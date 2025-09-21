Renombrar tus AirPods es un gesto sencillo que evita confusiones, sobre todo si en casa hay varios estuches dando vueltas o si sueles alternar entre iPhone, iPad y Mac. Ponerles un nombre claro te ayuda a identificarlos a la primera en el menú de Bluetooth y a reducir errores de conexión.

Además, cuando inicias sesión con la misma cuenta de Apple en varios dispositivos, el nuevo nombre se sincroniza automáticamente entre ellos. Así, cambias una vez y te olvidas. A continuación tienes una guía completa con los pasos para iPhone y iPad, junto con ajustes útiles como el gesto de doble toque en AirPods (1.ª y 2.ª gen.), la detección automática de oreja, el micrófono y cómo alternar los modos de cancelación/sonido ambiente desde el Centro de control. Vamos a aprender a Cómo cambiar el nombre de tus AirPods.

Cambiar el nombre de los AirPods en iPhone o iPad

El proceso es directo y no entraña riesgos: con el estuche de carga abierto y los AirPods cerca (o puestos), basta con acceder a los ajustes de Bluetooth y editar el campo del nombre.

Abre el estuche de carga para que el iPhone o iPad detecte los AirPods al instante. Entra en Configuración/Ajustes > Bluetooth. En algunas versiones verás también la ruta Ajustes > como acceso directo. Toca el botón de información (i) situado junto al nombre actual de tus AirPods. Selecciona el campo Nombre y elimina el texto que aparece por defecto. Escribe un nuevo nombre identificable (por ejemplo, «AirPods de Marta» o «AirPods Pro Trabajo»). Confirma con «Listo» u «OK» según la etiqueta que muestre tu dispositivo.

Si utilizas el mismo Apple ID en iPhone, iPad y Mac, el cambio de nombre se propagará a todos ellos automáticamente. En Mac también es posible renombrarlos desde sus preferencias de Bluetooth, aunque no necesitas repetir el proceso si ya lo hiciste en otro equipo con tu cuenta de Apple.

¿No aparece el nuevo nombre? Revisa esto

Normalmente el cambio es inmediato, pero puede que en la lista de dispositivos cercanos no veas el nuevo alias al momento. Si te pasa, prueba este truco sencillo: reinicia el accesorio (abre y cierra el estuche y espera unos segundos) y vuelve a mirar. En modelos más antiguos, la actualización puede tardar un poco más y este gesto hace que la modificación se aplique.

Modos de control de ruido desde el Centro de control

Si tus AirPods cuentan con cancelación activa de ruido o modo ambiente, puedes alternar los modos de sonido en tus Airpods desde el Centro de control del iPhone o iPad. Es la forma más rápida de pasar de Aislamiento a Ambiente cuando necesitas oír lo que te rodea.

Desliza para abrir el Centro de control, mantén pulsado el control del audio que muestra tus AirPods y pulsa en el selector de Control de ruido para elegir el modo que quieras en ese momento.

Configurar el doble toque en AirPods (1.ª y 2.ª gen.)

En los AirPods de primera y segunda generación puedes decidir qué acción se ejecuta al tocar dos veces cada auricular. Es perfecto para usar Siri, pausar o saltar pistas sin sacar el móvil del bolsillo.

Abre el estuche de carga para que se conecten. Con los AirPods puestos y conectados al iPhone o iPad, ve a Ajustes > Bluetooth o a Ajustes > . Toca el botón de información (i) junto a tus AirPods. Elige si quieres configurar el AirPod izquierdo o derecho y asigna la acción: Siri, reproducir/pausar o siguiente pista.

Este ajuste te da control rápido sobre el audio: por ejemplo, puedes dejar el doble toque izquierdo para pausar y el derecho para pasar de canción, o invocar Siri si sueles dictar comandos de voz.

Detección automática de oreja: cómo funciona

Los AirPods incorporan sensores que determinan si los llevas puestos. De fábrica, la opción de detección automática de oreja viene activada, por lo que el audio salta a los AirPods al ponértelos y vuelve a los altavoces del dispositivo cuando no están en tus oídos.

Con esta función activa, si te quitas uno de los AirPods la reproducción se pausa y se reanuda al volver a ponértelo; si retiras ambos, la reproducción se detiene por completo y no se reanuda sola. Es una forma muy cómoda de pausar y continuar sin tocar el iPhone o el iPad.

Si desactivas la detección automática, estas ventajas dejan de aplicarse y el sonido se reproducirá siempre por los AirPods, los lleves o no puestos. Es útil en escenarios puntuales, pero perderás las pausas inteligentes y el cambio automático de salida.

Micrófono: automático o fijo en un lado

Cada AirPod incluye su propio micrófono para llamadas y Siri. La configuración por defecto es Automático, de modo que cualquiera de los dos puede actuar como micrófono según convenga, y si usas solo uno, ese será el que capte tu voz.

Si lo prefieres, puedes fijar el micrófono en Siempre el izquierdo o Siempre el derecho. En este modo, ese auricular seguirá utilizando el micrófono incluso si te lo quitas de la oreja o lo dejas en el estuche, lo que puede ser interesante en entornos con ruido donde un lado te funciona mejor.

Consejos para elegir un buen nombre

Usa un alias que te ayude a identificar los AirPods al instante en cualquier lista de Bluetooth. Puedes añadir tu nombre, el contexto de uso (Trabajo/Gym), el modelo o el color del estuche. Evita nombres genéricos como «AirPods» porque se confunden fácilmente.

Si compartes espacios con más gente que tenga AirPods, un nombre claro evita emparejamientos accidentales y acelera la conexión cuando cambias entre dispositivos.

Ruta alternativa y pequeños matices

En algunas versiones de iOS/iPadOS, además de Ajustes > Bluetooth, verás un acceso directo en Ajustes > . Ambas rutas llevan a la misma pantalla de opciones, donde puedes editar el nombre y configurar el resto de ajustes.

El botón para confirmar el cambio puede aparecer como «Listo» o «OK» en función del idioma o versión del sistema. El resultado es el mismo: el nuevo nombre queda guardado y se sincroniza con tu cuenta de Apple.

Qué cambia al renombrar y qué no

Editar el nombre solo afecta a la identificación del accesorio en los menús de Bluetooth y en las tarjetas del sistema. No altera la calidad de sonido, la batería ni la forma en que los AirPods se emparejan con tus dispositivos.

Si más adelante restableces los AirPods o los desvinculas, el nombre puede volver al valor por defecto y tendrías que repetir el cambio. Por suerte, el proceso tarda unos segundos.

Solución de problemas habitual tras renombrar

Si después de cambiar el nombre no lo ves reflejado en otro dispositivo con tu misma cuenta, dale un respiro al sistema: cierra y abre el estuche, desactiva/activa Bluetooth o espera un minuto para que iCloud sincronice el ajuste.

En casos puntuales, sobre todo con modelos antiguos, ayuda reiniciar el accesorio (abrir/cerrar estuche) antes de volver a comprobar el listado. Esta pequeña acción fuerza la actualización del estado.

Recordatorio: cambia modos de sonido sobre la marcha

Conviene tener a mano el acceso del Centro de control para alternar entre cancelación de ruido y modo ambiente. Es especialmente útil cuando entras en la calle y necesitas oír avisos, o cuando vas a concentrarte y prefieres aislarte del entorno.

Por qué es útil personalizar los gestos y el micrófono

Asignar acciones al doble toque en AirPods (1.ª y 2.ª gen.) te ahorra sacar el iPhone: puedes pausar podcasts, pasar canciones o activar Siri en segundos. Es un ajuste pequeño que mejora mucho la experiencia diaria.

Con el micrófono, dejarlo en modo Automático suele ser lo ideal, pero fijarlo a un lado puede ayudarte si notas que tu voz se capta mejor desde un auricular concreto o si el viento incide más en un lado que en otro.

Sincronización entre dispositivos con Apple ID

Una de las ventajas del ecosistema Apple es que los cambios se comparten entre tus equipos. Si renombraste tus AirPods en el iPhone, verás el mismo nombre en el iPad y el Mac vinculados con tu cuenta de Apple, sin tener que tocar nada en ellos.

Esta sincronización también se aplica a otros ajustes de los AirPods, así que mantenerlos identificados y configurados a tu gusto en un dispositivo optimiza tu experiencia en todos los demás.

Nota de actualización

La información y los pasos aquí recogidos están alineados con las guías de referencia a 2 de abril de 2025. Si tu interfaz muestra nombres distintos en los menús, corresponderá a diferencias de idioma o a una actualización menor del sistema.

Renombrar los AirPods y ajustar sus opciones básicas lleva muy poco tiempo y marca la diferencia en el día a día: evitas confusiones, aceleras la conexión, alternas rápido entre modos de sonido en el Centro de control, defines qué hace el doble toque en los modelos compatibles y decides cómo se gestiona el micrófono, todo mientras la detección automática de oreja hace su magia para pausar o reanudar sin pensar. Con estos ajustes bien puestos, tus AirPods se adaptan mejor a ti y a tu forma de usarlos.