¿Te preguntas cómo cambiar el nombre de tu iPad? Si tienes un iPad y te has dado cuenta de que su nombre predeterminado no te convence, te alegrará saber que cambiarlo es un proceso muy sencillo, útil y que puede ofrecerte múltiples ventajas. Ya sea porque compartes tus dispositivos en red, utilizas AirDrop con frecuencia, manejas varios dispositivos Apple desde una misma cuenta o simplemente quieres un toque más personalizado, modificar el nombre de tu iPad (y otros aparatos Apple) es más fácil de lo que imaginas.

En esta guía completa, te explicamos cómo cambiar el nombre del iPad de forma sencilla, paso a paso, y además te mostramos cómo puedes hacer lo mismo con otros productos del ecosistema Apple como el iPhone, Apple Watch, Mac o AirPods. Te explicamos todas las formas disponibles y sus beneficios, asegurándonos de que no te quede ninguna duda. También te contamos por qué es importante hacerlo y qué ventajas tiene más allá de la estética. Vamos allá con el artículo sobre cómo cambiar el nombre de tu iPad.

¿Por qué deberías cambiar el nombre de tu iPad (o de otros dispositivos Apple)?

Puede parecer una cuestión meramente estética, pero lo cierto es que cambiar el nombre de tus dispositivos Apple tiene ventajas muy prácticas. Algunas de las razones más destacadas son:

Facilita la identificación : Si tienes varios dispositivos conectados a iCloud o utilizas la app «Buscar», un nombre personalizado te permite localizarlos rápidamente en la lista.

: Si tienes varios dispositivos conectados a iCloud o utilizas la app «Buscar», un nombre personalizado te permite localizarlos rápidamente en la lista. Evita confusiones : Cuando usas funciones como AirDrop o compartes internet, aparecerá el nombre del dispositivo. Si todos se llaman «iPad», será un lío saber cuál es cuál.

: Cuando usas funciones como AirDrop o compartes internet, aparecerá el nombre del dispositivo. Si todos se llaman «iPad», será un lío saber cuál es cuál. Mayor privacidad : Evitar poner tu nombre o datos personales en el nombre del dispositivo puede ser una buena medida de seguridad, especialmente si compartes archivos con otras personas.

: Evitar poner tu nombre o datos personales en el nombre del dispositivo puede ser una buena medida de seguridad, especialmente si compartes archivos con otras personas. Organización y control: Si eres de los que tienen varios dispositivos, ya sea por trabajo o por placer, usar nombres descriptivos te permitirá tener un mayor orden. También puedes aprender cómo cambiar el nombre de dispositivos en situaciones similares.

Cómo cambiar el nombre de tu iPad desde los Ajustes

Por suerte, Apple lo pone muy fácil para que cualquier usuario pueda modificar el nombre de su iPad sin complicaciones. Sigue estos pasos:

Abre la app Ajustes en tu iPad. Dirígete a la sección General. Después selecciona Información. En la parte superior verás la opción Nombre. Tócala. Ahora podrás escribir el nuevo nombre que quieras para tu dispositivo.

¡Listo! Así de rápido puedes cambiar el nombre de tu iPad. Este nuevo nombre se reflejará en todas las funciones del sistema que hacen referencia al dispositivo, como iCloud, AirDrop, la app «Buscar» o al compartir internet vía hotspot.

¿Y si quiero cambiar el nombre usando iTunes o Finder?

Si prefieres o necesitas realizar el cambio desde tu ordenador, también es posible. Esto es útil especialmente si sueles sincronizar tu iPad mediante iTunes (en versiones antiguas de macOS o en PC con Windows) o Finder (en versiones recientes de macOS):

Conecta tu iPad al ordenador mediante el cable USB. Abre iTunes (en Windows o macOS Mojave y versiones anteriores) o Finder (en macOS Catalina en adelante). Selecciona tu iPad en la barra lateral. Haz doble clic sobre el nombre actual del dispositivo. Escribe el nuevo nombre y pulsa Intro.

Este método es igual de válido y práctico, sobre todo si estás gestionando varios dispositivos desde un mismo equipo. Asimismo, puedes consultar esta guía sobre cómo cambiar el nombre de tu iPhone paso a paso.

Cómo cambiar el nombre de otros dispositivos Apple

Ahora que ya sabes cómo cambiar el nombre del iPad, puedes hacer lo mismo en otros dispositivos Apple si buscas homogeneidad o personalización completa. Te explicamos cómo hacerlo en cada uno:

Para iPhone

El proceso es idéntico al del iPad:

Abre Ajustes. Ve a General > Información. Pulsa sobre Nombre y escribe el nuevo nombre.

Este cambio tendrá efecto en la red, iCloud y funciones compartidas como AirDrop.

Para Apple Watch

En este caso, necesitarás hacerlo desde tu iPhone. Sigue estos pasos:

Abre la app Watch en tu iPhone. Ve a General y luego Información. Pulsa sobre Nombre para editarlo.

Una vez cambiado, el nuevo nombre se reflejará en todos los ajustes y funciones donde se muestre tu reloj. Recuerda que también puedes cambiar el nombre de tu Apple Watch fácilmente.

Para AirPods

Este proceso es un poco más específico. Asegúrate de que los tienes conectados al dispositivo antes de empezar:

Conéctalos a tu iPhone o iPad. Ve a Ajustes > Bluetooth. En la lista de dispositivos, localiza tus AirPods y pulsa el icono de la “i” junto a ellos. Selecciona Nombre y escribe el nuevo.

En caso de que quieras hacerlo desde un Mac, también puedes:

Conecta los AirPods al Mac. Abre Ajustes del sistema > Bluetooth. Haz clic derecho sobre el nombre de los AirPods y selecciona Renombrar. Introduce el nuevo nombre y guarda los cambios.

Recuerda que dependiendo de tu versión de macOS, puede que veas un icono de información en lugar del menú contextual. Para conocer más sobre cambios similares, puedes visitar cómo cambiar tu ID de Apple.

Para Mac

En el caso del Mac, también puedes personalizar el nombre fácilmente:

Abre Ajustes del sistema (también llamado Preferencias del sistema en versiones anteriores). Ve a General > Información. Haz clic en Nombre para modificarlo.

Otra forma es ir a Preferencias del sistema > Compartir y editar el campo “Nombre del ordenador”. Además, puedes ver este artículo sobre cambiar iconos de apps en iPhone para personalizar aún más tu experiencia. Ahora que ya sabes cómo cambiar el nombre de tu iPad y otros dispositivos, vamos a explicarte qué pasa cuando gestionas todos ellos a la vez.

¿Qué pasa si gestionas muchos dispositivos Apple? – Apple Configurator para Mac

Si trabajas en un ambiente educativo o empresarial y necesitas administrar múltiples iPads u otros dispositivos Apple, puedes usar la herramienta Apple Configurator para Mac. Esta aplicación permite renombrar dispositivos en lote, usar variables como número de serie, tipo de equipo o capacidad, y aplicar configuraciones avanzadas.

Entre sus funciones más destacadas:

Cambio de nombre en lote usando variables (ej. tipo, número de serie, numeración secuencial).

usando variables (ej. tipo, número de serie, numeración secuencial). Personalización de pantalla de inicio y fondo de pantalla.

y fondo de pantalla. Guardar acciones en proyectos para reutilizar configuraciones.

Personalizar el nombre de tu iPad y del resto de tus dispositivos Apple no solo responde a una cuestión estética o de organización. También mejora la experiencia de uso, facilita la sincronización, añade una capa de privacidad y hace mucho más cómodo manejar múltiples dispositivos. Y lo mejor es que, como has visto, el proceso es muy sencillo y accesible para cualquier usuario.