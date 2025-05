¿No sabes cómo cambiar el fondo de pantalla en tu iPhone? ¿Te has cansado de ver siempre el mismo fondo en tu iPhone y quieres darle un toque más personal? Cambiar el fondo de pantalla es una de las formas más sencillas y rápidas de renovar la apariencia de tu dispositivo, hacerlo no solo es fácil sino que te permite reflejar tu estilo y personalidad. Desde imágenes familiares, fotos de tus viajes, hasta fondos animados o temáticos, las opciones son casi infinitas.

En este artículo te vamos a guiar paso a paso sobre cómo modificar el fondo de pantalla en tu iPhone, ya sea en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo, con fotos propias o con las prediseñadas por Apple. Además te mostraremos los trucos de personalización que los usuarios suelen pasar por alto, para que le saques el máximo partido a tu móvil y disfrutes de una experiencia personal y única cada vez que desbloquees tu teléfono.

¿Por qué cambiar el fondo de pantalla?

Cambiar el fondo de pantalla no solo es un asunto estético. Un fondo nuevo puede ayudarte a encontrar tus aplicaciones de forma más fácil, mejorar la legibilidad de los iconos y, cómo no, motivarte o alegrarte el día cada vez que desbloqueas la pantalla. Un fondo de pantalla bien elegido puede ser esa pizca de aire fresco que tu iPhone necesita.

¿Qué opciones ofrece Apple para personalizar tu iPhone?

Desde hace varias versiones de iOS, especialmente a partir de iOS 16, Apple ha dado un salto enorme en cuanto a personalización de fondos de pantalla. Ya no solo puedes elegir una foto estática, sino que tienes acceso a categorías tan chulas como fondos con animaciones dinámicas, temáticas de Astronomía y Clima, emoticonos o colores planos vibrantes. Además, puedes jugar con efectos de profundidad, widgets, fuentes y colores de texto. Y si tienes la versión más reciente de iOS, como iOS 17 o iOS 18, descubrirás aún más posibilidades con las fotos aleatorias y los controles personalizables de la pantalla de bloqueo.

Paso a paso: Cómo cambiar el fondo de pantalla en tu iPhone

Vamos a ver con detalle cómo puedes cambiar y personalizar tu fondo de pantalla, tanto en la pantalla de inicio como en la pantalla de bloqueo. Si sigues estos pasos, tendrás tu iPhone a tu gusto en menos de lo que piensas.

1. Accede a la configuración de fondos

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

en tu iPhone. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección Fondo de pantalla y tócala.

2. Añade un nuevo fondo

Pulsa en Añadir nuevo fondo de pantalla . En este punto, Apple te ofrecerá varias opciones y puedes elegir entre:

. En este punto, Apple te ofrecerá varias opciones y puedes elegir entre: Fotos : selecciona cualquier foto de tu galería.

: selecciona cualquier foto de tu galería. Personas : enfocado a retratos y fotos donde el iPhone puede aislar a la persona para efectos de profundidad.

: enfocado a retratos y fotos donde el iPhone puede aislar a la persona para efectos de profundidad. Fotos aleatorias : para que tu fondo cambie automáticamente según una frecuencia que elijas.

: para que tu fondo cambie automáticamente según una frecuencia que elijas. Live Photo : imágenes animadas que se mueven al mantener presionada la pantalla.

: imágenes animadas que se mueven al mantener presionada la pantalla. También puedes decantarte por fondos predefinidos, bien sean de Clima, Astronomía, Emojis o colores planos.

3. Personaliza tu fondo de pantalla

Una vez seleccionado el opción, puedes modificarlo a tu gusto:

Efecto de profundidad : resalta al sujeto principal y superpone parte de la imagen sobre la hora.

: resalta al sujeto principal y superpone parte de la imagen sobre la hora. Modo oscuro : alterna entre una apariencia clara, oscura o automática según la hora del día o tus preferencias.

: alterna entre una apariencia clara, oscura o automática según la hora del día o tus preferencias. Recorta o ajusta la imagen : pellizca la foto para acercar o alejar, o arrástrala para ajustar el encuadre.

: pellizca la foto para acercar o alejar, o arrástrala para ajustar el encuadre. Widgets : añade widgets prácticos como el clima, calendario, alarmas, actividad física o recordatorios.

: añade widgets prácticos como el clima, calendario, alarmas, actividad física o recordatorios. Fuente y color de la hora: pulsa sobre la hora para cambiar el tipo de letra y el color del texto.

4. Configura dónde quieres el fondo

Después de personalizar, puedes definir si lo quieres como fondo de la pantalla de bloqueo , la pantalla de inicio o ambas.

, la o ambas. Si quieres fondos diferentes en cada pantalla, selecciona Personalizar pantalla de inicio tras añadir el fondo, y así podrás cambiar una sin afectar a la otra.

Personalización avanzada con las últimas versiones de iOS

Si tienes iOS 16, 17 o versiones más nuevas, tendrás acceso a opciones avanzadas:

Fondos de fotos aleatorias

Te permite elegir una serie de fotos que irán apareciendo automáticamente en la pantalla de bloqueo, cambiando cada vez que desbloquees el teléfono, cada hora, cada día o al tocar la pantalla. Es como tener un carrusel de recuerdos cada vez que usas el iPhone.

Selecciona Fotos aleatorias entre las opciones.

entre las opciones. Marca la frecuencia deseada: al tocar, al activar el dispositivo, cada hora o cada día .

. Elige las fotos que quieres incluir y pulsa en OK.

Widgets en la pantalla de bloqueo

Puedes colocar widgets justo debajo de la hora o encima de ella. Son perfectos para ver de un vistazo información útil sin abrir ninguna app. Los más populares son Calendario, Tiempo, Reloj, Fitness y Recordatorios. Solo tienes que pulsar en las casillas correspondientes mientras personalizas el fondo de pantalla.

Efectos especiales y personalización del texto

Pulsa sobre la hora para cambiar la fuente y el color.

Desliza el dedo sobre la imagen para probar diferentes estilos, como blanco y negro o efectos de color.

o efectos de color. Utiliza el botón de Más opciones para activar o desactivar el efecto de profundidad o editar ajustes adicionales.

Controla tu pantalla de bloqueo con Concentración

Una de las novedades más útiles es vincular un modo de Concentración (como trabajo, personal, descanso) a un fondo de pantalla específico. Así, según el momento del día o la tarea que estés haciendo, tu iPhone mostrará un fondo y unos widgets diferentes.

Eliminar y editar fondos de pantalla

Si te cansas de un fondo o te apetece probar otros estilos, eliminar o modificar fondos en iOS es sumamente sencillo.

Eliminar un fondo desde la galería

Desbloquea el iPhone y mantén presionada la pantalla de bloqueo para abrir la galería de fondos.

Desliza hacia la izquierda o derecha para elegir el fondo que deseas borrar.

Desliza el dedo hacia arriba sobre ese fondo y toca el icono de papelera.

Editar fondos ya creados

Desde la galería, toca en Personalizar en la vista previa de la pantalla de bloqueo.

en la vista previa de la pantalla de bloqueo. Puedes añadir, cambiar o eliminar widgets, ajustar la fuente y el color de la hora o cambiar la foto.

Para los controles rápidos (como la linterna o la cámara), pulsa el botón menos para eliminar, o el más para añadir otras funciones como hacer sonar el Apple Watch o añadir una nota rápida.

Consejos extra y problemas frecuentes al cambiar fondos en iPhone

Si no te aparecen algunas de estas opciones, comprueba que tienes actualizado el sistema operativo. Algunas funciones son exclusivas de iOS 16 en adelante .

. Si tu fondo Live no se mueve, recuerda que solo funciona al mantener la pantalla presionada y únicamente en la pantalla de bloqueo.

Para ajustar la apariencia de los iconos, elige fondos menos recargados que mejoren la visibilidad.

Considera la opción de fondos dinámicos para dar un toque animado pero con bajo consumo de batería.

Recuerda que la función de Concentración puede cambiarte el fondo automáticamente según tu configuración.

¿Se pueden usar fondos descargados de internet?

Sí, puedes descargar cualquier imagen desde Safari (o la app que prefieras), guardarla en Fotos y usarla como fondo. Solo asegúrate de que tiene una buena resolución, para evitar que la imagen se vea pixelada. También puedes encontrar aplicaciones en la App Store especializadas en fondos de pantalla que actualizan su catálogo con imágenes de alta calidad y temáticas variadas.

Personaliza tu iPhone con fondos únicos

Ahora que conoces todas las opciones que tienes a tu alcance, no dudes en experimentar con diferentes fondos según tu estado de ánimo, época del año o preferencias. La personalización es una de las mejores maneras de sentir que tu iPhone es realmente tuyo, y con cada nueva versión de iOS, las posibilidades se amplían. Ya sea con fotos familiares, paisajes espectaculares, tus propias creaciones o las propuestas de Apple, el límite lo pones tú.

En definitiva, cambiar el fondo de pantalla en un iPhone es un proceso sencillo pero lleno de posibilidades, que puede marcar la diferencia en tu experiencia diaria. Basta con dedicar unos pocos minutos a explorar las opciones para disfrutar de un móvil renovado y adaptado a tus gustos estés donde estés.