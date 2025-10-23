¿Cómo cambiar el idioma y la región en tu iPhone? Si usas un iPhone para todo, tarde o temprano te tocará ajustar el idioma o la región, ya sea porque te vas de viaje, te mudas fuera o porque necesitas acceder a contenidos locales. Aunque estas opciones se eligen la primera vez que enciendes el dispositivo, puedes modificarlas cuando te haga falta sin perder tus datos ni tus apps, siempre que sigas algunos pasos clave.

Antes de ponerte manos a la obra, conviene entender qué cambia exactamente en cada caso. El idioma del sistema afecta a menús, apps compatibles, teclado y voz de Siri, mientras que la región determina formatos de fecha y moneda, disponibilidad de servicios y, muy importante, el catálogo y los métodos de pago del App Store. También hay que tener en cuenta que el «país/región» del App Store se gestiona por separado del idioma del iPhone, y que tu ID de Apple manda en todo este proceso.

Qué implica cambiar el idioma y la región en tu iPhone

Cuando cambias el idioma del dispositivo, la interfaz del sistema, las apps que lo soportan y funciones como Dictado o Siri pasan a ese idioma. A veces, para aprovecharlo bien, te vendrá bien añadir el teclado correspondiente o ajustar el orden de idiomas preferidos para las apps. En paralelo, la región define formatos (fecha, hora, números, moneda) y también condiciona qué contenido aparece en tiendas y servicios de Apple.

Es importante no confundir la región del sistema con el país del App Store. Puedes tener el iPhone en español (España) y, aun así, que tu cuenta del App Store siga en otro país. Ese detalle es crítico, porque la tienda controla qué aplicaciones, suscripciones, alquileres de películas o promociones ves y cómo pagas. Si cambias de país en el App Store, tendrás que usar un método de pago válido para ese país o región, y hay ciertas condiciones previas que te explico más abajo.

Otra consecuencia práctica: los servicios de Apple, como iCloud+ o la facturación de suscripciones, se recalculan con los precios y condiciones del nuevo país. Puede que te toque actualizar tu plan de almacenamiento, revisar cómo se cobran tus compras o incluso aceptar de nuevo los términos y condiciones del nuevo territorio. No es complicado, pero es mejor llegar con todo listo para evitar bloqueos a mitad del proceso.

Por último, recuerda que los idiomas y regiones también influyen en sugerencias de contenido, mapas, resultados locales o apps que tiran de ubicación. Si te mudas, ajustar la región te ayudará a que todo «huela» a tu nueva zona (calendarios locales, festivos, formatos, etc.). Si solo viajas, quizá con cambiar el idioma del sistema y añadir algún teclado baste, pero para descargar apps locales o pagar con tarjetas del país tendrás que valorar cambiar el país del App Store.

Motivos habituales para cambiar el país del App Store

Hay situaciones muy comunes en las que ajustar el país o la región del App Store no es solo útil: puede ser imprescindible. Piensa en aplicaciones bancarias locales, apps de transporte de una ciudad concreta, promociones exclusivas o medios de pago que solo funcionan en esa región. Si te suena alguno de estos casos, cambiar de país te abrirá la puerta a ese contenido:

Acceso a apps y contenidos específicos de una región : catálogos distintos según el país, con utilidades basadas en la ubicación que pueden no aparecer si tu tienda sigue en tu país de origen.

: catálogos distintos según el país, con utilidades basadas en la ubicación que pueden no aparecer si tu tienda sigue en tu país de origen. Traslado a otro país : al mudarte, actualizar el App Store desbloquea servicios locales y te facilita integrarte en tu día a día (transportes, bancos, compras).

: al mudarte, actualizar el App Store desbloquea servicios locales y te facilita integrarte en tu día a día (transportes, bancos, compras). Promociones y precios locales : hay ofertas y tarifas que solo se muestran si tu cuenta pertenece a ese país, algo clave si quieres ahorrar en apps o suscripciones.

: hay ofertas y tarifas que solo se muestran si tu cuenta pertenece a ese país, algo clave si quieres ahorrar en apps o suscripciones. Métodos de pago compatibles: algunas tarjetas o cupones solo funcionan en una región; al cambiar, podrás utilizar medios de pago locales sin complicaciones.

Todo esto suena bien, pero para que la transición sea suave conviene revisar antes el saldo de tu Apple ID, las suscripciones y cualquier operación pendiente. Más abajo tienes el checklist completo para no dejarte nada. La idea es que al pulsar el botón de cambio, no te frene ningún bloqueo administrativo.

Cambiar el país o región del App Store en iPhone o iPad

Desde el propio dispositivo puedes ajustar la tienda en pocos minutos. Asegúrate de tener a mano un método de pago válido para el nuevo país (tarjeta local, tarjeta regalo, etc.), porque el sistema lo pedirá durante el proceso. Si tu objetivo es descargar únicamente apps gratuitas durante un viaje corto, podría interesarte crear un ID de Apple alternativo con la tienda del país, pero si quieres usar tu cuenta principal, estos son los pasos generales:

Abre Ajustes en tu iPhone o iPad. Toca tu nombre para entrar en la sección del ID de Apple. Elige Contenido y compras. Pulsa Ver cuenta y, si aparece, inicia sesión. Entra en País/Región. Toca Cambiar país o región. Selecciona el nuevo país o la nueva región en la lista. Revisa las condiciones y acepta cuando estés conforme (puede pedir confirmación adicional). Introduce una forma de pago válida y la dirección de facturación para ese país, y continúa.

Una vez completes estos pasos, el App Store se actualiza con el catálogo del nuevo país y los precios en su moneda. Ojo: ciertas apps o compras previas podrían no estar disponibles temporalmente o quedar ocultas si en ese país no existen. Si algo no aparece, verifica tu biblioteca y, si hace falta, descarga de nuevo el contenido en los dispositivos donde quieras conservarlo.

Cambiar la región del App Store en tu Mac

En macOS también puedes actualizar el país de tu cuenta. El acceso suele hacerse desde Apple Music, que centraliza la gestión de la cuenta en el Mac. Ten a mano usuario y contraseña, porque probablemente te pedirá iniciar sesión para confirmar el cambio:

Abre Apple Music en tu Mac. En la barra de menús, entra en Cuenta y luego en Configuración de la cuenta. Identifícate con tu ID de Apple si el sistema lo solicita. Dentro de Información de la cuenta, localiza Cambiar país o región. Elige el nuevo país o región donde quieres usar el App Store. Acepta los términos y, si aparece, confirma de nuevo la aceptación. Rellena los datos de facturación y la forma de pago locales, y confirma para guardar.

En algunos equipos también puedes encontrar opciones similares desde la app App Store del Mac, pero el camino a través de Apple Music funciona de forma muy consistente. Al terminar, la tienda en el Mac mostrará precios y contenido del país elegido, alineando tu cuenta en todos los dispositivos.

Cambiar el país o región de tu ID de Apple desde la web

Si te resulta más cómodo, puedes ajustar el país de tu cuenta online. Es rápido y, como en los demás métodos, necesitarás un medio de pago compatible con el país que elijas. Entra con tu ID de Apple y sigue la ruta hasta la sección de datos personales:

Ve a account.apple.com e inicia sesión. Accede a Información personal. Elige País/Región y completa las instrucciones para fijar el nuevo país, incluyendo un método de pago válido.

Tras guardar, la configuración se sincroniza con tus dispositivos. Si te aparece algún aviso, comprueba que no tienes suscripciones activas sin cancelar o saldos pendientes, porque eso puede impedir el cambio temporalmente.

Lo que debes tener listo antes de cambiar de país o región

Para evitar tropiezos, revisa este checklist antes de tocar nada. Son requisitos habituales que, si no cumples, pueden bloquear el proceso hasta que los resuelvas. Dedicarle cinco minutos ahora te ahorrará vueltas después y, sobre todo, te garantizará una transición fluida:

Gasta o usa el saldo de tu Apple ID : el saldo no se transfiere entre países. Si tienes crédito, agótalo primero.

: el saldo no se transfiere entre países. Si tienes crédito, agótalo primero. Cancela suscripciones activas y espera a que caduquen : mientras estén vigentes, es posible que no te deje cambiar el país.

: mientras estén vigentes, es posible que no te deje cambiar el país. Deja que se procesen reembolsos o pedidos pendientes : incluye alquileres de películas, anticipos, afiliaciones y otros cargos en curso.

: incluye alquileres de películas, anticipos, afiliaciones y otros cargos en curso. Prepara un método de pago local : tarjeta de ese país, tarjeta regalo o cualquier medio que acepte la tienda local.

: tarjeta de ese país, tarjeta regalo o cualquier medio que acepte la tienda local. Descarga el contenido que quieras conservar : apps, libros, películas o música podrían no estar disponibles en el nuevo país.

: apps, libros, películas o música podrían no estar disponibles en el nuevo país. Revisa tu plan de iCloud+ : puede que necesites actualizarlo con los precios del nuevo país tras cambiar la facturación.

: puede que necesites actualizarlo con los precios del nuevo país tras cambiar la facturación. Abandona tu grupo de En familia si es necesario: la pertenencia a un grupo puede impedir el cambio de región.

Con todo listo, el cambio suele ser inmediato. Aun así, si tenías mucho contenido pendiente, podría tardar unos minutos en reflejarse en todos tus dispositivos. Si ves algo raro en la biblioteca, cierra sesión y vuelve a entrar para forzar la sincronización.

Cómo cambiar el idioma y la región del sistema en iPhone

Más allá del App Store, puedes ajustar idioma y región del propio iPhone para que todo (menús, formatos, teclado, Siri) encaje con tu nueva ubicación o tus preferencias. Es un ajuste independiente y muy útil cuando viajas. El camino es sencillo y, si lo necesitas, puedes volver atrás en cualquier momento:

Abre Ajustes y entra en General. Toca Idioma y región. Para el idioma del iPhone, elige Idioma del iPhone y selecciona el que prefieras. En Región, selecciona el país cuyas convenciones (fecha, moneda, calendario) quieras aplicar. Si lo ves útil, añade teclados o reordena Idiomas preferidos para apps multilingües.

Tras confirmar, el iPhone ajustará textos, formatos y, en muchos casos, sugerencias locales. No olvides entrar en Siri y Búsqueda si quieres cambiar la voz o el idioma de Siri para que te entienda mejor en tu nuevo entorno: un pequeño detalle que marca la diferencia.

Idioma en apps y servicios: Google Calendar como ejemplo

Algunas apps web te dejan escoger su idioma de forma independiente. Si utilizas Google Calendar desde el navegador, puedes fijar su interfaz en el idioma que prefieras en segundos. Es útil si tu iPhone está en un idioma pero quieres ver el calendario en otro, y además los cambios se guardan solos:

Abre Google Calendar en tu navegador. Pulsa el icono de la rueda dentada para entrar en Configuración. En la sección Idioma, elige el idioma que quieras usar en el desplegable.

Así de fácil. Calendar aplicará el cambio al instante, y no tendrás que tocar nada en el iPhone si solo quieres cambiar el idioma de esa herramienta concreta. Esta idea se aplica a muchas apps y servicios: las preferencias de idioma pueden ser por app, además de las del sistema.

Consejos finales y solución de problemas frecuentes

Si al intentar cambiar el país te aparece un mensaje de error, casi siempre es por una suscripción activa, saldo pendiente o un reembolso en curso. Cancela las suscripciones de pago, espera a que caduquen y verifica que no hay operaciones abiertas. Cuando todo esté limpio, el cambio suele desbloquearse al momento.

Otro clásico: pertenecer a un grupo de En familia. Mientras formes parte de uno, es probable que no puedas mover tu cuenta a otro país. Sal temporalmente del grupo, realiza el cambio y, si quieres, vuelve a unirte después. Durante ese rato perderás el acceso compartido a algunas compras, así que coordínalo con antelación.

Respecto a medios de pago, usa una tarjeta emitida en el país de destino, una tarjeta regalo en la moneda local o cualquier método que Apple acepte allí. Si no tienes uno, el proceso se quedará a medias. Para estancias cortas, puedes valorar crear un segundo ID de Apple con esa región, siempre entendiendo que tus compras quedan separadas entre cuentas y que no es la opción ideal si piensas quedarte.

Por último, ten presente que ciertos contenidos comprados en un país pueden no estar disponibles en otro. No desaparecen, pero pueden ocultarse si en el nuevo país no existen. Antes de cambiar, descarga en tus dispositivos lo que quieras conservar y mantén una copia local siempre que sea posible. Si luego vuelves al país original, lo volverás a ver tal cual.

Conociendo las diferencias entre idioma del sistema y país del App Store, los motivos para cambiar y los requisitos previos, ajustar tu iPhone a tu nueva realidad es cuestión de minutos. Si preparas saldo, suscripciones y método de pago, el cambio de región fluye; si además revisas teclados, Siri y el idioma de tus apps (como Calendar), te llevarás un iPhone totalmente adaptado a tu día a día sin complicarte.