Si te has preguntado cómo localizar rápidamente películas, series o eventos dentro del ecosistema de Apple, tu Apple TV y la app Apple TV en iPhone y iPad lo ponen muy fácil. La clave está en combinar la exploración de Apple TV+, el uso de las pestañas clave (Inicio, Tienda y Biblioteca, y en iPad también MLS Season Pass), y la potencia de la pantalla Buscar y de Siri para encontrar exactamente lo que te apetece ver.

En esta guía te explico, paso a paso, cómo sacar partido a todas las vías de descubrimiento y búsqueda disponibles según tu dispositivo, desde los gestos esenciales para recorrer destacados y colecciones, hasta cómo afinar resultados por título, reparto o género, y cómo Siri te permite ir acotando sobre la marcha. Además, encontrarás notas de disponibilidad regional y la fecha de actualización de la información para que tengas contexto. Vamos allá con cómo buscar contenido en tu Apple TV.

Explorar Apple TV+ desde el iPhone

En iPhone, la forma más directa de descubrir qué ver es abrir la app Apple TV y entrar en la sección de Apple TV+. Desde ahí, puedes moverte por lo que está en boca de todos, acceder a novedades y navegar cómodamente por recomendaciones personalizadas.

Una vez dentro de Apple TV+, desliza hacia la izquierda en la parte superior de la pantalla para recorrer los elementos destacados, ideal para ver de un vistazo los títulos más potentes del momento. Este carrusel superior te permite explorar rápido sin perderte nada relevante.

Después, desplázate hacia abajo para encontrar nuevos lanzamientos, colecciones seleccionadas y recomendaciones adaptadas a tus gustos, y, dentro de cada fila, desliza a izquierda o derecha para ver todas las opciones disponibles. Es una forma muy visual y ágil de ampliar el radar de contenidos.

Abre la app Apple TV en tu iPhone. Toca Apple TV+ para entrar en el catálogo y sus destacados. Desliza a la izquierda en la parte superior para navegar por los destacados y muévete por filas de novedades y colecciones.

Además de Apple TV+, recuerda que puedes tocar las pestañas Inicio, Tienda y Biblioteca para ver contenido específico de cada categoría, ya sea descubrir qué se recomienda en Inicio, comprar o alquilar en la Tienda, o recuperar lo que ya tienes en tu Biblioteca. Puedes aprender más sobre cómo configurar los ajustes para apps especificas en tu Apple Tv.

Explorar Apple TV+ desde el iPad (incluye MLS Season Pass)

En iPad, la experiencia es tan fluida como en iPhone y sigue la misma lógica de navegación, con el beneficio de una pantalla más grande para hojear filas y carruseles de contenido de un vistazo.

Desde Apple TV+, vuelve a usar el gesto de deslizar a la izquierda en la parte superior de la pantalla para recorrer los elementos destacados, y desplázate hacia abajo para las filas de nuevos lanzamientos, colecciones cuidadosamente seleccionadas y recomendaciones que se ajustan a tus hábitos.

Ve a la app Apple TV en tu iPad. Entra en Apple TV+ para descubrir el contenido principal y sus destacados. Navega con los gestos de deslizar (superior para destacados, horizontal en filas para ver todas las opciones).

En iPad, además de Inicio, Tienda y Biblioteca, también verás la pestaña MLS Season Pass, que concentra el contenido específico de la competición. Cada pestaña agrupa su propio tipo de títulos, así que merece la pena darles un vistazo para encontrar lo que buscas sin rodeos.

La pantalla Buscar: títulos, reparto, géneros y más

Si quieres ir a tiro hecho, la pantalla Buscar de la app Apple TV es tu aliada para localizar series y películas por título, reparto, género y mucho más, tanto en iPhone como en iPad. Es ideal cuando ya tienes un nombre en mente o te apetece filtrar por un tipo de contenido concreto.

Puedes introducir el nombre de una serie o película, escribir el de un actor o actriz del reparto, o elegir un género para explorar las coincidencias, y así verás resultados que se ajustan rápidamente a la intención de tu búsqueda. Para ampliar las posibilidades, también puedes consultar los ajustes de privacidad en tu Apple TV y optimizar tu experiencia.

Además, es muy útil alternar entre búsquedas por persona (reparto) y por géneros, por ejemplo, si te apetece ver algo de un intérprete concreto o simplemente descubrir thrillers, comedias o documentales. Al combinar criterios, acotas el catálogo sin complicarte.

La idea es que dediques menos tiempo a buscar y más a ver, apoyándote en los nombres, categorías y coincidencias que te presenta la app en la pantalla Buscar. Si en algún momento necesitas variar el enfoque, cambia de criterio y vuelve a lanzar la búsqueda en segundos.

Siri: busca por título, género o actor y afina sobre la marcha

Siri está disponible en ciertos países y regiones y te permite buscar de forma natural por título, género o actor, e incluso afinar la consulta sobre la marcha, para llegar antes a lo que te apetece ver. Es como hablarle a la tele (o al iPhone/iPad) para que te entienda a la primera. Para mejorar su rendimiento, puede ser útil consultar cómo configurar los ajustes de accesibilidad en tu Apple TV.

Cuando usas Siri o la propia app Búsqueda para localizar una película o serie, Apple TV consulta los proveedores de contenido disponibles en tu país o región, de manera que los resultados se ajustan a las plataformas y catálogos a los que tienes acceso. Así evitas resultados que no puedas reproducir.

«Ponme una comedia para esta noche» (para descubrir por género o estado de ánimo).

(para descubrir por género o estado de ánimo). «Busca series con « (para explorar por reparto).

(para explorar por reparto). «Quiero ver « (para ir directamente a un contenido específico).

(para ir directamente a un contenido específico). «Muéstrame solo las novedades» (para priorizar lanzamientos recientes).

La ventaja de Siri es que puedes encadenar peticiones para refinar, como empezar con «enséñame dramas» y continuar con «solo los recientes» o «que sean miniseries». Para más detalles, revisa cómo usar auriculares con tu Apple TV.

Inicio, Tienda, Biblioteca y otras pestañas clave

La app Apple TV organiza el contenido en pestañas para que encuentres lo que necesitas sin rebuscar, y conviene tener claro qué ofrece cada una. Además, puedes ajustar los ajustes del mando en tu Apple TV para facilitar la navegación.

En Inicio verás una mezcla de recomendaciones personalizadas, colecciones y tendencias, ideal para inspirarte cuando no tienes algo concreto en mente. Aquí el algoritmo te sugiere títulos basados en lo que sueles ver.

La Tienda agrupa lo que puedes comprar o alquilar, y es tu lugar de referencia si buscas estrenos disponibles bajo pago o si te interesa ampliar tu biblioteca personal con un título concreto que no tienes incluido en suscripciones.

Tu Biblioteca reúne todo lo que ya es tuyo o lo que tienes pendiente, para retomar lo que dejaste a medias o volver a ver tus favoritos sin perder tiempo. Es el acceso más rápido a tu «colección» dentro del ecosistema.

En iPad, además, encontrarás la pestaña MLS Season Pass, que centraliza contenidos relacionados con esta competición. Si te interesa el fútbol, te vendrá como anillo al dedo para entrar directo al contenido temático. También puedes consultar nuestro artículo sobre cómo experimentar el audio espacial en tu Apple TV para mejorar aún más tu experiencia de visualización.

Gestos y recorridos: destacados, novedades y colecciones

Los gestos marcan la diferencia a la hora de explorar con fluidez en Apple TV+ y en las distintas pestañas, sobre todo el deslizamiento en el carrusel superior y el desplazamiento horizontal en cada fila de contenidos.

En la parte superior, desliza hacia la izquierda para recorrer los elementos destacados, una selección curada para que no se te escape lo más relevante. Es el sitio perfecto para empezar cuando abres la app.

Hacia abajo encontrarás las filas de novedades, colecciones seleccionadas y recomendaciones personalizadas, y dentro de cada fila, vuelve a deslizar a izquierda o derecha para ver más opciones. De esta forma, cada bloque es una «puerta» a decenas de títulos.

Si te interesa un tema, entra a la colección correspondiente para profundizar, ya que suelen agrupar títulos por género, tono o temática, lo que acelera tu búsqueda cuando tienes antojo de un tipo de contenido concreto.

Combinar destacados con colecciones y recomendaciones personalizadas te garantiza diversidad y, a la vez, precisión, porque siempre tendrás propuestas nuevas sin dejar de ver lo que encaja con tus gustos.