¿Cómo buscar contenido en tu iPad? Si te has preguntado alguna vez cómo encontrar cualquier cosa en tu iPad sin perder tiempo, estás en el sitio adecuado. El iPad ofrece varias formas integradas para localizar archivos, fotos, descargas e incluso palabras dentro de un texto, y además puedes apoyarte en herramientas externas cuando necesites ir un paso más allá.

En esta guía práctica vamos a reunir, de forma ordenada y muy completa, los métodos más eficaces para buscar en tu iPad: desde la app Archivos y la fototeca hasta la búsqueda visual con Google Lens, pasando por operadores avanzados en servicios en la nube y trucos para localizar descargas. Al final, tendrás un sistema claro para encontrar lo que quieres, cuándo lo quieres.

Primeros pasos: localiza documentos con la app Archivos

La base de la búsqueda en iPad es Archivos; consulta cómo buscar y usar tus apps en la biblioteca del iPad. Abre la app Archivos desde tu pantalla de inicio o búscala con Spotlight si no ves su icono a simple vista.

Cuando necesites dar con un documento concreto por su nombre, usa el campo de búsqueda que aparece en la parte superior de Archivos. También puedes tocar la pestaña Examinar y elegir una ubicación específica antes de filtrar lo que te interesa.

Una vez veas el resultado, toca el elemento para abrirlo al instante y confirmar que es el archivo correcto.

Nota contextual: en algunos recursos oficiales, se indica la fecha de actualización de las instrucciones. Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2025 .

Encuentra descargas y gestiona ubicaciones en iPad (y también en iPhone)

Con las últimas versiones de iOS y iPadOS, Apple incluye la app Archivos, que funciona como un explorador de documentos. Piensa en Archivos como el Finder del Mac o el Explorador de Windows en un PC; si buscas un dispositivo, aprende a buscar tu iPhone, iPad o Mac incluso sin conexión a Internet.

De manera predeterminada, las descargas que haces con Safari se guardan en la carpeta Descargas, accesible desde Archivos. Si usas iCloud Drive para Safari, puede que aparezcan en esa ubicación en la nube en lugar del almacenamiento local del dispositivo.

Para llegar hasta las descargas reciente en iPhone o iPad, sigue este enfoque: abre Archivos y toca Explorar, elige la ubicación (En mi iPhone o iCloud Drive, según tu configuración), entra en la carpeta Descargas y organiza si lo necesitas.

Localiza la app Archivos (o desliza hacia abajo y escribe Archivos en Spotlight). Abre Archivos y toca la pestaña Explorar en la parte inferior. En Ubicaciones, selecciona En mi iPhone o iCloud Drive según corresponda. Desplázate y entra en la carpeta Descargas. Para ver primero lo más reciente, toca los tres puntos arriba a la derecha y ordena por Fecha (más reciente). Si recuerdas cómo se llamaba el archivo, usa el campo de búsqueda para filtrar por nombre.

Estos mismos pasos se aplican a iPad de forma idéntica. La app Archivos en iPad ofrece la misma experiencia de navegación y búsqueda que en iPhone, así que podrás ver y abrir tus descargas sin complicación alguna.

Atajo básico en Archivos: búsqueda por nombre y apertura rápida

Para búsquedas expresas dentro de la app Archivos en iPhone o iPad: abre Archivos, introduce el nombre del documento en el buscador o toca Examinar para saltar a una ubicación (local o en la nube), y después toca el elemento para abrirlo. Sencillo y directo.

Buscar fotos y vídeos en tu iPad

La app Fotos incorpora funciones de búsqueda muy potentes. Solo con abrir Fotos verás sugerencias por fechas, personas y ubicaciones que te ayudan a acotar lo que necesitas, y puedes usar texto en vivo para buscar dentro de imágenes, sin tener que recordar el nombre de un archivo.

Puedes buscar desde distintas secciones: usa la pestaña Fototeca o Colecciones, o entra en un álbum concreto para delimitar el contexto y que los resultados sean aún más precisos.

Buscar por participante de una fototeca compartida

Si utilizas una fototeca compartida, también puedes filtrar imágenes por el participante que las añadió o con el que están asociadas. Es muy útil cuando varias personas contribuyen con fotos y vídeos y quieres aislar el contenido de alguien concreto.

Buscar con Apple Intelligence en Fotos

La integración de Apple Intelligence permite plantear consultas más naturales y contextuales sobre tu contenido multimedia. Aunque la disponibilidad y funciones específicas dependen de la versión y región, la idea es que puedas pedir cosas del tipo «fotos de la playa al atardecer» o «vídeos de Marta en el concierto», y el sistema lo entienda sin necesidad de usar palabras clave exactas.

Usa Google Lens para búsquedas visuales

Cuando quieres saber más sobre una imagen (o sobre objetos del entorno) puedes recurrir a Google Lens. Lens te ayuda a identificar elementos, encontrar imágenes similares y obtener información relacionada a partir de una foto o captura.

Los resultados de una consulta con Lens pueden incluir resúmenes generados por IA, objetos detectados, imágenes parecidas y páginas web que contengan esa imagen o variantes. Ideal para reconocer plantas, productos o lugares.

Navegadores compatibles

La búsqueda visual con Lens funciona en los navegadores habituales. Entre los compatibles están Chrome, Firefox, Safari y Edge, tanto en escritorio como en móviles y tabletas según la modalidad que uses.

Cómo subir una imagen desde el ordenador

Si te apoyas en un ordenador para búsquedas visuales, puedes iniciar sesión en Google y cargar una foto. Ve a google.com y usa la opción de Búsqueda por imágenes para subir un archivo; selecciona la imagen y confírmalo con Abrir o Seleccionar.

En tu ordenador, ve a google.com. Haz clic en Búsqueda por imágenes y elige Subir un archivo. Elige la imagen que quieres analizar. Confirma con Abrir o Seleccionar.

También es posible arrastrar y soltar la imagen directamente en el cuadro de búsqueda si te resulta más cómodo.

Localiza la imagen en tu ordenador. Haz clic en ella y mantenla pulsada. Arrástrala al cuadro de búsqueda en el navegador.

Buscar usando una URL

Si la imagen está en una web, puedes buscar con su enlace. Haz clic derecho sobre la imagen, copia la dirección y pégala en la opción de Búsqueda por imágenes en google.com para analizarla al momento.

Ve a la web que contiene la imagen. Con el botón derecho, copia la dirección de la imagen. En google.com, entra en Buscar por imágenes. Pega la URL en el campo destinado a enlaces. Confirma con Buscar.

Nota: Los navegadores no guardan en tu historial las URLs que envías para hacer búsquedas de imágenes. Google puede almacenar esas direcciones con el fin de mejorar sus productos y servicios.

Buscar con una imagen desde una página web

Desde Chrome en ordenador puedes hacer clic derecho sobre una imagen y usar la acción Buscar con Google Lens para ver resultados en una barra lateral, sin salir de la página que estás visitando.

Abre Chrome en tu ordenador. Accede al sitio con la imagen deseada. Haz clic derecho en la imagen. Elige Buscar con Google Lens para ver la barra lateral con resultados.

Buscar con una imagen de los resultados de Google

Si ya has buscado imágenes en Google, puedes abrir una miniatura, desplazarte para ver relacionadas y volver a resultados con el botón Cerrar cuando termines.

Ve a google.com. Haz una búsqueda de imágenes. Haz clic en una imagen del resultado. Desplázate para explorar opciones relacionadas. Vuelve con Cerrar cuando quieras regresar a los resultados.

Consejo: tras subir una imagen, añade una breve descripción en el recuadro «Añadir algo a tu búsqueda» para afinar lo que estás intentando encontrar.

Operadores avanzados para buscar en Google Drive

Además de buscar en local, mucha gente guarda contenido vinculado a su iPad en la nube. Si usas Google Drive, puedes combinar palabras y operadores para localizar exactamente lo que necesitas. Aquí tienes una referencia clave con ejemplos representativos.

Comillas (frase exacta): Encuentra documentos que contengan una frase literal. Ejemplo: "coincidir exactamente con esta frase"

Signo menos (excluir términos): Útil para quitar una palabra de la búsqueda. Ejemplo: salsa -baile

owner (propietario): Busca archivos que pertenecen a alguien en concreto. Ejemplo: owner:jaime@gmail.com

pendingowner (propiedad pendiente): Localiza archivos cuya propiedad está pendiente de asignarse a ti. Ejemplo: pendingowner:me

creator (creador en unidades compartidas): Filtra documentos creados por una persona determinada dentro de unidades compartidas. Ejemplo: creator:julia@tudominio.com

to (destinatario): Encuentra documentos que has compartido con alguien o que se han compartido contigo. Ejemplos: to:me , to:jaime@gmail.com , to:grupodejaime@googlegroups.com

from (remitente): Busca elementos que te han compartido desde una cuenta concreta o que tú has compartido. Ejemplos: from:me , from:jaime@gmail.com

app (por aplicación): Restringe la búsqueda a archivos de una app conectada a tu Drive. Ejemplos: app:"Google Apps Script" , app:"Google Jamboard" , app:"Google Meet"

sharedwith (acceso): Muestra documentos a los que un grupo o cuenta específicos tienen acceso (excluyendo los que pertenecen a tu cuenta). Ejemplos: sharedwith:me , sharedwith:bob@gmail.com , sharedwith:external , sharedwith:public

is:starred (destacados): Lista los elementos marcados con estrella. Ejemplo: is:starred

is:trashed (papelera): Devuelve lo que se ha movido a la papelera. Ejemplo: is:trashed

type (tipo de archivo): Filtra por clase de documento, como carpeta, documento, hoja de cálculo, presentación, PDF, imagen, vídeo, dibujo, formulario, sitio, script, tabla, plantilla de correo o archivo jam. Ejemplos: type:document , type:forms , type:spreadsheet , type:email-layout

before / after (modificados por fecha): Busca por fecha de modificación en formato AAAA-MM-DD. Ejemplos: before:2021-05-02 , after:2021-05-01

createdbefore / createdafter (creados por fecha): Restringe a la fecha de creación en formato AAAA-MM-DD. Ejemplos: createdbefore:2022-05-02 , createdafter:2022-05-01

title (título): Busca por el título del documento. Ejemplo: title:"Conferencia 2021"

followup (seguimiento): Muestra archivos con tareas o sugerencias asignadas a ti. Ejemplos: followup:any , followup:suggestions , followup:actionitems

unorganized (sin organizar): Encuentra un archivo que creaste dentro de la carpeta de otra persona si esa carpeta se eliminó; el archivo pasa a Mi unidad. Ejemplo: is:unorganized owner:me . Recuerda que solo tú puedes eliminar archivos de tu propiedad.

Busca palabras dentro de un texto en tu iPad

Si estás leyendo un libro o un documento largo y te pierdes, hay un truco genial: puedes buscar una palabra concreta y saltar a cada lugar donde aparece. Es muy útil para retomar una lectura por una pista de contexto.

Abre una app que muestre texto (por ejemplo, una web o Libros). Mantén pulsada la palabra que quieres localizar y, en la barra emergente, elige la opción Buscar para ver todas las apariciones.

Verás un listado con las páginas o posiciones en la parte derecha. Toca cualquier miniatura de página para saltar justo al punto donde se resalta la palabra en color amarillo, lo que facilita identificarla de un vistazo.

Además, desde esa interfaz también puedes buscar ese término en Internet o en Wikipedia si necesitas ampliar información. Esta función está presente tanto en iPhone como en iPad.

La mejor forma de descargar, guardar y abrir archivos en iPad

Aunque Safari permite descargar archivos con facilidad, no todos los formatos se abren de forma nativa en iOS o iPadOS. En muchos casos, tendrás que instalar apps adicionales para visualizar o editar ciertos tipos.

Una alternativa muy completa es apostar por un gestor dedicado como Documents de Readdle. Con Documents puedes descargar, guardar, organizar y abrir la mayoría de tus archivos desde un único lugar, y además facilita arrastrar y soltar elementos entre carpetas, sin tener que saltar entre múltiples aplicaciones.

Además, cuenta con un gestor de descargas integrado. Así puedes bajar y archivar contenido directamente dentro de la app, eligiendo dónde guardarlo y consultando el progreso en tiempo real.

Cómo descargar y gestionar archivos con Documents

Para usar Documents como centro de tus descargas: instálalo gratis desde App Store y abre su navegador interno para acceder a cualquier web de la que quieras descargar.

Instala Documents desde la App Store. Toca el icono Navegador en la parte inferior. Escribe la dirección o busca el sitio del que quieras descargar. Inicia la descarga tocando sobre el archivo que te interese. Abre el Gestor de descargas (icono inferior) para ver el progreso. Cuando se te pregunte dónde guardar, elige la carpeta Buzón por defecto o selecciona otra.

Por su soporte nativo de múltiples formatos, Documents reduce la necesidad de tener varias apps solo para abrir diferentes tipos de archivo. Es una solución muy recomendable si gestionas descargas con frecuencia.

Consejos prácticos para afinar tus búsquedas en iPad

Antes de lanzarte a una búsqueda, piensa dónde debería estar el contenido. Si crees que es una descarga, ve a la carpeta Descargas; si es una foto, empieza en Fotos; si es un documento compartido, prueba Drive. Reducir el ámbito acelera muchísimo el proceso.

En Archivos, no olvides ordenar por fecha cuando busques algo reciente o clasificar por nombre si recuerdas cómo empezaba el archivo. Pequeños cambios en la vista marcan la diferencia.

Cuando uses Fotos, combina filtros mentales como personas + lugar + rango temporal. Suele ser más eficaz que un único término genérico, y la app está pensada para entender esos contextos.

Para contenidos de la web o imágenes cuyo origen desconoces, Google Lens es un gran apoyo para descubrir objetos, webs que la contienen e imágenes similares. Añade una breve descripción a tu búsqueda visual para afinar todavía más.

Si trabajas con Drive, memoriza dos o tres operadores clave (por ejemplo, owner:, type:, before:). Con eso ya cubres la mayoría de búsquedas avanzadas sin tener que recordar toda la lista.

Preguntas rápidas

¿Dónde están mis descargas en iPad? En Archivos, entra en Explorar y abre la carpeta Descargas de la ubicación correspondiente (local o iCloud Drive).

¿Puedo buscar por nombre de archivo? Sí, usa el campo de búsqueda dentro de la app Archivos y escribe parte del nombre para filtrar resultados.

¿Cómo encuentro fotos por personas o sitios? En Fotos, escribe el nombre de la persona (si está identificada) o el lugar, o usa las secciones Fototeca/Colecciones o un álbum específico.

¿Se puede reconocer una imagen para saber qué es? Con Google Lens puedes analizar una foto para obtener información, elementos presentes, imágenes similares o sitios que la contienen.

¿Qué hago si un archivo no abre en el iPad? Instala una app compatible o usa un gestor como Documents, que abre de forma nativa muchos formatos habituales.

Con estos recursos y métodos, tendrás un mapa completo para encontrar archivos, fotos, descargas y fragmentos de texto en tu iPad. Empieza por Archivos y Fotos para lo local, apóyate en Google Lens cuando la búsqueda sea visual y recurre a operadores avanzados en Drive si lo tienes en la nube. Si además gestionas muchas descargas, un gestor como Documents te facilitará la vida al centralizarlo todo en un solo sitio.