhatsApp y, mientras suena, pulsa el botón de subir volumen varias veces. De este modo te aseguras de que estás ajustando el volumen multimedia, que es el que usan la mayoría de apps.

Luego ve a Ajustes > Sonidos y vibraciones (o Ajustes > Sonidos, según el modelo) y mueve el deslizador de “Tono de llamada y avisos” de izquierda a derecha varias veces. Tiene que sonar el tono de prueba. Si no suena nada o el icono del altavoz aparece en gris atenuado, puede indicar un problema físico en el altavoz que requiere revisión.

Si quieres que los botones laterales controlen también el timbre y las alertas, activa la opción “Cambiar con botones” en ese mismo apartado. Así evitarás tener el timbre bajísimo sin darte cuenta y perder llamadas o notificaciones importantes.

3. Revisa fundas, protectores y suciedad en las rejillas

Un clásico que casi siempre pasa desapercibido es que una funda demasiado gruesa o mal diseñada tape parcialmente el altavoz o el receptor de llamadas. Incluso algunos protectores de pantalla pueden cubrir la ranura superior por la que sale el audio en las llamadas.

Retira cualquier carcasa, protector de pantalla o lámina que lleves puesta y prueba el sonido con el iPhone “desnudo”. Reproduce música y realiza una llamada usando el altavoz para ver si el volumen mejora al quitar los accesorios. Si notas diferencia, la funda es la culpable.

Después, observa con calma la abertura del altavoz inferior y del receptor superior. Busca restos de pelusa, polvo o suciedad incrustada que puedan estar bloqueando parte de la salida de sonido. Es algo muy frecuente si sueles llevar el móvil en el bolsillo.

En el caso concreto del receptor de llamadas (la rendija superior junto a la cámara frontal), asegúrate de que no esté taponado por el propio cristal templado o por suciedad. Si usas un protector que llega hasta arriba del todo, revisa que deje espacio para el sonido.

4. Comprueba la salida de audio: Bluetooth, AirPlay y CarPlay

Otro motivo típico por el que parece que el iPhone “no suena” es que en realidad está enviando el audio a otro dispositivo cercano: unos auriculares inalámbricos, una barra de sonido, el coche, un Apple TV o una smart TV vía altavoz AirPlay.

Abre el Centro de control y, en el recuadro de reproducción de audio, toca el icono de AirPlay (el triángulo con ondas). Revisa qué salida está seleccionada y elige “iPhone” como dispositivo de reproducción. Si estaba seleccionado un altavoz Bluetooth o una TV, el sonido estaba yéndose allí.

A continuación, entra en Ajustes > Bluetooth y desactívalo temporalmente o desconecta cualquier accesorio enlazado. Así confirmas que el teléfono no está intentando redirigir el sonido a un dispositivo inalámbrico que ya no tienes cerca o que está con poca batería.

Si utilizas CarPlay en el coche o sueles enviar contenido a la TV, entra también en Ajustes > General > AirPlay y Handoff. En el apartado “Transmitir a TV con AirPlay”, selecciona la opción “Nunca” para impedir que se active automáticamente y comprobar si así se soluciona el problema de audio.

Cuando tengas claro que toda la salida está en “iPhone”, prueba otra vez a reproducir música, un vídeo o un audio de mensajería y verifica si el altavoz integrado vuelve a emitir sonido con normalidad.

5. Testea el altavoz y el receptor con llamadas y Notas de Voz

Una vez descartados silencio, volumen, suciedad y desvíos de audio, toca probar de forma ordenada el hardware de sonido: altavoz principal, receptor de llamadas y micrófonos, para ver qué parte falla exactamente.

Empieza por abrir la app Notas de Voz. Graba unos 10 segundos hablando a una distancia normal del iPhone y luego reproduce la grabación usando el altavoz inferior. Si se escucha alto y claro, el altavoz principal parece estar bien.

A continuación, haz una llamada de prueba. Primero escucha por el receptor superior normal (sin activar el altavoz) y comprueba si oyes bien a la otra persona o si el sonido se oye muy bajito, apagado o distorsionado. Luego activa el modo Altavoz durante la llamada y compara la diferencia.

Si con el altavoz se oye fuerte pero por el receptor apenas se escucha, el problema suele estar en el altavoz superior (receptor sucio, malla obstruida o pieza dañada). En cambio, si ni el altavoz ni el receptor funcionan en llamadas pero sí suenan bien otros audios, puede tratarse de un problema de red o incluso del interlocutor.

Si ni las notas de voz ni las llamadas suenan por el altavoz inferior, aunque las barras de volumen suban, es muy probable que el altavoz principal tenga un fallo físico, sobre todo si el problema apareció tras un golpe fuerte o un contacto con agua.

6. Limpieza avanzada: pelusa, polvo y humedad

Cuando el iPhone se escucha pero con un volumen muy pobre, sonido enlatado o crujidos, casi siempre hay una mezcla de suciedad compactada y posible humedad en las rejillas o en el puerto inferior.

Revisa con buena luz tanto las aberturas del altavoz inferior como la del receptor superior. En muchos casos verás pelusa de bolsillo, restos de tejido o pequeños “tapones” de polvo formando una capa oscura. Esa capa actúa como barrera acústica y reduce drásticamente la salida de sonido.

Utiliza de nuevo un cepillo suave, bastoncillos específicos para electrónica o un paño que no suelte pelusa para arrastrar la suciedad hacia fuera con suavidad. La clave es no empujar la porquería hacia dentro del dispositivo y no usar líquidos de limpieza, alcohol ni herramientas punzantes.

Si hace poco el iPhone ha mostrado el aviso de “detección de líquido en el conector”, déjalo reposar en un lugar seco varias horas y evita cargarlo o usar el puerto hasta que esté completamente seco. La humedad interna puede provocar ruidos raros, distorsión o incluso que el altavoz deje de funcionar.

Cuando acabes la limpieza, repite las pruebas de audio (música, notas de voz y llamada en altavoz) para ver si el volumen y la nitidez han mejorado tras retirar polvo y restos. A veces la diferencia es muy notable.

7. Conecta auriculares para detectar el modo “atascado”

En algunos casos, el iPhone se queda “pensando” que siguen conectados unos auriculares, aunque no haya nada enchufado. Esto provoca que todo el sonido se dirija a esa salida fantasma y que el altavoz interno quede mudo.

Conecta unos auriculares con cable (si tu modelo tiene puerto compatible o un adaptador oficial) y reproduce cualquier audio. Luego desconecta los auriculares y vuelve a conectar y desconectar un par de veces. A veces este gesto hace que iOS refresque la detección de la salida de audio.

Mientras haces esto, observa si en pantalla aparece el icono de auriculares, si el volumen indica que estás controlando “Auriculares” o si el sonido vuelve al altavoz interno tras varias conexiones. Si notas cambios, probablemente había un fallo de detección en el sistema.

Si sospechas que el puerto está sucio, procede con la limpieza con extremo cuidado, siempre en seco y sin introducir objetos metálicos. Combinado con un reinicio posterior, suele resolver muchos casos de iPhone “atascado en modo auriculares”.

8. Ajustes de accesibilidad que pueden silenciar el iPhone

iOS incluye varias funciones de accesibilidad relacionadas con el audio que, bien configuradas, son muy útiles, pero mal ajustadas pueden provocar desequilibrios de volumen o que apenas se escuche por un lado.

Ve a Ajustes > Accesibilidad > Audio/Visual y localiza el control de “Balance”. Asegúrate de que el deslizador está centrado entre L y R, porque si está cargado hacia un lado la salida puede volcarse a un altavoz concreto o a un canal de auriculares.

En ese mismo menú, revisa si tienes activado el modo “Mono”. Aunque no suele cortar el sonido, cambia cómo se mezclan los canales y en casos muy concretos puede dar la sensación de que algo se oye raro o más bajo de lo normal con ciertos contenidos estéreo.

En la sección de seguridad auditiva, desactiva un momento la opción “Reducir sonidos fuertes” para comprobar si te está limitando el volumen máximo de reproducción. Después de las pruebas, puedes volver a activarla si lo consideras necesario.

Si utilizas reconocimiento de sonido u otras funciones avanzadas, prueba a apagarlas temporalmente para descartar que alguna automatización esté interfiriendo con las notificaciones sonoras o alterando cómo se emiten ciertos avisos.

9. Reinicia el iPhone y actualiza iOS

A veces la causa de un fallo de audio es un simple bloqueo interno de procesos del sistema. Un reinicio completo y una actualización de software pueden devolver el sonido a la normalidad sin tocar nada más.

En modelos sin botón de inicio, mantén pulsados el botón lateral y uno de volumen hasta que aparezca el control deslizante de apagado. Deslízalo, espera unos 15 segundos y luego enciende de nuevo el iPhone manteniendo pulsado el botón lateral hasta que veas el logotipo de Apple.

En otros modelos, también puedes ir a Ajustes > General > Apagar y usar el deslizador “Deslizar para apagar”. Una vez se apague, vuelve a encenderlo con el botón lateral o superior. Este reinicio limpia pequeños errores temporales que estaban afectando al sonido.

Después, entra en Ajustes > General > Actualización de software y comprueba si tienes una versión nueva de iOS pendiente de instalar. Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores relacionados con audio, Bluetooth, AirPlay o CarPlay que podrían estar detrás del problema.

Si hay una actualización disponible, asegúrate de tener batería suficiente y conexión Wi‑Fi estable, pulsa en “Descargar e instalar” y deja que el proceso termine. Al finalizar, vuelve a probar música, apps y llamadas para ver si el fallo de sonido ha desaparecido.

10. Restablecer ajustes de iOS sin borrar tus datos

Cuando el problema parece venir de algún ajuste enrevesado que no consigues localizar (conexiones, perfiles, accesibilidad, etc.), una opción muy efectiva es restablecer todos los ajustes del iPhone sin tocar tus fotos, apps o documentos.

Para hacerlo, ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone y pulsa en “Restablecer”. En el menú que aparece, elige “Restablecer ajustes” o “Restablecer toda la configuración” (según la traducción de tu versión) y confirma con tu código de desbloqueo.

Este proceso devuelve a valores de fábrica ajustes como red Wi‑Fi, Bluetooth, preferencias de sonido, accesibilidad, teclado, disposición de la pantalla de inicio y similares, pero no elimina tus datos personales, ni tus apps, ni tus fotos.

Al terminar, tendrás que volver a introducir contraseñas de Wi‑Fi y personalizar algunos detalles, pero a cambio habrás borrado cualquier configuración conflictiva que pudiera estar bloqueando o desviando el audio sin que lo supieras.

Tras el restablecimiento, vuelves a probar altavoz, receptor, llamadas y apps multimedia. Si todo suena como debe, casi seguro que el problema se debía a alguna configuración “tocada” en segundo plano.

11. Copia de seguridad y restauración limpia (solo en casos rebeldes)

Si has probado todo lo anterior y el altavoz del iPhone sigue sin funcionar bien, queda un último paso de software antes de dar por hecho un fallo físico: hacer copia de seguridad y restaurar el sistema por completo.

Primero, crea una copia de seguridad en iCloud o en un ordenador mediante Finder o iTunes. Es importante que te asegures de que la copia se completa, porque luego vas a borrar el contenido del dispositivo para reinstalar iOS desde cero.

Una vez hecha la copia, ve a Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenido y ajustes y sigue los pasos en pantalla. El iPhone se reiniciará, borrará todos los datos y descargará una versión limpia del sistema operativo.

Cuando se encienda de nuevo, configura el iPhone como nuevo, sin restaurar todavía la copia de seguridad, y prueba el sonido con la app Música, YouTube y Notas de Voz. Si incluso en este estado “limpio” el audio falla, blanco y en botella: el problema casi seguro es de hardware.

Si con el iPhone recién restaurado el altavoz y el receptor funcionan a la perfección, ya puedes restaurar tu copia de seguridad. Si al restaurarla reaparecen los fallos de sonido, es posible que alguna configuración o perfil dentro de tu copia esté originando el conflicto.

12. Señales claras de avería de hardware en el altavoz

Hay situaciones en las que, por mucho que toques ajustes, limpies y restaures, todo apunta a que algún componente físico interno está dañado. Reconocer estas señales te ayuda a no perder tiempo probando cosas que ya no van a arreglar nada.

Algunos síntomas típicos de fallo de altavoz o receptor son crujidos muy marcados, chasquidos o distorsión fuerte incluso a volumen bajo. Si el sonido “rasca”, vibra raro o parece un altavoz roto de equipo antiguo, mala pinta.

También es sospechoso que el volumen haya caído en picado de un día para otro sin ninguna explicación y que, pese a limpiar bien y revisar ajustes, el máximo volumen siga siendo ridículamente bajo. Consulta la comparativa del volumen del altavoz para tener un referente de cómo debería comportarse según el modelo.

Si el problema empezó justo después de un golpe fuerte, una caída con mala suerte o un buen chapuzón, la probabilidad de avería física sube muchísimo. La humedad puede oxidar contactos, dañar el altavoz, el micrófono o incluso la zona del conector y las mallas protectoras.

Por último, si en las notas de voz o en las llamadas te dicen que “se te oye lejísimos” o con mucho ruido de fondo, el fallo quizá no esté solo en el altavoz, sino en uno de los micrófonos que participan en la cancelación de ruido y en la captación de voz.

13. Cuándo acudir a un servicio técnico y qué suelen revisar

Cuando ya has seguido todos los pasos de software, has limpiado el dispositivo, has comprobado volúmenes y salidas, y el sonido sigue dando guerra, lo más sensato es pasar a un diagnóstico profesional. No siempre significa un cambio caro, a veces una limpieza interna o una pieza concreta solucionan el problema.

En un servicio técnico especializado en iPhone revisarán el estado del altavoz principal, el receptor superior, los distintos micrófonos y el conector inferior. También inspeccionarán las mallas acústicas, que son esas pequeñas rejillas que dejan pasar el sonido pero frenan polvo y líquidos.

Con herramientas y repuestos adecuados pueden desarmar el equipo, limpiar sulfataciones por humedad, sustituir módulos de altavoz o auricular y comprobar si la placa base presenta daños en la zona de audio. Además, utilizan pruebas de diagnóstico que no están disponibles para el usuario normal.

En muchos casos, cuando la avería es clara, el cambio de altavoz, receptor o módulo de micrófonos devuelve al iPhone todo el volumen y la calidad de sonido originales. Lo importante es hacerlo en un sitio de confianza y, si es posible, con garantía sobre la intervención.

Con todo lo visto, desde los ajustes más básicos hasta las pruebas de hardware, pasando por limpieza, Bluetooth, AirPlay, restauraciones y diagnóstico técnico, tienes a mano un recorrido completo para recuperar el sonido del altavoz de tu iPhone paso a paso; siguiendo este orden es fácil distinguir cuándo se trata de un simple despiste de configuración y cuándo toca dejar el móvil en manos de profesionales para que vuelva a sonar como el primer día.