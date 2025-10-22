Cómo cambiar el idioma y la región en tu iPad

Cuando enciendes el iPad por primera vez, escoges el idioma del sistema y la zona geográfica durante el asistente inicial. Con el tiempo, puede que te mudes, viajes o simplemente quieras tener el iPad en otro idioma. La buena noticia es que puedes modificar idioma y región cuando quieras desde Ajustes, sin complicaciones.

Estos cambios no solo afectan a los menús: también influyen en formato de fechas, moneda, unidades o incluso en el contenido recomendado de algunas apps. Si te preguntas cuánto tiempo te llevará, tranquilo: en unos 5 minutos lo tienes listo, siempre que tengas a mano una conexión estable y el iPad con batería suficiente.

Qué cambian el idioma y la región en tu iPad

Al cambiar el idioma del iPad, el sistema operativo, los menús y las notificaciones pasan a mostrarse en la lengua que elijas. Además, muchas aplicaciones adaptan su interfaz automáticamente, siempre que estén localizadas a ese idioma. No te asustes si alguna app se queda en inglés: puede que no tenga traducción disponible o que requiera reiniciarse.

La región, por su parte, afecta a la forma en que el iPad presenta la información: formato de fecha (día/mes/año), hora (12 o 24 horas), moneda, unidades de medida y orden alfabético en algunos listados. También puede influir en servicios y contenidos que Apple y terceros ofrecen por países o áreas, como sugerencias del App Store o disponibilidad de determinados servicios.

Otro punto interesante es la entrada de texto. Aunque el idioma del sistema sea uno, puedes tener varios teclados activos para escribir en diferentes lenguas. Aun así, el idioma principal condiciona la corrección automática y el dictado por voz; si quieres dictar en otro idioma, añade el teclado correspondiente y selecciona el idioma adecuado antes de dictar.

Por último, hay que tener en cuenta el ecosistema de Apple. Cambiar la región del iPad no cambia automáticamente el país/ región del Apple ID. Para compras y suscripciones del App Store, la región del Apple ID puede requerir actualización por separado y, en ocasiones, un método de pago válido en ese país. Esto no impide modificar la región del dispositivo, pero sí puede afectar a la disponibilidad de ciertas apps o suscripciones.

Cómo cambiar el idioma del iPad paso a paso

Esta es la ruta clásica en iPadOS para cambiar el idioma del sistema. La encontrarás en la mayoría de modelos, incluyendo generaciones veteranas como el iPad 2 Wi‑Fi, donde el menú puede parecer ligeramente distinto pero la secuencia general es idéntica.

Abre Ajustes en tu iPad. Es el icono con forma de rueda dentada que verás en la pantalla de inicio. Si no lo localizas, desliza hacia abajo en el centro de la pantalla y escribe Ajustes en la búsqueda. Entra en la app de configuración. En la barra lateral, entra en General. Este apartado concentra las preferencias principales del sistema, como información, actualizaciones y, por supuesto, las opciones de idioma y región. Toca en Idioma y región. Aquí verás el idioma actual del iPad y, debajo, ajustes de región y orden de idiomas preferidos. Es la página clave para gestionar la localización del dispositivo. Elige Idioma del iPad. Es la opción superior. Si lo que quieres no aparece directamente, entra en Otros idiomas para ver la lista completa y el buscador. Accede al catálogo de idiomas disponibles. Busca o desplázate por el listado y toca el idioma al que quieras cambiar. iPadOS sugiere algunos en función de tu ubicación y tus teclados activos, pero tienes disponibles muchos más. Selecciona la nueva lengua principal. Confirma el cambio cuando el sistema te lo pregunte. Verás un aviso solicitando confirmación para aplicar el nuevo idioma; acepta y espera unos segundos mientras el iPad ajusta la interfaz. El cambio es casi inmediato y puede implicar que la pantalla parpadee o se reinicien algunas apps. Ordena los idiomas preferidos si quieres mantener varios. Desde la misma pantalla puedes pulsar Editar y arrastrar los idiomas usando el manejador (las líneas a la derecha) para poner uno u otro en primer lugar. Al terminar, confirma con OK. El primero de la lista será el idioma por defecto, y el resto quedan como alternativas para apps compatibles.

Este último detalle es muy práctico: si trabajas con apps que no están traducidas a tu idioma principal pero sí a un segundo idioma de la lista, el iPad utilizará automáticamente esa alternativa. Jugar con el orden te permite afinar la experiencia sin tener que estar cambiando de idioma cada dos por tres.

Por si te lo estás preguntando, el cambio de idioma no borra datos ni afecta a tus documentos. Eso sí, algunas apps pueden tardar un poco en adaptarse o necesitar que las cierres y vuelvas a abrir. Si algo no se traduce al momento, dale unos segundos o reinicia la app.

En equipos antiguos, como el Apple iPad 2 Wi‑Fi mencionado en muchos tutoriales clásicos, los nombres de los menús pueden variar ligeramente, pero la ruta Ajustes > General > Idioma y región siempre ha sido el destino. Si tu iPad es muy antiguo, actualiza a la última versión disponible para mejorar compatibilidad y traducciones.

Cómo seleccionar una región diferente

Modificar la región es igual de sencillo y te da coherencia en formatos, moneda y preferencias locales. Si acabas de llegar a otro país, o si quieres ver contenidos y formatos de otra zona, ve a la misma pantalla de antes. La opción de región está junto al idioma del iPad.

Entra en Ajustes y toca General. Luego accede a Idioma y región. Todo se gestiona desde este panel. Toca en Región. Verás un listado extenso; puedes usar la búsqueda para ir más rápido. Selecciona el país o área que te interese. Confirma el cambio si aparece un aviso. El iPad aplicará los nuevos formatos de fecha, hora, moneda y calendario, entre otros. La actualización es instantánea y no afecta a tus archivos.

Este ajuste de región no cambia automáticamente el país de tu Apple ID. Si tu objetivo es descargar apps exclusivas de otra tienda o cambiar suscripciones, tendrás que revisar la configuración de tu Apple ID por separado y, en ocasiones, añadir un método de pago válido en ese país. Aun así, con solo cambiar la región del dispositivo notarás ya cambios en formatos y recomendaciones locales.

¿Es mejor cambiar la región o solo el idioma? Si estás de viaje temporal, puedes mantener idioma del sistema como está y ajustar únicamente la región para ver moneda y formatos locales. Si te trasladas por una temporada larga o definitivamente, cambiar ambos te dará una experiencia más consistente en todo el sistema.

Recuerda también que algunas apps de terceros toman sus propias decisiones de localización. Aunque el iPad esté en una región concreta, puede que la aplicación utilice tu ubicación real o la preferencia que hayas definido dentro de la app. Comprueba los ajustes internos de cada app si algo no encaja.

Configurar el idioma en Calendario de Google

El Calendario de Google permite elegir idioma de manera independiente. Esto es útil si tu iPad está en un idioma, pero quieres ver calendarios en otra lengua o con nombres de días y meses en un idioma distinto. La preferencia se guarda en tu cuenta, así que se aplicará estés donde estés.

Abre Calendario de Google. Puedes hacerlo desde el navegador o desde su app, aunque el cambio de idioma más fiable suele estar en la versión web. Accede con tu cuenta. Ve a la esquina superior derecha y entra en Configuración. Dentro del panel, busca la sección dedicada al idioma. Es el apartado que controla la lengua de la interfaz. Elige el idioma que quieras en el menú desplegable. No necesitas guardar nada: los cambios se aplican automáticamente y verás al instante el calendario en la nueva lengua.

Ten presente que el idioma del calendario es independiente del idioma del iPad. Esto significa que puedes tener, por ejemplo, el iPad en español y Google Calendar en inglés. Si usas varios dispositivos, el ajuste se sincroniza con tu cuenta de Google y, en la mayoría de los casos, se reflejará en todos.

Si no ves el cambio al momento, cierra y vuelve a abrir la app o actualiza la página del navegador. A veces, la caché del dispositivo retrasa la actualización visual. Un reinicio rápido de la app suele bastar.

Consejos rápidos, tiempo estimado y solución de pequeños imprevistos

Si te organizas, cambiar idioma y región es un proceso muy breve; la mayoría de usuarios lo completan en torno a cinco minutos. Antes de empezar, conviene que tengas el iPad con batería suficiente y una conexión estable para evitar cortes si alguna app necesita recargarse.

Cuando el sistema te pida confirmar el nuevo idioma, acepta y espera unos segundos. Verás cómo la interfaz se actualiza y cambian textos y menús. Si el iPad parece quedarse pensando, no te preocupes: está regenerando la interfaz en el nuevo idioma y es normal que tarde un poco.

Si una app concreta no cambia de idioma, revisa su configuración interna. Muchas permiten elegir idioma de forma independiente, como sucede con Calendario de Google. También puede ayudar cerrar la app y volver a abrirla para forzar que recargue recursos.

En el apartado Idioma y región, aprovecha el orden de idiomas preferidos. Coloca en primer lugar el que quieras como predeterminado, y deja en segundo o tercero otros idiomas que domines. El sistema usará esas alternativas si una aplicación no está traducida a tu idioma principal pero sí a alguno de la lista.

¿Has cambiado la región y no ves determinadas apps o contenidos? Recuerda que para compras y suscripciones lo que manda es la región del Apple ID. Si necesitas acceder a una tienda de otro país, tendrás que ajustar el país/región en tu cuenta, teniendo en cuenta los requisitos de método de pago y saldo.

Por último, una nota que suele pasarse por alto: si has añadido un teclado nuevo para escribir en otro idioma, es útil alternar entre teclados con el icono del globo en la parte inferior del teclado. Así, la autocorrección y el dictado se activan en la lengua correcta y evitas correcciones extrañas mientras escribes.

Con todo esto, ya tienes control total sobre el idioma del sistema, la región y el ajuste de apps que gestionan su propia localización. Cambiar estas opciones es rápido y reversible, afecta a formatos tan cotidianos como fecha y moneda, y te permite mantener el iPad al día cuando viajas, te mudas o compartes el dispositivo. Dedica unos minutos a revisar Ajustes > General > Idioma y región y, si lo necesitas, entra también en las preferencias de apps como Calendario de Google para afinar los detalles; tu iPad quedará exactamente como quieres.