Llevar el móvil en el bolsillo todo el día, ya sea un Android o un iPhone, conlleva inevitablemente que se vaya acumulando basura digital. Se trata de esos archivos temporales que las aplicaciones guardan para cargar más rápido, pero que con el paso del tiempo se convierten en un lastre que devora la memoria interna de nuestro dispositivo.

Si vienes del ecosistema de Google, sabrás que vaciar estos datos es pan comido, pero en el mundo de Apple la cosa cambia. iOS es bastante más cerrado y no ofrece una opción directa para limpiar la caché de cualquier app con un solo clic, lo que puede result un poco frustrante para quien busca optimizar su espacio sin complicaciones. Vamos allá con cómo borrar la caché de las aplicaciones en iPhone.

¿Qué ocurre realmente cuando limpiamos la caché?

Para entenderlo fácil, pensemos en los navegadores. Cuando entras en una web, el iPhone guarda algunas imágenes para que, si vuelves a entrar, no tenga que descargarlas todo de nuevo. Esto es genial para la velocidad, pero si visitas miles de sitios que no volverás a ver, esos archivos son espacio desperdiciado. El beneficio principal de hacer limpieza es, lógicamente, recuperar gigas preciosos, aunque debemos tener en cuenta que la primera vez que abras la app tras la limpieza, es posible que el tiempo de carga sea algo mayor.

Aplicaciones que permiten la limpieza interna

Aunque Apple no lo facilite a nivel de sistema, algunos desarrolladores sí son buenos vecinos y añaden esta opción dentro de sus propios menús. Para comprobar si alguna de tus apps tiene esta función, puedes ir a Ajustes, buscar la aplicación al final de la lista y revisar si hay un apartado de «Resolución de problemas». Un ejemplo claro es Slack, donde puedes activar la opción de restablecer la caché al reiniciar la app, evitando así tener que borrarla por completo.

El método definitivo para cualquier aplicación

Para la gran mayoría de las apps, como Instagram, TikTok, Facebook, la única vía real para dejar la caché a cero es el método del borrado y reinstalación. Pero ojo, no basta con borrar el icono desde la pantalla de inicio. El proceso correcto es el siguiente:

Accede al menú de Ajustes y entra en General .

y entra en . Busca la opción de Almacenamiento del iPhone .

. Localiza la aplicación que esté ocupando demasiado espacio y pulsa sobre ella.

Selecciona Eliminar app y confirma la acción (no elijas «Desinstalar», ya que eso mantiene los datos).

y confirma la acción (no elijas «Desinstalar», ya que eso mantiene los datos). Vuelve a descargarla desde la App Store.

Si la aplicación era de pago, no te preocupes porque no tendrás que pagar de nuevo. Eso sí, perderás los ajustes locales y tendrás que volver a iniciar sesión, por lo que es recomendable tener tus claves a mano.

Cómo vaciar la caché de los navegadores

Los navegadores son los que más basura suelen acumular, pero aquí sí hay opciones más quirúrgicas. Si usas Safari, no hace falta borrar el navegador; simplemente ve a Ajustes > Safari y pulsa en Borrar historial y datos de navegación, aprovechando otras funciones ocultas de Safari en iPhone. Esto eliminará cookies y datos de navegación de un plumazo. Si prefieres Google Chrome, entra en el menú de los tres puntos, selecciona Borrar datos de navegación y marca únicamente la casilla de Archivos e imágenes en caché para no perder tus contraseñas o el historial.

Trucos adicionales para ganar espacio sin borrar apps

Si te da pereza estar reinstalando cosas, hay algunas maniobras que pueden ayudarte a aligerar la carga del sistema. Por ejemplo, reiniciar el iPhone de vez en cuando puede forzar la eliminación de algunos archivos temporales del sistema. También es muy útil desactivar la Actualización en segundo plano en Ajustes > General para aquellas apps que no necesites que estén siempre al día, frenando así que la caché crezca sin control.

Otro punto crítico son las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Si no quieres borrar la app, entra en sus propios ajustes de almacenamiento y elimina los vídeos pesados o los archivos reenviados mil veces. En el caso de la app de Mensajes de iOS, puedes ir al almacenamiento del iPhone y borrar específicamente los adjuntos más grandes, como vídeos o GIFs, sin perder el hilo de la conversación.

Finalmente, recuerda que una fototeca desordenada infla indirectamente el espacio de otras apps, ya que muchas guardan miniaturas de tus fotos. Limpiar las ráfagas, las capturas obsoletas y vaciar la carpeta de Eliminado recientemente ayuda a que el sistema respire mejor. Además, existen herramientas como Clever Cleaner App que automatizan la búsqueda de duplicados y fotos borrosas, facilitando el mantenimiento del dispositivo.

Lidiar con el almacenamiento en iOS requiere más paciencia que en Android, ya que implica alternar entre la limpieza manual de archivos multimedia en chats, el borrado selectivo de datos en navegadores y la reinstalación de aquellas aplicaciones que se han vuelto obesas. Pero al combinar estos métodos con un reinicio ocasional y una purga de la galería de fotos, es posible mejorar el rendimiento de un iPhone antiguo y mantenerlo fluido y con espacio suficiente sin tener que formatear el dispositivo.